Цветы к 8 Марта: фоторепортаж из Екатеринбурга
8 марта 2021
К 8 Марта на улицах и в цветочных магазинах российских городов вовсю идёт торговля цветами. Не стал исключением и Екатеринбург.
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Все желающие могут приобрести традиционные весенние цветы — тюльпаны, представлены у продавцов также розы, хризантемы и т. д. Бойкой торговле не мешает даже лёгкий морозец.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга