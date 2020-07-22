В Петербурге снесли первую хрущевку за 12 лет программы так называемой реновации — развития застроенных территорий. Власти и инвесторы вновь, как и в далеком 2008, рассыпались в обещаниях, пока осыпалась пятиэтажка в Сосновой Поляне.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос расселенного многоквартирного дома на улице 2-я Комсомольская 37

Дарья Драй ИА REGNUM Снос расселенного многоквартирного дома на улице 2-я Комсомольская 37

Дарья Драй ИА REGNUM Снос расселенного многоквартирного дома на улице 2-я Комсомольская 37

Дарья Драй ИА REGNUM Снос расселенного многоквартирного дома на улице 2-я Комсомольская 37

Чести удостоился дом №37 по 2-й Комсомольской улице. На церемонию сноса по программе, провал которой неоднократно и публично признавали, собрали местных жителей, ведущего, развесили шарики, даже привезли губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос расселенного многоквартирного дома на улице 2-я Комсомольская 37

Дарья Драй ИА REGNUM Снос расселенного многоквартирного дома на улице 2-я Комсомольская 37

Дарья Драй ИА REGNUM Снос расселенного многоквартирного дома на улице 2-я Комсомольская 37

Дарья Драй ИА REGNUM Жители квартала Сосновая поляна смотрят как сносят дом

Дарья Драй ИА REGNUM Жители квартала Сосновая поляна смотрят как сносят дом

«В 1955 году была принята программа панельного домостроения. Это позволило решить жилищную проблему, переселить ленинградцев из подвалов в благоустроенное жилье. Дома строили на 25−30 лет, а отслужили они 60 лет. Сегодня мы приступили к новому этапу расселения и сноса хрущёвок, активизировали программу реновации кварталов массовой застройки. Более 200 жителей этого дома получили новые квартиры», — объявил Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос «хрущевки» в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снос «хрущевки» в Петербурге

В квартале также появится школа на 550 мест и детский сад на 75 мест. Еще один садик на 220 мест собираются реконструировать. Эти объекты город строит за свой счет, но сдадут их только по окончании реновации. Сдача самих домов второй очереди в Сосновой Поляне на отшибе Петербурга запланирована лишь на IV квартал 2023 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос «хрущевки» в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снос «хрущевки» в Петербурге

Теперь обещают, что к 2026 году город точно получит 25,5 тыс. кв. метров жилья по программе реновации. И это будет «благоустроенное жилье для очередников».

Дарья Драй ИА REGNUM Снос «хрущевки» в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снос «хрущевки» в Петербурге

Программу реновации в Петербурге запустили еще в 2008 году. Инвесторами стали компании «СПб Реновация» и «Воин-В». Они должны были взять на себя 23 квартала, жилые дома в которых подлежат сносу или реконструкции, так как признаны аварийными либо износились на 70%, не соответствуют градостроительным регламентам или относятся к типовым постройкам 1958−1970 годов.

Предполагалось, что за десять лет, к 2018 году, появится более 8,4 млн кв. метров жилья, квартиры обретут 150 тыс. человек. Но в итоге даже за 12 лет переселить удалось только порядка 1,5 тыс. семей. Эффективность минимальна.

Дарья Драй ИА REGNUM Девочка на фоне сноса дома

Дарья Драй ИА REGNUM Девочка на фоне сноса дома

Дарья Драй ИА REGNUM Снос «хрущевки» в Петербурге

Оказалось, что в Петербурге невозможно предоставить стартовое пятно для переселения людей из квартала, кроме того, многие проекты столкнулись с проблемой «последнего жильца». Депутат ЗакСа от «Партии Роста» Оксана Дмитриева подсчитала, что каждый квартал в Северной столице требует вложений от 20 до 70 млрд рублей. Городу просто не хватает денег, в отличие от Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос «хрущевки» в Петербурге

За первую десятилетку программы, в которой участвует примерно 1000 домов, в городе построили только 32 многоквартирных здания примерно на 10 тыс. квартир. Программу надо было закрывать, и многие выступали за ее прекращение. Но в конце 2018 года все четыре договора компании «СПб Реновация» продлили по суду еще на десять лет. Фирма «Воин-В» проиграла дело.

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При этом здания, отошедшие под программу реновации в 2008, сейчас находятся в еще более удручающем состоянии — и как раз из-за нее. Они становятся пристанищем для бездомных и наркоманов, если дома не расселены, то их невозможно включить в программу капремонта, они рушатся на глазах, в кошмарное состояние приходят придомовые территории, дорожки, газоны — на все это ни муниципалитет, ни город не видит смысла тратить деньги, так как 10 лет ждут «сноса». Сколько будут еще ждать — неизвестно.

Дарья Драй ИА REGNUM Хрущевка на улице Комсомольской в квартале Сосновая Поляна 7-17 Красносельского района

Дарья Драй ИА REGNUM Окна «хрущевки» на улице Комсомольской

Дарья Драй ИА REGNUM Окна «хрущевки» на улице Комсомольской

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Кроме того, во многих случаях, считают градозащитники и некоторые депутаты, реновацией прикрывают банальную уплотнительную застройку, от которой могут пострадать и исторически интересные кварталы. Например, речь о Нарвской заставе, снос кварталов в которой пытались отстоять в ВООПИиК. Квартал строился в СССР как образец советского быта, с фабрикой-кухней.

Дарья Драй ИА REGNUM Хрущевки на улице Комсомольской в квартале Сосновая Поляна 7-17 Красносельского района

Дарья Драй ИА REGNUM Снос «хрущевки» в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Окна «хрущевки» на улице Комсомольской

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«Я сразу сказал, что это воровство. Воровство у людей, воровство у города. Потому что никакой застройщик не может найти себе выгоду в этом проекте, если он не отнимет бесплатно ту землю, которая должна принадлежать жителям, собственникам многоквартирных домов и городу и не присвоит ее себе», — заявлял депутат ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев.

По его словам, никому не интересно заниматься целым кварталом и реновировать его. «Им интересно получить в центре квартала какой-то кусок земли, где провести уплотниловку, вот и все. Никакого другого смысла в этой программе реновации нет», — добавил депутат. Он считает, что «богатые люди из Москвы» пролонгировали программу в Петербурге, из которой город теперь не может выбраться.

Дарья Драй ИА REGNUM Балкон в квартале Сосновая Поляна 7-17 Красносельского района

Дарья Драй ИА REGNUM Электричкка на станции Сосновая Поляна в Красносельском районе

Дарья Драй ИА REGNUM Станция Сосновая Поляна в Красносельском районе

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Еще один депутат, беспартийный Михаил Амосов заявил, что считает «чудовищным» факт монополии «СПб Реновации» на этом рынке в Северной столице. К слову, реновацией, действительно, займется столичная компания. Между ПАО «ГК «Самолет» и ООО «СПб Реновация» подписано партнерское соглашение в рамках программы Группы «Самолет» для владельцев земельных участков и компаний-девелоперов, которую Группа анонсировала годом ранее.

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