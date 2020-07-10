Дарья Антонова, 10 июля 2020, 08:42 — REGNUM На Московскую область обрушились сильнейшие дожди с ураганным ветром. Самые тяжелые последствия пришлись на подмосковный город Руза. В результате стихии в городе прорвало дамбу, а хлынувший поток за небольшой промежуток времени буквально унёс под воду целые жилые сектора. Подтопленными оказались 60 приусадебных участков, частный дом №9 по улице Красноармейской попросту смыло. Также был разрушен участок дороги Волоколамского шоссе.

Частный сектор в Рузе после наводнения
Частный сектор в Рузе после наводнения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Самые серьёзные разрушения получили дома, стоящие на улице Красноармейская
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Частный сектор в Рузе после наводнения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
У дома разрушена стена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Местные жители разгребают завалы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Разрушен мост через реку Городянка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Упавшее дерево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Местные жители соорудили мост
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сильные дожди привели к серьезному подъёму воды в реке Городянка, которую из-за незначительных размеров местные жители всегда называли ручейком. По некоторым данным, ЧП было спровоцировано работами по прокладке обводного канала. Кроме того, как отмечают местные жители, за состоянием дамбы никто не следил, да и водопропускные трубы были сильно засорены. Теперь проверкой ситуации с прорывом дамбы занимается Рузская городская прокуратура.

Жители затопленных домов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ADR7466
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Водопропускные трубы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Местные власти заблаговременно отдали распоряжение об экстренной эвакуации местных жителей, проживающих в опасной зоне. 52 человека, в том числе 7 детей, были размещены в пансионате «Бабаево», их обеспечили питанием. Но уже сегодня все они вернулись к своим домам, в надежде собственноручно восстановить свои дома и спасти имущество.

Река Городянка разлилась
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Один дом полностью разрушен
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко 8 июля ввел в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до полной ликвидации последствий стихии. Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился решить проблему с ущербом жителей.

«Мы не оставим жителей в беде. Мы проводим анализ того, что случилось, какие были понесены потери. Затем будем искать варианты, как решить проблему с возмещением имущественного вреда», — сказал вице-губернатор региона Игорь Тресков.

Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Местные соорудили временный мост
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Автобусная остановка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Река Руза после наводнения
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас вода практически отступила, но часть территорий всё ещё затоплена. Пока же хозяевам подтопленных участков остаётся только собирать по кусочкам то, что оставила после себя стихия, и подсчитывать нанесённый им ущерб.