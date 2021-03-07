В Военной академии связи в Петербурге проходит Международный турнир по перетягиванию каната, посвященный памяти Героя Советского Союза и Героя России, легендарного лётчика, участника боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Николая Майданова.
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Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Среди участников соревнований — сборные команды городов Санкт-Петербург и Тверь, Военной академии связи, Военного института физической культуры, Михайловской военной артиллерийской академии, ВУНЦ ВМФ России и Республики Казахстан.
Девушкa-курсант во время тренировки перед началом турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Зрители на турнире по перетягиванию каната в Военной академии связи
Также в перетягивании каната соревнуются в девушки-курсанты, чемпионки России по перетягиванию каната, готовящиеся к участию в Чемпионате мира по перетягиванию каната, который пройдёт Барселоне.
Участники турнира по перетягиванию каната
Девушки болеют за мужскую сборную турнира
Девушки болеют за мужскую сборную турнира
Участницы турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Участницы турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
В воскресенье, 7 марта, соревнования проходили в двух весовых категориях женских команд 520 кг и 560 кг, в трех весовых категориях мужских команд 600 кг, 640 кг, 680 кг и одной смешанной команды 580 кг.
Мужская сборная во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Участник во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Турнир по перетягиванию каната в Военной академии связи
Турнир по перетягиванию каната в Военной академии связи
Всего в ходе соревнований состоялось более 130 «раундов».
Участник во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Мужская сборная во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи
Мужская сборная во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи