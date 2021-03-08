В Москве в честь Международного женского дня проходит, ставшая уже традиционной, акция «Вам, любимые», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — все новости»

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный женский день в Москве

В течение дня столичные волонтёры будут дарить женщинам цветы на оживлённых площадях, городских парках, вокзалах и станциях метро. Всего планируется подарить более 300 тысяч тюльпанов. К акции присоединились известные артисты и актёры, а также музыканты проекта «Уличный артист».

Дарья Антонова ИА REGNUM Волонтёры поздравляют девушек с праздником

Дарья Антонова ИА REGNUM Волонтёры поздравляют девушек с праздником

Дарья Антонова ИА REGNUM Волонтёры поздравляют девушек с праздником

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Волонтёры поздравляют девушек с праздником

В Парке Горького был установлен большой почтовый ящик, где любой желающий мог отправить открытку любимым женщинам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Почтовый ящик для открыток в Парке Горького

Кроме того, в Парке Горького прошла серия праздничных забегов. Участники забега преодолели стометровую дистанцию с букетами тюльпанов, которые на финише были подарены девушкам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный забег в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный забег в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM На финише мужчины подарили женщинам цветы