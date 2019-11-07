Санкт-Петербург, , 19:08 — REGNUM Реновация исторических кварталов Нарвской заставы — уникального места вблизи центра Петербурга — приведет к уплотнительной застройке и утрате ценной исторической среды. Об этом заявили г ноября несколько членов рабочей группы по вопросам сохранения исторического центра, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, большинством голосов группа поддержала предложение компании «СПб Реновация» продлить право на снос этих кварталов до 2023 года. Поправку теперь могут включить в закон №820 о зонах охраны.

«Это чистая уплотниловка, никакой реновации реально не будет никогда. Этот квартал никакими способами невозможно реновировать за счет частного бизнеса», — заявил депутат ЗакСа Алексей Ковалев («Справедливая Россия»).

Квартал строился в СССР как образец советского быта, с фабрикой-кухней. К нему должно быть особое отношение с использованием федеральных и региональных денег как к памятнику попытки «построения нового общества», полагает депутат.

«Чем скорее мы закончим игры вокруг этого квартала, тем лучше», — убежден Ковалев. В рамках предварительного этапа работ «СПб Реновация» собирается построить четыре новых здания на месте пяти снесенных и расселенных.

«Сейчас на месте пяти домов они построят нечто высотное, потом скажут, что не успели, надо еще пять. Это будет тянуться без конца», — полагает Ковалев.

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Против такого решения выступил и председатель регионального отделения ВООПИиК Александр Кононов, который сообщил, что на экспертов и чиновников по этому вопросу оказывали «давление». Кононов полагает, что на месте Нарвской заставы вместо домов в удручающем состоянии можно было бы — с сохранением облика — построить элитное жилье, в том числе и для судей Верховного суда, которых собираются перевозить в Петербург.

«Что такое Нарвская застава? Это действительно город-сад, это действительно воплощенная идея. Квартал рядом с центром. Сделайте элитные таун-хаусы — вперед. Там все зеленое, малоэтажная застройка. Сделайте, выселите этих несчастных людей, реконструируйте с сохранением внешнего облика среды. Все скажут спасибо. Но для этого нужна совершенно другая концепция. Не реновация, которая ставит точечные 11-этажные дома. Это абсолютно элитная зона, мы ее потеряем. У нас нет рядом с центром на будущее больше других таких кварталов. Из этого вообще можно сделать шедевр. Судей [поселить]. Но с этим действительно нужно работать, а не просто прийти и поставить высотные здания. Ну и чего? У нас будет очередное Купчино рядом с Нарвскими воротами», — сказал Кононов.

Впрочем, признал он, такое решение требует больше интеллектуальных и финансовых затрат. «Мы эту среду в общем загубим», — подвел черту эксперт.

Депутат Заксобрания Максим Резник («Партия роста») считает, что принятие поправки «СПб Реновации» будет означать «необоснованное и грубое вмешательство» в законодательный процесс.

«Такая жирная клякса, связанная с грубым, я считаю, политическим — я не вижу других оснований — давлением не позволяет мне поддерживать [поправку]», — сказал Резник.

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