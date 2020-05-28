«Масочный режим? Не слышали»: в Петербурге игнорируют все запреты Смольного
Жители Петербурга массово и повсеместно нарушают режим ограничений, установленный властями города на период борьбы с коронавирусной инфекцией. Причем нарушения эти носят не пассивный, а подчеркнуто активный характер, зримо демонстрируя отношение значительной части горожан как к самой угрозе эпидемии, так и к мерам властей по ее минимизации.
В этом лично убедился корреспондент ИА REGNUM, побывавший днем 27 мая у «как бы закрытого» парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе города, а также в популярной у горожан рекреационной зоне на Крестовском острове.
Напомним, еще с конца марта посещение городских парков, скверов, садов и других огороженных зелёных зон официально запрещено. В первые дни апреля полиция еще задерживала нарушителей этого запрета и составляла на них протоколы. Под раздачу тогда попал даже известный музыкант Максим Леонидов, гулявший с собакой на парковой территории, которая вообще не входила в официальный список запретных зон.
Сегодня же это предписание Смольного нарушается сплошь и рядом, без какой-либо реакции со стороны чиновников и полицейских. В День города в парке 300-летия Петербурга молодые люди по одному и компаниями проникали за ограду, гуляли, развлекались, пили, ели, катались на велосипедах, роликах и самокатах. Об обязательном масочно-перчаточном режиме, который введен в городе с 12 мая во всех общественных местах, никто и не вспоминал.
Аналогичная ситуация массовых гуляний и развлечений, без соблюдения мер эпидемической безопасности и социальной дистанции, наблюдается и на Крестовском острове.
Кроме того, здесь еще вовсю занимаются на тренажерах и других спортивных снарядах, хотя посещение спортплощадок в городе запрещено, чтобы предотвратить контактное распространение коронавируса. А также участвуют в групповых тренировках, в том числе по контактным видам спорта.
Ни о каком соблюдении дистанцирования в таких условиях даже речи быть не может. Добавим, что «обязательные» маска и перчатки, не считая боксерских у тренирующихся, были, кажется, только у фотокорреспондента ИА REGNUM, по понятным причинам не попавшего в кадр.
Впрочем, похожие примеры наплевательского отношения к рекомендациям Роспотребнадзора и мерам, введенным властями города, можно легко отыскать почти в любом дворе, а не только в местах, облюбованных для коллективного отдыха.
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…Тем временем пациентов с коронавирусом в Петербурге принимают уже 23 стационара, для них развернуто более девяти тысяч коек, перепрофилированы многие городские и федеральные больницы, и даже несколько поликлиник стали госпиталями. Не говоря уже о развертывании и расширении пресловутого «обсерватора» на полторы тысячи коек в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо».
На днях губернатор Александр Беглов заявил, что пока ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Петербурге остается сложной, резерв инфекционных коек минимальный, поэтому до 31 мая сохраняются все ранее введенные запреты и ограничения. Но уже очевидно, что добиться их выполнения городская власть оказалась не в состоянии.
По данным на 27 мая, в Петербурге зафиксировано 14 463 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 387 за предыдущие сутки. За время пандемии в городе от COVID-19 умерли 158 человек. Выздоровели 4458 человек.