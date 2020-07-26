Санкт-Петербург, , 19:22 — REGNUM Санкт-Петербург в День ВМФ в четвертый раз принял Главный военно-морской парад. Масштабное действо развернулось на воде, на земле и в воздухе, в акваториях Невы и Финского залива в Кронштадте.

Малый ракетный корабль «Пассат» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

На набережные зрителей парада пускали только через рамки металлоискателя и исключительно в масках. Хотя большинство предпочитали спустить их на подбородок, офицеры это никак не отслеживали.

Зрители во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

На кронштадтский рейд можно было попасть только по приглашениям и с предъявлением паспорта. «А вдруг вы граждане Узбекистана? Союз с 1991 года не существует», — объясняли гражданам на входе.

Еще до начала парада президент Владимир Путин на катере совершил обход кораблей в Кронштадте, а ближе к официальному началу мероприятия на вертолете отправился к Петропавловской крепости.

Там, на Комендантской площади его приветствовал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, который уже принял доклады командующих флотами и доложил о готовности к проведению парада. После залпа пушек Д-44 и официального старта Главного парада президент на белом катере направился к строю кораблей, пришвартованных в акватории Невы.

Мужчина в орденах во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Первым катер президента приблизился к морскому тральщику нового поколения «Александр Обухов». Владимир Путин поздравил моряков с Днем ВМФ. Грянуло троекратное «Ура!».

В парадном статическом строю на Неве также находились малый ракетный корабль «Серпухов», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов» и дизельная подводная лодка «Санкт-Петербург».

С трибун на Адмиралтейской набережной за происходящим наблюдали ветераны Великой Отечественной войны и почетные гости. В Кронштадте для трибун трансляцию петербургской части парада вывели на огромные экраны.

Зрители во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Трансляция с Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

После завершения обхода и приветствия катер под звуки духового оркестра высадил президента на набережной.

«Сегодня мы чествуем защитников морских рубежей отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой», — объявил Верховный главнокомандующий.

В своей речи он сообщил, что в 2020 году в состав ВМФ войдут 40 новейших кораблей и судов различных классов.

«Весь личный состав Военно-Морского Флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что «внуки и правнуки» героев не подведут Родину и будут следовать заветам адмирала Павла Нахимова: «Мыслить прежде всего о славе России и Военно-морского флота».

После речи президента начался проход кораблей, катеров и судов в акватории Невы.

Малый противолодочный корабль «Казанец» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Сначала в сторону Петропавловки, вдоль Адмиралтейской и Дворцовой набережных двинулись противодиверсионные катера «Нахимовец» и «Юнармеец Заполярья».

Затем показался подлинный ботик Петра Первого, установленный на современном десантном катере. Его сопровождали офицеры в форме петровских времен. В связи с 75-й годовщиной Победы мимо трибун на катере провезли и легендарный танк Великой Отечественной войны — Т-34.

Корвет «Стойкий» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители также увидели корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», большой ракетный катер «Димитровград», малые ракетные корабли «Мытищи», «Советск» и «Великий Устюг». Последний представляет собой корабль проекта «Буян-М». Особое покрытие его корпуса серьезно затрудняет обнаружение корабля противником.

В финале петербургской части парада на фарватер Невы вышла группа гидрографических судов ВМФ. Большой катер «Георгий Зима» шестой океанографической экспедиции Балтийского флота под управлением Георгия Макарова пронес флаг Русского географического общества.

Военнослужащие Военно-морского флота на малом противолодочном корабле «Уренгой» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Завершил парадный строй на Неве большой гидрографический катер «Михаил Казанский» под управлением Василия Рассадкина. Он выполняет съемку рельефа дна высокой точности, что обеспечивает безопасность мореплавания.

К этому моменту в Кронштадте уже показался строй больших кораблей, которые в Неву просто не поместились бы. Кронштадтскую часть парада открыла ударная группа из состава краснознаменной, Ордена Нахимова I степени, бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота.

Возглавил строй гвардейский ракетный катер «Чувашия» проекта «Молния» под командованием Артема Старкова. Его проход сопровождался салютным залпом. Это высокоскоростной и маневренный корабль. На нем размещен ударный ракетный комплекс «Москит», который поражает надводные цели на дистанции до 150 км. В мире нет аналогов таким сверхзвуковым ракетам со сверхнизкой высотой полета.

Ракетный катер «Чувашия» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Военный оркестр во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Военный оркестр во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Следом мимо трибун под звуки военного оркестра прошли малые ракетные корабли «Пассат» и «Ливень», которые могут уничтожать крупные надводные корабли и десантные группы.

Малый ракетный корабль «Ливень» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Малый ракетный корабль «Ливень» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие Военно-морского флота на малом ракетном корабле «Пассат» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Все малые ракетные корабли таких проектов получали «погодные» имена по традиции, заложенной еще героическими сторожевыми кораблями времен Великой Отечественной: «Шторм», «Ливень», «Бриз», «Муссон», «Шквал». В итоге за ними на флоте закрепилось название «дивизион плохой погоды».

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

В Кронштадте зрители увидели новый патрульный корабль «Василий Быков». Он способен обнаружить движущиеся подводные объекты на расстоянии до 140 км. Затем в парадном строю прошли корвет «Стойкий», большие десантные корабли «Королёв» и «Минск», которые являются основой российского десантного флота.

Военнослужащие Военно-морского флота на противодиверсионном катере «Василий Быков» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Большой десантный корабль «Королев» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Большой десантный корабль «Королев» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

В эти мгновения над Кронштадтом уже показались силы морской авиации: многоцелевые и корабельные вертолеты, которые тройками направлялись в сторону Петербурга. Им пришлось стартовать раньше самолетов из-за разницы в скорости. Поэтому зрители в Кронштадте видели воздушную и водную части парада одновременно.

Малый противолодочный корабль «Казанец» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Тем временем, замыкая парадный строй, прошла дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский». По плану их должно было быть две, но в итоге аналогичная подлодка «Старый Оскол» в параде не участвовала.

Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

В Петербурге же уже в самом разгаре была воздушная часть парада. Легендарный советский штурмовик Ил-2, который участвовал еще в боях Великой Отечественной, встал на крыло при пролете над Сенатской площадью. Управлял им летчик-испытатель 1-го класса Владимир Барсук.

Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушная часть парада во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Этот штурмовик с марта 1943 года находился в составе 46-го штурмового авиационного полка ВВС Северного флота. Экипаж совершил три боевых вылета на уничтожение позиций ПВО и аэродромов «Люфтваффе». В последний вылет был изрешечён пулями, не дотянул до своего аэродрома и сел на лед озера Кривое. Экипаж выбрался из кабины, но под тяжестью лед проломился, и самолет затонул. Со дна озера его подняли и восстановили энтузиасты в 2012 году.

Воздушная часть парада во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Впервые над Петербургом пролетел и поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200 в сопровождении противолодочных гидросамолетов Бе-12 «Чайка».

Ведущий группы полковник Евгений Кузнецов управлял самолетом, названным в честь гвардии лейтенанта Александра Мамкина, который в апреле 1944 года на самолете Р-5 ценой своей жизни спас 90 маленьких детей Полоцкого детдома с оккупированной территории.

Самолёт-амфибия Бе-200 и противолодочные самолёты-амфибии Бе-12 «Чайка» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Самолёт-амфибия Бе-200 и противолодочные самолёты-амфибии Бе-12 «Чайка» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

В небе появились также противолодочные Ил-38Н «Новелла», дальние противолодочные Ту-142МК и самолёт-топливозаправщик Ил-78 в сопровождении сверхманевренных истребителей Су-30СМ.

Самолет-топливозаправщик Ил-78 и многоцелевые истребители Су-30 СМ во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Дальние противолодочные самолёты Ту-142 во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Дальний противолодочный самолёт Ту-142 и истребители Су-30СМ во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM Дальние противолодочные самолёты Ту-142 и истребители Су-30СМ во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Последней в парадном строю стала группа штурмовиков Су-25, которые расцветили небо над Петербургом цветами российского триколора. Под марши в исполнении духового оркестра парадные расчеты покинули Адмиралтейскую набережную, а зрители — трибуны в Петербурге и Кронштадте.

Воздушная часть парада во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Штурмовики Су-25 на параде в честь Дня Военно-морского флота в Крондштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

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