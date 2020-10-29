Мария Саксон, 29 октября 2020, 14:30 — REGNUM Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины IX в. — начала XX в.
Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.
Дом купца Мокеева
Мокеев Василий Яковлевич, мещанин, уроженец Владимирской губернии. По семейному преданию был привезен в Каргополь купцом Басовым, у которого был в услужении, развозил товар. Потом стал развозить товары и других каргопольских купцов. В 1900 году купил место на углу улиц Благовещенской и Потанихи. За три года разбогател, построил себе дом, о котором и пойдет речь. Открыл две лавки: в собственном доме и в гостином дворе. Его дочь Анна Васильевна Мокеева, окончившая Петрозаводскую учительскую семинарию и работавшая в Каргопольской женской прогимназии, вышла замуж за Дмитрия Анатольевича Котцова, сына представителя лесной компании «Онежский лесной торг». Сестра последнего Софья Анатольевна Котцова была замужем за Андреасом Вагером, лесопромышленником, о котором будет рассказ ниже.
Одноэтажный, с крещатым мезонином, деревянный жилой дом теперь вмещает семь квартир: три большие на первом этаже и четыре крохотных в мезонине. В доме печное отопление, нет водопровода и канализации. Одна из квартир заколочена, в остальных живут люди, некоторые — не в первом поколении. Меня гостеприимно приняли во всех квартирах без исключения.
В доме, как и в большинстве домов Каргополя, нет канализации. Туалет — выгребная яма, один на весь дом.
Дядя Сережа
Дядя Сережа — экскаваторщик (это его экскаватор стоит во дворе), живет один в большой квартире на первом этаже с отдельным крыльцом. Во дворе у него есть своя банька и гостевой домик (большая редкость для такого дома и гордость хозяина).
Дядя Сережа пустил меня к себе в дом, несмотря на то, что он только вчера вернулся из больницы после серьезнейшей операции, а утром ему делали перевязку.
Раньше он жил здесь со своей мамой, которая получила эту квартиру как учитель педагогического училища, которое еще недавно было в соседнем доме.
«Мой экскаватор — самое красивое, что тут есть, снимай лучше его».
Антон
Антон переехал сюда год назад из Петербурга. Жена из Мирного получила предложение о работе педагогом-хореографом и бесплатное жилье — эту квартиру.
Антон сразу сделал косметический ремонт, а сейчас проводит себе в квартиру воду и хочет успеть сделать септик до морозов. Скоро квартира будет отличаться от привычной для него только печным отоплением.
«Детей тут хорошо растить: не надо с ними никуда ходить, сами гуляют».
Саша
Саша — друг Антона из Петербурга. Приехал пожить тут на лето, на реабилитацию. Тяжелый физический труд на лесопилке помог ему выйти из депрессии, в которую он погрузился во время карантина весной 2020 года.
Хозяева квартиры, друзья Антона, пустили Сашу пожить здесь бесплатно, квартира стояла пустая.
«Я дневной свет не люблю, у меня всегда в доме сумрак».
Оля и Сергей
Оля — повар, Сергей — бывший монтажник-высотник.
Оля: «Он меня на 20 лет старше. Мы уже друг друга 25 лет знаем, и всегда знали, что в зрелом возрасте будем вместе. Я маме сначала долго не говорила, с кем живу. Она у меня начальник военкомата, всех в городе знает. А как она узнала, говорит: как же ты, самая тихоня, а живешь с главным бандитом города?»
Сергей: «Я жестокий, но справедливый. Меня все знают».
Юра
Юра живет один после того, как его жена ушла к другому. Но у них сохранились прекрасные отношения, Юра ходит по выходным в новую семью своей бывшей жены обедать.
Квартира, в которой он живет, раньше, когда дом был коммунальным, была общей кухней, поэтому здесь сохранилась большая печь с плитой.
«Я эту квартиру получил как почетный донор. Я одинокий, мне хватает. Хорошо, когда есть своя крыша над головой».
Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».
Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.