К 8 Марта на улицах и в цветочных магазинах российских городов вовсю идёт торговля цветами. Не стал исключением и Екатеринбург.

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Все желающие могут приобрести традиционные весенние цветы — тюльпаны, представлены у продавцов также розы, хризантемы и т. д. Бойкой торговле не мешает даже лёгкий морозец.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга