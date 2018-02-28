Суздаль белёсый и заснеженный: фоторепортаж

Андрей Дьячков, , 06:29 — REGNUM

Суздаль один из немногих городов, сохранивший облик старого русского города. Жемчужина «Золотого кольца» России. Точка притяжения для туристов. При численности местного населения чуть менее 10 тыс. человек Суздаль ежегодно посещают около 1,7 млн туристов. Суздаль — абсолютный рекордсмен в России по посещаемости на душу населения. На этот небольшой городок приходится 65% всего объёма посещений Владимиро-Суздальского музея-заповедника и около 70% внебюджетных доходов, который получает музей сегодня.

Именно сюда стремятся паломники и туристы, чтобы всего через три часа от Москвы прочувствовать «русский дух» и как «Русью пахнет», и встречают дивно картинный городок — но живой и животворящий. Такой, что даже не обращаешь внимания на то, что последний общественный туалет в городе был построен 50 лет назад — как раз к моменту создания бренда «Золотое кольцо»… А что может сделать город, даже с древнейшей историей, чьё официальное тысячелетие отмечается в 2024 году, годовой бюджет которого всего-то около 130 млн рублей?.. Без поддержки региональных и федеральных властей — немного.

Впрочем, ситуация меняется. По недавнему поручению президента России Владимира Путина с 2018 года и в период 2019 — 2021 гг. из федерального бюджета будут дополнительно выделены не менее 5 млрд рублей на поддержку проектов «в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Проекты должны осуществляться с вовлечением жителей муниципальных образований в их реализацию и должны отбираться на конкурсной основе. Президент также дал ряд поручений правительству РФ и высшим должностным лицам в регионах, касающийся «исторических поселений».

Кроме того, будет расширен перечень муниципальных образований, входящих в состав туристского маршрута «Золотое кольцо России». Напомним, всего в списке «Золотого кольца» сегодня — восемь городов из пяти регионов России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Владимир и Суздаль. С 22 января Минкультуры России начало сбор заявок от городов, которые хотят в него войти. В список городов-претендентов входят: Тула, Углич, Боровск, Таруса и Калуга.

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А Суздаль особенно хорош зимой — белёсый и ослепительный от белокаменных церквей и много-много снега, с удивительной энергетикой красоты и пронзительной русской грустью, которая умиротворяет даже самых буйных. Не зря сюда с царских времён ссылали всех неугодных и инакомыслящих, превратив в тюрьму для знатных особ. Этот негласный статус был отформатирован в 1960-е годы: Суздаль стал «витриной» Русского мира для иностранцев. В это время появляется туристский бренд «Золотое кольцо»: осенью 1967 года журналист и член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Бычков в газете «Советская культура» опубликовал статью «Золотое кольцо. По старым русским городам».

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