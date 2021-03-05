8 марта в России отмечается государственный праздник — Международный женский день. Этот день объявлен нерабочим.

Идея праздника принадлежит принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин.

Впервые 28 февраля 1909 года в США отметили праздник на территории всех штатов.

В Советской России, а позже в СССР этот день отмечался в качестве официального праздника с 1919 года.

С 1975 года праздник включен в список международных дней ООН. В этом году тема международного женского дня: «Женщины на руководящих постах: Достижение равноправного будущего в эпоху COVID-19» посвящена огромным усилиям женщин и девочек во всем мире по формированию более равноправного будущего и выходу из кризиса в связи с COVID-19.

Праздник по-разному отмечают в разных странах мира, в России его празднуют по традиции особенно широко.

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