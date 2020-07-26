В Петербурге и Кронштадте гремят залпы салюта в честь Дня Военно-Морского Флота, а небо над Городом-героем и Городом воинской славы расцвечено огнями праздничного фейерверка. Салют завершает праздничный день, основным событием которого стал Главный военно-морской парад.

Дарья Драй ИА REGNUM Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота

Дарья Драй ИА REGNUM Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота

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Артиллерийский салют в сопровождении красочного фейерверка проходит в городе на Неве впервые после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Мероприятия в ознаменование Дня Победы 9 мая, Дня основания Санкт-Петербурга 27 мая и в честь парада Победы 24 июня завершались только грохотом артиллерийских орудий, без фейерверка, чтобы не провоцировать людей на нарушение эпидемических ограничений.

Сегодня ситуация с коронавирусной инфекцией в Петербурге существенно улучшилась, отменены практически все запреты, за исключением запрета массовых культурных и зрелищных мероприятий в помещениях. Поэтому салют в День ВМФ одновременно является символом постепенного освобождения города и страны от пандемии.

Тридцать артиллерийских залпов от стен Петропавловской крепости производит салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии из двенадцати 85-мм дивизионных пушек Д-44, принятых на вооружение в 1946 году. Одновременно ведётся запуск фейерверочных ракет: в небо взлетят более 50 изделий, а купола их разрывов превысят 300 метров в диаметре.

Салют и фейерверк в Кронштадте производит прибывший из Москвы отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени Маршала артиллерии Владимира Михалкина. Он использует самоходные пусковые салютные установки калибра от 105 мм до 310 мм на базе автомобилей «КамАЗ».

Дарья Драй ИА REGNUM Подсветка кораблей Военно-морского флота России в честь Дня Военно-морского флота

"В ходе воинского ритуала вечернее небо в течение 10 минут украсят три тысячи фейерверочных изделий», — сообщили перед началом салюта в пресс-службе ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсветка кораблей Военно-морского флота России в честь Дня Военно-морского флота

Дарья Драй ИА REGNUM Подсветка кораблей Военно-морского флота России в честь Дня Военно-морского флота

Напомним, 26 июля в Петербурге и Кронштадте состоялся Главный военно-морской парад. На нем присутствовал президент России Владимир Путин и почетные гости. Зрителями парада стали тысячи петербуржцев и гостей морской столицы России.