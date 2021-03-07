В Военной академии связи в Петербурге проходит Международный турнир по перетягиванию каната, посвященный памяти Героя Советского Союза и Героя России, легендарного лётчика, участника боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Николая Майданова.

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Дарья Драй ИА REGNUM
Руки участницы турнира
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи

Среди участников соревнований — сборные команды городов Санкт-Петербург и Тверь, Военной академии связи, Военного института физической культуры, Михайловской военной артиллерийской академии, ВУНЦ ВМФ России и Республики Казахстан.

Дарья Драй ИА REGNUM
Девушкa-курсант во время тренировки перед началом турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Дарья Драй ИА REGNUM
Руки участницы турнира
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на турнире по перетягиванию каната в Военной академии связи

Также в перетягивании каната соревнуются в девушки-курсанты, чемпионки России по перетягиванию каната, готовящиеся к участию в Чемпионате мира по перетягиванию каната, который пройдёт Барселоне.

Дарья Драй ИА REGNUM
Участники турнира по перетягиванию каната
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки болеют за мужскую сборную турнира
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки болеют за мужскую сборную турнира
Дарья Драй ИА REGNUM
Участницы турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Дарья Драй ИА REGNUM
Участницы турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Дарья Драй ИА REGNUM
Радость победы

В воскресенье, 7 марта, соревнования проходили в двух весовых категориях женских команд 520 кг и 560 кг, в трех весовых категориях мужских команд 600 кг, 640 кг, 680 кг и одной смешанной команды 580 кг.

Дарья Драй ИА REGNUM
Мужская сборная во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Дарья Драй ИА REGNUM
Участник во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Дарья Драй ИА REGNUM
Турнир по перетягиванию каната в Военной академии связи
Дарья Драй ИА REGNUM
Турнир по перетягиванию каната в Военной академии связи

Всего в ходе соревнований состоялось более 130 «раундов».

Дарья Драй ИА REGNUM
Участник во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужская сборная во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужская сборная во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи