В Петербурге стал известен порядок работы волонтеров акции #МыВместе во временном инфекционном госпитале в «Ленэкспо», где с 12 октября развернуто почти 2500 коек для пациентов с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Бейдж волонтера

Дарья Драй ИА REGNUM Бейдж волонтера

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"Волонтеры будут работать в две смены — по 5 человек в каждую (длительность одной смены — 6 часов)», — сообщили 13 октября в Смольном.

Волонтеры будут помогать младшему медицинскому персоналу ухаживать за больными, а также оказывать психологическую помощь пожилым пациентам.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение температуры

Дарья Драй ИА REGNUM Регистрация волонтера в региональном штаб волонтеров #МыВместе

Дарья Драй ИА REGNUM Работа регионального штаба волонтеров #МыВместе в Петербурге

Добровольцы уже прошли необходимое обучение, они обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными костюмами. В настоящее время проходит инструктаж волонтеров перед началом работы в «красной зоне» госпиталя.

«Когда началась эпидемия коронавируса, наши волонтеры доставляли продукты горожанам старшего поколения, помогали в «красной зоне» временного госпиталя, поддерживая пожилых и маломобильных пациентов. И сегодня, когда ситуация осложнилась, они вновь предложили свою помощь», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонттер в магазине покупает продукты

Дарья Драй ИА REGNUM Наборы СИЗов для волонтеров

Дарья Драй ИА REGNUM Список продуктов

Как уже сообщалось, ранее волонтеры вновь начали доставлять продукты питания жителям старше 65 лет, которым рекомендована самоизоляция в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

«Средний возраст волонтеров акции #МыВместе — 29 лет. Среднее время обработки заявки волонтером — 20 минут», — отмечают в городском правительстве.

ФОТОРЕПОРТАЖ корреспондента ИА REGNUM Дарьи Драй о работе волонтёров Санкт-Петербурга:

Дарья Драй ИА REGNUM Волонттер в магазине покупает гречу

Дарья Драй ИА REGNUM Волонттер в магазине покупает гречу

Дарья Драй ИА REGNUM Волонттер в магазине покупает продукты

Дарья Драй ИА REGNUM Тележка с продуктами

Дарья Драй ИА REGNUM Тележка с продуктами