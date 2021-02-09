Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что погода в Крыму начнёт улучшаться во второй половине дня 20 февраля.
Движение по трассе «Таврида» будет закрыто до утра. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Сейчас сильный ветер боковой не дает быстро убрать снег. Только убрали, через час опять надуло, сметает снег с полей. Температура — 4. Сказать оперативный прогноз пока невозможно, движение по трассе будет ограничено до утра», — рассказал Аксёнов.
Движение по Крымскому мосту в направлении Керчи возобновили для жителей города.
В Москве по состоянию на 20:00 пробки в городе достигли пяти баллов.
Движение по Крымскому мосту открыли в сторону Кубани
Движение по Крымскому мосту возобновлено, пока только в сторону Краснодарского края, об этом сообщили в УГИБДД по Краснодарскому краю вечером 19 февраля.
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на территории города-курорта Сочи до конца суток 19 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.
Дорожники готовы к сильным снегопадам и морозам в Ленобласти
Федеральные дорожные службы готовы к сильным снегопадам и морозом, которые ожидаются в предстоящие длинные выходные в Ленинградской области. К работе готово 383 единицы спецтехники, личный состав, все необходимые материалы для противогололедной обработки.
В результате аномальных холодов, накрывших США, умерли не менее 47 человек, сообщает 19 февраля газета Washington Post.
В Подмосковье из-за морозов объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
«Оранжевый уровень» погодной опасности объявлен на территории Московской области из-за морозов. Это 19 февраля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.
В Крыму рассказали, когда снова откроют Крымский мост
Движение по Крымскому мосту может быть открыто после расчистки трассы «Таврида» от снега. Об этом заявил 19 февраля журналистам заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов.
В Крыму вводится режим угрозы ЧС
Режим угрозы чрезвычайной ситуации ввозится на территории Белогорского, Ленинского, Кировского районов, а также города Керчи в республике Крым. Об этом 19 февраля сообщил журналистам заместитель председателя правительства Республики Крым Павел Кабанов. Решение о введении режима угрозы чрезвычайной ситуации принято главой региона в связи с усилением циклона, накрывшего Крымский полуостров.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил на своей странице в Facebook, что в Санкт-Петербурге в ближайшие четыре дня осадки могут превысить месячную норму.
Аксенов рассказал о ходе ликвидации последствий снегопада в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о том, как идут работы по ликвидации последствий ухудшения погоды и снегопадов на полуострове. Он написал об этом 19 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава Крыма заявил о расчистке Крымского моста «в ближайшее время»
Расчистку Крымского моста планируется завершить в ближайшее время. Об этом в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов 19 февраля.
«Движение по Крымскому мосту было остановлено с 9:30 утра, расчистку должны закончить в ближайшее время», — написал Аксёнов.
Пробку на трассе «Таврида» ликвидируют силами МЧС и Росгвардии
14 пунктов временного размещения на 3,3 тысячи человек подготовлено вдоль трассы «Таврида» в Республике Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона 19 февраля.
В Крыму из-за непогоды создали оперативный штаб
Оперативный штаб из-за неблагоприятных погодных условий создан в Республике Крым. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.
Глава Крыма увидел позитив в мощных снегопадах
Благодаря мощным снегопадам на Крымском полуострове пополнятся запасы воды. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым 19 февраля, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
В МЧС предупредили о возможности сбоев в электроснабжении ряда регионов РФ
Из-за снега и сильного ветра на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Северо-Западного и Южного федеральных округов могут происходить сбои в работе энергетических систем и транспорта. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба МЧС России.
Снегопад нарушил транспортное сообщение в Крыму
Транспортное сообщение в разных районах Республики Крым нарушено из-за снегопада 19 февраля.
Так, в Симферополе, по данным администрации города, ряд автобусов не смогли выйти на маршруты. Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме — снег убирают более 250 дворников, работает девять единиц специализированной техники.
Движение по Крымскому мосту снова закрыто — власти Кубани
Движение транспорта по Крымскому мосту снова приостановлено — уже третий раз за сутки 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В Самарской области ожидаются морозы до — 35°С
Понижение температуры воздуха до — 35 °C ожидаются в Самарской области. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что 21 февраля и 22 февраля в регионе ожидается погода без существенных осадков, ночью ожидаются морозы до — 35°C, а днем — до — 22 °C.
Движение по Крымскому мосту частично возобновили
Движение по Крымскому мосту в сторону полуострова возобновлено. Сейчас проехать могут только автомобили и автобусы, следующие в Керчь. Для остального транспорта работают пункты обогрева и перехватывающие парковки.
В Крыму Росгвардия устраняет последствия снегопада на трассе «Таврида»
Сотрудники Росгвардии устраняют последствия снегопадов в Республике Крым на федеральной трассе «Таврида» 19 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.
В Чувашии ожидаются 40-градусные морозы
В Чувашии последнюю декаду февраля будет значительно холоднее климатической нормы, при этом по ночам температура может опускаться до — 40 градусов.
Крымские полицейские спасают водителей из снежного плена
Сотрудники полиции оказывают помощь водителям, чьи автомобили застряли на дорогах из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым 19 февраля.
Снег и метели идут в Приангарье
В Иркутской области потеплело, на смену морозам пришли снег и метели. Также, по информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля днём в регионе ожидается усиление северо-западного ветра до 19−24 метров в секунду.
Синоптик предупредила о «периоде снегопада» в Москве
В выходные дни в столице России ожидается выпадение снега «различной интенсивности». Об этом 19 февраля сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
В Забайкалье передано штормовое предупреждение
Жителей Забайкалья предупредили о значительном ухудшении погодных условий 19 февраля. По данным ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на территории региона ожидается сильный ветер, до 21 метра в секунду. По южной половине края порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду.
Пойдёт, снег, ожидаются слабые метели, понижение температур, на дорогах снежные накаты, гололедица.
Севастополь борется с последствиями снегопада
Последствия обильных снегопадов устраняют в Севастополе 19 февраля, об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Все ресурсоснабжащие организации переведены в режим повышенной готовности.
В горах Северного Кавказа сошли 35 лавин
За последние двое суток на Северном Кавказе сошли 35 лавин. Четыре из них перекрыли собой автодороги в Дагестане. Еще 19 лавин сошли в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, пишет РИА Новости.
В Адыгее чиновники и горожане вышли с лопатами на улицы
В столице Адыгеи сегодня, 19 февраля, проводится общегородской субботник. Его объявила мэрия города Майкопа для ликвидации последствий мощных снегопадов. В мероприятии принимают участие сотрудники органов власти, предприятий и ведомств, неравнодушные горожане.
Керчь приостановила междугороднее автобусное сообщение из-за непогоды
Междугороднее автобусное сообщение в Керчи временно приостановлено 19 февраля из-за непогоды, об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
В Керчи выпала почти месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Керчи и окрестностях города 19 февраля, данные журналистам предоставила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В МЧС предупредили об опасности схода лавин в Крыму в ближайшие дни
В течение ближайших дней на территории Республики Крым объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Запасы воды в чебоксарском водохранилище значительно превышают норму
В первой декаде февраля, когда регионы Поволжья накрыли обильные снегопады, запасы воды в снежном покрове в бассейнах Чебоксарского и Волгоградского водохранилищ составили 116 — 123% от нормы. В муниципалитетах Чувашии, а также на Чебоксарской ГЭС началась подготовка к половодью, которая будет завершена к апрелю.
В Мурманской области
В некоторых муниципалитетах Мурманской области из-за сильных морозов отменили занятия в школах.
В Томске за ночь выпала пятидневная норма снега
В ночь на 19 февраля в Томске выпала пятидневная норма снега — 4 мм. По словам начальника отдела метеорологии томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, декадная норма осадков составляет 8 мм.
В Ульяновской области устранили аварию, оставившую без отопления жилые дома
В посёлке Тереньга Ульяновской области завершены аварийные работы на теплотрассе и начался пуск тепла в многоквартирные дома.
В Прикамье ожидаются 40-градусные морозы
Ультраполярное вторжение принесет в Прикамье сильные морозы. Пик похолодания придется на праздничный день, 23 февраля, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.
Температура воздуха упадет до −30…−35°С, на севере и северо-западе возможно достижение отметки — 40 °C. В центре и на юге региона прогнозируют усиление северного ветра с порывами до 10 метров в секунду.
В Перми минимальная температура ожидается −30…−33°С. Не исключено, что в этот день столица края продемонстрирует температурный рекорд. Из-за ветра ощущаемая температура будет на уровне — 40 °C или ниже.
В Саратовской области на дистанционное обучение ушли более 25 тыс. детей
На дистанционную учебу переведены 25 320 учеников из 333-х школ Саратовской области. 19 февраля отменили занятия в школах из-за установившихся аномальных морозов. Сегодня на территории области, по данным регионального управления МЧС, сохранится мороз до −25…−28 градусов.
Приехавшая из России в Техас женщина спасла семью от замерзания
Семье из американского штата Техас справиться с последствиями обрушившихся морозов помогла приехавшая к ним бабушка из России.
В Сочи ожидают новый снежный залп
Снегопад в Сочи продолжится 19 февраля, новый снежный залп в городе-курорте ожидают в середине дня, об этом написал в телеграм-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.
Кубань временно прервала автобусное сообщение с Крымом
Отправка пассажирских автобусов с вокзалов Краснодарского края в Крым временно приостановлена из-за непогоды и приостановки движения по Крымскому мосту. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе администрации края.
В Саратове на штрафстоянку отправили около 200 автомобилей
В Саратове с начала 2021 года служба эвакуации доставила на штрафстоянку 189 автомобилей. Только за февраль (по данным на 17 февраля) эвакуировали 102 машины, из которых 69 — за парковку в неположенном месте. В большинстве случаев оставленные в зоне действия запрещающих знаков машины мешают работе коммунальных служб во время уборки улиц от снега.
На Кубани у Крымского моста организованы пункты обогрева
Временная перехватывающая парковка на 300 автомобилей и пункты обогрева организованы в Темрюкском районе Краснодарского края — в направлении Крымского моста — 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.
У Крымского моста в Керчи образовалась громадная пробка
Около 200 автомобилей скопились в заторе в районе Крымского моста со стороны Керчи утром 19 февраля, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым. Ранее дорожники вынуждены были временно перекрыть движение по мосту, чтобы расчистить снег.
Крымский мост временно перекрыли из-за непогоды
Крымский мост временно перекрыли из-за непогоды 19 февраля по решению упрдор «Тамань», движение закрыто в обоих направлениях.
Петербург завалит рекордным количеством снег
В Санкт-Петербурге ожидается снегопад, который будет идти в рабочую субботу, 20 февраля, и все три дня выходных, но больше всего снега выпадет 23 февраля. При этом за окном будет умеренно морозно.
В Чите выявлены десятки фактов плохой снегоуборки
В Чите, где в последнее время почти не прекращаются снегопады, выявили 90 нарушений правил благоустройства. Как пояснили сотрудники контрольной инспекции администрации города, больше всего нареканий высказано к сфере ЖХК.
В списке нарушителей 35 управляющих компаний и ТСЖ. Неубранный снег был обнаружен на территории семи средних школ, пяти детских садов и одного учреждения культуры (Центр казачьей культуры). Нарушение также были выявлены в краевых фтизиопульмонологического центра и кожно-венерологического диспансера, а также в торговом центре «Новосити» и обоих ТЦ «Абсолют».
Чита готовится к сильному снегопаду
В Чите приводят в полную готовность снегоуборочную технику: сегодня днём, 20 февраля, в столице Забайкалья ожидается выпадение снега при ветре порывами до 12 метров в секунду.
Муниципальное предприятие «ДМРСУ» готово оперативно вывести на улицы девять автощеток и столько же пескотрясов на базе автомобилей КамАЗ и ЗИЛ.
В посёлке Ульяновской области произошла крупная авария на теплотрассе
В посёлке Тереньге Ульяновской области из-за аварии на теплотрассе без тепла оставались жители 14 многоквартирных домов. По словам губернатора Сергея Морозова, «работы сильно осложняются морозами и тем, что порыв произошел под дорожным полотном».
В Омске устраняют последствия затяжного снегопада
В Омске для устранения последствий затяжного снегопада, начавшегося днём 18 февраля, мобилизованы все собственные ресурсы, распределена по всем городским округам подрядная спецтехника.
В США из-за непогоды погибли 34 человека
В США из-за аномальных морозов и снежных бурь, обрушившихся на ряд штатов, погибли 34 человека. Об этом 18 февраля сообщает телеканал СBS.
19 февраля в Москве ожидается до —14 °C, без осадков
В пятницу, 19 февраля, в Москве будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — 14… —12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Новосибирцев предупредили о возможных ЧС из-за непогоды
В Новосибирской области сегодня, 19 февраля, ожидаются мокрый снег, метели и гололёд. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что во второй половине ночи и утром в пятницу, 19 февраля, ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 градусов и ниже. По данным на 22:45 мск, в Петербурге минус 15 градусов при влажности 82% и западном ветре 1−3 м/с.
США оказались не готовы к холодам и снегопадам — советница президента
Инфраструктура и электросети Соединенных Штатов оказались не готовы к пришедшим холодам и снегопадам, заявила 18 февраля на брифинге советница президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.
Видео: пресс-служба Западного военного округа
В Ленинградской области на военных полигонах общевойсковой армии Западного военного округа дополнительно развернуто более 30 специальных пунктов обогрева личного состава. Кроме того, во время занятий командиры контролируют время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий, внося коррективы в процесс обучения военнослужащих.
Местами на территории Ленинградской области температура воздуха опускается до — 30 градусов. Днем средняя температура воздуха по региону составляет от — 10 до — 20 градусов мороза с порывистым ветром и обильными снегопадами.
В период с 19 по 23 февраля по территории Смоленской, Владимирской областей сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−12°С. Такой прогноз сделал Гидрометцентр России.
В Южном федеральном округе и на Северном Кавказе в пятницу, 19 февраля, средняя суточная температура будет ниже нормы на 2−4°, сообщает Гидрометцентр России.
Аномальный холод 19 февраля сохранится в Поволжье, ночная температура в северо-восточной половине −30…−34°, в районе Среднего Поволжья −27…−32°. В Пермском крае до — 41°, сообщили в Гидрометцентре России.
На севере Европейской территории России 19 февраля температура будет понижаться до — 35°, местами будет еще холоднее, отмечает Гидрометцентр. В центральных районах и на востоке Мурманской области, а также в Архангельской области до — 37°, в Коми до — 42°, в Вологодской области до — 33°.
Два завода Samsung в Техасе закрыли из-за мороза
Два завода по производству микросхем в городе Остине (штат Техас, США), принадлежащие Samsung Electronics, приостановили работу из-за холодов, пишет 18 февраля пишет The Wall Street Journal.
Надвигающийся снегопад мобилизовал коммунальные службы Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 18 февраля.
По данным Гидрометцентра, на северо-западе России в ночь на 19 февраля местами −25…−30°, в Карелии до — 32°. Возможен небольшой снег.
AP: США стоит адаптироваться к морозам — грядут новые
Непривычные для США морозы повторятся, и американцам следует научиться к ним приспосабливаться, прокомментировал эксперт ситуацию аномальных холодов в Штатах и отключение электростанций в Техасе. Об этом 18 февраля пишет Associated Press.
В центральных областях РФ в ночь на 19 февраля будет −21…−26°, местами до — 30° (Курская, Орловская, Брянская, Рязанская области), днем мороз ослабеет на 10 градусов. Местами пройдет небольшой снег. В Москве ночью −21…−23°, местами по Московской области до — 30°.
19 февраля морозная погода сохранится во многих районах Европейской территории РФ, сообщает Гидрометцентр России.
После самой холодной ночи в Петербурге потеплеет, но ненадолго
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области последняя ночь была самой холодной за текущую зиму. Однако вскоре в обоих регионах ожидается потепление. По предварительным прогнозам, температура воздуха поднимется до нуля, но рассчитывать на раннюю весну не стоит. Март будет морозным.
В Москве прогнозируют 27-градусные морозы
Температура воздуха в Москве опустится до 27 градусов ниже нуля. Такой прогноз опубликован 18 февраля на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«В Москве эти выходные и начало следующей недели обещают быть холодными. Столбики термометров ночью могут опуститься до минус 27 градусов, днём — 22−24 градуса мороза», — говорится в сообщении на сайте мэрии.
Вечером 18 февраля, а также в течение суток 19 февраля в Краснодарском крае, за исключением района Сочи, ожидаются очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега с дождем, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед. Об этом предупредил Гидрометцентр России.
19−20 февраля в Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−12 градусов, сообщили в Гидрометцентре.
19−22 февраля на востоке и в центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз, сообщил Гидрометцентр России. Температура ночью и утром составит −40…−35 градусов.
В Петербурге снова не хватает дворников для уборки снега
Петербургу вновь не хватает дворников, чтобы убирать улицы, заваленные снегом.
В Тюменскую область возвращаются морозы
В Тюменской области с 19 по 22 февраля ожидается аномально морозная погода. Об этом предупреждает тюменцев региональное ГУ МЧС.
По ночам будут стоять 30-градусные морозы. Днём будет «теплее» на 10 градусов.
В Греции заявили о сильнейшем за 40 лет снегопаде
С 15 февраля многие районы Греции и особенно регион Аттика столкнулись с экстремальными погодными явлениями, которые вызвали серьезные проблемы с энергоснабжением и водоснабжением, заявил пресс-секретарь правительства Греции Христос Тарантилис. Как сказал Тарантилис, этот снегопад был одним из самых сильных за последние 40 лет в Греции, и государственный механизм мобилизовался с первого момента, в то время как правительство действовало превентивно везде, где это было возможно, руководствуясь целью защиты граждан.
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье
Из-за низких температур в Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.
Нижегородцы недовольны работой властей по уборке снега — соцопрос
86% опрошенных жителей Нижнего Новгорода недовольны качеством и скоростью уборки снега во дворах.
Мэрии Ярославля на уборку не хватило соли
Просчеты в оперативном управлении и отсутствие четкого плана действий на случай погодных ЧП не позволили мэрии Ярославля справиться с последствиями снегопадов.
В Оренбуржье сняли ограничения на трассах
В Оренбургской области в связи с улучшением видимости во второй половине дня 18 февраля сняли ранее введенные ограничения движения для транспортных средств, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В Хакасии ожидаются сильный ветер и мокрый снег
Жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильном ветре и мокром снеге.
Медики вместе с пациентом застряли на снежной дороге в Приангарье
Бригада скорой помощи, прибывшая накануне, 17 февраля, к жителю поселка Западный (Иркутский район Иркутской области) попала в затруднительную ситуацию. После осмотра пациента потребовалось госпитализация, но когда экипаж направился в стационар, автомобиль не смог проехать по дороге, на которой в процессе снегопада образовался накат. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ, сотрудники данного ведомства оказали помощь.
Фото ГУ МВД РФ по Иркутской области.
В Приангарье будет штормить
Иркутские спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 19 февраля. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью местами по области сохранятся порывы северо-западного ветра до 15−20 м/с, снег, метели.
Немного об уборке снега в Новосибирске, цитата — местная служба эвакуации «АСТ-54».
В Новосибирск идёт похолодание со снегом и ветром
В Новосибирске с 19 по 21 февраля ожидаются сильный снег, похолодание, на дорогах гололедица, в пригороде температура опустится до — 29°С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
На улицы Барнаула выводят более сотни единиц снегоуборочной техники
Барнаул продолжает бороться со снегопадами. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, МБУ «Автодорстрой» в ночь с 18 на 19 февраля планирует вывести на дороги краевого центра 137 единиц снегоуборочной техники, из них 35 единиц — наемные.
В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.
В Ростове-на-Дону объявлено экстренное предупреждение из-за снегопада
В Ростове-на-Дону объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающегося снегопада. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 18 февраля.
В Сочи за неделю выпало 2,5 месячных нормы осадков и сошло 11 лавин
Две с половиной месячных нормы осадка выпала на территории Сочи за период с 12 по 18 февраля, об этом сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
В Сочи более 10,5 тыс. человек остаются без электроснабжения
Более 10,5 жителей Сочи остаются без электроснабжения из-за сильного снегопада, прошедшего в городе-курорте 17−18 февраля, об этом написал в телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона прибыл в Сочи, где обсудил с мэром города Алексеем Копайгородским ход работ по устранению последствий стихии.
Жителей Башкирии предупредили о сильном ветре и гололеде
Метели, снежные заносы и гололедица ожидаются в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что 19 февраля в Башкирии ожидается небольшой снег, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах.
В Тулуне (Иркутская область) сотрудники Госавтоинспекции спасли кота, два дня просидевшего в мороз на дереве.
Граждане попросили полицейских помочь бездомному животному, которое в тридцатиградусный мороз взобралось на дерево и несколько дней не могло с него слезть.
Стажер по должности инспектора ГИБДД взобрался на высоту нескольких метров, снял кота с ветки и благополучно спустил на землю. Замёрзшего и голодного его, отвезли в отдел полиции, накормили и передали волонтерам. Сейчас он находится на передержке, ему ищут новых хозяев.
18−20 февраля в Нижегородской, Кировской областях, Пермском крае, Мордовии, Удмуртии морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более, Самарской, Оренбургской областях, 18−21 февраля в Татарии на 9° и более.
19−20 февраля на севере Пермского края сильный мороз (температура до — 42°).
Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы 18−19 февраля в Марий Эл, Чувашии на 7° и более, в Саратовской, Ульяновской областях на 9° и более.
По данным Гидрометцентра России, 18 февраля в Башкирии, Оренбургской области сильный снег, метель, ветер до 20 м/с.
Кузбасс накроет непогода с дождём и сильным ветром
В Кемеровской области 19 февраля и ночью 20 февраля ожидаются мокрый снег, метели, на дорогах гололедица. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
«Осадки в виде снега, мокрого снега, местами продолжительные метели, днём возможен дождь, переходящий в снег, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы и ухудшение видимости до 1000 метров и менее. Днём 19 и ночью 20 февраля прогнозируется усиление ветра, местами порывы до 17−22 м/с», — уточнили синоптики.
Приэльбрусью выделили средства на устранение последствий урагана
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил выделить средства Приэльбрусью на устранение разрушений, нанесенных ураганным ветром и снегопадами. Масштабы разрушений и ход восстановительных работ он обсудил с руководством Эльбрусского района, посетив его с инспекцией.
В Иркутской области 18 февраля холоднее всего на севере Катангского района — от — 38 до — 43 °С.
В ряде районов Киргизии из-за аномально теплой для февраля погоды (+25) зацвели абрикосы.
На Сахалине нашли пропавшего на расчистке дорог от снега грейдериста
На Сахалине нашёлся грейдерист, который пропал в Смирныховском районе вместе со снегоуборочной техникой. Предполагалось, что мужчину завалила снежная лавина. Выяснилось, что он жив.
Жителей Алтая предупредили о снегопадах и морозе
В ближайшие дни (19−20 февраля) в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды. Как передаёт региональное ГУ МЧС РФ, в эти дни будет идти мокрый снег с дождём и метелями.
Не исключено отложение мокрого снега. Сила ветра при этом будет достигать 15−20 метров в секунду, по югу — до 25 метров в секунду. На дорогах будет сильная гололедица, заносы.
Снегопады возвращаются в Читу
Жителей Забайкалья предупредили об ухудшении погодных условий. По информации Читинского гидрометцентра, в ночь с 18 на 19 февраля в Чите ожидается выпадение снега.
19 февраля в столице края также будет идти снег. Порывы ветра при этом могут достигать 20 метров в секунду.
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра, ветер усилится до 21 м/c к вечеру 18 февраля по юго-западу и Прибайкалью.
В Сочи из-за снегопада нарушено движение общественного транспорта
Движение на городских и пригородных маршрутах общественного транспорта в Сочи затруднено после мощного снегопада, обрушившегося на город-курорт в ночь на 18 февраля. Об этом в соцсетях сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Петербургскому морозу не хватило градуса до нового рекорда
В Санкт-Петербурге в ночь на 18 февраля было установлено самое низкое температурное значение этой зимы — минус 24,5 градуса. Это стало повторением показателя пятилетней давности, за 8 января 2016 года. Но до рекорда мороз не дотянул.
Вильфанд объяснил происходящие в России погодные аномалии
Погодные аномалии, которые происходят, как в России, так и в мире, объяснил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 18 февраля в беседе с телеканалом «Звезда».
В Сочи устраняют последствия мощного снегопада
В Сочи устраняют последствия мощного снегопада, который обрушился на город-курорт в ночь на 18 февраля. Больше всего снега выпало в Хостинском и Центральном районах города, в Хостинском районе сошёл снежный оползень. Об этом в соцсетях сообщил глава города Алексей Копайгородский.
Метель и сильный ветер ожидаются в Томской области
На юге Томской области и в городе Томске 19 февраля ожидаются снег, местами сильный, ухудшение видимости, метель, сильный ветер.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 18 и 19 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям региона.
После мощного циклона не восстановили полностью электроснабжение Сахалина
На Сахалине ещё не восстановлено электроснабжение пяти сёл Тымовского района. Аварийные отключения произошли из-за мощного снежного циклона. Губернатор области Валерий Лимаренко потребовал вернуть электричество в дома в кратчайшие сроки.
Улицы Барнаула уже неделю напоминают каток. Жители решили прокатиться на коньках по обледеневшему тротуару.
Цитата из видео.
На востоке Оренбуржья непогода привела к транспортному коллапсу
В городе Орске Оренбургской области 18 февраля из-за ненастья закрыли трамвайные маршруты. В связи со снежным заносом путей с 11:00 по местному времени (09:00 мск) приостановлено движение трамвайных маршрутов № 1, № 2, № 3, № 5 «А», сообщает городская администрация.
МУП «Орскгортранс» займется расчисткой трамвайных путей. С улучшением погодных условий движение транспорта возобновят.
В Оренбуржье увеличилось число закрытых из-за метели дорог
В Оренбургской области 18 февраля с 10:00 по местному времени (08:00 мск) из-за сильной метели и плохой видимости приостановлено движение для всех транспортных средств на трассе Орск — Домбаровский — Светлый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.
В Гидрометцентре РФ рассказали о потеплении в Москве в конце недели
В конце нынешней недели в столице России ожидается потепление. Об этом 18 февраля рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, ее слова приводят «Известия».
Вильфанд предупредил об аномальном холоде на большей части России
На протяжении ближайших пяти дней на большей части России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом 18 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Москву ожидает морозный день
В Москве 18 февраля ожидается морозная погода ниже климатической нормы, сообщает центр «Фобос».
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей ждёт по-зимнему погожий, но морозный денек с температурным фоном на восемь-десять градусов ниже многолетней климатической нормы», — говорится в прогнозе.
Синоптик предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах в Сочи
В горах в Сочи склонам высотой выше 500 метров над уровнем моря впервые угрожает опасность схода лавин. Об этом 18 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Хабаровском крае из-за циклона ввели межмуниципальный режим ЧС
Межмуниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели из-за снега и сильного ветра власти Хабаровского края. Об этом 18 февраля сообщается на сайте правительства региона.
Москвичей из-за снегопада призвали пересесть на городской транспорт
Москвичей и гостей столицы из-за снегопада призывают пересесть с личного транспорта на городской или остаться дома. Об этом департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы 18 февраля сообщает в своём Telegram-канале.
В Оренбуржье Гайский городской округ ввёл режим повышенной готовности
В Оренбургской области Гайский городской округ в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями перешел на режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Из-за сильного снегопада и шквалистого ветра в целях обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования с 8:00 по местному времени (06:00 мск) 18 февраля постановлением администрации Гайского городского округа введен режим повышенной готовности.
В Оренбуржье из-за ненастья закрыта федеральная трасса
В Оренбургской области 18 февраля из-за неблагоприятных условий перекрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (Оренбург — Орск — подъезд к пункту пропуска «Орск») с км 170 (село Краснощёково) по км 260 (н. п. Гай), сообщает ГУ МЧС по Оренбуржью.
Движение на дороге остановлено в связи с сильным снегопадом, метелью и плохой видимостью. Мера действует с 04:00 по местному времени (02:00). Планируется, что ограничение снимут в 11:00. К этому времени ожидается улучшение погоды.
Мэр Красноярска попросил горожан перетерпеть снегопады
Красноярск завалило снегом. Мэр города Сергей Ерёмин в своём инстаграме 18 февраля попросил красноярцев «потерпеть».
В Ульяновской области похолодает до — 36 градусов
В Ульяновской области спасатели предупредили о резком ухудшении погодных условий.
18 февраля в Москве ожидается до −14 °C, без осадков
В четверг, 18 февраля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −14… −12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
На Камчатке бушует снежный циклон
Снежный циклон, оказавший влияние на погоду в Приморском, Хабаровском краях и особо сильно на Сахалине, дошёл на Камчатки. Власти Петропавловска-Камчатского приняли решение 18 февраля отменить занятия в школах для учащихся первой смены.
На Сахалине продолжаются поиски пропавшего под снежной лавиной грейдериста
На Сахалине, в Смирныховском районе, продолжается операция по спасению пропавшего ещё 16 февраля водителя грейдера. К месту происшествия утром 18 февраля прибыли спасатели регионального МЧС.
На Ближнем Востоке перекрывают дороги из-за снега
Снегопад вызвал перебои в движении транспорта в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле, сообщает Associated Press.
Погодная аномалия «подняла» правительство и армию Греции
Восстановление электроснабжения и водоснабжения Аттики — самого населённого региона Греции — которые были отключены из-за проблем, вызванных плохой погодой, обсуждался на совещании в службе гражданской защиты 17 февраля под председательством министра гражданской защиты и кризисного управления Никоса Хардалиаса. Хардалиас отметил, что это был первый случай, когда погодное явление затронуло всю страну. Правительство было вынуждено обратиться за помощью к армии.
В Техасе обесточены 2,7 млн домов
Миллионы жителей американского штата Техас оказались без электричества из-за непогоды. По данным Совета по обеспечения электроснабжения Техаса (Ercot), порядка 2,7 млн домохозяйств штата всё ещё остаются без электричества. За ночь было восстановлено электроснабжение 600 тысяч домохозяйств.
Жители штата жалуются, что их не уведомили о риске веерного отключения электроснабжения. По словам жительницы города Уэйко Лауры Ноуэлл, «никогда не было так холодно, повсюду лёд».
Из-за непогоды Samsung прекращает работу фабрик на юге США
Две фабрики компании Samsung в городе Остине (штат Техас, США) останавливают из-за недостатка электроснабжения, сообщает 17 февраля Austin-American Statesman.
Свыше 1,8 млн домов на юге США остаются обесточенными из-за непогоды
Из-за обледенения проводов в трёх американских штатах — Техасе, Орегоне и Вирджинии — произошло отключение от электроснабжения более чем 1,8 миллиона потребителей, сообщает 17 февраля госкомпания Austin Energy. Энергокомпания обязала производителей приостановить или полностью прекратить работу своих заводов в этих штатах.
«Света нет и водопроводной воды во многих местах нет. В домах температура упала до 5 градусов Цельсия. Люди целыми семьями согреваются у дровяных каминов. Но дрова почти у всех кончились уже. Для технических нужд люди берут воду из своих бассейнов. Если бассейна нет, то топят лед и снег. Газ тоже почти у всех кончился.
Поездка в магазин за едой и водой смертельно опасна. Ни у кого нет зимней резины. И не факт, что магазин работает. Заказать ничего нельзя. Никто не поедет привозить заказ. Поездка на скорой помощи — смертельно опасна», — журналист Сергей Лойко рассказал в Facebook о кризисе в штате Техас, США.
В Архангельске из-за нехватки бензина сократили число автобусных рейсов
В Архангельске сильные морозы внесли коррективы в расписание общественного транспорта. Сегодня, 17 февраля, количество рейсов было сокращено до 85%.
Жителей Ленобласти ждет очень холодная ночь
Жителей Ленинградской области 18 февраля ждет очень холодная ночь, в некоторых районах региона температура воздуха опустится до минус 35 градусов. Об этом 17 февраля сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.
В Омске ожидаются сильный ветер и метель
Жителей Омска предупредили о надвигающейся непогоде — штормовом ветре и снеге.
Прокуратура недовольна действиями властей Нижнего Новгорода по уборке снега
По мнению прокуратуры, власти Нижнего Новгорода не контролировали процесс уборки снега и не приняли своевременные меры в отношении подрядных организациям в рамках имеющихся муниципальных контрактов.Во время снегопадов территорию Нижнего Новгорода фактически чистили от снега только 260единиц снегоуборочной техники — то есть чуть большее половины всегоспецавтопарка.
На Кубани снегопады оставили без света 18,5 тыс. человек
Около 18,5 тыс. человек остались без электроснабжения в 20 населенных пунктах Краснодарского края 17 февраля, об этом сообщило Минэнерго РФ.
В Грузии из-за снегопада без электричества остались жители десятков сёл
Обильный снегопад в Грузии, начавшийся 17 февраля, стал причиной повреждения линий электропередачи в крае Мцхета — Мтианети. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
В Сочи сошло четыре лавины: горнолыжные трассы закрыты
Четыре снежных лавины сошло в горных районах Сочи за минувшие сутки, причиной стал сильный снегопад. Информация поступила 17 февраля.
По данным ГУ МЧС по региону, три лавины сошли на трассах ГКК «Альпика-Сервис» и СТК курорт «Красная Поляна». Повреждений инфраструктуры не зафиксировано, однако лыжные трассы на курортах временно закрыли.
В Башкирии ожидаются снег и сильный ветер
Сильный снег, ветер и ухудшение видимости ожидается в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Сообщается, что в республике ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, сильный снег, видимость в снеге и метели менее 500 метров.
Жёлтый уровень погодной опасности прогнозируют в Пензенской области
Об ухудшение погодных условий объявлено в Пензенской области. В предстоящие сутки, 18 февраля прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Ночью и утром в четверг ожидается местами по области мороз до минус 30 градусов.
Кубанских школьников отправили на дистант из-за непогоды
Школьников нескольких муниципалитетов Краснодарского края отправили на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля.
В Татарии из-за морозов объявлено штормовое предупреждение
На территории Татарии с 16 февраля установилась аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9−15 градусов ниже климатической нормы.
В Татарии отмечается минимальная температура воздуха −25…−30 градусов, в отдельных районах республики — до минус 37 градусов. Ожидается, что аномальные морозы продержатся до 25 февраля.
В Дагестане остались без света 35 населенных пунктов
В Дагестане из-за аварии на электросети остались без света жители двух районов. Электроснабжения лишились почти 32 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. детей, сообщили в региональном спасательном ведомстве. Причиной отключения стал сильный ветер, порывы которого достигали 11 м/с.
На Кубани снегопад отрезал от мира несколько посёлков
Транспортное сообщение с населенными пунктами Кушинка, Режет и Десятый километр Апшеронского района Краснодарского края прервано из-за сильного снегопада 17 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Жителям этих посёлков продовольствие доставили сотрудники МЧС России.
Снегопад вызвал заторы на дорогах Тбилиси
В Тбилиси 17 февраля впервые за текущую зиму выпал снег, что вызвало заторы на дорогах города. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».
На Кубани под тяжестью снега просела крыша жилого дома
Крыша жилого многоквартирного дома просела под тяжестью снега в Курганинском районе Краснодарского края 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Прокуратура: после снегопада Калуга «утонула» в мусорных отходах
Сложившиеся на территории Калужской области непростые погодные условия, в том числе выпадение большого количества снега и низкая температура воздуха, привели к сбоям в работе по вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, сообщили 17 февраля в Калужской межрайонной природоохранной прокуратуре. Надзорным ведомством установлены факты переполнения контейнеров мусором и несвоевременная очистка от бытовых отходов контейнерных площадок.
Шесть горнолыжных курортов закрыли на Северном Кавказе из-за снегопадов
На Северном Кавказе закрыли из-за непогоды шесть горнолыжных курортов. Не прекращающиеся в течение нескольких дней снегопады вызвали угрозу схода лавин. В таких условиях работа канатных дорог и катание на лыжных трассах небезопасно, отметили в МЧС.
Высота сугробов в Москве выросла до 74 сантиметров
В Москве ночной снегопад увеличил высоту покрова, сообщает 17 февраля портал «Метеоновости».
В среднем высота московских сугробов минувшей ночью увеличилась на два сантиметра.
В Тулу вернутся аномальные морозы. Ночью 18 февраля в городе ожидается до минус 23.
Синоптик рассказал о погоде в Москве на День защитника Отечества
В Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, ожидается метель и мороз, выпадет до трети месячной нормы. Об этом 16 февраля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Прогноз на сильнейшие морозы на Урале сохраняется: 17−19 февраля в Свердловской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха до — 41°.
По информации Фобос, атмосферный фронт, обосновавшийся в горах Кавказа, продолжает избавляться от излишков влаги, засыпая регион снегом. Обильные снегопады привели к тому, что высота снежного покрова продолжает расти. Так, в Майкопе она достигает рекордных 73 см при норме 10 см; в Архызе за минувшие сутки сугробы выросли почти вдвое — с 19 до 36 см; в Алагире — почти в 7 раз (!) — с 3 до 20 см.
На Северном Кавказе закрыли горнолыжные курорты.
В МЧС предупредили о сильном морозе и ветре в ряде регионов России
На территории 13 регионов Дальневосточного, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов из-за сильных морозов, снега и порывов ветра до 35 м/с может быть нарушено жизнеобеспечение населения. Об этом 17 февраля информирует МЧС России.
В Саратовской области аномальные морозы продлятся ещё несколько дней
В ближайшие дни морозы в Саратовской области не отступят, а будут только крепчать. Сегодня, 17 февраля, из-за морозов отменили занятия в школах 38 муниципальных образований. На дистанционную форму обучения переведены более 194 тыс. человек.
Ночью и в утренние часы 18 февраля местами по северной части области прогнозируется сильный мороз — до минус 35 градусов. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более ожидается до 19 февраля.
Прогноз: 18−20 февраля в горах Елизовского района (особенно бассейна р. Паратунка), по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов, г. Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский лавиноопасно.
В период 12−15 часов и до конца суток 17 февраля, ночью и утром 18 февраля в Северной Осетии ожидается очень сильный снег — Гидрометцентр.
В кузбасском Шерегеше закрыли почти все подъемники из-за непогоды. Остался только один, к которому выстроилась огромная очередь из желающих прокатиться.
Цитата из видео.
Штром на Дальнем Востоке продолжается уже трое суток.
В Забайкалье похолодает до — 40 °C
В Забайкалье пришли настоящие сибирские морозы. По данным синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни (18−20 февраля) будет опускаться до — 40 °C. Ночные температуры 18 февраля будут доходить до — 20… — 25 °C (по восточной половине края ожидается — 27… — 32 °С). Днём будет от — 3 °C до +2 °С (по северной половине края — — 10… — 15 °С).
К 19 февраля температура ночью опустится до — 12… — 17 °С (при прояснении будет — 22…-27 °С), днём — 3…-8 °С, местами — 9… — 14 °С.
На юге России тоже непогода. Пункты обогрева открывают на трассах.
В Пензе из-за погоды перенесли сельхозярмарку
В Пензе в предстоящую субботу, 20 февраля, должна была состояться сельскохозяйственная ярмарка-презентация. В связи с погодными условиями (сильными морозами) мероприятие переносится на 27 февраля.
Жителей Алтая предупредили о снежном шторме
В Алтайском крае передано штурмовое предупреждение в связи с непогодой. По данным синоптиков, в ближайшие дни — 18−19 февраля — в регионе усилятся осадки с метелями и порывистым ветром.
На дорогах — гололедные явления, сильная гололедица. По югу — мокрый снег. По утрам — туман.
С улиц Читы вывезли 400 КамАЗов снега
В Забайкальском крае продолжают устранять последствия мощного снегопада. Как сообщает сегодня, 17 февраля, официальный телеграм-канал мэрии Читы, снег собранный с читинских улиц, свозится на базу ДМРСУ по ул. Аянская, а затем уже утилизируется на полигоне.
Только после последнего снегопада 11 февраля туда перевезли более 1500 тонн снега. Это примерно 400 полностью загруженных самосвалов.
В Самарской области побит температурный рекорд десятилетней давности
Абсолютный минимум температуры воздуха был перекрыт в Самарской области. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды.
Сообщается, что 17 февраля на метеостанции Аглос была зафиксирована температура воздуха — 29 °С. Это на 1,5 °С ниже температуры 2011 года (-27.5 °С).
На Ставрополье из-за снега детям разрешили не ходить в школы и детские сады
В Ставропольском крае из-за сильных снегопадов детям разрешили не посещать образовательные учреждения. Продление режима свободного посещения объявил на 17 февраля губернатор края Владимир Владимиров.
В Петербурге ожидается самая морозная ночь
По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ночь на 18 февраля может стать в Петербурге одной из самых холодных с начала зимы.
После снегопадов в Чебоксарах.
Ростовский губернатор призвал подготовиться к аномальному снегопаду
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания регионального оперштаба призвал глав муниципальных образований подготовиться к аномальному снегопаду.
В связи с неблагоприятными погодными условиями — снегопад, 17 февраля задержан вылет из аэропорта г. Кемерово трёх рейсов: рейса №2606 по маршруту Кемерово — Москва («Домодедово») авиакомпании «Сибирь», №446 по маршруту Кемерово — Москва («Внуково») авиакомпании «Победа», № 1451 по маршруту Кемерово — Москва («Шереметьево») авиакомпании «Аэрофлот».
На краснодарских трассах развернули более 200 пунктов обогрева
Более 200 пунктов обогрева развёрнуто для водителей вдоль региональных трасс в Краснодарском крае, сообщили 17 февраля в пресс-службе администрации региона.
В Апшеронском районе Кубани ввели и отменили режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации, введенный 16 февраля в Апшеронском районе Краснодарского края из-за непогоды, был отменен в тот же день. Об этом сообщили в администрации района.
Синоптики предупредили о лавинной опасности в горах Тувы
В горных районах Тувы с 17 по 19 февраля сохраняется опасность схода лавин. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Тувинского гидрометцентра.
В Кузбассе за сутки выпала десятидневная норма осадков
В Кемеровской области за минувшие сутки выпала десятидневная норма осадков. Такие данные сообщил региональный гидрометцентр.
Правила для Москвы: площадки возле подъездов и тротуары во время сильных снегопадов должны чистить каждые 3 часа. Чтобы снег не мешал движению пешеходов и транспорта, он должен быть сдвинут к краю, а затем сложен на специально отведенные площадки. Если толщина снежного покрова меньше 2 сантиметров, дворникам рекомендуется подметать дороги. Во время гололеда дорожную часть дворовой территории обрабатывают реагентами.
Всем на улицы: губернатор Кузбасса отчитал глав за уборку городов от снега
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил главам округов и районов усилить работу по очистке от снега дорог, дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к школам, детским садам и больницам. С таким требованием глава региона выступил на внеочередном совещании сегодня, 17 февраля.
В Адыгее введен режим повышенной готовности из-за снегопадов
Адыгея с 16 февраля живет в режиме повышенной готовности. Решение о его вводе было принято на внеочередном заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провел накануне глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В Хабаровском крае ураганный ветер сорвал кровили с 13 зданий
В двух районах с 13 зданий сорваны кровли: восемь из них относятся к социальной сфере, пять — многоквартирные дома. В обоих муниципалитетах местные власти ввели режим ЧС.
Если в России к морозам все привыкли, то вот в старанх ЕС лед на водоёмах в диковинку многим. Тем временем, экстремально сильные морозы сохраняются и в Германии, и Польше. Морозы и снегопад даже в Греции.
В Красноярске за ночь выпала почти половина месячной нормы снега
В Красноярске ликвидируют последствия снегопада. По данным синоптиков, за ночь в городе выпала почти половина месячной нормы осадков — 6 мм из 13. По прогнозам, снег будет идти весь день.
Ураганный ветер в Хабаровске обесточил 13 населённых пунктов
Власти Хабаровского края ликвидируют последствия снежного циклона, проводятся восстановительные работы. От стихии больше всех пострадали Советско-Гаванский и Ванинский районы, где ветром повалило линии электропередачи.
Снегопад в Москве ощутимо смягчит морозы
Московский регион 17 февраля окажется в центре небольшого циклона, сообщает центр «Фобос».
"Сегодня столичный регион будет находиться практически в самом центре небольшого циклона, насыщенного полями облачности и небольших снегопадов, что ощутимо смягчит морозы», — говорится в прогнозе центра.
Ветряные электростанции Техаса вышли из строя из-за аномальных морозов
В Техасе отключились ветряные электростанции из-за аномальных морозов и оставили огромное количество домов без электричества, пишет 16 февраля Daily American со ссылкой на заявление операторов энергосистемы штата.
Напомним, уборка снега на проезжей части должна начинаться после завершения снегопада или после выпадения каждых 5 сантиметров снега. Дороги сперва подметают (МКАД, включая транспортные развязки, и основные магистрали при условии обеспечения прохода колонны уборочной техники должны быть подметены в течение двух часов, остальные дороги — в течение трех часов), затем обрабатывают противогололедными средствами (на это, как правило, отводится тои часа). Но обычно распределители противогололедных материалов следуют непосредственно за колонной снегоочистителей.
На некоторых улицах может остаться снежный накат, но площадь таких участков не должна превышать 30% дороги, и их должны обработать щебнем фракции 2−5 миллиметров.
Такие правила установлены для Москвы.
На Сахалине снежная лавина накрыла грейдер с водителем
На Сахалине в Смирныховском районе продолжаются поиски пропавшего в метель грейдера с водителем 1981 года рождения. Стало известно, что связь с мужчиной пропала после схода снежной лавины.
Приангарье накрыло метелью
Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий 17 февраля. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в западных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с, метели, в Тайшетском, Нижнеудинском и Казачинско-Ленском районах — сильный снег.
На Сахалине машину скорой помощи накрыла снежная лавина
На Сахалине, на подъезде к селу Бошняково, под снежную лавину угодил автомобиль скорой помощи — транспортное средство оказалось полностью завалено снегом. К счастью, в это время в машине никого не было.
На Сахалине из-за мощного циклона закрыты дороги
На Сахалине утром 17 февраля из-за сильных снежных заносов было принято решение закрыть ещё один участок дороги. Недоступны для движения всех видов транспорта в островном регионе уже девять дорог.
17 февраля в Красноярске ожидается около 0 °C, мокрый снег
В среду, 17 февраля, в Красноярске будет облачно, временами небольшие осадки (снег, мокрый снег), оттепель, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
На Сахалине из-за непогоды произошёл блэкаут
На Сахалине из-за бушующего снежного циклона по состоянию на утро 17 февраля без электроснабжения остаются более 7,5 тыс. человек.
На Сахалине в метель пропал снегоуборочный грейдер с водителем
На Сахалине, в Смирныховском районе, пропал грейдер с водителем, которого отправили на очистку дороги от снега.
General Motors, Ford и Toyota остановили автопроизводство в США
Заводы автомобилестроительных компаний General Motors, Ford Motor и Toyota Motor остановили работу на территории США из-за экстремальных погодных условий, сообщает 16 февраля агентство Bloomberg.
Некоторые предприятия не работают уже вторые сутки, в том числе из-за перебоев в энергосетях и неспособности доставить работников на завод.
МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения при гололедице и снежном накате пешеходам и водителям:
— по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;
— в условиях гололедицы и снежного наката на скользкой дороге лучше избегать резких маневров и обгонов. При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;
— не тормозите резко на скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно, мягко. Не делайте резких движений рулем;
— при движении на мостах и эстакадах будьте особенно внимательны. Ледяной настил на этих участках дороги появляется раньше, чем везде, а исчезает позже. В этих зонах избегайте резких движений рулем, газом, тормозом;
— не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума;
— пешеходы, не выходите резко на проезжую часть перед близко идущим транспортом. Убедитесь, что водитель вас увидел и у него есть возможность остановиться. Переходите дорогу в установленных местах, в местах, где дорога хорошо просматривается в обоих направлениях. В темное время суток обозначайте себя светоотражающими элементами одежды.
МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:
во время сильного ветра:
— находясь дома, закройте окна;
— находясь на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи);
— обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 17 февраля 2021 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта на территории:
Сахалинской области: ГО «Охинский», «ГО Ногликский», ГО «Александровск-Сахалинский район», «Тымовский ГО», ГО «Смирныховский», Поронайский ГО — сильный снег, местами очень сильный снег. На побережьях сильная метель, видимость до 500 м, ветер 20−25 м/с, местами 33 м/с;
Хабаровского края — сильный снег, местами очень сильный, метель, усиление северного ветра по долинам рек до 18−23 м/с, местами порывы 25−30 м/с, на побережье Татарского пролива порывы 30−35 м/с. На дорогах заносы, снежный накат;
Республики Хакасия — очень сильный юго-западный ветер местами порывы до 25 м/с, в горах до 30 м/с, в горах местами очень сильный снег;
Свердловской и Челябинской областей — аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В отдельных районах Свердловской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха до — 41 °C;
Республик Коми, Карелия, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа — аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10−13°С и более;
Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края — очень сильный снег, метель, ветер до 20 м/с.
МЧС России
В Техасе снегопад оставил без электричества 4,5 млн человек. Есть погибшие
Почти 4,5 млн жителей американского штата Техас остались без электричества из-за холодов и снегопадов, сообщает 16 февраля телеканал NBC.
В период с 17 по 22 февраля 2021 года в большинстве районов Карелии ожидается аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более.
Мощный снегопад надвигается на Ростовскую область
Жителей Ростовской области предупредили о мощном снегопаде, который накроет регион в течение суток. Донских автомобилистов предупредили о мерах предосторожности, передаёт ИА REGNUM 16 февраля.
Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории от Среднего Запада до восточного побережья страны. Предупреждение касается около 200 млн человек, отмечает ТАСС.
Добыча нефти в США сократилась примерно на 2 млн баррелей в сутки из-за непривычно холодной погоды в некоторых районах страны, сообщает 16 февраля агентство Bloomberg. Одной из главных причин этого стало снижение температуры и снегопады в штате Техас. Они вызвали отключение электроэнергии и перебои в доставке энергоносителя. Согласно оценкам минэнерго США, суточный объем добычи нефти в стране составлял в среднем в январе этого года 11 млн баррелей.
Москва встала в десятибалльных пробках
Пробки на дорогах Москвы к вечеру достигли максимальных 10 баллов на фоне снегопада и гололедицы. Департамент транспорта столицы призвал горожан отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время и пользоваться ощественным транспортом.
16−19 февраля на большей части Приволжского федерального округа аномально холодная погода.
18−19 февраля в Пермском крае сильный мороз (температура до — 42°).
Из-за торнадо погибли трое жителей Северной Каролины
Трое жителей округа Брансуик (штат Северная Каролина, США) погибли из-за торнадо. Ещё как минимум десять человек пострадали. В Северной Каролине затоплены дома, многие разрушены, отдельные районы остались без света.
Школы Адыгеи из-за непогоды перевели на дистанционный режим работы
В Адыгее вновь перешли на «дистанционку» образовательные учреждения. Из-за непогоды министр образования региона Анзаур Керашев подписал приказ о переходе на дистанционное обучение общеобразовательных организаций, детских организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций.
Типичный московский двор 17 февраля 2021 года. Москва, Богородское.
До конца суток 16 февраля, а также в течение суток 17 февраля в районе Новороссийска (Краснодарский край) ожидается северо-восточный ветер 30−33 м/с, при температуре воздуха ночью −6…−8 °, днем −3…−5 °.
В течение суток 17 февраля в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии сохранится очень сильный снег.
Премьер-министр Греции рекомендует гражданам избегать лишних перемещений
Вакцинация в самом населённом греческом регионе Аттика из-за сильной непогоды была перенесена с 15 на 16 февраля, однако министерство здравоохранения сделает все возможное, чтобы те, кто пропустил свою очередь из-за этого переноса, как можно скорее получили прививку, особенно если они ждут вторую дозу вакцины. Об этом заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис.
Непогода в Греции вызвала множественные аварии на железной дороге
Оператор греческих железных дорог TRAINOSE сообщил 16 февраля о многочисленных проблемах на железнодорожных линиях из-за сильного снегопада, включая аварии с падением деревьев и сход с рельсов.
В 24 американских городах в понедельник, 15 февраля, температура опустилась до рекордно низких показателей, сообщила национальная метеорологическая служба США. Предупреждения о зимней погоде в понедельник получили более 150 млн американцев в 26 штатах.
Накануне президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Техасе из-за зимнего шторма, начавшегося 11 февраля.
Рекордные морозы и снег оставили без света более 4 млн человек на юге США. По данным FlightAware, в США задержано более 3 тыс. авиарейсов, более половины из них — в Техасе. В Хьюстоне официальные лица заявили Associated Press, что взлетно-посадочные полосы аэропорта Буша будут закрыты минимум до вторника, 16 февраля.
Согласно сайту poweroutage. us, отслеживающему перебои в подаче электроэнергии в США, на данный момент без света остаются более 4 млн человек, из них в Техасе — свыше 3,6 млн, сообщает 16 февраля «Интерфакс».
Как сообщает Associated Press, погода сорвала поставки 400 тыс. доз вакцины против COVID-19, отложив их прибытие по крайней мере до среды, 17 февраля.
Миллионы жителей южных штатов США из-за необычайно холодной погоды остались без электричества, больше всего пострадал Техас.
17−19 февраля в Свердловской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха до — 41°.
Ночью и утром 17 февраля на севере Саратовской области ожидается сильный мороз — 35 °.
В Апшеронском районе Кубани ввели режим ЧС из-за снегопада
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Апшеронского района Краснодарского края в связи со снегопадом с 16 февраля. Об этом сообщается на странице администрации района в instagram.
В Ленинградскую область придёт мороз до — 33 градусов
В Ленинградской области ожидается резкое понижение температуры воздуха. А 18 февраля в регионе ударят морозы до минус 33 градусов. Об этом 16 февраля предупредило ГУ МЧС России по Ленинградской области.
На Урале погода в эти дни также изменчивая. Морозный антициклон вытесняется циклоном, который придет с Каспийского моря. Но особенно ослабить морозы ему не удастся. На севере Свердловской области ночью −36…−41°. Днем в горах и низинах до — 25°, местами и ниже.
В Хакасии 17 февраля в горах сильный и очень сильный снег, метель, ветер до 30 м/с, 18−19 февраля сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с (19 февраля в горах до 24 м/с). Но днем оттепели, до +3…+5°.
Только в центральных районах Красноярского края 18 февраля подморозит, днем около — 10°. Только на юге центральных районов до 0°.
Атмосферный фронт, протянувшийся по югу Сибири, окажет влияние на погоду ближайших дней в центральных и южных районах Красноярского края, там пройдет сильный снег с метелью.
В Омской области 17 февраля похолодание, ночью −19…−23°, местами до — 30°, днем −14…−19°. 18 февраля на юге Омской области пройдет сильный снег с метелью и еще на 2−3° мороз сильнее.
19 февраля в Кемеровской области снег, метель и ветер до 22 м/с и опять похолодает, днем −8…−13°, на севере до — 18°, но местами сохранится оттепель, до +2°.
В зоне атмосферных фронтов Сибирского циклона снегопады и метели ожидаются и в других регионах юга Сибири.
19 февраля на востоке Алтайского края усилится снегопад, будет метель и ветер до 22 м/с.
19 февраля на юге температура будет повышаться до +7°, но в основном днем слабо морозная погода.
До Республики Алтай волна похолодания не докатится, днем воздух может прогреваться до +5…+10°, хотя в горах сильный ветер (с 17 по 19 февраля в горах Республики Алтай ветер 25−27 м/с, лавиноопасно).
17 февраля в Иркутской области ожидается сильный снег, ветер 15−18 м/с и метель при прохождении небольшого циклона и разного рода его атмосферных фронтов. Днем морозы ослабеют до −3…−8°, в западных и южных районах +3…-2°, на севере Катангского и северо-восточных районов −20…−25°.
18 февраля снег ожидается небольшим и умеренным, но ветер сильный, местами порывы 15−20 м/с и метели, Температура существенно не изменится, днем мороз слабеет до −2…−7°, местами до оттепели.
19 февраля немного прохладнее, однако в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья уже будет чувствоваться весна, до +3°.
В эти дни на юге Сибири проявляют активность циклоны. Погода снежная и ветреная, местами метели, днем температура повышается до оттепели, но регион стремится освоить холод из Арктики, сообщает Гидрометцентр России 16 февраля.
На федеральных трассах в Краснодарском крае разворачивают пункты обогрева
Мобильные пункты обогрева разворачивают на территории Краснодарского края в связи со сложными погодными условиями в регионе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю 16 февраля.
В Калмыкии готовы развернуть 60 мобильных пунктов обогрева
Согласно прогнозу синоптиков, на Республику Калмыкия надвигается буря. В случае разгула стихии на трассах оперативно будут развёрнуты 60 мобильных пунктов обогрева водителей. О борьбе с последствиями снегопада шла речь на заседании оперштаба по ЧС под председательством главы республики Бату Хасикова.
В Пензе начали готовиться к паводку
В администрации города Пензы 16 февраля обсудили мероприятия по предупреждению подтоплений территорий в весенний период. Мэр Андрей Лузгин, ссылаясь на данные горводоканала, отметил, что пока глубина промерзания грунта составляет ниже 1,2 метра. С учетом обильных снегопадов в последнее время, ожидается большой паводок, поэтому подготовку необходимо завершить своевременно.
Сильный ветер и снегопад ожидаются в Красноярске
Жителей Красноярска предупредили о сильном ветре и снегопаде.
На Кубани готовятся к отключениям тепла и света из-за непогоды
Более 1100 бригад для ликвидации аварий на тепло‑ и электросетях сформировано в Краснодарском крае для борьбы с последствиями непогоды. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе администрации региона.
Штормовое предупреждение объявлено из-за непогоды в Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесию в последние два дня завалило снегом, так же, как и большинство территорий России. Массу проблем создают снегопады на территории республики в течение последних двух суток, однако и в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится, сообщили 16 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС.
В Рязани 27 управляющих компаний не справились со снегопадом
Состояние улиц после сильного снегопада, а также результаты проверки, которые провела Госжилинспекция, прокомментировал 16 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов. 27 организаций неудовлетворительно справились со своей работой, написал глава региона на своей странице в социальной сети.
Аномальные морозы в Липецке: школьникам разрешили сидеть дома
В Липецке с 16 февраля родителям предоставили право самим решать, отправлять ли детей в школы. Причиной стали сильные морозы, которые продолжатся ещё несколько дней.
В Ленобласти больше всего снега выпало в атомграде
В Ленинградской области полным ходом идет уборка снега после обильного ночного снегопада. Больше всего снега — около 4 см — выпало минувшей ночью в городе Сосновый Бор, где расположена Ленинградская АЭС, а также в Лужском, Кингисеппском, Сланцевском и Ломоносовском районах.
В Башкирии ожидаются морозы до — 35°С
Понижение температуры воздуха до — 35 °C ожидается в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба МСЧ по региону.
Сообщается, что 16 февраля и 17 февраля в регионе ночью ожидается понижение температуры до — 35 °C, а днем температура воздуха может понизиться до — 25 °C.
В Рязанской области морозы опять вмешались в учебный процесс
В связи с низкой температурой воздуха 16 февраля в Рязанской области полностью или частично отменены занятия в школах. Внеплановый выходной установлен во всех муниципалитетах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
В Бурятии ожидается потепление и гололедица
Синоптики в ближайшие дни прогнозируют на территории Бурятии потепление. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, днём 18 февраля по южным и юго-западным районам столбик термометра поднимется до отметки в +5 градусов.
Мощный снежный циклон не отступает от Сахалина и Курил
Мощный снежный циклон, пришедший на Сахалин и Курилы в ночь на 16 февраля, не собирается отступать от островного региона. В среду 17 февраля в области продолжатся сильные осадки и ветер.
Закрыто движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта
Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто из-за непогоды для всех видов автотранспортных средств. Причиной в МЧС по Северной Осетии назвали ухудшение погодных условий на территории Грузии.
Снег на автотрассах Ленобласти убирают 400 единиц спецтехники
В Ленинградской области последствия мощного ночного снегопада на региональных трасах ликвидируют 400 единиц спецтехники и 536 дорожных рабочих.
На Северном Кавказе дорожники из-за непогоды работают в усиленном режиме
Из-за снегопадов и метелей на Северном Кавказе дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Увеличено число рабочих и количество техники — на территории семи субъектов СКФО работают более 200 единиц спецтехники и 200 рабочих.
В Петербурге за ночь выпало 6,5 см снега, и это только начало
В Санкт-Петербурге за ночь с 15 на 16 февраля выпало 6,5 см снега: по прогнозу, снегопад будет идти весь день. На дороги города ночью вышли более одной тысячи единиц техники и 333 дворника.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля
Ночь на 16 февраля стала в столице России самой холодной с начала текущего месяца. Об этом 16 февраля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ночь с 15 на 16 февраля стала самой холодной с начала месяца в Москве.
Аэропорт Краснодара вновь закрыт из-за непогоды
Международный аэропорт Краснодара изменил режим работы из-за непогоды утром 16 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на онлайн табло. Причиной стал сильный снег.
В Хакасии объявлено штормовое предупреждение
Сильный ветер и снег ожидаются в Хакасии. Объявлено штормовое предупреждение.
Петербург оказался во власти снежного циклона, на дорогах пробки
Санкт-Петербург утром во вторник, 16 февраля, оказался во власти снежного циклона, из-за которого заметно увеличился снежный покров, а на дорогах образовались восьмибалльные автомобильные пробки.
Синоптик предупредил о метели в Москве 16 февраля
В столице России 16 февраля ожидается облачная погода, вечером — слабая метель. Об этом 16 февраля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
На Сахалине ветром сдуло бензоколонку
На Сахалине продолжает бушевать снежный циклон. Порывами ветра на одной из заправочных станций сдуло колонку, пишет телеграм-канал «ЧП Сахалин».
В Приэльбрусье шквалистый ветер сносил кровли домов, рвал провода
В Кабардино-Балкарии устраняют последствия мощного ураганного ветра. На территории Эльбрусского района непогода, разбушевавшаяся в ночь на 14 февраля, оставила после себя сильные разрушения — оборваны линии электропередачи, повалены деревья, сорваны кровли домов. В ряде районов на территории города Тырныауз повреждены часть магистральной теплотрассы и линии газопровода, сообщили в пресс-службе Эльбрусского района.
В Приморье погода изменится к выходным
Циклон в Приморье принёс резкое похолодание, сильный ветер, снег практически закончился, температура воздуха в пределах — 24 °C.
Циклон нарушил движение транспорта и электроснабжение в Хабаровском крае
В результате прохождения снежного циклона в Хабаровском крае нарушены работа транспорта и электроснабжение. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Снегопад на Ставрополье: Владимиров разрешил оставить детей дома
«Завтрашнее утро в плане транспорта обещает быть в заснеженных городах непростым. Считаю, что тем, у кого ситуация позволяет — завтра, 16 февраля, надо предоставить возможность оставить детей дома», — рекомендовал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
В Москву вернётся метель
Снегопад возобновится в Москве 16 февраля, сообщает центр «Фобос».
По данным синоптиков, из-за влияния тёплого атмосферного фронта после 15:00 небо нахмурится и перейдёт в снеговое состояние, усилится ветер и поднимется метель.
Последствия сильного снегопада в Москве будут убирать еще несколько дней, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Дороги продолжают убирать, поэтому местами может быть сложно с дорожным движением и парковкой. Из-за снега все еще сужена проезжая часть, занесены снегом полосы для городского транспорта, парковки и остановки городского транспорта. Надеемся, что в ближайшее время городу удастся решить проблемы с уборкой оставшегося снега», — говорится в сообщении пресс-службы.
В Красноярском крае сохраняется опасность схода лавин
В горных районах Красноярского края лавиноопасно, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сход лавин, по данным гидрометеоцентра, возможен в некоторых районах края 16−19 февраля.
В Москве 16 февраля ожидается облачная погода с небольшим снегом днём и слабой метелью вечером.
Власти Хакасии призывают водителей соблюдать меры безопасности в связи с погодными условиями: «Сезонные перепады температуры вызывают возникновение туманов, которые значительно ограничивают видимость. Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии призывает водителей быть крайне осторожными на дорогах».
Вечером в Москве ожидается от семи до девяти баллов на дорогах.
Коммунальщики Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. По состоянию на утро 16 февраля загруженность дорог составляет три балла, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. На движение на автодорогах серьёзно влияют ДТП и дорожные работы.
В Ульяновске отменяют уроки из-за морозов
В Ульяновске 16 февраля муниципальные власти из-за сильного мороза рекомендуют отменить уроки в школах, за исключением старших классов.
На Курилах ветром сорвало кровлю со школы
На Итурупе, в Курильске, сильными порывами ветра сорвало часть кровли со здания школы, пишет astv.ru.
Жителей Кузбасса предупредили о сильном ветре и гололедице
В Кемеровской области сегодня, 16 февраля, ожидаются ветер до 7−12 м/с, местами порывы до 20 м/с, на дорогах сильная гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.
Снежный циклон из Приморья двинулся на Хабаровск
В Хабаровский край пришёл циклон из Приморья — сильный ветер и снег прогнозируют синоптики на 16 февраля.
Во Владивостоке циклон обесточил частный сектор
Циклон, который бушует в Приморье вторые сутки, не принёс серьёзных повреждений, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Минобороны РФ откроет огонь по вулкану Камчатки
Специалисты Министерства обороны РФ проведут обстрел лавиноопасных склонов Вилючинского вулкана на Камчатке.
Сахалин остаётся во власти мощного снежного циклона
На Сахалине во второй половине дня 16 февраля ожидается усиление скорости ветра и выпадение большего количества осадков. Снежный циклон будет оказывать влияние на Южно-Сахалинск и в среду 17 февраля.
16 февраля в Красноярске ожидается до +3 °C
Во вторник, 16 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшие осадки (снег, мокрый снег), оттепель, гололедица, температура воздуха −1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
На Сахалине из-за мощного циклона парализовано транспортное сообщение
На Сахалине бушует снежный циклон, из-за чего в островном регионе ограничено движение автобусов, поездов, паромов, задерживаются и прилёты самолётов.
В Сыктывкаре жители одного из пятиэтажных домов четвертые сутки живут без теплоснабжения.
В Москве синоптики с 15 по 21 февраля обещают морозную погоду. Причём в начале и конце недели ночью будет до −24…−27⁰С.
На юге Дальнего Востока в начале недели пройдут снегопады, и из-за резкого северного ветра дневная температура в Приамурье понизится до −10…−15⁰С, а в Приморье до −5…−10⁰С.
На Урале в начале недели синоптики ещё обещают небольшой снег. Облака не дадут воздуху сильно остывать. После 17 февраля погода наладится, и сразу похолодает: днём до −15…−20⁰С.
В Южной Сибири начало недели будет оттепельным. А затем в регион станет поступать арктический воздух. Самое значительное понижение температуры ожидается на западе региона — днём до −20…−25⁰С, а на востоке пока стужа не успеет набрать обороты — показания термометров понизятся до −15…−20⁰С.
По информации Фобос, к 16 февраля основной облачный массив вихря, устроившего снежный апокалипсис на Русской равнине, уже переместится в Сибирь. И только на юге сохранятся остатки облаков холодного атмосферного фронта. Здесь по-прежнему будут идти интенсивные осадки: местами в горах Кавказа свыше 20−30 мм. В центре России погода тоже испортится — небольшие снегопады спровоцирует фронтальная волна с Балтики.
Фото Андрея Дьячкова
По данным Гидрометцентра России, в период с 15 по 20 февраля в Центральном федеральном округе (Тверская, Московская, Ивановская, Ярославская, Костромская области) ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой ниже климатической нормы на 7−12°С. Преобладающая температура ночью −27…−22°С (в отдельные дни местами до — 30° и ниже), днем −17…−12°С.
Аномальные холода (со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более) 15−19 февраля в Марий Эл, Чувашии, 15−20 февраля в Нижегородской, Кировской областях. Преобладающая температура ночью −28…−23°, местами −33…−30°, днем −20…−13°, местами до — 22°.
15−19 февраля в Саратовской, 16−20 февраля в Самарской областях ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 9 °C и более.
15−19 февраля в Ульяновской, 16−20 февраля в Оренбургской областях ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 9 °C и более, сообщает Гидрометцентр России.
Аномальные морозы в Удмуртии сохранятся до выходных
В Удмуртии в период с 16 по 20 января прогнозируется аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 °C и более. До конца рабочей недели ночью температура воздуха составит — 24… — 29 °C, в дневные часы будет менее холодно — от — 16 °C до — 21 °C. Существенных осадков не ожидается.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды отчитался о позитивном воздействии обильного снегопада на воздух в городе: «Прошедшая метель позитивно сказалась и на качестве воздуха — мощный циклон выразился сильным порывистым ветром и обильным снегопадом, за счет чего значительно снизились концентрации загрязняющих веществ».
По прогнозу синоптиков, 16−18 февраля в Москве возможен небольшой снег.
В Москве активно раскапывают машины каршеринга: за выходные из снежных завалов вызволено 2000 автомобилей.
Москву очистят от снега за четыре дня
Коммунальные службы Москвы устраняют последствия аномального снегопада, сообщил 15 февраля вице-мэр города Пётр Бирюков. Его комментарий опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра, для устранения последствий непогоды мобилизованы все силы городских служб, работа ведётся круглосуточно.
В Московском регионе продлён «оранжевый» уровень погодной опасности
Повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, объявленный из-за аномальных морозов, продлён до конца вторника, 16 февраля.
В Комплексе городского хозяйства Москвы заверили, что теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме, для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации сформированы необходимые резервы.
Зима подарила Петербургу прогулки по Неве, мороз и солнце
В этом году настоящая русская зима развернулась в Петербурге во всей красе — со снегопадами и стужей. Фотокорреспондент ИА REGNUM показывает, как петербуржцы, почти отвыкшие за последние годы от суровых зим, переносят морозы и ходят по Неве.
В мэрии Москвы назвали сроки устранения последствий снегопада
Коммунальные службы Москвы работают в круглосуточном режиме, последствия снегопадов будут полностью устранены в ближайшие четыре дня, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
С начала снегопада в Москве вывезли 10 млн кубометров снега.
В Москве 116 000 сотрудников и 15 000 единиц техники работают круглосуточно. За четыре дня планируют очистить весь город.
За два дня в Москве выпало 35 см снега, а в некоторых районах даже больше.
С учетом возросшего спроса многие пользователи указывали в объявлениях, что готовы предлагать свои услуги круглосуточно, однако в пределах своего района или округа.
Работать готовы были и строительные бригады (в среднем за 2 000 рублей в час), которые быстро переквалифицировались в уборщиков снега.
13 и 14 февраля 2021 года во время сильного снегопада в Центральной России спрос на услуги по уборке снега в «Объявлениях» «ВКонтакте» вырос в 28 раз по сравнению с предыдущими выходными.
Существенно вырос спрос в Москве и Московской области и на различные аксессуары, помогающие бороться со снежными завалами. Например, поиск лопат за выходные вырос в 17 раз. А услуги по вывозу снега искали жители Москвы чаще в 7 раз.
Петербуржцев предупредили о сильном ветре и снегопаде
Сильный ветер с порывами до 15 м/с и снег надвигаются на Санкт-Петербург 16 февраля.
Ростовскую область накроет снегопад
В Ростовской области наступившая рабочая неделя будет снежной. Осадки ожидаются в ближайшие дни, сообщают синоптики.
Из-за снегопада в Москве запустили доставку на снегоходах. Доставляют еду.
Мощный снегопад в Ростовской области помог аграриям
В Ростовской области неблагоприятные погодные условия положительно повлияли на состояние озимых культур. На донских полях благодаря мощному снегопаду взошло 85% посевов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
В Ленобласти предупредили о непогоде и тяжелой дорожной обстановке
Автомобилистов Ленинградской области предупредили о непогоде, которая продержится в регионе несколько дней. На область надвигаются метель с сильными порывами ветра до 15 м/с и мороз до — 32 градусов.
В Башкирии ожидается понижение температуры до — 33 °С
Сильные морозы идут в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что ночью 16 февраля и ночью 17 февраля в республике ожидается понижение температуры воздуха до — 33 °C.
Во Владивостоке из-за циклона ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен на территории Владивостока с 19:00 (12:00 мск) 15 февраля по 18 февраля из-за прохождения в Приморском крае циклона. Соответствующее постановление 15 февраля подписал глава города Олег Гуменюк.
В Самарской области ожидается аномально-холодная погода
Аномально-холодная погода ожидается в Самарской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности: с 16 февраля по 20 февраля по области ожидается очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на девять градусов и более.
В Саратове школьникам из-за морозов отменили занятия
В Саратове в связи с ожидаемой низкой температурой воздуха 16 февраля отменили занятия для учащихся со 2 по 11 классы первой и второй смены. Педагоги будут работать в штатном режиме. Для первоклашек в период с 15 по 21 февраля проходят дополнительные каникулы.
В Подмосковье снег с дорог планируют вывезти до 18 февраля
Очистку дорог от снега и его вывоз планируется завершить к 18 февраля. Об этом 15 февраля заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на заседании правительства региона.
«После окончания снегопада самая главная задача — ликвидация его последствий», — заявил Гержик.
В правительстве Подмосковья рассказали о круглосуточной уборке снега
В Подмосковье для ликвидации последствий снегопада было задействовано 6,2 тыс. единиц спецтехники и около 28 тыс. работников дорожных и коммунальных служб. Об этом 15 февраля заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на заседании правительства региона.
Чиновник напомнил, что, по данным синоптиков, прошедший в регионе снегопад оказался крупнейшим с 1973 года. В Подмосковье в общей сложности выпало от 50 до 74 сантиметров снега. Борьбу с последствиями непогоды усложняли морозы до минус 20 градусов и порывистый ветер.
В Ульяновской области ожидается 30-градусный мороз
В Ульяновской области спасатели предупреждают о резком ухудшении погодных условий.
Ураган снес кровли домов и оставил без света села в Северной Осетии
В Северной Осетии ураганный ветер 14 февраля вызвал существенные разрушения в ряде населенных пунктов Алагирского района. В селении Горный Дзуарикау многие строения остались без кровли. В результате непогоды прервалось электроснабжение в Фиагдонском поселении, а также в селах Бурон, Цея. Об этом сообщил глава Алагирского района Арсен Бутаев.
В Нижнем Новгороде для уборки снега задействовали военную технику
Из-за обильного снегопада руководство Нижнего Новгорода обратилось за помощью в воинскую часть, дислоцированную в Кстовском районе Нижегородской области.
В Свердловской области похолодает до минус 38 градусов
В Свердловскую область возвращаются аномальные морозы. Об этом сообщают синоптики.
По их данным, 16−20 февраля среднесуточная температура будет на семь градусов ниже климатической нормы. А местами она опустится до минус 38 градусов.
Губернатор Подмосковья поручил расчистить от снега дворы и тротуары
Дорожные и коммунальные службы Подмосковья должны продолжать оперативную уборку снега. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.
Причем глава Подмосковья попросил особое внимание уделять расчистке от снега дворов и тротуаров. Что касается спецтехники и работников коммунальных служб, то они по-прежнему должны находиться в состоянии повышенной готовности.
Новосибирцев ждут очередные «температурные качели»
В Новосибирске в ближайшие несколько дней ожидаются мокрый снег, местами метель, на дорогах — гололедица, повышение температуры воздуха до 1.-3°С. Но уже после двух тёплых дней в город придёт очередное похолодание.
Среднесибирское УГМС: 16−19 февраля в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува лавиноопасно.
В Чувашии ночь с 15 на 16 февраля и 17 февраля ожидается до — 30 градусов мороза, в солнечную погоду днём прогреется до −14…−19 градусов мороза
Февраль в Чувашии может стать самым холодным за девять лет
Февраль уже третью зиму подряд перевыполняет норму по осадкам: за неделю в Чебоксарах выпала месячная норма снега. В ближайшее время морозы усилятся.
На курорте «Эльбрус» закрыты все канатные дороги
В Кабардино-Балкарии закрыт из-за непогоды курорт «Эльбрус». С 14 февраля на территории туркомплекса не разрешено работать канатным дорогам. Из-за угрозы схода лавин и сильного ветра до 30 м/с закрыты также все трассы для катания, сообщили в пресс-службе курорта.
В Калужской области столь мощный снегопад не наблюдался последние полвека
Калужская область на протяжении нескольких дней находилась в эпицентре мощнейшего снегопада, которого, по информации синоптиков, не наблюдалось последние 50 лет. Об этом 15 февраля заявил на заседании регионального правительства губернатор Владислав Шапша. Особенно тяжело пришлось коммунальным службам городов и районов. В Калуге коммунальщики практически последние двое суток работают в круглосуточном режиме. В ночь с воскресенья на понедельник на улицы города вышло около 150 дорожных рабочих и 108 единиц техники. Чтобы полностью вывезти снег с улиц областного центра, потребуется минимум неделя.
В Крыму предотвратили обрушение кровли школы зимних видов спорта
Обрушения шатровой кровли школы зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе предотвратили крымские спасатели, сообщили 15 февраля в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.
Синоптики предупредили о сильных морозах в Нижегородской области
До конца текущей недели на территории Нижегородской области сохранятся сильные морозы. Об этом 15 февраля сообщает Верхне-Волжское УГМС.
Жители Пензы жалуются губернатору на плохую уборку города от снега
От жителей Пензы поступают жалобы о некачественной уборке улиц от снега. Молодые чиновники, на которых возлагают большие надежды, сидят по кабинетам. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещении в правительстве области 15 февраля.
В Минпросвещения РФ рассказали о закрытых из-за мороза школах
На сегодняшний день чуть более десятка российских школ закрыты либо в связи с морозами, либо по причине эпидемиологической ситуации. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Сегодня <…> чуть больше 10 школ [в России] закрыты либо в связи с эпидемиологической ситуацией, либо в связи с морозами. Это очень небольшое количество», — сказал Кравцов.
Калужский губернатор отправил чиновников на чистку улиц от снежных завалов
Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил чиновникам начать новую рабочую неделю с уборки снега у школ, детских садов и других социальных объектов региона, оказавшихся в снежном «плену» после обильных осадков. Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов предложил горожанам помочь коммунальщикам в уборке снега в рамках флешмоба «Снежная битва».
В Свердловской области вновь сильно похолодает
В Свердловскую область снова вернутся морозы. Об этом сообщают специалисты Гидрометцентра России.
В Краснодаре из-за снегопада закрыли аэропорт
Сильный снегопад привел к изменениям в расписании международного аэропорта «Краснодар» 15 февраля. Задержано несколько рейсов на вылет и прилет, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.
На уборку Омска от снега могут добавить 43 млн рублей
В Омске работы по уборке снега, по заверению городских властей, ведутся интенсивно, однако дорожникам не хватает имеющейся техники. Мэр Омска Оксана Фадина предлагает добавить на уборку города от снега 43 млн рублей.
Теплый атмосферный фронт согреет Петербург
Северная столица России в ближайшее время сможет не опасаться сильных морозов. К вечеру понедельника, 15 февраля, в Санкт-Петербург придет теплый атмосферный фронт, который немного «согреет» город на Неве и принесет снег.
На Кубани устраняют последствия снегопадов
Последствия снегопадов, обрушившихся на Краснодарский край 14−15 февраля, устраняют в регионе, сообщили в пресс-службе администрации края.
Сильные снегопады прошли в ночь на 15 февраля в западных, восточных, юго-восточных, центральных, южных районах, на черноморском побережье, а также в горном кластере города-курорта Сочи. В целом на магистралях региона работает 223 комбинированных машины, шесть автогрейдеров, 36 тракторов с плужным оборудованием, два погрузчика. В течение суток израсходовано 3453,3 тонны противогололедной смеси.
По данным Среднесибирского УГМС, 16 февраля на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы юго-восточного ветра 15−20 м/с, низовая метель, в Туруханском районе ночью порывы южного ветра 15−18 м/с. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица.
Из-за ненастья самолёт из Сочи не смог приземлиться в Оренбурге
В Оренбургской области вечером 14 февраля из-за неблагоприятных условий не смог приземлиться самолет, который следовал из Сочи. Будучи над регионом, лайнер повернул в сторону Башкирии и совершил посадку в Уфе.
В забайкальском городе Шилка перемёрз водовод
В Забайкальском крае ликвидируют аварию на водоводе, в результате которой без водоснабжения в мороз остались более 200 человек. Как сообщает сегодня, 15 февраля, пресс-служба краевого правительства, организован подвоз воды населению.
По словам главы регионального министерства ЖКХ Ильи Золотухина, водовод перемерз на участке около двух километров. Из-за аварии перестали работать две водокачки.
МЧС Приморья рекомендовало судам не выходить в Японское море
МЧС Приморья в связи с выходом глубокого циклона в Японское море во второй половине ночи 16 февраля в северной части предупреждает об очень быстром обледенении судов.
Снегопад парализовал работу аэропорта в Перми
В Перми 14 февраля из-за ненастья пришлось приостановить работу аэропорта. Из-за сильного снегопада и переохлаждённых осадков утром аэродром перестал принимать самолеты, сообщает пресс-служба аэропорта «Большое Савино».
Работа аэропорта была парализована пять часов — с 04:50 до 09:50 по местному времени (02:50 — 07:50 мск).
В Приморье циклон принёс пургу и снег
В Приморье в ночь на 15 февраля пришёл циклон, который смещается над Японским морем. На юге края идёт снег. В первую половину наступившей недели в регионе продолжится снег и метель.
На Сахалине ожидаются очень сильный снег и ураганный ветер
На Сахалине 16 и 17 февраля ожидается существенное ухудшение погоды. В районах области пройдёт сильный снег, ожидается ураганный ветер. Спасатели объявили экстренное предупреждение.
В Челябинской области снова резко похолодает
В Челябинской области ожидается очередное похолодание. Такой прогноз дают синоптики.
14 февраля температура воздуха доходила в городе почти до нуля градусов. А к вечеру понедельника, 15-го, она может опуститься почти до минус 20, а затем опустится ниже этой отметки. Также 15 февраля ожидаются порывы сильного ветра.
На Сахалине снежная глыба с крыши упала на коляску с ребёнком
На Сахалине, в Долинске, снежная глыба с крыши обрушилась прямо на коляску с ребёнком. Мужчине удалось собой закрыть двухмесячного сына.
В Приморье отменяют занятия в школах из-за метели
В Приморье в связи с непогодой объявлен режим повышенной готовности. Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований, где бушует метель, организовать оперативные штабы и контролировать ход работ по очистке дорог, устранению возможных аварий на электросетях.
По данным Гидрометцентра, 14−16 февраля в Крыму аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−8°.
В Адыгее 14−16 февраля сильные осадки (снег, мокрый снег), 14−15 февраля в горных районах выше 1500 м лавиноопасно.
В Краснодарском крае 14−16 февраля сильные осадки, 14 февраля очень сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег), сильная метель, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ветер до 23 м/с, в предгорной и горной зоне МО Сочи сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, очень сильный снег, 14−15 февраля в горных районах выше 1500 м, в горах Сочи выше 1000 м лавиноопасно, 16 февраля в районе Анапа-Геленджик ветер до 23 м/с, в районе Новороссийска до 28 м/с.
В период с 18 часов 14 февраля до 18 часов 17 февраля в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.
С 18:00 14 февраля до 18:00 15 февраля в горах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана выше 2000 м лавиноопасно.
15−19 февраля в Тамбовской области, 14−20 февраля в Нижегородской области, 15−20 февраля в Кировской области, 15−19 февраля в Марий Эл, Чувашии аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более, сообщает Гидрометцентр России.
15−20 февраля в Тверской, Московской, Ивановской, Ярославской, Костромской областях ожидается аномально холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−12°.
14−19 февраля в Вологодской области и в Вологде, 15−17 февраля в Архангельской области аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более, в Ненецком автономном округе на 10° и более.
15 февраля на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидается сильный мороз (температура воздуха местами ночью −50…−45°).
Ночью и утром 15 февраля в центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз (минимальная температура воздуха −38…−35°).
14 февраля и ночью 15 февраля в юго-восточной половине Башкирии сохранится очень сильный ветер порывами 21−26 м/с.
По данным Гидрометцентра России, 14 февраля на севере Приволжского федерального округа сильный снег, метель. На юге округа сильная гололедица, в Оренбургской области сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с.
Из-за непогоды ограничено движение транспорта в трёх регионах Поволжья
Из-за неблагоприятных погодных условий с 20:00 (время местное) 14 февраля введено временное ограничение движения на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Оренбургской области, Татарии, Башкирии. Ограничение действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легкового такси, грузового транспорта, сообщает Росавтодор.
В Югре из-за снежной бури ограничено движение на ряде дорожных участков
В Сургутском районе ХМАО бушует метель со шквалистым ветром с порывами до 20 м/с. Непогода, как прогнозируют синоптики, продлится и 15 февраля, информирует управление по делам ГО и ЧС районной администрации.
Госавтоинспекция по Сургутскому району сообщает о вводе временного ограничения для движения грузовиков и пассажирского транспорта до наступления видимости на дорогах на следующих участках: с 21 км по 91 км автодороги Сургут — Лянтор; с 18 км по 100 км автодороги Сургут — Нижневартовск; с 34 км по 244 км автодороги Сургут — Когалым — граница ХМАО; на автодороге Сургут — Нефтеюганск.
Названы сроки наступления климатической весны в Москве
Март и начало апреля в Москве будут холодными, заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Людиново два человека погибли под обрушившейся кровлей
В Людиново под завалами обрушившейся под тяжестью снежного пласта кровли спасателями были обнаружены тела 60-летнего мужчины и его 36-летнего сына, сообщили 14 февраля в калужском региональном следственном управлении СК России.
По предварительным данным, здание находилось в пользовании местного жителя, который вместе с сыном оборудовал в нём автомастерскую. Из-за обильных осадков в виде снега железобетонные перекрытия не выдержали и крыша здания обрушилась.
Вильфанд спрогнозировал рекорд по снегу в Москве за всю историю наблюдений
В Москве количество выпавшего снега к вечеру 13 февраля может побить рекорд за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В Москве ГИБДД перекрыло три полосы на МКАД
Многокилометровая пробка образовалась в Москве на внешней полосе МКАД в районе Строгино, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
Ни пройти ни проехать. Последствия снегопада в Подмосковье — фоторепортаж
Подмосковье накрыл снежный циклон. Снег, метель, вьюга с порывами ветра до 18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, пик осадков ожидается сегодня на 15:00. Общий прирост снежного покрова может достигать 30 см, а местами до 50 см.
В Людинове под завалами обрушенной кровли нашли тело мужчины
Тело 60-летнего мужчины обнаружено 13 февраля на месте обрушения кровли производственного здания в городе Людиново Калужской области. Спасатели продолжают искать сына погибшего, который также, предположительно, находился в здании в момент обрушения.
На Кубани в массовую аварию попали 16 автомобилей и автобус
Рейсовый автобус, четыре грузовых автомобиля и 12 легковых столкнулись на автодороге в Краснодарском крае утром 13 февраля.
В Калужской области обрушилась кровля здания: МЧС ищет пострадавших
В городе Людиново Калужской области обильный снегопад вызвал обрушение кровли одноэтажного производственного здания, в котором индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по ремонту автотранспорта. В здании, возможно, находилось два человека.
В Москве выпало свыше 65% месячной нормы осадков
За минувшую ночь в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков — примерно 15 мм. Об этом 13 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные метеобюро Москвы.
Внутренняя сторона МКАД от Дмитровского шоссе до Алтуфьевского. 13 февраля 2021 года. Фото ИА REGNUM
Утром 13 февраля пробки в Москве из-за снегопада достигли девяти баллов
Пробки на улицах Москвы, по данным на 06:00 13 февраля, из-за снегопада и гололедицы достигли девяти из возможных десяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
13 февраля в Москве ожидается до −12 °C, сильный снег, метель
В субботу, 13 февраля, в Москве будет облачно, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица. Температура воздуха — −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
На 12 февраля высота снежного покрова «по рейке» в Санкт-Петербурге составила 17 см. В Ленинградской области значения колеблются от 15 см на западе региона до 50 см на востоке. Высота снежного покрова по рейке — толщина слоя снега, покрывающего поверхность земли, измеренная в условиях естественного, ненарушенного покрова. Наблюдения проводятся один раз в сутки в 9 часов утра на открытом участке площадки метеостанции.
Более 40 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Более 40 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла на фоне сильных снегопадов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
В субботу, 13 февраля, в Крыму ожидается очень сильный снег, метель, сильные гололед и изморозь, ветер скоростью 25−30 м/с, на южном побережье — до 33 м/с, в горах 35−40 м/с. Об этом предупредил Гидрометцентр России.
Снегопад в Москве побил полувековой рекорд
Снегопад в Москве побил суточный рекорд, установленный 12 февраля 1973 года. За неполный день в столице выпала четверть месячной нормы осадков.
Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение на период с 14 по 18 февраля. По данным специалистов, на территории Центрального федерального округа в эти дни ожидается аномально холодная погода с температурами на 7−12° ниже климатической нормы. «В ночные часы температура воздуха будет понижаться до −24…−30°, днем преобладающая температура воздуха −11…−17°», — говорится в сообщении.
Собянин оценил работу коммунальных служб Москвы во время снегопада
Мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценил работу сотрудников коммунальных служб столицы во время сильных снегопадов, отметив, что «город живёт» и сбоев в работе общественного транспорта практически нет.
Медведям в «Русской Арктике» не хватает снега
Белым медведям, обитающим на архипелаге Земля Франца-Иосифа, из-за недостатка снега пришлось искать новые места для обустройства берлог.
На федеральных автотрассах Калужской области развернули пункты обогрева
В Калужской области на трассах федерального значения дополнительно к имеющимся стационарным объектам инфраструктуры в условиях сильных снегопадов и мороза развернуты четыре пункта обогрева.
Из-за непогоды в московских аэропортах задерживаются около 40 рейсов
Примерно четыре десятка рейсов в аэропортах Москвы задерживаются по причине обильного снегопада. Такие данные 12 февраля приведены на онлайн-табло московский аэропортов.
В Москве в ночь на 12 февраля выпало от 2 до 8 мм осадков в эквиваленте дождя, или 5−10 см в виде снега. В центре города и на северо-западе Москвы суммарный уровень снега составил 45 см. «В эти дни, возможно будут отмечены новые рекорды высоты сугробов и количества суточной суммы осадков. 12 февраля поздно вечером, можно будет подвести итоги снегопада», — заявили в Гидрометцентре России.
В центре Петербурга без отопления в мороз остались 50 домов
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга из-за технологического нарушения на трубопроводе на улице Декабристов без отопления оказались 50 домов.
Сильный снегопад к середине дня 12 февраля охватил большинство областей Центра Европейской части России и Поволжье. Снежными обещают быть и выходные дни, сообщает Гидрометцентр России.
В субботу, 13 февраля, в большинстве областей Центрального федерального округа продолжится сильный снег, на юго-востоке ЦФО ночью снег, мокрый снег, дождь, днем — снег. В отдельных районах будет ветер скоростью до 15−20 м/с с метелью, налипание мокрого снега, гололёд. Температура воздуха ночью −16…−10°, на севере −22…−17°, местами до — 27°; днем −16…−9°, на юго-востоке −8…−3°. На дорогах гололедица, снежные заносы.
«Сильный снег ожидается в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Костромской областях, ночью 13 февраля в Брянской, Орловской и Курской областях. 13 февраля и ночью 14 февраля сильный снегопад охватит и северные области Центрального округа и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях», — предупредили синоптики.
К уборке снега в Подмосковье подключат волонтеров
Добровольцы будут участвовать в ликвидации последствий снегопада в Подмосковье. Об этом 12 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.
Ночью и утром 13 и 14 февраля на востоке и в центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз, минимальная температура воздуха составит −35…−38 градусов, сообщил Гидрометцентр России.
Москва встала в десятибальных пробках
В Москве 12 февраля сильный снегопад стал причиной мощных автомобильных пробок. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», пробки в Москве достигли максимального значения — десяти баллов.
Дептранс: снегопад не нарушил работу общественного транспорта Москвы
Общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме в условиях сильного снегопада и готов к повышенному пассажиропотоку, заявили в департаменте транспорта столицы.
Москва встала в пробках из-за снегопада
Заторы на дорогах Москвы днём в пятницу, 12 февраля, достигли 9 из 10 баллов на фоне ухудшения погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».
Коммунальные и дорожные службы Подмосковья начали работать круглосуточно
Для устранения последствий обильных снегопадов дорожные и коммунальные службы Московской области переведены в круглосуточный режим работы.
В Петербурге и Ленобласти морозы ослабнут, но не отступят
Синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на грядущих выходных, 13−14 февраля, небольшое «потепление» и местами снежную погоду.
13−15 февраля в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края ожидается сильный мороз, температура воздуха местами опустится до −50…−55 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.
По данным Гидрометцентра России, с 18 часов 12 февраля до 18 часов 13 февраля в горах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана выше 2000 м лавиноопасно. С 18 часов 12 февраля до 18 часов 15 февраля в горах Сочи (Краснодарский край) выше 1000 м также лавиноопасно. В этот же период сход лавин возможен в других районах Краснодарского края, а также в Адыгее в горах выше 1500 м.
14, 15 и 17 февраля в Красноярске ожидается выпадение снега, мокрого снега.
В центральных районах России начались мощные снегопады. Синоптики прогнозируют, что эти атмосферные явления в скором времени могут наблюдаться и в Красноярске. Как сообщили 12 февраля в мэрии Красноярска, дорожные службы города готовятся к усиленной работе на следующей неделе.
Морозы до — 55 °C ожидаются в Красноярском крае
Жителей Красноярского края предупредили о надвигающихся сильных морозах. В частности, в Эвенкийском муниципальном районе края 13−15 февраля столбики термометров опустятся до — 50.-55 °С.
В Поволжье пришли сильные снегопады и метели
12 февраля на северо-западе Приволжского федерального округа наблюдаются сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Сильный туман и гололед ожидается в Самарской области. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий по области объявлен желтый уровень погодной опасности.
Воронежский аэропорт из-за непогоды задержал рейсы
Международный Аэропорт Воронеж имени Петра I был закрыт для приёма и выпуска воздушных судов до 12:00 12 февраля из-за ледяного дождя и плохой видимости. Как сообщает ИА REGNUM, в полдень он возобновил работу.
После ледяного дождя Воронеж превратился в каток
В Воронеже в ночь с 11 на 12 февраля прошёл дождь при сохранении минусовой температуры, и на улицах образовался ледяной накат. Мэр Вадим Кстенин провел оперативное совещание с руководителями районных управ, где поставил ряд задач по ликвидации последствий снежно-ледяных образований и снежного наката.
В Башкирии ожидается резкое потепление до +4 °С
Туман, видимость до 500 метров ожидается в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что днем 13 февраля в регионе воздух может прогреться до +4 °С. На дорогах возможен гололед. В отдельных районах ожидаются снег с дождем. Температура ночью может опуститься до — 12 °C.
На брянских таможенных пунктах застряли почти 200 грузовиков
Грузовые транспортные средства скопились перед многосторонними автомобильными пунктами пропуска в Брянской области. Из-за неблагоприятных погодных условий на таможне стоят почти 200 машин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянской таможни.
На Алтае после гибели людей под снегом арестован руководитель
В Алтайском крае отправлен под домашний арест председатель СПК им. Фрунзе, где при сходе снежной массы с крыши зернохранилища погибло четверо работников предприятия. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает региональное СУ СК РФ.
По данным следствия, трагедия произошла по причине ненадлежащего обеспечения обвиняемым правил охраны труда и соблюдения техники безопасности.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 13 февраля в Новосибирске ожидается понижение температуры до — 35 °C, на дорогах — гололедица, сообщили в мэрии города.
С начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 972 081,7 куб. м снега. По данным мэрии Новосибирска, за сутки 11 февраля дорожники вывезли 6624, 26 куб. м снега.
Чувашию накроют снегопады
В Чувашии ожидаются снегопады, в результате которых сугробы вырастут ещё на 10—15 см.
Синоптики пообещали Алтаю тёплый февраль
По данным группы долгосрочных метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», февраль 2021 г. в Алтайском крае ожидается тёплый, со среднемесячной температурой воздуха минус 11−14°C, что на 2−3°C выше нормы.
Прогнозируется три волны тепла, по югу до оттепели (минус 1−6°C, местами плюс 5°C) и одна волна холода (ночью до минус 21−26°C, днем до минус 17−22°C).
Волны тепла ожидаются в середине первой, в начале второй и в середине третьей декад.
В Забайкалье идут сильные морозы
Жителей Забайкалья предупредили об ухудшении погодных условий в предстоящие выходные. По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля в регионе ожидаются усиление ветра до 15−20 м/с, поземок, снег, местами сильный, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица, понижение температурного фона на 10 градусов.
13 февраля температура ночью будет достигать минус 25−30°С, при прояснении минус 30−35°С, днём минус 12−17°С, местами минус 17−22°С.
Ночью 14 февраля похолодает до минус 32−37°С, а по северной половине края — до минус 42 °C, днём будет минус 13−18°С (местами минус 19−24°С).
В Брянске из-за снегопада перенесли соревнования «Лыжня России»
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» переносится в Брянске. Соревнования, которые должны были состояться 13 февраля, отодвинули на две недели из-за снегопада. Из-за сложившихся погодных условий принято решение провести массовую лыжную гонку 27 февраля.
На трассе М-7 «Волга» временно перекрыто движение на Нижний Новгород
В Нижегородской области на 366-м км трассы М-7 «Волга» временно перекрыто транспортное движение в сторону Нижнего Новгорода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, движение перекрыто около 10:10 (мск) из-за ДТП в Володарском районе. В регионе сложная погодная обстановка, местами идет сильный снег. На федеральных трассах М-7 «Волга», Р-158 и Р-177 непрерывно работает уборочная техника.
В Брянске у ледового дворца обрушилась крыша
Купольная крыша в ледовом дворце «Пересвет» обрушилась 12 февраля в Брянске. Установлено, что конструкция не выдержала снежной массы, скопившейся наверху.
До — 46°С: в Иркутскую область пришли аномальные морозы
Жителей Иркутской области предупредили о существенном похолодании в предстоящие выходные. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, холоднее всего будет 14 февраля.
Ночью в Катанском, верхнеленских, северо-восточных районах будет — 31… — 36 °C, местами — 41… — 46 °C, днем — 18… — 23 °C, в пониженных формах рельефа — 27… — 32 °C.
На Прикамье надвигаются мощные снегопады
Пермский край с 12 по 14 февраля окажется во власти сильных снегопадов и резких колебаний температуры воздуха. В западной части региона может выпасть свыше половины месячной нормы осадков, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.
В Калужской области из-за непогоды не вышли на линии школьные автобусы
В Калужской области 12 февраля из-за сильнейшего снегопада отменена работа школьных автобусов, сообщает региональное министерство образования и науки. Образовательное ведомство обратилось в социальных сетях к родителям с просьбой оставить детей, которых подвозит школьный автобус, дома. Школы работают в обычном порядке.
12 февраля на территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» будет наблюдаться морозная погода. Но уже 13 февраля, по данным управления, мороз начнет отступать, температура воздуха повысится. И только в районах Крайнего Севера, в Ямало-Ненецком АО, морозная погода сохранится.
В ночь на 12 февраля на дорогах Барнаула работало 110 единиц снегоуборочной техники, из них 18 единиц — техника сторонних организаций. В работах по вывозу снега задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.
Москву атакует мощный циклон «Волкер»
В Москве 12 февраля ожидаются мощный снегопад и метель, сообщает центр «Фобос».
Вильфанд спрогнозировал похолодание в ряде регионов Европейской России
Резкое понижение температуры воздуха — до аномальных значений — ожидается в южной части Европейской России. Об этом 12 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В Чите устраняют последствия мощного снегопада
Власти Забайкальского края, где из-за мощного снегопада даже пришлось ограничивать движение пассажирских автобусов, проконтролировали уборку снега в столице региона — Чите. Как сообщает сегодня, 12 февраля, пресс-служба регионального правительства, губернатор Александр Осипов лично проверил, как организованы круглосуточные работы.
Глава Забайкалья отметил, что необходимо правильно выстроить схему очистки и выбрать приоритетные улицы, чтобы обеспечить транспортную доступность и безопасность.
В горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува 12 февраля лавиноопасно.
По данным Среднесибирского УГМС, 12 февраля в центральных и южных районах Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью местами опустится до — 30… — 35 °C, на дорогах — гололедица.
На Урале после аномальных морозов резко потеплеет
В регионах Урала 13 февраля резко потеплеет после нескольких дней аномальных морозов. Такой прогноз дают синоптики.
В частности, на Среднем Урале температура подскочит с нынешних минус 20 градусов почти до нуля. Такая же картина ожидается и в Челябинской области.
В Новосибирске из-за сильных морозов перенесли «Лыжню России»
В Новосибирске в связи с погодными условиями переносится «Лыжня России — 2021». Об этом сообщила мэрия города. Уточняется, что она пройдёт не 13 февраля, как планировалось ранее, а 14 февраля.
Во Владивостоке устанавливают виновных в смерти упавшего на тротуаре парня
Прокуратура Советского района Владивостока проводит проверку по факту смерти молодого мужчины, который умер после падения на неочищенном ото льда тротуаре.
В Тульской области развернули пункты обогрева на федеральных трассах
Шесть пунктов обогрева развернуты вдоль федеральных трасс в Тульской области в связи с ухудшением погодных условий, сообщили 12 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Аномальные холода придут в несколько регионов в центре России
Существенное похолодание с отклонением от климатической нормы ожидается в нескольких регионах Центрального федерального округа России с 15 февраля, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено из-за очень сильного ветра на территории Республики Крым 12 и 13 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций региона.
И март в ряде регионов России тоже будет холодным, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Речь идёт об Архангельской области, Коми, Ненецком АО, о Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также о Северном Кавказе.
При этом после окончания метелей и снегопадов, которое ожидается в ближайшие выходные, морозы не ослабнут.
На Нижний Новгород надвигается сильная метель, она продлится два дня
В Нижнем Новгороде с 12 февраля до 14 февраля ожидается сильный снег и метель. Региональное управление МЧС предупреждает о повышении риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Согласно прогнозам целого ряда синоптических служб, в Москве и Московской области 12 февраля начнётся сильный снегопад, который продлится около 36 часов. Снежный покров в итоге может увеличиться на полметра.
К границам России приближается «снежный монстр», сообщает метеорологический центр «Фобос».
Согласно прогнозам синоптиков, серьёзного потепления в Москве и Московской области не стоит ждать примерно до двадцатых чисел февраля.
Жителей Кузбасса предупредили о морозе до — 39 °C и «чёрном небе»
В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.
В пятницу, 12 февраля, в Москве ночью снег, местами сильный, местами метель, гололедица, снежные заносы. Tемпература в Москве −15…−13°, по области −17…−12°. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днем сильный снег, местами метель, гололедица, снежные заносы. Tемпература в Москве −12…−10°, по области −14…−9°. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В четверг, 11 февраля, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Tемпература в Москве −12…−10°, по области −15…−10°. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Местами гололедица.
Южный циклон несет в Москву сильный продолжительный снег. Он движется в центр Европейской России с юго-запада. В его циркуляцию вовлекаются контрастные по температуре воздушные массы: очень холодные с северо-востока и тёплые и влажные с юго-запада. В зонах фронтальных разделов отмечаются интенсивные процессы осадкообразования. Снег будет усиливаться уже в ночь на пятницу, 12 февраля, он будет сопровождаться порывами ветра до 15−18 м/с, поднимется метель.
До умеренной интенсивность снега уменьшится в ночь на воскресенье, днем он будет небольшим. Количество прогнозируемых осадков за этот период сравнимо с месячной нормой, ожидается существенный прирост снежного покрова, на дорогах снежные заносы. Столичный регион останется в холодной части циклона.
В начале следующей недели морозы станут крепче.
Гидрометцентр России
Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, сообщает МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ).
Сохраняется лавинная опасность в горных районах Дальневосточного (Сахалинская область), Сибирского (Красноярский край, Республики Алтай, Хакасия, Тыва, Иркутская и Кемеровская области), Южного (Адыгея и Краснодарский край) и Северо-Кавказского (Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Республика Северная Осетия-Алания) федеральных округов.
По сообщению МЧС, в связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:
в ДФО на территории Забайкальского края (усиление ветра до 15−20 м/с, поземок, снег, местами сильный, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица, понижение температурного фона на 10°);
в УФО на территории Свердловской области (аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более, ночью и утром местами сильный мороз до — 42°);
в ПФО на территории Оренбургской и Саратовской областей (сильный снег, ледяной дождь);
в СЗФО на территории республик Карелия и Коми, Вологодской области (аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10° и более);
в ЦФО на территории Орловской, Рязанской, Тамбовской, Белгородской, Воронежской и Курской областей (сильный снег, мокрый снег, местами дождь, метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, гололедные явления);
в ЮФО на территории республик Адыгея и Крым, Краснодарского края (сильный ветер до 18−23 м/с) и Волгоградской области (сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях);
в СКФО на территории Северной Осетии (порывы ветра 20−25 м/с).
Оперативный прогноз возможных ЧС на 11 февраля 2021 года на территории РФ обусловливается прохождением 3-х циклонов, 3-х антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.
В Саратовской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности
В Саратовской области в предстоящие сутки ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, объявлен желтый уровень погодной опасности. Ночью и днем 12 февраля местами по Саратовской области сохранится туман с видимость 500 метров и менее, а также гололедица. В областном центре будет преобладать аналогичная погодная ситуация. Температура воздуха ночью составит около — 10 градусов, днем +1 градус. Облачно, временами небольшие осадки в виде снега.
12 февраля в Курской, Белгородской областях осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, гололед, налипание мокрого снега.
12 февраля в Орловской, 12−13 февраля в Московской, Ивановской, Калужской, Тульской, Брянской, 13 февраля в Тверской, Ярославской областях сильный снег.
В Липецкой области 11 февраля сильный снег, 12 февраля осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололед, налипание мокрого снега.
По данным Гидрометцентра России, аномально холодная погода 11−13 февраля в Вологодской, 11−14 февраля в Архангельской областях со среднесуточной температурой ниже нормы на 7° и более, 11−14 февраля в Ненецком автономном округе, 13−14 февраля в Коми со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 10° и более.
В Калужской области ожидается выпадение месячной нормы снежных осадков
На территории Калужской области в ближайшие двое суток, по прогнозам синоптиков, выпадет порядка 36 миллиметров снежных осадков, что соответствует месячной норме, сообщает Главное управление МЧС России по региону. Снегопад, который начнется вечером 11 февраля и продолжится до утра 13 февараля, будет сопровождаться северо-восточным ветром порывами до 19 метров в секунду и сильной метелью. На дорогах области ожидаются гололедица и снежные заносы.
Морозы задержатся в Новосибирске до конца недели
В Новосибирске ночью 12 февраля сохранится морозная погода — местами до — 36 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Прикамье ночь на 11 февраля стала самой холодной за четыре года
В Пермском крае ночь на 11 февраля в ряде районов стала самой холодной за последние четыре года, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.
Усилению морозов способствовала арктическое вторжение воздуха и установившаяся малооблачная, безветренная погода. В Перми минимальная температура составила — 31,5°С. Это самая низкая температура на городской метеостанции с 26 января 2017 года (тогда минимум составил — 33,3°С). Холоднее всего было в Ныробе (-37°С), в Кочево (-35,6°С), в Большой Соснове (-34,9°С), в Усть-Черной (-34,8°С), в Кунгуре (-34,6°С), в Губахе и Осе (-34,5°С), в Чермозе (-34,2°С) и в Кудымкаре (-34,1°С).
В течение дня 11 февраля прогнозируют сохранение аномальных морозов. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 11−14°С. В ночь на 12 февраля сильные морозы ожидаются на севере Прикамья — до −30…−35°С.
В Татарии ожидается резкое потепление
К предстоящим выходным дням, 13 и 14 февраля, в Татарии прогнозируется резкое потепление и дождь. Днем 11 февраля минимальная температура воздуха опустится до минус 16 градусов. 12 февраля возможны небольшой снег, мокрый снег и морось, в отдельных районах — гололед и слабая метель. Ночью температура воздуха составит −15…−20 градусов, днем — от минус 5 до минус 10. В субботу, 13 февраля, продолжатся осадки в виде мокрого снега, пройдет дождь, в отдельных районах метель. Температура воздуха ночью уже около — 10 градусов, на юге Татарии 0…-3. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.
Алтайский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на период с 11 по 13 февраля 2021 года. В эти дни в крае ожидается аномально холодная погода: термометры покажут −30…−39 градусов.
Непогода парализовала движение пассажирских автобусов в Забайкалье
Прогнозы синоптиков о снегопадах и метелях оправдались в Забайкальском крае. Сегодня, 11 февраля, в регионе пришлось вводить временное ограничение движения пассажирских автобусов. Речь идёт о регулярных перевозках по межмуниципальным маршрутам.
В Петербурге ожидается облачный морозный день
Погоду в Санкт-Петербурге 11 февраля продолжит формировать гребень антициклона. После солнечной среды сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, вновь обойдётся без существенных осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос»Михаил Леус.
По данным Гидрометцентра России, 11−12 февраля на юге Приволжского федерального округа, 11−13 февраля на большей части округа осадки в виде снега, мокрого снега и дождя (12−13 февраля на севере округа, 13 февраля в Татарии сильные), гололедные явления, 11 февраля на севере округа аномально холодная погода.
В МЧС предупредили о метели в Москве в ночь на 13 февраля
В столице России в ночь на 13 февраля ожидаются снег, метель и ветер с отдельными порывами до 15−20 м/с. Об этом 11 февраля сообщает ГУ МЧС РФ по городу Москве.
В Забайкальском региональном управлении МЧС сообщают, что из-за снегопада на территории четырёх районов Забайкалья существует повышенный риск автоаварий. Может быть затруднено движение для водителей большегрузных машин.
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до 12 февраля
«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области продлен до 12 февраля. Это 11 февраля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.
В Москве ожидается до 13 градусов мороза
В Москве 11 февраля ожидается облачная погода и небольшой снег, сообщает центр «Фобос».
"Столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, из-за чего небо продолжит хмуриться, осыпаясь незначительным очаговым снегом, а температурный фон окажется на семь-восемь градусов ниже многолетней климатической нормы февраля», — говорится в сообщении центра.
Ночью и утром 11 февраля в Пермском крае ожидается сильный мороз (температура до — 40°).
11−12 февраля в Забайкальском крае ожидается ветер 15−20 м/с, поземок, снег, местами сильный снег, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица, понижение температуры на 10°.
Ночью и утром 11 февраля в Свердловской области ожидается сильный мороз (температура до — 42°).
Сохранится аномально холодная погода 11−13 февраля в Вологодской, 11−14 февраля в Архангельской областях со среднесуточной температурой ниже нормы на 7° и более, 11−14 февраля в Ненецком автономном округе, 13−16 февраля в Коми со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 10° и более.
В большинстве областей Центрального федерального округа в пятницу, 12 февраля, ожидается сильный снег, метель, ветер до 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы. На юге округа оттепель, снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики назвали московский снегопад «снежным апокалипсисом» — сила ветра достигнет сегодня 20 метров в секунду. В Калининграде впервые за много лет замерзло Балтийское море. В Мурманске за 10 дней выпало больше двух месячных норм осадков. В Приморье — аномальное тепло до плюс 8, на Кубани — до плюс 18.
В школах Челябинска третий день подряд отменили занятия
В школах Челябинска 11 февраля отменены занятия для учащихся первых, вторых, третьих и четвёртых классов. Решение принял горком по делам образования, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба.
Речь идёт об учащихся первой и второй смен. Причиной стали морозы.
В Магадане во время циклона исчез с улицы светофор
В Магадане подсчитывают ущерб от прошедшего 10 февраля циклона — повреждены кровли 46 зданий, выбиты окна, завалены 50 опор освещения, с перекрестка улицы исчез светофор.
Центральные регионы России вновь окажутся во власти морозов
Аномальные морозы вновь придут в Московскую, Тверскую, Калужскую и Тульскую области на следующей неделе, сообщил 10 февраля журналистам руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
МЧС предупредило о снегопадах и порывистом ветре в Москве
Сильные снегопады и порывистый ветер ожидаются в Москве 12−13 февраля, предупредило столичное управление МЧС России.
В Воронеже перекроют улицы для уборки снега
Движение транспорта на двух улицах будет перекрыто в Воронеже в ночь с 10 на 11 февраля для уборки снега, сообщили в пресс-службе администрации города.
«В связи с проведением работ по уборке и вывозу снега с 22:00 10 февраля до 6:00 11 февраля будет закрыто движение автотранспорта по улицам Декабристов (от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской) и Чернышевского (от улицы Орджоникидзе до улицы Софьи Перовской)», — сообщили в пресс-службе.
На Москву надвигается сильнейший снегопад — фоторепортаж.
Новокузнечанка десять часов провела под снежным завалом
Жительница Новокузнецка едва не погибла из-за обрушившегося с крыши снега. Под снежным завалом она провела не менее десяти часов.
В Калужской области обильные снегопады отразятся на весеннем половодье
В Калужской области обильные снегопады могут отразиться на весеннем половодье. По данным Росгидромета, с 12 по 14 февраля в регионе ожидаются сильные снегопады, которые могут заметно осложнить ситуацию.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов и сильного ветра, сообщает пресс-служба МЧС.
12−13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Очень сильный северо-западный ветер 25−30 м/с, в горах до 35 м/с. Температура воздуха резко понизится на 10−13 градусов, говорится в сообщении.
В Новосибирск идут 30-градусные морозы
В Новосибирске ночью 11 февраля похолодает до — 29 °C, в пригороде — до — 32 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
В мэрии Москвы заявили о готовности к сильному снегопаду и морозам
Москва готова к надвигающемуся снегопаду и сильным морозам. Об этом 10 февраля заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Прокуратура указала властям Красноярска на плохую уборку снега
Прокуратура Красноярского края организовала проверку соблюдения требований законодательства по надлежащему содержанию улично-дорожной сети, придомовых территорий, крыш, скатов и козырьков многоквартирных домов.
В январе-феврале 2021 года в регионе выпало большое количество снежных осадков. Ситуацию усугубило потепление.
Кузбасс подморозит до — 30 °C и ниже
В Кемеровской области прогнозируется понижение температуры. Так, ночью, 11 февраля, по данным регионального гидрометцентра, местами по области ожидается до — 30 °C и ниже.
В Поволжье на смену морозам приходят снегопады и метели
Сильный снег, около трети от месячного количества осадков, принес «балканский» циклон на юг Европейской части. В конце рабочей недели в большинстве областей Центра Европейской части и районов Поволжья снегопад усилится, сообщает Гидрометцентр России 10 февраля.
11−12 февраля в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува лавиноопасно, сообщает Среднесибирское УГМС.
Сильный снег и около трети от месячного количества осадков принес «балканский» циклон на юг Европейской части России, сообщает 10 февраля Гидрометцентр. «В конце рабочей недели в большинстве областей Центра Европейской части и районов Поволжья снегопад усилится, — отмечают синоптики. — Зона ненастья 10 февраля задержится на юге Центрального округа. Снегопад будет сопровождаться метелью и ветром до 16 м/с. Преобладающая температура днем −10…−17°; на юге −6…+1°».
В Липецке выпала треть месячной нормы осадков
В Липецке с 11:00 9 февраля и до 2:00 10 февраля во время снегопада выпала треть месячной нормы осадков. По прогнозу липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля около 15:00 снегопад начнется вновь. Городские службы подготовили к работе 120 единиц техники.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные
О погоде, которая ожидается в Москве и Московской области на протяжении ближайших нескольких дней, рассказал 10 февраля заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
С улиц Воронежа за ночь вывезли 11 тысяч кубометров снега
В Воронеже ночью с 9 на 10 февраля улицы от снега убирали и обрабатывали 262 единицы спецтехники. За ночь было израсходовано 2139 тонн песко-соляной смеси. С улиц вывезли 10 тыс. 961 кубометр снега.
В Калуге устраняют последствия сильнейшего снегопада
В Калуге в ночь на 10 февраля коммунальщики боролись с последствиями сильного снегопада, который начался накануне днём, сообщает управление городского хозяйства Калуги. За сутки с улиц Калуги было вывезено 3880 кубометров снега. На очистке улиц от снега работают 102 единицы техники и 155 дорожных рабочих. Израсходовано 280 тонн пескосоляной смеси и 71 тонна реагента.
Мощный циклон придет в Россию в предстоящую пятницу, 12 февраля, сообщили в Центре погоды «Фобос». Пока этот циклон находится над Адриатикой.
«Его облачные поля раскинутся от Северного Урала до Эгейского моря. В эпицентре непогоды вновь окажется многострадальное Черноземье, где местами может выпасть более половины месячного объёма осадков. Местами в Мещере и на Средней Волге они могут переходить в ледяные дожди. А температурный режим от такой серии вторжений станет ещё более ненормальным», — предупредили синоптики.
Арктический холод проникал и на европейскую территорию страны. Во вторую декаду января средняя температура оказалась здесь меньше нормы на 5−9°. Но теплая погода в начале и конце месяца (аномалии температуры воздуха за первую и третью декаду ̶ +5…10°) пересилили холод, и среднемесячная температура здесь выше нормы на 2−4°, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
В январе средняя температура воздуха, осреднённая по всей территории России, меньше нормы более, чем на один градус. Аномалии среднемесячной температуры к востоку от Урала составили −2…−6° и более. В Якутии и на севере Красноярского края морозы достигали — 60°. Во многих пунктах зарегистрированы новые рекорды минимальной температуры воздуха.
Начало 2021 года в России стало холодным. Морозная погода отмечалась во всех регионах. Январь на азиатской части вошел в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений, то есть с 1891 года, сообщает Гидрометцентр России.
Зима. Вид с Волги на Чебоксары
По данным Гидрометцентра России, на севере Приволжского федерального округа 10−11 февраля аномально холодная погода, 12 февраля сильный снег, метель.
11−12 февраля в Татарии сильная гололедица, на юге округа 10−11 февраля сильный снег, метель, ветер до 16 м/с, ночью 12 февраля в Оренбургской области сильные осадки.
Алтае под снежным завалом погибли четыре человека
Напомним, в Алтайском крае почти не прекращаются снегопады. После резкой оттепели в регионе произошло несколько ЧС, связанных со сходом снега. Одно из них случилось в селе Смазнево Заринского района Алтайского края. Там погибли четверо рабочих, которые расчищали крышу зернохранилища.
В Барнауле 6 февраля под тяжестью снега частично обрушилась крыша жилого дома на улице Тимуровская, 19, где проживают 206 человек.
Позднее стало известно, что снег повредил 13 автомобилей и два газопровода в краевом центре.
В Барнауле со снегом на крышах помогают бороться беспилотники
Власти Барнаула предпринимают меры для защиты граждан от падающего с крыш снега. В этом им помогают беспилотники. Как сообщает сегодня, 10 февраля, официальный телеграм-канал городской мэрии, уже проведено обследование кровель зданий в Ленинском и Октябрьском районах.
«Вся полученная информация доводится до главы города, глав районных администраций, которые, в свою очередь, будут контролировать работу управляющих компаний и собственников зданий по очистке кровель», — пояснил начальник управления по делам ГОЧС города Владимир Драчев.
Ледяной дождь в Астрахани: коммунальщики устраняют последствия непогоды
В Астрахани 9 февраля прошёл ледяной дождь, из-за которого тротуары и дороги покрылись гололёдом. 10 февраля более 300 человек обрабатывают дороги, улицы и мосты пескосоляной смесью, около 30 специалистов устраняют аварии на светофорах, произошедших из-за обледенения.
В Петербурге объяснили причину морозного тумана над Невой
В Санкт-Петербурге ночью была зарегистрирована самая низкая температура воздуха за зиму, при этом горожане с ночи наблюдают интересное явление — город на Неве заволокло туманом. Как рассказал ИА REGNUM главный синоптик Северной Столицы Александр Колесов, то, что 10 февраля наблюдают петербуржцы, — действительно редкое явление.
В Приамурье ожидается похолодание и снег
В период с 11 по 13 февраля территорию Приамурья будет пересекать активный циклон, который окажет существенное влияние на погоду — она будет меняться буквально каждый день.
«Арктический воздух к концу рабочей недели заморозит уже не только среднюю полосу нашей страны, но и Западную Европу. А вот на Среднюю Волгу и в Предуралье, наоборот, на смену 20-градусным морозам придут оттепели», — сообщает Центр погоды «Фобос».
В Москве температура меняться практически не будет. Сегодня, 10 февраля, небольшой снег и до — 11°. В четверг ночью до — 20°, а днём до — 12°. В пятницы Москву укроют снеговые тучи циклона, ожидается сильная метель при −12…−14°.
В Курской области школьные автобусы не вышли на рейс из-за непогоды
В Курской области 10 февраля несколько муниципалитетов решили не выпускать в рейсы школьные автобусы. Причиной стало предупреждение ГИБДД о возможных снежных заносах на дорогах. Муниципальные образования самостоятельно принимают решение о проведении занятий 10 февраля в дистанционном формате, в зависимости от погодных условий.
В Красноярском крае ожидаются морозы
На севере центральных районов Красноярского края 11 февраля ожидается морозная погода.
Жители забайкальского военного городка остались без отопления в мороз
Власти Забайкалья так и не решили вопрос с котельной в военном городке Борзя-3, где ещё 29 января произошла авария. С тех пор, как пишет chita.ru, местные жители замерзают: холодно и в квартирах, и в школе, которую из-за мороза в здании учащиеся не посещают уже недели.
Только сегодня, 10 февраля, заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв заявил, что «ситуация взята на контроль».
Жителей Забайкалья предупредили о резком ухудшении погоды
В Забайкальском крае, как и во многих других территориях Сибири и Дальнего Востока, грядёт похолодание. О значительном ухудшении погодных условий предупредили в региональном ГУ МЧС РФ.
По данным синоптиков, 11−12 февраля в Забайкалье усилится ветер (до 15−20 м/с), пойдёт снег (местами сильный), на дорогах образуется снежный накат, возможны заносы, гололедица. На этом фоне произойдёт понижение температурного фона на 10 градусов. Ночью 11 февраля температура опустится до 12−17°С (при прояснении будет 22−27°С), днём 4−9° (при облачности 10−15°С).
В Магадане в пострадавших от циклона дворах ввели режим ЧС
Мэр Магадана Юрий Гришан 10 февраля в границах многоквартирных жилых домов на улице Пролетарской, 82 и 84, включая дворовую территорию между домами 82, 84 и 86, ввёл режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования для ликвидации последствий ураганного ветра.
«В европейской части страны столкнулись аномальные морозы и аномальное тепло», — сообщает Центр погоды «Фобос». По словам специалистов, эти контрасты стали следствием влияния циклона, который уже несколько дней находится над Русской равниной.
«В его холодном тылу в регион поступают воздушные массы из акватории Ледовитого океана, а в тёплом секторе оказался воздух из Средиземноморья. Сегодня этот вихрь окажется над Волгой, и осадки в его зоне ослабеют. Но температурные контрасты только продолжат усиливаться. Дело в том, что этот циклон — лишь первый в серии; ещё один в течение дня накроет Черноземье, местами здесь не исключены ледяные дожди», — предупредили синоптики «Фобоса».
Гало в Чебоксарах: фоторепортаж
В Чувашии после оттепели и капели нагрянули морозы, которые сменят снегопады. При этом холода подарили чебоксарцам возможность наблюдать за необычным явлением — гало, которое называют ещё вторым солнцем.
Сильные морозы возвращаются в Алтайский край
В Алтайском крае с 11 по 13 февраля ожидается аномально холодная погода. Как сообщает сегодня, 10 февраля, региональное ГУ МЧС РФ, в эти дни температура воздуха местами будет опускаться до — 36 °C. А 12 февраля на большей части региона будет ещё холоднее — до — 39 °C.
В связи с этим спасатели напоминают гражданам о рисках, связанных с низкими температурами.
11−12 февраля в Забайкальском крае ожидается ветер скоростью 15−20 м/с, поземок, снег, местами сильный снег, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица, понижение температуры на 10°. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
В Москве ожидаются мороз и снег
В Москве 10 февраля температура окажется ниже климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».
В Приамурье из-за морозов без водоснабжения остались больница и котельная
В посёлке Магдагачи 7 февраля перемёрз подземный водовод на территории больницы. Без водоснабжения остались учреждение здравоохранения и котельная, отапливающая его, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Синоптик предупредил о самом продолжительном в Москве с 2018 года снегопаде
Сильный и продолжительный снегопад начнется в столице России 11 февраля, на протяжении трех дней выпадет около 25−30 мм осадков. Об этом 10 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Барнаул готовится к вероятному паводку
Мэр Барнаула Вячеслав Франк утвердил комплекс противопаводковых мероприятий в весенне-летний период. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, документ предусматривает комплекс мер, которые будут предприняты городскими службами в целях организованного, своевременного осуществления пропуска ледохода, талых и паводковых вод, обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений, мостов, товарно-материальных ценностей, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения города.
В Петербурге ночью температура опустилась ниже 21 градуса
Ночь с 9 на 10 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге оказалась самой холодной в ходе текущей зимы.
10 февраля в Москве ожидается до — 12 °C, снег, гололедица
В среду, 10 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха составит −12… −10 °C.
10 февраля в Красноярске ожидается до — 14 °C
В среду, 10 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −14… −12 °C.
В Хакасию идут сильные морозы
Ветер принесёт в Хакасию резкий холод, сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В Югре из-за морозов объявлена актировка для учащихся первой смены
В Сургуте (ХМАО) ученики 1−8-х классов из-за морозов остаются дома. Об этом сообщает горадминистрация. В Нижневартовске объявили актировку для учеников 1−4-х классов.
По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, с 10 по 12 февраля в регионе дневная температура воздуха будет держаться на уровне — 33… — 38 °C.
В Хакасии ожидается сильный ветер
В Хакасии в ближайшее время ожидается усиление западного ветра до 25−30 м/с.
В школах Челябинска из-за морозов снова отменили занятия
В школах Челябинска 10 февраля отменены занятия для учеников начальных классов. Об этом сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба.
Решение принял горком по делам образования. Оно касается учащихся первой и второй смен.
В Тюмени фуры с металлом образовали километровую очередь
В Тюмени из-за морозов к пункту приёма металлолома выстроилась километровая очередь из грузовых тонаров. Об этом изданию «Вслух.ру» сообщили дальнобойщики.
На Колыме из-за циклона отменили занятия в школах и авиарейсы
В Магаданской области 10 февраля продолжается циклон с ураганным ветром и метелью, максимальные порывы ветра — до 33 м/с зарегистрированы на востоке Ольского городского округа, до 26 м/с — в Северо-Эвенском районе. В Магадане порывы ветра достигают 24 м/с.
В Тюмени из-за мороза остаются дома учащиеся начальных классов
В Тюмени 10 февраля отменены очные занятия для учеников 1−4-х классов из-за морозов. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.
В Кузбассе под тяжестью снега обрушились семь крыш в многоквартирных домах
В Кемеровской области не везде снег чистят должным образом. Об этом заявил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
В Москве 11 февраля ближе к вечеру должен начаться сильный снегопад. Обильные осадки могут привести к серьезным транспортным проблемам в столице.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пообещал лично проверить качество очистки территорий населенных пунктов от снега и наледи во время посещения муниципальных образований.
В Курской области на дорогах развернули пункты обогрева
В Курской области вдоль федеральных автодорог развернуты стационарные и мобильный пункты обогрева. Мобильный пункт располагается на 507-м километре трассы М-2, около населенного пункта Курица. 32 стационарных пункта располагаются на базе зданий и сооружений вдоль автодорог.
Из-за метелей, сильного ветра и морозов спасатели Липецкой области переведены на усиленный режим работы. В регионе развертывают мобильные пункты обогрева и питания.
Нижегородская жилинспекция оштрафовала домоуправления на 2 млн рублей
Государственная жилищная инспекция Нижегородской области оштрафовала домоуправляющие компании почти на 2 млн рублей за некачественную уборку от снега и льда придомовых территорий и кровель многоквартирных домов.
В Брянске с улиц вывезли 2,5 тысячи тонн снега
2,5 тысячи тонн снега вывезено с улиц Брянска за прошедшие сутки. Коммунальщики продолжают устранять последствия метели, в работах задействовано почти 80 единиц техники, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе городской администрации.
Синоптики прогнозируют, что завтра, 10 января, на территории Татарии будет до — 32 градусов мороза и метель.
«Газпром газораспределение Сыктывкар» предупредил население об угрозе отравлением угарным газом из-за морозов."В период перепада температур, установлении морозов, сильном ветре и метелей возможно образование наледи на оголовках дымоходов и их закупорка. При обмерзании оголовков прекращается тяга в дымовом канале, что приводит к выходу угарного газа в помещение«.Компания предлагает провести внеплановые проверки дымоходов и вентканалов, и при необходимости очистить оголовки от наледи и снега.
В Рязани из-за снегопада дорожников перевели в режим повышенной готовности
В режим повышенной готовности переведены коммунальные службы Рязани. До конца суток 9 февраля в регион придёт метель, сообщает пресс-служба администрации города.
В Киеве на улицы вывели бронетехнику. С помощью бронетранспортеров и тракторов местные власти пытаются разблокировать движения по улицам украинской столицы.
Местные коммунальные службы не смогли самостоятельно в полной мере устранить последствия сильного снегопада и гололеда.
10−11 февраля на юге Приволжского федерального округа сильный снег, метель, ветер 15−18 м/с.
9−11 февраля аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы в Ульяновской, Самарской, Пензенской областях и Чувашии на 9° и более, Марий Эл на 7° и более, в Нижегородской, Кировской областях и Удмуртии на 7−15°, сообщает Гидрометцентр России.
В Крыму с 13 февраля ожидается резкое похолодание.»После теплой погоды, определяемой средиземноморской воздушной массой, наблюдающейся в Крыму на текущей неделе, 13 февраля на полуострове резко похолодает. Арктическая воздушная масса принесет понижение дневных температур воздуха до 4−9 градусов мороза, ночных до 10−15 градусов мороза», — сообщает крымский гидрометцентр.
В мороз без отопления остались более 40 домов Челябинска
В Челябинске без отопления остались боле 40 многоквартирных домов. Об этом пишут СМИ.
Авария произошла 9 февраля, когда температура воздуха была порядка минус 30 градусов. Также без тепла остались несколько социальных объектов.
Штормовое предупреждение объявлено в Москве на 12−14 февраля из-за сильного снегопада.
В Томске мужчина погиб, убирая снег с крыши дома
Следствие проводит проверку по факту гибели мужчины во время уборки снега с крыши жилого дома в Томске.
В Пензе за сутки из-за гололёда пострадали более 100 человек
В Пензе за минувший день в результате падений на скользких улицах пострадали 113 человек. Коммунальщики при этом рапортуют о ежедневно проводимой противогололедной обработке улиц. Только за минувшие сутки израсходовано 142 тонны пескосоляной смеси и 1,4 тонны галита. Всего убрано 3,9 тыс. кубометров снега.
В Новосибирске впервые зафиксирована февральская гроза
Синоптики зафиксировали грозу в Новосибирске. Необычное природное явление произошло накануне поздно вечером, 8 февраля.
На Калужскую область надвигаются снегопады
Сильные снегопады ожидают в ближайшие часы 9 февраля в Калужской области, сообщает Калужское ЦГМС — филиал ФГБУ «Центральное УГМС». До конца суток, начиная с юго — западных районов, по области местами выпадет сильный снег с метелью, на дорогах — гололедица и снежные заносы, порывы ветра до 17 м/с.
За последние дни в Омске выпала многодневная норма осадков. Мэр города Оксана Фадина распорядилась в короткие сроки расчистить улицы города от снега. По данным мэрии, ежедневно на омские улицы выводится 342 единицы спецтехники.
Новосибирцев предупредили о резком похолодании до — 33 °С
В Новосибирске в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 11 и 12 февраля в городе может похолодать до — 33 °C, днём прогнозируется понижение температуры до — 25 °C, небольшой снег, на дорогах — гололедица.
Большинство саратовских школьников из-за морозов вновь остались дома
В Саратовской области 9 февраля, как и накануне, отменили занятия в ряде образовательных организаций из-за аномально холодной температуры воздуха. По данным регионального минобразования, полностью отменены занятия для учеников с 1-го по 11-й классы в 17 муниципальных районах области. В штатном режиме работают школы в пяти муниципалитетах.
Улицы Белгорода от снега чистят 1,1 тысячи человек
Порывистый ветер и метель пришли в Белгород 9 февраля. На уборке улиц от снега задействованы 1127 человек, написал на своей странице в социальной сети мэр Юрий Галдун.
Медики Черногории предлагают ужесточить санитарные меры
Комиссия по борьбе с эпидемией коронавируса в Черногории рассмотрит предложение рабочей группы института общественного здравоохранения о введении более строгих санитарных мер, пишет издание Vijesti.
Рабочая группа предложила властям ужесточить меры против коронавируса в связи с обострением эпидемиологической ситуации.
10 и 11 февраля ночная температура может понижаться местами до — 38°С, днем в основном −21…−27°, на Южном Урале −11…−16°С.
Прогноз аномалий средней температуры на 10 февраля 2021 года. Цитата meteoinfo.ru.
В ночь на 10 февраля в Костромской области столбики термометров могут показать ниже — 32 °C.
Влияние циклона проявится и в Красноярском крае: 10 и 11 февраля там пройдет снег, затем начнется похолодание.
В Алтайском крае 10 и 11 февраля ночью будет около — 30 °C, в Республике Алтай ночная температура во второй половине недели будет понижаться до — 31 °C.
В Мурманской области зафиксированы самые сильные осадки за все время наблюдений. В регионе выпала почти половина месячной нормы снега.
10 и 11 февраля морозы на юге Западной Сибири усилятся до привычных в это время значений. Так в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае 11 февраля ночью −25…−30°С, местами до −34…−37°С, днем −22…−27°С.
В Алтайском крае, по данным синоптиков, 9 февраля ожидаются сильный мокрый снег, метель, ветер до 22 м/с. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы.
В Кемеровской области 9 февраля передают снег, метель, ветер до 23 м/с.
В Томской области — снег, метель, ветер 19−24 м/с.
В Новосибирской области 9 февраля возможен снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер до 23 м/с, сильная гололедица.
В Сибири резко похолодает после «весенней» оттепели
В Сибири после «весеннего» потепления температура воздуха может опуститься до — 30 °C. Об этом информирует Гидрометцентр России. По словам синоптиков, всему виной циклон, который перемещается на восток.
Погода при этом будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 20 м/с и более.
Синоптик допустил повторение сильных морозов в центральной части России
Повторение сильных морозов в центральной части России не исключено до конца нынешней зимы. Об этом 9 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В Барнауле сошедший с крыш снег повредил 13 автомобилей и два газопровода
В Барнауле устраняют последствия сильных снегопадов. Судя по сообщению, опубликованному в официальном Telegram-канале городской мэрии, не обошлось без ЧП.
Снег, сошедший в результате резкого потепления с крыш жилых домов и административных зданий, повредил 13 автомобилей и два газопровода.
«К счастью, удалось избежать серьезных травм среди жителей», — пояснили в городской мэрии.
В Ульяновской области рекомендуют отменить уроки из-за морозов.
В Мордовии из-за морозов отменили занятия в школах.
Жителям России объяснили, как одеваться в морозную погоду
В Прикамье прогнозируют самую холодную неделю за последние четыре года.
В Саратовской области из-за морозов отменены занятия в школах.
В Поволжье пришли аномальные морозы.
В Омскую область идут морозы.
Синоптики предупредили о сильных морозах в Москве.
В Свердловской области предупредили об аномальных холодах.
На Петербург наступают сильные морозы.
В Удмуртию возвращаются 30-градусные морозы.
9 февраля в Москве ожидается до — 14 °C, гололедица
В Челябинске отменили занятия для учеников начальных классов.
В школах Оренбуржья из-за мороза отменили занятия.
Роспотребнадзор объяснил, что нельзя делать при обморожениях.
В Перми из-за мороза закрыли катки.
Названа причина схода снега, погубившего четверых жителей Алтая.
В Горном Алтае ожидаются метели и мокрый снег.
Москву ждут рекордные снегопады в конце недели — синоптики
В Барнауле под толщей снега обрушилась крыша многоквартирного дома.
В Алтайском крае 8 февраля в результате схода снега погибли четверо рабочих.
Читайте подробнее: Семьям погибших под снегом алтайских рабочих помогут финансово
На Томскую область надвигается непогода.
В Белгороде ожидается сильный снегопад
Снег с дождём и сильный ветер идут на Алтай.
С дорог Красноярска за сутки вывезли почти тысячу КамАЗов снега
За минувшие сутки с дорог Красноярска вывезли 991 КамАЗ снега, сообщили 9 февраля в мэрии города.
По прогнозам синоптиков, в Красноярске в течение ближайших суток ожидается существенное похолодание.
С 7 по 12 февраля на большей части Европейской территории, пожалуй, кроме южных регионов, установится морозная погода с температурой на 7−12° ниже климатической нормы — Гидрометцентр.
В Ульяновске сегодня, 9 февраля, на дороги города вышли 77 единиц специальной техники. Особое внимание уделяется противогололёдной обработке тротуаров, говорят в мэрии.
В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Жителей Тувы предупредили о сильном ветре и опасности лавин
Метели могут покинуть Средний Урал уже 10 февраля
В Екатеринбурге и окрестностях 10 февраля ослабнет сила ветра. Такой прогноз дают синоптики.
Сейчас при 25-градусном морозе сила ветра достигает порой 15 метров в секунду. Если верить синоптикам, то 10 февраля она будет не выше восьми метров в секунду, а 11 февраля снова уменьшится.
С улиц Архангельска за неделю вывезли 12 тысяч тонн снега
За неделю в Петербурге выпала треть всех осадков зимнего сезона
Петербург укомплектован уборочными машинами менее чем на 50%
В связи с 30-градусными морозами ГУ МЧС по Ульяновской области призывает жителей «одеваться многослойно, потому что так легче сохранить тепло»:
В Чувашии оттепель сменила морозная погода.
Фото: ИА REGNUM
Сильный ветер и мокрый снег накрыли Новосибирскую область
Непогода осложнила дорожную обстановку в Хакасии
В Тихом океане и Беринговом море ожидается сильный шторм
В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Населённым пунктам, расположенным на побережье, оно угрозы не представляет, а вот судоходным компаниям рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.
В Ульяновской области из-за аномальных морозов отменяются уроки для учащихся с первого по шестые классы. Ранее спасатели объявили в регионе жёлтый уровень погодной опасности, предупредив о 30-градусных морозах.
Синоптик предупредил о метели в Москве 9 февраля