Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска подготовили «Цветы для автоледи»
На центральной площади Новосибирска сегодня, 5 марта, прошла праздничная акция «Цветы для автоледи». Сотрудники Госавтоинспекции поздравили жительниц города с 8 Марта.
Решение о запрете из-за пандемии коронавирусной инфекции всех связанных с Международным женским днем митингов в Мадриде и расположенных рядом районах приняли местные власти. Об этом 4 марта сообщил на пресс-конференции глава представительства правительства Испании в сообществе Мадрид (куда входит и столица, и область)Хосе Мануэль Франко.
В Международный женский день вакцинация жителей Пензенской области против новой коронавирусной инфекции не прервется. Первым компонентом вакцины будут прививать согласно предварительной записи, сформированной на едином портале госуслуг. Ревакцинация, запланированная на 8 марта, также будет проведена. Всего для вакцинации в регионе развернуто 45 пунктов.
К празднованию 8 марта тепличные комплексы Подмосковья планируют обеспечить магазины 7,5 млн различных цветов. Об этом 4 марта сообщается на сайте правительства Московской области.
Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, на продажу поступят такие виды декоративных растений, как розы, тюльпаны, хризантемы и другие, а также горшечные цветы.
Выращенные в Подмосковье цветы будут продаваться не только в торговых сетях и магазинах Москвы и области, но и в ряде других регионов России.
Президент России Владимир Путин поздравил всех российских женщин с приближающимся Международным женским днем 8 марта.
Об этом глава государства заявил 4 марта в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
«Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин, и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником», — сказал Путин в заключительной части встречи.
В преддверии 8 марта настоящей женщиной жители России назвали певицу Аллу Пугачеву (6%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также на кануне Международного женского дня с понятием настоящей женщины у граждан ассоциируется певица София Ротару (3%) и председатель Совфеда Валентина Матвиенко (3%).
По мнению 32% опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг, воспитывать детей (21%), быть хозяйкой (17%), проявлять доброту и заботу (10%).
Опрос по телефону проведён 2−3 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.