В пяти крупных торговых центрах Санкт-Петербурга в среду, 24 февраля, начали работу пункты вакцинации от COVID-19, соответствующие всем требованиям Роспотребнадзора. Прививку здесь можно сделать без предварительной записи. Корреспонденты ИА REGNUM побывали в одном из них и узнали, как всё устроено и насколько это удобнее, чем в поликлинике.

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Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

Второй месяц с начала массовой вакцинации в Северной столице подходит к концу. На 23 февраля в городе привилось от ковида более 217 тыс. горожан, и из них уже 68,5 тыс. человек прошли два этапа прививки и являются счастливыми обладателями антител к одному из самых опасных вирусов последних лет.

Однако в планах у городских властей привить не менее 1,2 млн петербуржцев — именно столько, считают специалисты, необходимо вакцинировать для выработки коллективного иммунитета, вдобавок с тем, кто уже переболел COVID-19. Поэтому, чтобы охватить как можно больше горожан, приходится проявлять смекалку. Так, в пяти крупных торговых центрах, большая часть из которых расположена в спальных районах города, открылись пункты вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие пункта вакцинации от COVID-19 в торговом центре Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие пункта вакцинации от COVID-19 в торговом центре Санкт-Петербурга

Пока вакцинация в торговых центрах доступна по следующим адресам:

ТЦ «Невский Центр» (известен как «Стокманн») на Невском проспекте, 114−116 (пункт вакцинации расположен на пятом этаже рядом с магазином Askona с 10:00 до 20:00);

ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, 17/2 (второй этаж у магазина Befree с 10:00 до 22:00);

ТРЦ «Европолис» на Полюстровском проспекте, 84 (третий этаж у фуд-кортов, с 11:00 до 19:00);

ТРЦ «Охта Молл» на Брантовской дороге, 3 (второй этаж, напротив магазина Watsons с 10:00 до 20:00);

ТРЦ «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, 51А (через центральный вход вниз по траволатору между первым этажом и «Призмой», 24 февраля и 26 февраля с 12:00 до 16:00).

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Работа пункта вакцинации от COVID-19 в торговом центре Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Руководитель ГК «Эко-безопасность» Роман Константинов

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре Санкт-Петербурга

При этом директор Городского центра медицинской профилактики (ГЦМП) Дмитрий Ченцов уточнил ИА REGNUM, что в ближайшее время в городе будет открыто «как минимум два-три таких пункта», а в случае, если они будут пользоваться спросом, то и больше.

«Решение о том, расширять ли географию или нет, будет приниматься на том основании, насколько оно подойдет горожанам», — пояснил Ченцов.

Первые пункты начали работу в 11 часов утра 24 февраля. За первый час работы только в торговом центре «Европолис» пришли на вакцинацию десять человек, и ближе к обеду народу стало подходить всё больше.

«Мы не ожидаем вала, — уточнил Ченцов. — Думаю, что люди будут равномерно распределяться по времени суток».

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение давления перед вакцинацией в прививочном пункте ТРК

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение температуры перед вакцинацией в прививочном пункте ТРК

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение кисларода в крови перед вакцинацией в прививочном пункте ТРК

Также собеседник агентства уточнил, что пункты пока будут работать с 11:00 до 19:00—20:00 , но это пока. Если будет отмечаться повышенный спрос в те или иные часы, режим работы будет корректироваться.

Отметим, что в отличие от Москвы в Петербурге может привиться любой гражданин Российской Федерации, имеющий полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС. При этом, если у человека, пришедшего на вакцинацию, нет с собой этого документа, — не беда, административный сотрудник, который встречает каждого посетителя в мобильном пункте, может через общую программу проверить, к какой страховой компании тот прикреплен, и без лишней мороки и суеты оформить в общей базе привитых.

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в холодильнике

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки с препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в холодильнике

Объясняя необходимость появления пункта вакцинации в таком нестандартном месте, как торговый центр, Дмитрий Ченцов пояснил, что городские власти хотят охватить прививочной кампанией не только поколение «65+», но и людей среднего возраста, которые еще не привыкли ходить в поликлиники.

«Мы видим дополнительный потенциал для того, чтобы нарастить скорость массовой вакцинации населения. Эти пункты сделаны для тех людей, кто не привык ходить в поликлиники, это 30−45 лет. Несмотря на то, что люди среднего возраста гораздо легче переносят, а в некоторых случаях вообще бессимптомно, прививать именно эту категорию людей наиболее важно. Ведь появляются новые штаммы, и неизвестно, как они себя проявят», — пояснил в свою очередь кандидат медицинских наук, руководитель ГК «Эко-безопасность» Роман Константинов. Именно эта медицинская организация ведёт вакцинацию в ТРЦ «Европолис», где побывали корреспонденты агентства.

Особенность вакцинации в торговом центре — не нужно записываться в очередь и ожидать своего времени, как это делается в медицинских организациях города. Посетитель ТЦ может в любой момент подойти к пункту и через мобильный телефон пройти на сайт регистрации covidspb.net ГЦМП, ознакомиться со всеми особенностями вакцины и заполнить анкету. Отметим, что в случае, если мобильный телефон не поддерживает считывание QR-кода, то всё это можно сделать на стойке регистрации, но это займет чуть больше времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Помимо анкеты и ряда важных, но очень простых вопросов, например, «как себя чувствуете?», «болели ли коронавирусом и как давно?» (вакцину можно ставить только спустя минимум полгода со дня выздоровления, — прим. ред.), «достигли ли вы 18-летнего возраста?» (вакцинацию можно сейчас пройти только лицам, достигшим совершеннолетия, — прим. ред.), «есть ли аллергические реакции на какой-либо компонент препарата?», «наличие тяжелых аллергических реакций?», «обострены ли в настоящий момент хронические заболевания?», «беременны ли вы или кормите ребенка грудью?», администратор пункта замерит температуру.

«Сама вакцинация, непосредственная медицинская манипуляция, занимает считаные секунды. Регистрация займет пару минут, — отметил Роман Константинов. — Максимальная проходимость, на которую рассчитываем, — 200 человек, но думаю, что в среднем их будет 100 человек в день».

Дарья Драй ИА REGNUM Ампула с препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Ампула с препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Напомним, что вакцина ставится внутримышечно в два этапа, второй компонент «Спутника V» можно будет поставить только через 21 день. Однако в отличие от мобильных пунктов (в Петербурге такой проработал меньше дня и пока признан неэффективным, — прим. ред.), второй компонент можно будет поставить тут же, в торговом центре.

«Оптимальный вариант, если человек будет проходить и первый, и второй этап вакцинации у одного и того же доктора и медицинской организации, но это необязательно. Если человеку удобно, то он может вторую вакцинацию пройти в другом месте, потому что все данные о нем заносятся в единую государственную систему здравоохранения», — пояснил Константинов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Как уточнил собеседник ИА REGNUM, после первого этапа петербуржец может попросить справку о вакцинации, а после второго этапа, также по желанию, можно будет получить сертификат о вакцинации.

Сколько времени будут работать пункты вакцинации в торговых центрах Петербурга, пока неизвестно. В настоящий момент в городе выполнено лишь 5,7% от прививочного плана, а если верить расчётам городских властей, то уже к июлю текущего года он будет достигнут.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Добавим, что в ближайшем будущем в городе на Неве ожидаются поставки и других вакцин, в том числе и однокомпонентных. Возможно, это также позволит охватить большое число людей.

«Вакцинироваться я решил давно, а сюда пришел, когда узнал, что рядом с работой открылся пункт и не надо ехать в поликлинику, и можно прямо в рабочее время ненадолго отойти и всё сделать. Надо за своим здоровьем следить самому, ведь если сам себя любить не будешь — врачи не помогут», — сказал ИА REGNUM 50-летний Идрис Н., ставший одним из первых, кто пришел сделать прививку в ТЦ «Европолис».

Следом за ним вакцину решил поставить еще один крупный мужчина в возрасте, который с нескрываемой улыбкой за медицинской маской легкой походкой зашел в дверь пункта вакцинации — и уже через три минуты вышел. Отметим, что после прививки желательно несколько минут не уходить далеко от пункта и понаблюдать за своим состоянием. В случае недомогания или какого-то подозрительного ощущения необходимо незамедлительно обратиться к медперсоналу пункта.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в прививочном пункте ТРК в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в прививочном пункте ТРК в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в прививочном пункте ТРК в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в прививочном пункте ТРК в Санкт-Петербурге

«Я программист, и мне 31, а это моя жена, ей 25 лет. Мы узнали о том, что здесь можно поставить вакцину, через социальные сети — «Телеграм», там в официальной группе администрации города об этом сообщалось, и мы решили прийти. В поликлинике у дома запись на несколько недель, а тут всё быстро, даже в очереди не приходится ждать», — поделился с корреспондентомИА REGNUMодин из молодых посетителей.

Его супруга в свою очередь рассказала, что ее родственники живут в другом городе и уже все привились, поэтому вопрос — прививаться или нет, у нее не стоял. Однако своим поступком они надеются сподвигнуть и родственников мужа.

Дарья Драй ИА REGNUM Зона ожидания у пункта вакцинации от COVID-19 в торговом центре Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Зона ожидания у пункта вакцинации от COVID-19 в торговом центре Санкт-Петербурга

Заметим, что пункты вакцинации ежедневно дезинфицируются с помощью специальных ламп, а также, согласно расписанию и требованиям Роспотребнадзора, проветриваются. Административный и медицинский персонал обеспечен всеми средствами медицинской защиты, а каждому посетителю предоставляется место в гардеробе и бахилы.