Тысячи тюльпанов для москвичек: в столице празднуют 8 Марта — фото
В Москве в честь Международного женского дня проходит, ставшая уже традиционной, акция «Вам, любимые», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В течение дня столичные волонтёры будут дарить женщинам цветы на оживлённых площадях, городских парках, вокзалах и станциях метро. Всего планируется подарить более 300 тысяч тюльпанов. К акции присоединились известные артисты и актёры, а также музыканты проекта «Уличный артист».
В Парке Горького был установлен большой почтовый ящик, где любой желающий мог отправить открытку любимым женщинам.
Кроме того, в Парке Горького прошла серия праздничных забегов. Участники забега преодолели стометровую дистанцию с букетами тюльпанов, которые на финише были подарены девушкам.