МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения при гололедице и снежном накате пешеходам и водителям:

— по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

— в условиях гололедицы и снежного наката на скользкой дороге лучше избегать резких маневров и обгонов. При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;

— не тормозите резко на скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно, мягко. Не делайте резких движений рулем;

— при движении на мостах и эстакадах будьте особенно внимательны. Ледяной настил на этих участках дороги появляется раньше, чем везде, а исчезает позже. В этих зонах избегайте резких движений рулем, газом, тормозом;

— не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума;

— пешеходы, не выходите резко на проезжую часть перед близко идущим транспортом. Убедитесь, что водитель вас увидел и у него есть возможность остановиться. Переходите дорогу в установленных местах, в местах, где дорога хорошо просматривается в обоих направлениях. В темное время суток обозначайте себя светоотражающими элементами одежды.