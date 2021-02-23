В Москве сегодня, 23 февраля, прошёл совместный митинг КПРФ и Левого фронта, посвященный Дню защитника Отечества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Василий Иванов ИА REGNUM Участники митинга 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Участники митинга в честь 23 февраля в подземном переходе

Василий Иванов ИА REGNUM Участники митинга в честь 23 февраля в подземном переходе

Василий Иванов ИА REGNUM Валерий Рашкин на митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Геннадий Зюганов, лидер КПРФ на митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля

Данному мероприятию предшествовала долгая череда согласований между митингующими и московскими властями, обусловленных контекстом пандемии и недавними протестами сторонников блогера Алексея Навального.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники митинга 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Участники митинга 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Участники митинга 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Участники митинга 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Участники митинга 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM На митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM На митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Участники митинга 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Полиция на митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники полиции на митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM На митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Хинштейн на митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду

В результате, акция была согласована. Первоначальное место сбора, Боровицкая площадь, было перенесено к Кутафьей башне. После двух часов ожидания митингующие во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым прошли по Александровскому саду и возложили цветы к вечному огню у могилы неизвестного солдата.

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду

Василий Иванов ИА REGNUM Геннадий Зюганов во главе торжественной процессии участников митинга 23 февраля в Александровском саду

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду

Василий Иванов ИА REGNUM Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата участниками митинга 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата на митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Василий Иванов ИА REGNUM Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата на митинге 23 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Почетный караул встречает торжественную процессию участников митинга 23 февраля в Александровском саду