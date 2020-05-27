Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов за последние сутки подтвердила еще восемь смертей от COVID-19. Об этом сообщает 27 мая оперативный штаб.

Таким образом, по официальным данным, в городе зафиксировано 158 летальных исходов за все время пандемии.

Когда именно наступили смерти, пока не сообщается. Обычно промежуток времени между смертью и заключением комиссии о причинах такого исхода составляет около месяца.

По России за сутки зафиксирован 161 летальный случай COVID-19. За весь период в стране от болезни скончалось 3 тыс. 968 человек.

Напомним, в Петербурге за последние 24 часа выявили еще 387 носителей коронавируса, всего в городе зафиксировали почти 14,5 тыс. случаев заражения.

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