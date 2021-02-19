Сотрудники 12 иностранных посольств в России вакцинировались «Спутником V»
Сотрудники уже 12 иностранных диппредставительств в России сделали прививки от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», сообщается на официальной страницы вакцины в Twitter.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице обнадёживающей.
«Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах. Но просто надо иметь ввиду, что пандемия еще не прошла, и надо все равно беречься», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия».
В Петербурге полностью вакцинировали от коронавируса 1% населения
За весь период в Петербурге вакцинировано 196 173 человека. Это составляет 3,6% от численности постоянного населения города. При этом полностью закончили цикл вакцинации из двух прививок 54 324 человека, или 1% от населения Петербурга.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мы видим продолжающееся снижение в Москве заболеваемости коронавирусом и госпитализации, но пандемия не прошла, надо беречься.
Мэр Сыктывкара не заметила, как переболела COVID-19
Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова бессимптомно переболела COVID-19.
«Антитела есть, а когда болела — не заметила. Странная болезнь», — написала градоначальник в соцсети.
В Петербурге еще на 10% возросла госпитализация пациентов с ковидом
В Петербурге четвертые сутки подряд растёт количество госпитализаций пациентов с COVID-19 и подозрением на него, по сравнению с теми же днями предыдущей недели. За последние сутки в больницы доставлены 443 человека, что на 10,47% больше, чем ровно неделю назад.
Разработчики «Спутника V» рассказали, что дипломаты из 12 стран уже вакцинировались препаратом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе понимают, что «Спутник V» действительно если не самая лучшая, то «совершенно точно в ряду первых» вакцин в мире.
«Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии», — сказал Лавров.
Разработчики «Спутника V» опровергли информацию о некорректной форме подачи заявки на регистрацию российской вакцины в ЕС.
Более 27 тысяч военнослужащих и членов их семей в Западном военном округе прошли полную вакцинацию российским препаратом от короновирусной инфекции «Спутник V». В ближайшее время планируется вакцинировать вторым компонентом более 40 тысяч военнослужащих и членов их семей, получивших первую дозу вакцины. Дополнительно Западный военный округ получил свыше 55 тысяч комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для прививания остальных военнослужащих и участников парада Победы 9 мая.
Архангельские власти не видят причин для отмены масочного режима
Жителей Архангельской области предупредили, что защитные маски придется носить как минимум месяц.
Количество вакцинированных в Псковской области за неделю достигло 13 тысяч
Количество вакцинированных от коронавируса жителей Псковской области за неделю достигло 13 тыс. человек. Одновременно в регион поставлено около 20 тыс. комплектов препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.
Подмосковные врачи спасли пациентку с полным поражением легких, развившемся на фоне COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.
Пациентка в возрасте 49 лет была доставлена в Видновскую районную клиническую больницу. На момент поступления женщина не могла дышать, и медицинский персонал незамедлительно подключил её к аппарату неинвазивной вентиляции легких.
В Архангельской области из-за COVID-19 закрыли четыре школы
В Архангельской области из-за COVID-19 на карантин отправили 71 класс.
Жителей Карелии призвали стать донорами антиковидной плазмы
Власти Карелии призвали переболевших коронавирусной инфекцией жителей региона стать донорами антиковидной плазмы, которая может дать шанс тяжелобольным пациентам с COVID-19. Сдать плазму можно в Республиканской станции переливания крови, предварительно записавшись.
В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 20 тысяч человек
Более 20 тысяч жителей Архангельской области сделали прививку от COVID-19, полный вакцинальный комплекс завершили более двух тысяч человек.
В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 19 февраля подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 537 человек.
В Астраханской области выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 19 февраля подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 27 тыс. 393 положительных теста.
В Рязанской области прививки от COVID-19 сделали свыше 21 тысячи жителей
Более 21 тысячи добровольцев сделали прививки от COVID-19 в Рязанской области. Вакцинация проходит на базе 40 стационарных пунктов, сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе правительства региона.
Число смертей от COVID-19 на Среднем Урале приблизилось к 2,3 тыс
В Свердловской области зафиксировали ещё 13 летальных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Для сравнения, днём ранее (18 февраля 2021 года) в области подтвердили смерть 11 человек от COVID-19.
Всего в регионе скончался от данной инфекции 2281 человек. В России погибли уже 82 396 пациентов, заболевших COVID-19.
В Подмосковье врачи спасли женщину со стопроцентным поражением лёгких
В Видновской районной клинической больнице Московской области врачи спасли 49-летнюю пациентку, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
В Калужской области за сутки коронавирус унёс жизнь одного человека
В Калужской области за сутки подтверждены четыре летальных исхода пациента с COVID-19. Об этом сообщает 19 февраля областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 245 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.
От 20% до 70% населения России в зависимости от региона имеют иммунитет к коронавирусу, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врач-инфекционист Евгений Тимаков. Однако, по его словам, этого недостаточно для контроля эпидемиологического процесса.
Положение трети предпринимателей РФ ухудшается — бизнес-омбудсмен Титов
Более трети российских предпринимателей все еще наблюдают ухудшение своего положения в результате коронавирусного кризиса. Об этом сообщил 19 февраля бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ряд сотрудников посольства Чили в Москве привились вакциной «Спутник V», сообщает РИА Новости.
Экономист оценил планы Центробанка РФ свернуть антикризисные меры
Сворачивание антикризисных мер, принятых Банком России в 2020 году, чтобы помочь банкам пережить экономические последствия пандемии коронавируса, — вполне закономерное и ожидаемое явление. Об этом заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.
Почти 3 млн жителей России нуждаются в реабилитации после COVID-19
В России в данное время пациентов, нуждаются в реабилитации после COVID-19, насчитывается почти 3 миллиона человек.
Уровень безработицы в РФ продолжит снижаться — прогноз экономиста
Если ситуация с коронавирусом будет и дальше улучшаться, то уровень безработицы в России тоже пойдет вниз. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Ряд сотрудников посольства Мексики в РФ привились вакциной «Спутник V», сообщает РИА Новости.
В Калужской области за сутки выявлен 131 носитель коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 131 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 19 февраля. Днём ранее, 18 февраля, в регионе было зарегистрировано 138 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 тыс. 742 человек.
Заболевший COVID-19 Соломин решил не переносить премьеру своего спектакля
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, который накануне был госпитализирован с коронавирусом, принял решение не переносить премьеру спектакля «Буратино».
В том, что жители РФ берут меньше потребкредитов, нашли и плюсы и минусы
То, что в РФ снижаются объемы потребительского кредитования, негативно влияет на российскую экономику. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
«[Однако] в условиях кризиса снижение выдачи потребительских кредитов вполне оправданно и разумно, — сказала Степанова. — Растущая долговая нагрузка в кризисной экономике негативно влияет на доходы населения, а дальнейший рост просроченной задолженности угрожает благосостоянию граждан. Сокращение потребительской кредитной активности в период пандемии позволяет ограничить накопление рисков и повысить устойчивость финансовых организаций».
В Татарии провели более 1,8 млн тестов на коронавирус
В Татарии с начала исследований на новую коронавирусную инфекцию всего провели более 1,83 млн тестирований, за сутки — 7 803 исследований. Всего анализы на новую коронавирусную инфекцию проводят в 21 лаборатории. Сдать тест на COVID-19 на платной основе для удобства пребывающих возможно также по прилету в международном аэропорту Казани.
В Псковской области список жертв COVID-19 увеличился до 163 человек
За последние сутки в Псковской области еще два человека скончались от последствий заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Тем временем суточное количество новых зараженных снижается.
В Поволжье впервые с ноября выявили меньше 2,2 тыс. носителей коронавируса
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 19 февраля выявили 2192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 6 ноября. Накануне было выявлено 2207 новых носителей коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 508 683 случаев.
В Волгоградской области подтвердили ещё 201 случай заражения коронавирусом
В Волгоградской области 19 февраля подтверждён 201 случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 198 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.
В Калужской области продлили масочный режим
В Калужской области до 31 марта 2021 года продлён режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. Жители и гости Калужской области обязаны носить маски во всех общественных местах, в том числе и в транспорте. Одновременно предусматривается продление режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 20 марта 2021 года.
Минздрав по Новосибирской области организовал служебную проверку после многочасовой очереди на вакцинацию от COVID-19 в одной из новосибирских поликлиник.
Все меньше граждан РФ могут позволить себе брать кредиты — экономист
Из-за коронакризиса граждане РФ перешли в режим жесткой экономии. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. По ее словам, жители РФ стараются закрыть или частично досрочно погасить имеющиеся потребительские кредиты, рефинансировать их путем объединения нескольких кредитов в один с пролонгацией срока погашения. Кроме того, большинство населения в этом году наконец задумалось о необходимости иметь денежную подушку безопасности и старается всеми силами оптимизировать семейный бюджет и сократить все личные расходы.
В Новгородской области снижается суточное число новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новгородской области выявлено 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 19 февраля в региональном оперштабе. С начала недели суточная цифра новых носителей сократилась на восемь случаев.
От COVID-19 за сутки скончались двое жителей Марий Эл
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 165 человек.
В Марий Эл вторые сутки выявляют меньше 40 новых носителей коронавируса
В Марий Эл по состоянию на 19 февраля выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 49 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 461 случая.
Ещё один житель Мордовии скончался от COVID-19
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 153 человек.
Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности в республике
Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что для пожилых жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями до 11 марта включительно продлевается обязательный режим самоизоляции.
Около 8,5 тысяч петербуржцев прошли реабилитацию после ковида
Около 8,5 тыс. петербуржцев прошли реабилитацию после перенесенного заболевания COVID-19, еще около 2,2 тыс. горожан предстоит ее пройти.
В Мордовии вновь выявили 62 новых носителей коронавируса
В Мордовии по состоянию на 19 февраля выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 62 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 331 случая.
В Томской области скончались уже 299 пациентов с коронавирусом
Ещё пять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом сообщили 19 февраля в областном оперативном штабе.
В сети обсудили слухи о просьбе дипломатов из США привиться «Спутником V»
Материал газеты Washington Post о том, что некоторые американские дипломаты, работающие в Москве, обратились к российским властям с просьбой привить их вакциной «Спутник V», вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 19 февраля в социальной сети Facebook.
Коронавирус выявлен ещё у 64 жителей Томской области
За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 64 случая заражения коронавирусом, сообщили 19 февраля в региональном оперштабе.
В Петербурге свободны 42% коек для больных с ковидом и пневмониями
Медицинскую помощь больным с COVID-19 и пневмониями в Петербурге продолжают оказывать 16 городских и пять федеральных стационаров. В общей сложности в городе развёрнуты 9273 инфекционные койки, из них 42% в настоящее время свободны.
В Коми за сутки скончались три человека с COVID-19
В Коми за сутки скончались три ковид-пациента.
В Петербурге объяснили рост числа госпитализаций с ковидом в последние дни
В Петербурге снижается общее число госпитализированных с коронавирусной инфекцией. За последние 14 дней, по сравнению с предыдущими 14 днями, данный показатель снизился на 27%. Небольшой рост госпитализаций в последние дни имеет своё объяснение.
В Тюменской области за сутки выявлен 91 носитель коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлен 91 случай заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 95 случаев.
Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Омской области
В Омской области выросло число жертв COVID-19. Как сообщили 19 февраля в областном оперштабе, за прошедшие сутки в регионе скончались пять пациентов с коронавирусом.
В Омской области число выявленных носителей коронавируса превысило 40 тысяч
По состоянию на 19 февраля в Омской области выявлено 40 003 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 108 случаев заражения SARS-CoV-2.
В Дагестан поступили еще 7100 доз вакцины от коронавируса
В Дагестан прибыла еще одна партия вакцины от COVID-19. Республика получила 7100 доз препарата Гам-КОВИД-Вак. В ближайшее время она будет распределена в соответствии с потребностями в центры вакцинации, сообщили 19 февраля в пресс-службе минздрава региона.
В Тамбовской области скончались ещё три пациента с COVID-19
В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончался 321 человек.
В Тамбовской области за сутки выявлены 128 новых носителей коронавируса
В Тамбовской области 19 февраля подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 25 тыс. 159 носителей вируса.
В Петербурге вакцинацию от коронавируса могут начать в 15 торговых центрах
После завершения выходных дней, в будущую среду, 24 февраля, в пяти торгово-развлекательных центрах Санкт-Петербургу будут развернуты пункты вакцинации от коронавируса. В ближайшее время их число может возрасти до 15-ти. Об этом 19 февраля сообщил губернатор Александр Беглов.
В Зауралье за сутки коронавирусом заразились 82 человека, семеро скончались
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 30 зарегистрированы в Кургане, сообщает 19 февраля региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 81 случай.
В Белгородской области выявили ещё 135 носителей коронавируса
135 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 19 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем сутками ранее. Выписаны после лечения 178 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода.
В Карачаево-Черкесии переведут в резерв госпиталь «Северный»
В Карачаево-Черкесии переведут в резерв мощности ковид-госпиталя «Северный», расположенного в северной части города Черкесска. Он оказывал помощь пациентам с коронавирусом с апреля 2020 года.
Вакцинация от коронавируса в Петербурге отстаёт от Москвы в три раза
По масштабам вакцинации от коронавирусной инфекции Санкт-Петербург в настоящее время отстаёт от Москвы в три раза. Это отставание обусловлено целым рядом факторов, объяснил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.
В Югре за сутки выявили 135 заражений коронавирусом
В Югре за сутки выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 129 случаев.
В Калмыкии ещё два пациента стали жертвами коронавируса
В Республике Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов, находящихся на лечении от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 февраля.
Во Владимирской области скончались ещё восемь пациентов с COVID-19
Во Владимирской области по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 809 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены восемь смертей.
Во Владимирской области за сутки выявлены 135 носителей коронавируса
Во Владимирской области 19 февраля подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 26 тыс. 242 носителя вируса.
Среди жителей Подмосковья растет число желающих привиться от коронавируса
Желание пройти вакцинацию от коронавируса среди жителей Подмосковья растёт с каждым днем. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой 19 февраля приводятся на сайте регионального правительства.
Министр здравоохранения области отметила, что в регионе от коронавируса уже привились около 220 тысяч человек. При этом в Подмосковье увеличиваются поставки вакцины «Спутник V».
Ещё 50 жителей Калмыкии заразились коронавирусом
В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 февраля. Для сравнения: днём ранее было выявлено 46 носителей инфекции.
В Приангарье началась вакцинация призывников
В прививочных кабинетах поликлиник Иркутской области 18 февраля начали вакцинировать от COVID-19 призывников. Как пояснили в минздраве региона, всего в связи с началом весенней призывной кампании 2021 года прививки поставят порядка трёх тысяч молодых людей призывного возраста. ⠀
«Работу по иммунизации жителей Иркутской области, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, мы начали заранее. К 1 апреля у наших призывников уже выработается иммунитет», — пояснил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Он подчеркнул также, что вакцинация призывников проводится в добровольном порядке.
От коронавируса ежедневно прививаются более 4 тысяч новосибирцев
В Новосибирской области на сегодняшний день работают 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Прививки поставили уже около 45 тысяч новосибирцев. В день прививаются более 4 тысяч человек. Такие данные были озвучены в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу сегодня, 19 февраля.
В Липецкой области скончались ещё три пациента с COVID-19
В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 414 летальных случаев.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 19 февраля 36 718 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 387 человек, 394 пациента с COVID-19 скончались.
Ещё 14 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае
За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 14 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 19 февраля в оперативном штабе региона.
В Карелию поступило еще более четырех тысяч доз вакцины «Спутник V»
В Карелию поступила новая партия вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в составе 4,2 тыс. комплектов из двух доз.
В Красноярском крае выявлено уже более 61 тыс. носителей коронавируса
По состоянию на 19 февраля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 61 040 человек, в том числе за последние сутки в регионе подтверждено 172 случая заражения SARS-CoV-2.
В Липецкой области за сутки выявлены 127 новых носителей коронавируса
В Липецкой области 19 февраля подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 23 тыс. 614 положительных тестов.
В Курской области скончались 430 пациентов с COVID-19
В Курской области по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 430 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены шесть смертей.
В Курской области выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом
В Курской области 19 февраля зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 29 тыс. 433 положительных теста.
Алтайский край получил большую партию вакцины от COVID-19
Алтайский край поступило ещё 14 200 доз вакцины против коронавируса. Как сообщает сегодня, 19 февраля, пресс-служба правительства региона, таким образом, общее количество прививочного компонента составило 66 542 комплекта. Он распределён в 81 медицинскую организацию края.
«В прививочной кампании участвуют все районные больницы. Пациентов прививают согласно сформированным заранее спискам. Также в отдаленные населенные пункты региона выезжают мобильные ФАПы», — поясняет региональный минздрав.
Алтай наращивает темпы вакцинации от COVID-19
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 150 новых носителей коронавируса, растут темпы вакцинации населения от COVID-19. По данным регионального минздрава, в вакцинации участвуют 39 682 жителя региона, в том числе 28 527 человек получили первый компонент, 11 555 — оба.
Роскачество предупредило о мошеннических продажах тестов на антитела
Тесты на антитела к COVID-19 мошенники предлагают купить через фейковые онлайн-магазины. Об этом сообщает 19 февраля пресс-служба Роскачества.
«Главный стоп-фактор — перевод по реквизитам частного лица или на электронный кошелек», — подчеркнули в организации.
В Рязанской области выявили ещё 85 носителей коронавируса
85 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 19 февраля, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной группе. Выписаны 87 пациентов, скончались три человека.
Ростовские медики заразились коронавирусом после прививки от COVID-19
В Ростовской области установлены случаи заражения коронавирусом после введения первой дозы антиковидной вакцины. Об этом в телеэфире сообщила главный инфекционист донского минздрава Светлана Водяницкая.
На Среднем Урале выявили ещё 216 носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили новые 216 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 18 февраля 2021 года в области зарегистрировали 218 носителей вируса SARS-CoV-2. Нынешний показатель — минимальный за зиму 2020−2021 года. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 75 921 случай заражения коронавирусом.
В Прикамье выявлено 243 новых заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявлено 243 случая заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 19 февраля оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Среди новых носителей коронавируса 20 детей и 223 взрослых. В больницах лечение получают 32 человека, остальные 211 человек находятся дома под наблюдением врачей.
С конца марта 2020 года в Прикамье зафиксировано 44 878 носителей коронавируса. От COVID-19 оправились 37 069 человек.
Власти Сахалина ослабили коронавирусные ограничения
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко утвердил очередные послабления коронавирусных ограничений. В островном регионе разрешены массовые мероприятия в закрытых помещениях.
В Карелии из-за смертности среди пенсионеров продлили ограничения
Власти Республики Карелия из-за высокой летальности от COVID-19 среди пенсионеров разрешили работающим жителям в возрасте 65 лет и старше продлить больничные листы. За последние сутки в регионе вновь зарегистрировано три смерти среди жителей преклонного возраста.
В Ростовской области жертвами COVID-19 стали более 3 тыс. человек
В Ростовской области за последние сутки скончались 23 пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля.
В Самарской области за сутки выявили 292 носителя коронавируса
292 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявлено 45 986 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с инфекцией 42 244 человека, в том числе 290 человек выздоровели в минувшие 24 часа.
В Мурманской области за сутки выявили 121 носителя коронавируса
Число летальных исходов ковид-пациентов в Мурманской области выросло до 909.
За сутки в Саратовской области скончались от COVID-19 четыре человека
В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали четыре человека. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 619 саратовцев. Об этом 19 февраля сообщает облминздрав.
Ещё 12 нижегородцев скончались от COVID-19
За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2349 человек.
Выявлено ещё 110 носителей коронавируса в Оренбуржье
В Оренбургской области за сутки выявлено 110 заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
С конца марта 2020 года в регионе зарегистрирован 36 731 случай заражения. От коронавирусной инфекции излечились 33 305 человек, в том числе 169 — за последние сутки.
На сегодняшний день в больницах лечение получают 633 человека, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 195 пациентов оценивается медиками как тяжелое.
С начала пандемии жертвами заболевания стали 565 оренбуржцев. За последние сутки подтверждено пять смертей.
В Ростовской области выявили 320 носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 320 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля. Это на три случая меньше, чем днём ранее.
В Нижегородской области выявили 416 новых носителей коронавируса
В Нижегородской области по состоянию на 19 февраля выявили 41 — новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 417 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 92 970 случаев.
В Татарии за сутки скончались от COVID-19 три человека
В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 59 человек. Всего подтверждено по состоянию на 19 февраля 17 486 случаев инфицирования. Днем ранее коронавирус подтвердился у 60 жителей республики. Всего выздоровели 14 095 пациентов, за сутки — 103 человека. С начала наблюдения подтверждены 310 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами ковида накануне стали три человека.
В Саратовской области привили от COVID-19 почти 52 тыс. человек
В Саратовской области иммунизацию от коронавируса, по информации на 19 февраля, прошли 51 961 человек, за сутки — 2,7 тыс. жителей. Первый этап вакцинации осуществили 35 498 человек, 222 жителя — за сутки. Полностью завершили иммунизацию 16 463 человека, за минувший день — 2478 саратовцев.
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердился у 193 человек
В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 30 869 пациентов, или около 84,2% от общего числа заболевших. За сутки поборол болезнь 401 человек. На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 664 человек, за сутки заболели 193 жителя. Накануне носителями инфекции стали 195 человек. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 424 пациента. Новыми жертвами вируса за сутки стали вновь трое пензенцев.
За сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с коронавирусом
В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превышает выявленное количество случаев заражения коронавирусом — соответственно 125 и 123.
В Петербурге смертность от COVID-19 опять приблизилась к уровню Москвы
Второй день подряд в Петербурге повышается суточная смертность от COVID-19. По данным оперативного штаба от 19 февраля, за последние сутки в городе подтвердили 47 летальных случаев болезни.
В Ленобласти вакцинированы от коронавируса 25,6 тыс. жителей региона
В Ленинградской области к настоящему времени привито от коронавируса более 25,6 тыс. жителей региона, на это истрачено 52,6% от поставленных в регион комплектов препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Об этом 19 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.
На Кубани за сутки выявили 165 новых носителей коронавируса
В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 165 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 февраля. Накануне, 18 февраля, сообщалось о 169 новых пациентах с коронавирусом.
В Петербурге за сутки выявили более тысячи носителей коронавируса
В Петербурге продолжается держаться «плато» по коронавирусу на уровне чуть ниже 1100 случаев в сутки. Как сообщает 19 февраля оперативный штаб, за последние 24 часа в городе зафиксировали 1087 новых случаев заражения.
Заведениям общепита в Бурятии продлили время работы
Заведениям общественного питания в Бурятии разрешили работать до полуночи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующие изменения внесены в указ главы республики Алексея Цыденова о борьбе с коронавирусом.
В Чувашии умерли ещё шесть пациентов с коронавирусом
В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 56 и 57.
В Ленобласти зафиксировали 188 инфицированных и 11 умерших от ковида
В Ленинградской области за прошедшие стуки выявили 188 новых носителей коронавируса, что на одного человека больше, чем сутками ранее. Продолжается рост числа летальных исходов от COVID-19, за сутки в регионе подтверждены еще 11 смертей.
В Брянской области подтвердили 117 новых случаев заражения коронавирусом
В Брянской области 19 февраля подтверждены 117 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1881 тест.
Статистика распространения COVID-19 в регионах Сибири на 19 февраля.
Цитата buzoters_and_crows.
В России от COVID-19 умерли ещё 470 человек
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 470 человек. Об этом сообщили 19 февраля в оперативном штабе Москвы.
В России за сутки выявили 13,4 тыс. носителей коронавируса
В России за прошедшие сутки выявили 13 433 случая заражения коронавирусом, сообщили 19 февраля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
В России выявили 13433 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России исследования выявили 13 433 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 19 февраля в оперативном штабе Москвы.
Новые случаи зафиксированы во всех регионах РФ, лидерами оказались Москва (1972 случая), Санкт-Петербург (1087) и Подмосковье (687).
В Челябинской области выявили уже более 50 тыс. носителей коронавируса
В Челябинской области за 18 февраля выявили 233 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Число ежедневно обнаруживаемых случаев заражения продолжает снижаться. Для сравнения: за 17 февраля в регионе выявили 28 ковид-пациентов, за 16-е — 249, а за 15-е — 255. Тем не менее с начала пандемии на Южном Урале обнаружили уже 50 209 случаев заражения.
За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 23 тыс. человек
Как сообщает 19 февраля городской оперативный штаб, за последние 24 часа в городе проверили на наличие вируса 22 885 человек.
В Крыму скончались ещё шесть пациентов с COVID-19
В Республике Крым продолжается снижение числа новых носителей коронавируса — за минувшие сутки, 18 февраля, подтверждено 117 новых случаев заражения. Об этом 19 февраля сообщили в региональном оперативном штабе. Накануне сообщалось о 126 новых пациентах.
В Чувашии закрывают ещё два ковидных стационара
В Чувашии продолжается освобождение коечного фонда, перепрофилированного для лечения пациентов с коронавирусом.
В Петербурге раскрыли подробности плана по массовой вакцинации населения
Власти Санкт-Петербурга планируют выполнить намеченный план по массовой вакцинации населения к 1 июля 2021 года.
В Башкирии за сутки выявили еще 152 носителя коронавируса
152 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Сообщается, что всего в республике выявлено 27 298 случаев заражения этой инфекцией.
В России провели более 108,3 млн тестов на SARS-CoV-2
На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 108,3 млн. Об этом 19 февраля сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.
Собянин рассказал о планах закупки медоборудования до 2023 года
В Москве до 2023 года планируется закупить 6 тыс. единиц новейшего медицинского оборудования. Об этом 19 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«В 2020 — 2023 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования — ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое», — написал мэр.
Петербург готовится к «третьей волне» пандемии
Власти Санкт-Петербурга готовятся к третьей волне пандемии коронавируса, которая может произойти из-за низких темпов вакцинации населения.
В Кабардино-Балкарии открыли отделение забора плазмы у перенесших COVID-19
В Кабардино-Балкарии открыто отделение забора плазмы у лиц, переболевших COVID-19. Теперь все желающие помочь в лечении пациентов с коронавирусом из числа тех, кто уже выздоровел после перенесенного заболевания, могут сдать плазму, придя на станцию переливания крови, сообщили в пресс-службе главы республики.
Собянин заявил, что пандемия идёт на спад
В Москве пандемия коронавируса идёт на спад, а система здравоохранения сумела выдержать нагрузку. Об этом 19 февраля сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
В Якутии полностью вакцинировались от COVID-19 более 14 тыс. человек
В Якутии вакцинация от COVID-19 проводится уже в 44 больницах, в которых развернуто 156 пунктов.
В Саратовской области выявили 220 новых носителей коронавируса
В Саратовской области по состоянию на 19 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 47 640 человек, за сутки инфицированы 220 жителей. Накануне заболели 223 человека. Выздоровели с начала пандемии 42 642 пациента или 89,5%, за сутки — 249 человек. Всего скончались 615 жителей. В лабораториях за все время проведено более 1 164 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,3 тыс. тестов.
В Хакасии общепиту и ночным клубам разрешили работать круглосуточно
Послабления для учреждений общепита и спортивных организаций введены в Хакасии, сообщили в республиканском правительстве.
В Удмуртии вакцинацию от коронавируса прошли больше 20,5 тыс. человек
По состоянию на 19 февраля прививку от коронавируса сделали 20 550 жителей Удмуртии. От общего числа привитых 4376 человек получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.
На Алтае выявили 32 новых случая заражения коронавирусом
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 16 064.
В Восточном военном округе от COVID-19 привили более 35 тыс. военнослужащих
В Восточном военном округе (ВВО) Вооружённых Сил (ВС) России от коронавирусной инфекции за период с декабря 2020 года было вакцинировано препаратом «Спутник V» более 35 000 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
В Удмуртии провели больше 861 тыс. тестов на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 19 февраля провели 861 541 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1902 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2180 исследований.
В Новосибирской области третий день снижается прирост ковид-пациентов
В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 118 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 121 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
За сутки от COVID-19 скончался один житель Удмуртии
За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 359 человек.
В Карачаево-Черкесию поступило еще более тысячи доз вакцины «Спутник V»
В Карачаево-Черкесии пополнились запасы вакцины от коронавируса. На днях в регион поступило еще 1100 доз вакцины «Спутник V», сообщили 19 февраля в пресс-службе минздрава субъекта, уточнив, что после маркировки вакцина будет распределена по пунктам вакцинации.
В Удмуртии подтвердили ещё 94 случая заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 19 февраля выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 92 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 473 случаев.
В Пензенской области от COVID-19 вновь скончались три человека
В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 19 февраля достигло 424 человек. За сутки скончались еще трое больных — одна женщина и двое мужчин в возрасте 37, 65 и 89 лет.
В Хабаровском крае за сутки увеличилось число тяжёлых пациентов с COVID-19
За минувшие сутки число носителей коронавируса в Хабаровском крае увеличилось на 121 человека (127 днём ранее), выздоровели 175 человек, два пациента скончались.
В Алтайском крае существенно увеличилась смертность
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 150 новых носителей коронавируса, по итогам 2020 года увеличилось смертность и снизилась рождаемость. По данным территориального управления статистики, всего за январь-декабрь прошлого года в крае родились 19 976 человек (что на 1142 человек меньше, чем за январь-декабрь 2019 г.), а умерли 37 838 (что на 5054 человек больше, чем за соответствующий период 2019 года).
Естественная убыль населения увеличилась с 11 666 человек (в 2019 году) до 17 862 человек (в 2020 году).
Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё четыре человека
В Хакасии скончались ещё четыре пациента с коронавирусом — три женщины (75, 89 и 90 лет) и 75-летний мужчина.
В Приморье полностью вакцинировались от COVID-19 уже более 5 тыс. человек
В Приморье на 19 февраля 31 051 человек вакцинировался первым компонентом вакцины «Спутник V», полный курс прошли уже 5 016 жителей.
В Якутии выявили коронавирусные нарушения в аэропорту Нерюнгри
Нерюнгринская транспортная прокуратура Якутия приняла меры к устранению нарушений прав авиапассажиров в аэропорту Нерюнгри. В ходе проверки установлено, что температура воздуха в залах ожидания и вылета аэровокзала составляла от 11,3 до 13,3 градусов при норме не менее 20 градусов. Кроме того, выявлены нарушения санитарных правил при проведении обеззараживающих мероприятий.