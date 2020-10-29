29 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Мария Саксон, , 14:30 — REGNUM Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины IX в. — начала XX в.

Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.

Дом купца Мокеева

В. Я. Мокеев и сын С. В. Мокеев, 1910 г.

Одноэтажный, с крещатым мезонином, деревянный жилой дом теперь вмещает семь квартир: три большие на первом этаже и четыре крохотных в мезонине. В доме печное отопление, нет водопровода и канализации. Одна из квартир заколочена, в остальных живут люди, некоторые — не в первом поколении. Меня гостеприимно приняли во всех квартирах без исключения.

Дом Мокеева с ул.Болотникова Мария Саксон © ИА REGNUM

Лестница в мезонин Мария Саксон © ИА REGNUM Герман, сын Ирины, и рыжий кот Мария Саксон © ИА REGNUM

Привратник Мария Саксон © ИА REGNUM

В доме, как и в большинстве домов Каргополя, нет канализации. Туалет — выгребная яма, один на весь дом.

Общий туалет Мария Саксон © ИА REGNUM Саша и Антон вышли покурить Мария Саксон © ИА REGNUM

Дядя Сережа

Дядя Сережа — экскаваторщик (это его экскаватор стоит во дворе), живет один в большой квартире на первом этаже с отдельным крыльцом. Во дворе у него есть своя банька и гостевой домик (большая редкость для такого дома и гордость хозяина).

Дядя Сережа курит во дворе Мария Саксон © ИА REGNUM

Гостевой домик и гараж Мария Саксон © ИА REGNUM Гостевой домик Мария Саксон © ИА REGNUM

Банька дяди Сережи Мария Саксон © ИА REGNUM

Дядя Сережа пустил меня к себе в дом, несмотря на то, что он только вчера вернулся из больницы после серьезнейшей операции, а утром ему делали перевязку.

Дядя Сережа смотрит в окно кухни на свой экскаватор Мария Саксон © ИА REGNUM

Раньше он жил здесь со своей мамой, которая получила эту квартиру как учитель педагогического училища, которое еще недавно было в соседнем доме.

«Мой экскаватор — самое красивое, что тут есть, снимай лучше его».

Отцовские аккордеоны Мария Саксон © ИА REGNUM

Бывшая комната мамы дяди Сережи Мария Саксон © ИА REGNUM

Антон

Антон переехал сюда год назад из Петербурга. Жена из Мирного получила предложение о работе педагогом-хореографом и бесплатное жилье — эту квартиру.

Сын Антона играет с Германом из квартиры в мезонине Мария Саксон © ИА REGNUM

Проем в детскую, дверь убрали Мария Саксон © ИА REGNUM

Антон сразу сделал косметический ремонт, а сейчас проводит себе в квартиру воду и хочет успеть сделать септик до морозов. Скоро квартира будет отличаться от привычной для него только печным отоплением.

«Детей тут хорошо растить: не надо с ними никуда ходить, сами гуляют».

На печи сушатся луковицы Мария Саксон © ИА REGNUM Кошек в доме кормят все Мария Саксон © ИА REGNUM

Саша

Саша — друг Антона из Петербурга. Приехал пожить тут на лето, на реабилитацию. Тяжелый физический труд на лесопилке помог ему выйти из депрессии, в которую он погрузился во время карантина весной 2020 года.

Саша курит у печки Мария Саксон © ИА REGNUM

Саша в гостиной Мария Саксон © ИА REGNUM Крошечная кухня Мария Саксон © ИА REGNUM

Хозяева квартиры, друзья Антона, пустили Сашу пожить здесь бесплатно, квартира стояла пустая.

«Я дневной свет не люблю, у меня всегда в доме сумрак».

Спальня Мария Саксон © ИА REGNUM Саша открывает шторы, чтобы мне было светлее снимать Мария Саксон © ИА REGNUM

Оля и Сергей

Оля — повар, Сергей — бывший монтажник-высотник.

Пока Оля готовит, Сергей смотрит телевизор Мария Саксон © ИА REGNUM

Кухонька, где Оле сложно развернуться Мария Саксон © ИА REGNUM Кладовка при входе в квартиру Мария Саксон © ИА REGNUM

Оля: «Он меня на 20 лет старше. Мы уже друг друга 25 лет знаем, и всегда знали, что в зрелом возрасте будем вместе. Я маме сначала долго не говорила, с кем живу. Она у меня начальник военкомата, всех в городе знает. А как она узнала, говорит: как же ты, самая тихоня, а живешь с главным бандитом города?»

Сергей: «Я жестокий, но справедливый. Меня все знают».

Оля любуется на своего супруга Мария Саксон © ИА REGNUM

Оля греется у печки Мария Саксон © ИА REGNUM Сергей смотрит старые Олины фотографии Мария Саксон © ИА REGNUM

Кажется, Сергей покидает свое любимое кресло только в самых крайних случаях Мария Саксон © ИА REGNUM

Юра

Юра живет один после того, как его жена ушла к другому. Но у них сохранились прекрасные отношения, Юра ходит по выходным в новую семью своей бывшей жены обедать.

«Второе окно у меня всегда занавешено, мне хватает и одного» Мария Саксон © ИА REGNUM

Юра рядом со своей дровяной плитой Мария Саксон © ИА REGNUM

Квартира, в которой он живет, раньше, когда дом был коммунальным, была общей кухней, поэтому здесь сохранилась большая печь с плитой.

«Я эту квартиру получил как почетный донор. Я одинокий, мне хватает. Хорошо, когда есть своя крыша над головой».

Юра показывает, где была дверь, когда его квартира была общей кухней в доме Мария Саксон © ИА REGNUM Юра здоровается с Олей Мария Саксон © ИА REGNUM

Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».

Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.