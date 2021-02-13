Подмосковье накрыл снежный циклон. Снег, метель, вьюга с порывами ветра до 18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, пик осадков ожидается сегодня на 15:00. Общий прирост снежного покрова может достигать 30 см, а местами до 50 см.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегоуборочная техника

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобили припаркованные вдоль дороги

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегоуборочной техники сложно проехать между припаркованных автомобилей

В Московской области синоптики накануне зафиксировали абсолютный рекорд по выпавшей норме осадков для 12 февраля — 9 мм снега. Предыдущий рекорд — 7 мм держался с 1973 года. На утро субботы выпало более 60 процентов месячной нормы осадков. Больше всего снега выпало на юге Подмосковья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег на дорожках чистят лопатами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег на дорожках чистят лопатами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детям удобнее передвигаться на ватрушках

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Не очищенные от снега дорожки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегоуборочная техника

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дворники расчищают в первую очередь тротуар у домов

«На территории Подмосковья мобилизованы все коммунальные службы. Мы прилагаем все усилия для ликвидации выпавшего снега и обеспечения комфортного передвижения жителей. В первую очередь все силы брошены на очистку тротуаров, подходов к подъездам и социальным объектам. Усиленный режим коммунальных служб будет действовать, пока не устраним последствия снегопада», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кто-то застрял на автомобиле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобиль под снегом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобиль под снегом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег на дорогах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегоуборочная техника среди заснеженных автомобилей

Жителям рекомендовано пользоваться общественным транспортом и не выезжать на личном на дороги, чтобы еще больше не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию. Также огромная просьба не парковать авто на проезжей части для удобства проезда снегоуборочной техники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дети и взрослые купаются в снегу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в пешеходных переходах на лестнице

Дорожные службы в первую очередь, спустя 5 часов, проводят уборку высокоинтенсивных дорог, а по прошествии 12 часов на низкоинтенсивных дорогах. В течение суток справляются с гололедом. Снег вывозится после завершения снегопада в течение пяти суток.