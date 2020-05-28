Жители Петербурга массово и повсеместно нарушают режим ограничений, установленный властями города на период борьбы с коронавирусной инфекцией. Причем нарушения эти носят не пассивный, а подчеркнуто активный характер, зримо демонстрируя отношение значительной части горожан как к самой угрозе эпидемии, так и к мерам властей по ее минимизации.

В этом лично убедился корреспондент ИА REGNUM, побывавший днем 27 мая у «как бы закрытого» парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе города, а также в популярной у горожан рекреационной зоне на Крестовском острове.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди на закрытой территории парка 300-летия

Дарья Драй ИА REGNUM Катания на закрытой территории парка 300-летия

Напомним, еще с конца марта посещение городских парков, скверов, садов и других огороженных зелёных зон официально запрещено. В первые дни апреля полиция еще задерживала нарушителей этого запрета и составляла на них протоколы. Под раздачу тогда попал даже известный музыкант Максим Леонидов, гулявший с собакой на парковой территории, которая вообще не входила в официальный список запретных зон.

Сегодня же это предписание Смольного нарушается сплошь и рядом, без какой-либо реакции со стороны чиновников и полицейских. В День города в парке 300-летия Петербурга молодые люди по одному и компаниями проникали за ограду, гуляли, развлекались, пили, ели, катались на велосипедах, роликах и самокатах. Об обязательном масочно-перчаточном режиме, который введен в городе с 12 мая во всех общественных местах, никто и не вспоминал.

Аналогичная ситуация массовых гуляний и развлечений, без соблюдения мер эпидемической безопасности и социальной дистанции, наблюдается и на Крестовском острове.

Дарья Драй ИА REGNUM Компания отдыхающих

Кроме того, здесь еще вовсю занимаются на тренажерах и других спортивных снарядах, хотя посещение спортплощадок в городе запрещено, чтобы предотвратить контактное распространение коронавируса. А также участвуют в групповых тренировках, в том числе по контактным видам спорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Групповые занятия по боксу на спортивной площадке на Крестовском острове

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивная площадке на Крестовском острове

Дарья Драй ИА REGNUM Тренажеры на Крестовском острове

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивная площадке на Крестовском острове

Ни о каком соблюдении дистанцирования в таких условиях даже речи быть не может. Добавим, что «обязательные» маска и перчатки, не считая боксерских у тренирующихся, были, кажется, только у фотокорреспондента ИА REGNUM, по понятным причинам не попавшего в кадр.

Впрочем, похожие примеры наплевательского отношения к рекомендациям Роспотребнадзора и мерам, введенным властями города, можно легко отыскать почти в любом дворе, а не только в местах, облюбованных для коллективного отдыха.

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…Тем временем пациентов с коронавирусом в Петербурге принимают уже 23 стационара, для них развернуто более девяти тысяч коек, перепрофилированы многие городские и федеральные больницы, и даже несколько поликлиник стали госпиталями. Не говоря уже о развертывании и расширении пресловутого «обсерватора» на полторы тысячи коек в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо».

На днях губернатор Александр Беглов заявил, что пока ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Петербурге остается сложной, резерв инфекционных коек минимальный, поэтому до 31 мая сохраняются все ранее введенные запреты и ограничения. Но уже очевидно, что добиться их выполнения городская власть оказалась не в состоянии.

По данным на 27 мая, в Петербурге зафиксировано 14 463 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 387 за предыдущие сутки. За время пандемии в городе от COVID-19 умерли 158 человек. Выздоровели 4458 человек.