В Военной академии связи в Петербурге проходит Международный турнир по перетягиванию каната, посвященный памяти Героя Советского Союза и Героя России, легендарного лётчика, участника боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Николая Майданова.

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Дарья Драй ИА REGNUM Руки участницы турнира

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи

Среди участников соревнований — сборные команды городов Санкт-Петербург и Тверь, Военной академии связи, Военного института физической культуры, Михайловской военной артиллерийской академии, ВУНЦ ВМФ России и Республики Казахстан.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушкa-курсант во время тренировки перед началом турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи

Дарья Драй ИА REGNUM Руки участницы турнира

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на турнире по перетягиванию каната в Военной академии связи

Также в перетягивании каната соревнуются в девушки-курсанты, чемпионки России по перетягиванию каната, готовящиеся к участию в Чемпионате мира по перетягиванию каната, который пройдёт Барселоне.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники турнира по перетягиванию каната

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки болеют за мужскую сборную турнира

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки болеют за мужскую сборную турнира

Дарья Драй ИА REGNUM Участницы турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи

Дарья Драй ИА REGNUM Участницы турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи

Дарья Драй ИА REGNUM Радость победы

В воскресенье, 7 марта, соревнования проходили в двух весовых категориях женских команд 520 кг и 560 кг, в трех весовых категориях мужских команд 600 кг, 640 кг, 680 кг и одной смешанной команды 580 кг.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужская сборная во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи

Дарья Драй ИА REGNUM Участник во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи

Дарья Драй ИА REGNUM Турнир по перетягиванию каната в Военной академии связи

Дарья Драй ИА REGNUM Турнир по перетягиванию каната в Военной академии связи

Всего в ходе соревнований состоялось более 130 «раундов».

Дарья Драй ИА REGNUM Участник во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи

Дарья Драй ИА REGNUM Мужская сборная во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи