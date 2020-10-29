Мария Саксон, 29 октября 2020, 14:30 — REGNUM Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины IX в. — начала XX в.

Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.

Дом купца Мокеева

Мокеев Василий Яковлевич, мещанин, уроженец Владимирской губернии. По семейному преданию был привезен в Каргополь купцом Басовым, у которого был в услужении, развозил товар. Потом стал развозить товары и других каргопольских купцов. В 1900 году купил место на углу улиц Благовещенской и Потанихи. За три года разбогател, построил себе дом, о котором и пойдет речь. Открыл две лавки: в собственном доме и в гостином дворе. Его дочь Анна Васильевна Мокеева, окончившая Петрозаводскую учительскую семинарию и работавшая в Каргопольской женской прогимназии, вышла замуж за Дмитрия Анатольевича Котцова, сына представителя лесной компании «Онежский лесной торг». Сестра последнего Софья Анатольевна Котцова была замужем за Андреасом Вагером, лесопромышленником, о котором будет рассказ ниже.

В. Я. Мокеев и сын С. В. Мокеев, 1910 г. (!c)
В. Я. Мокеев и сын С. В. Мокеев, 1910 г.
Дом Мокеева, фотография 1998 года
Дом Мокеева, фотография 1998 года
Дом Мокеева, фотография 1998 года
Дом Мокеева, Фрагмент, фотография 1993 года

Одноэтажный, с крещатым мезонином, деревянный жилой дом теперь вмещает семь квартир: три большие на первом этаже и четыре крохотных в мезонине. В доме печное отопление, нет водопровода и канализации. Одна из квартир заколочена, в остальных живут люди, некоторые — не в первом поколении. Меня гостеприимно приняли во всех квартирах без исключения.

Дом Мокеева с ул.Болотникова
Дом Мокеева с ул.Болотникова
Мария Саксон © ИА REGNUM
Окна мезонина, квартира Ольги и Сергея
Мария Саксон © ИА REGNUM
Кладовая дяди Сережи
Мария Саксон © ИА REGNUM
Дворовый фасад
Мария Саксон © ИА REGNUM
Лестница в мезонин
Герман, сын Ирины, и рыжий кот
Лестница в мезонин
Мария Саксон © ИА REGNUM
Герман, сын Ирины, и рыжий кот
Мария Саксон © ИА REGNUM
Привратник
Привратник
Мария Саксон © ИА REGNUM

В доме, как и в большинстве домов Каргополя, нет канализации. Туалет — выгребная яма, один на весь дом.

Общий туалет
Саша и Антон вышли покурить
Общий туалет
Мария Саксон © ИА REGNUM
Саша и Антон вышли покурить
Мария Саксон © ИА REGNUM

Дядя Сережа

Дядя Сережа — экскаваторщик (это его экскаватор стоит во дворе), живет один в большой квартире на первом этаже с отдельным крыльцом. Во дворе у него есть своя банька и гостевой домик (большая редкость для такого дома и гордость хозяина).

Дядя Сережа курит во дворе
Дядя Сережа курит во дворе
Мария Саксон © ИА REGNUM
Гостевой домик и гараж
Гостевой домик
Гостевой домик и гараж
Мария Саксон © ИА REGNUM
Гостевой домик
Мария Саксон © ИА REGNUM
Банька дяди Сережи
Банька дяди Сережи
Мария Саксон © ИА REGNUM

Дядя Сережа пустил меня к себе в дом, несмотря на то, что он только вчера вернулся из больницы после серьезнейшей операции, а утром ему делали перевязку.

Дядя Сережа смотрит в окно кухни на свой экскаватор
Дядя Сережа смотрит в окно кухни на свой экскаватор
Мария Саксон © ИА REGNUM

Раньше он жил здесь со своей мамой, которая получила эту квартиру как учитель педагогического училища, которое еще недавно было в соседнем доме.

«Мой экскаватор — самое красивое, что тут есть, снимай лучше его».

Отцовские аккордеоны
Отцовские аккордеоны
Мария Саксон © ИА REGNUM
Бывшая комната мамы дяди Сережи
Бывшая комната мамы дяди Сережи
Мария Саксон © ИА REGNUM

Антон

Антон переехал сюда год назад из Петербурга. Жена из Мирного получила предложение о работе педагогом-хореографом и бесплатное жилье — эту квартиру.

Сын Антона играет с Германом из квартиры в мезонине
Сын Антона играет с Германом из квартиры в мезонине
Мария Саксон © ИА REGNUM
Проем в детскую, дверь убрали
Проем в детскую, дверь убрали
Мария Саксон © ИА REGNUM

Антон сразу сделал косметический ремонт, а сейчас проводит себе в квартиру воду и хочет успеть сделать септик до морозов. Скоро квартира будет отличаться от привычной для него только печным отоплением.

«Детей тут хорошо растить: не надо с ними никуда ходить, сами гуляют».

На печи сушатся луковицы
Кошек в доме кормят все
На печи сушатся луковицы
Мария Саксон © ИА REGNUM
Кошек в доме кормят все
Мария Саксон © ИА REGNUM
Печь в детской Антон покрасил в жизнерадостный васильковый
Мария Саксон © ИА REGNUM
Антон смотрит, как я снимаю
Мария Саксон © ИА REGNUM
Прихожая
Мария Саксон © ИА REGNUM

Саша

Саша — друг Антона из Петербурга. Приехал пожить тут на лето, на реабилитацию. Тяжелый физический труд на лесопилке помог ему выйти из депрессии, в которую он погрузился во время карантина весной 2020 года.

Саша курит у печки
Саша курит у печки
Мария Саксон © ИА REGNUM
Саша в гостиной
Крошечная кухня
Саша в гостиной
Мария Саксон © ИА REGNUM
Крошечная кухня
Мария Саксон © ИА REGNUM

Хозяева квартиры, друзья Антона, пустили Сашу пожить здесь бесплатно, квартира стояла пустая.

«Я дневной свет не люблю, у меня всегда в доме сумрак».

Спальня
Саша открывает шторы, чтобы мне было светлее снимать
Спальня
Мария Саксон © ИА REGNUM
Саша открывает шторы, чтобы мне было светлее снимать
Мария Саксон © ИА REGNUM

Оля и Сергей

Оля — повар, Сергей — бывший монтажник-высотник.

Пока Оля готовит, Сергей смотрит телевизор
Пока Оля готовит, Сергей смотрит телевизор
Мария Саксон © ИА REGNUM
Кухонька, где Оле сложно развернуться
Кладовка при входе в квартиру
Кухонька, где Оле сложно развернуться
Мария Саксон © ИА REGNUM
Кладовка при входе в квартиру
Мария Саксон © ИА REGNUM

Оля: «Он меня на 20 лет старше. Мы уже друг друга 25 лет знаем, и всегда знали, что в зрелом возрасте будем вместе. Я маме сначала долго не говорила, с кем живу. Она у меня начальник военкомата, всех в городе знает. А как она узнала, говорит: как же ты, самая тихоня, а живешь с главным бандитом города?»

Сергей: «Я жестокий, но справедливый. Меня все знают».

Оля любуется на своего супруга
Оля любуется на своего супруга
Мария Саксон © ИА REGNUM
Оля греется у печки
Сергей смотрит старые Олины фотографии
Оля греется у печки
Мария Саксон © ИА REGNUM
Сергей смотрит старые Олины фотографии
Мария Саксон © ИА REGNUM
Кажется, Сергей покидает свое любимое кресло только в самых крайних случаях
Кажется, Сергей покидает свое любимое кресло только в самых крайних случаях
Мария Саксон © ИА REGNUM

Юра

Юра живет один после того, как его жена ушла к другому. Но у них сохранились прекрасные отношения, Юра ходит по выходным в новую семью своей бывшей жены обедать.

«Второе окно у меня всегда занавешено, мне хватает и одного»
«Второе окно у меня всегда занавешено, мне хватает и одного»
Мария Саксон © ИА REGNUM
Юра рядом со своей дровяной плитой
Юра рядом со своей дровяной плитой
Мария Саксон © ИА REGNUM

Квартира, в которой он живет, раньше, когда дом был коммунальным, была общей кухней, поэтому здесь сохранилась большая печь с плитой.

«Я эту квартиру получил как почетный донор. Я одинокий, мне хватает. Хорошо, когда есть своя крыша над головой».

Юра показывает, где была дверь, когда его квартира была общей кухней в доме
Юра здоровается с Олей
Юра показывает, где была дверь, когда его квартира была общей кухней в доме
Мария Саксон © ИА REGNUM
Юра здоровается с Олей
Мария Саксон © ИА REGNUM

Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».

Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.