Подмосковье накрыл снежный циклон. Снег, метель, вьюга с порывами ветра до 18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, пик осадков ожидается сегодня на 15:00. Общий прирост снежного покрова может достигать 30 см, а местами до 50 см.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снегоуборочная техника
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомобили припаркованные вдоль дороги
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снегоуборочной техники сложно проехать между припаркованных автомобилей

В Московской области синоптики накануне зафиксировали абсолютный рекорд по выпавшей норме осадков для 12 февраля — 9 мм снега. Предыдущий рекорд — 7 мм держался с 1973 года. На утро субботы выпало более 60 процентов месячной нормы осадков. Больше всего снега выпало на юге Подмосковья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег на дорожках чистят лопатами
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег на дорожках чистят лопатами
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Детям удобнее передвигаться на ватрушках
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Не очищенные от снега дорожки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снегоуборочная техника
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дворники расчищают в первую очередь тротуар у домов

«На территории Подмосковья мобилизованы все коммунальные службы. Мы прилагаем все усилия для ликвидации выпавшего снега и обеспечения комфортного передвижения жителей. В первую очередь все силы брошены на очистку тротуаров, подходов к подъездам и социальным объектам. Усиленный режим коммунальных служб будет действовать, пока не устраним последствия снегопада», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кто-то застрял на автомобиле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомобиль под снегом
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомобиль под снегом
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег на дорогах
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снегоуборочная техника среди заснеженных автомобилей

Жителям рекомендовано пользоваться общественным транспортом и не выезжать на личном на дороги, чтобы еще больше не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию. Также огромная просьба не парковать авто на проезжей части для удобства проезда снегоуборочной техники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дети и взрослые купаются в снегу
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег в пешеходных переходах на лестнице

Дорожные службы в первую очередь, спустя 5 часов, проводят уборку высокоинтенсивных дорог, а по прошествии 12 часов на низкоинтенсивных дорогах. В течение суток справляются с гололедом. Снег вывозится после завершения снегопада в течение пяти суток.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомагистраль почти свободна( все авто застряли во дворах)