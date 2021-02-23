В Москве прошёл митинг КПРФ и Левого фронта в честь Дня защитника Отечества
23 февраля 2021
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В Москве сегодня, 23 февраля, прошёл совместный митинг КПРФ и Левого фронта, посвященный Дню защитника Отечества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Василий Иванов ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники митинга в честь 23 февраля в подземном переходе
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники митинга в честь 23 февраля в подземном переходе
Василий Иванов ИА REGNUM
Валерий Рашкин на митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ на митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля
Данному мероприятию предшествовала долгая череда согласований между митингующими и московскими властями, обусловленных контекстом пандемии и недавними протестами сторонников блогера Алексея Навального.
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
На митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
На митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Полиция на митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники полиции на митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
На митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Александр Хинштейн на митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду
В результате, акция была согласована. Первоначальное место сбора, Боровицкая площадь, было перенесено к Кутафьей башне. После двух часов ожидания митингующие во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым прошли по Александровскому саду и возложили цветы к вечному огню у могилы неизвестного солдата.
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов ИА REGNUM
Геннадий Зюганов во главе торжественной процессии участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов ИА REGNUM
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата участниками митинга 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата на митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Василий Иванов ИА REGNUM
Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата на митинге 23 февраля
Василий Иванов ИА REGNUM
Почетный караул встречает торжественную процессию участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов ИА REGNUM
Пресса у Вечного огня