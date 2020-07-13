Город Руза в Московской области сильно пострадал от урагана и дождя. Насколько серьезен ущерб, выясняла на месте событий корреспондент ИА REGNUMДарья Антонова.

Дарья Антонова ИА REGNUM У дома разрушена стена

За прорывом дамбы последовал поток такой силы, что буквально на глазах ушли под воду целые жилые кварталы — это и 60 приусадебных участков, и частный сектор, и участок дороги Волоколамского шоссе. Есть сведения, что причиной происшествия стали работы по прокладке обводного канала. Да и за состоянием дамбы, по отзывам жителей, особо не следили. Теперь ситуацией занимается прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Один дом полностью разрушен

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился помочь людям возместить понесенный ущерб. Власть обещает, что не бросит людей один на один с бедой, изучит происшествие и решит вопрос возмещения вреда.

Смотрите фоторепортаж Дарьи Антоновой «Разруха и отчаяние: с чем остались жители Рузы после потопа?».