В Санкт-Петербурге, как и везде в России, День Победы в этот раз прошел без массовых мероприятий и народных гуляний. Однако военные лётчики и моряки обеспечили городу праздничное настроение — с помощью музыки и своих боевых машин.

Дарья Драй ИА REGNUM Крейсер «Аврора» в День Победы

К 10 часам утра экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтфлота выстроились в парадной форме на палубах для поздравления с Днем Победы и чествования отличившихся военнослужащих. Напомним, в Петербург пришли учебный корабль ВМФ России «Перекоп», базовый тральщик «Павел Хенов», малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление военного оркестра на крейсере «Аврора» в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление военного оркестра на крейсере «Аврора» в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Крейсер «Аврора» в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в маске на крейсере «Аврора» в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Портрет солдата в День Победы на набережной в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Портрет солдата в День Победы на набережной в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Зажженные Ростральные колонны в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Зажженные Ростральные колонны в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Зажженные Ростральные колонны в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Зажженные Ростральные колонны в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Зажженные Ростральные колонны в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Зажженные Ростральные колонны в День Победы

Читайте также: Боевые корабли вошли в Неву для встречи Дня Победы

Также на всех кораблях состоялась церемония подъёма Государственного Флага Российской Федерации, Андреевского стяга, Знамени Победы и флагов расцвечивания.

А на борту корабля № 1 российского флота, крейсера I ранга «Аврора», кроме постоянного экипажа, в этот день находились и военные музыканты. Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнил любимые мелодии о Великой Отечественной войне.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление военного оркестра на крейсере «Аврора» в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление военного оркестра на крейсере «Аврора» в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди снимают крейсер «Аврора» в День Победы

Прозвучали более 50 композиций времен войны, а также песни и мелодии, посвященные войне и написанные после её окончания, в том числе марши «День Победы» и «Прощание славянки». Концерт транслировали средства массовой информации и звукоусиливающие установки кораблей.

Тем временем в небе появились военные летчики Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, которые обеспечивали торжественный линейный проход авиации Западного военного округа в честь Дня Победы.

Дарья Драй ИА REGNUM Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Открывал парадный строй тяжелый транспортный вертолет Ми-26. За ним звеньями шли многоцелевые Ми-8, ударные Ми-28 «Ночной Охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Военно-транспортную авиацию представляли Ан-26, Ан-12 и Ту-134. За ними в безоблачном сегодня петербургском небе прошли многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Дарья Драй ИА REGNUM Истребители Су-30СМ во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Истребители Су-30СМ во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа флагов

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в День Победы

…Жители Петербурга в целом сегодня соблюдали принцип самоизоляции, на улицах, набережных и площадях людских толп не наблюдалось. Но всё же многие приезжали в центр, гуляли и ездили по городу на автомобилях, взяв с собой портреты своих близких-фронтовиков и символику Дня Победы.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина с флагом на Дворцоваой площади в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина с флагом на Дворцоваой площади в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект в День Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в День Победы