В Северной Осетии появилась одна пациентка с подозрением на коронавирус
В Северной Осетии госпитализирована с симптомами пневмонии местная жительница. Результаты ее теста на коронавирус оказались «сомнительными». С целью уточнения диагноза тесты направлены на проверку в Москву, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Лариса Каболова.
В Приамурье всем пенсионерам пенсии принесут на дом
В Приамурье пенсии будут доставляться Почтой России каждому пенсионеру на дом.
110 пожилых ивановцев получили помощь от волонтёров
110 пожилых ивановцев получили помощь от волонтёров по данным на 31 марта. В общей сложности в волонтёрский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам с 20 марта поступило 154 заявки.
Новосибирские врачи рассказали об алгоритме работы с пациентами с COVID-19
Врачи городской инфекционной клинической больницы №1 Новосибирска рассказали о принципах работы с пациентами в условиях предотвращения распространения коронавируса. В больнице есть специальная палата — Мельцеровский бокс. Войти внутрь можно только с улицы. Она оборудована автономной вентиляцией и собственным санузлом. Сюда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус.
Перед тем, как войти в бокс, врач надевает спецкостюм, респиратор, очки и перчатки.
«Запас средств защиты у нас достаточный, — уточнила заместитель главного врача больницы Яна Ульянова. — Костюмы нескольких видов — многоразовые, которые можно обработать, и одноразовые. Их утилизируют после рабочего дня. Респираторы с фильтрами высокой степени защиты, перчатки, бахилы: все есть. Медицинских масок хватит на 180 дней, если менять их каждые два часа».
Ростовский губернатор: «Сохраните разумный уровень самоизоляции»
Донской губернатор Василий Голубев призвал жителей Ростовской области помочь пожилым людям и инвалидам, подключившись к акции #МыВместе, а также сохранить разумный уровень самоизоляции.
В Чебоксарах сегодня, 31 марта, жителям будут напоминать о самоизоляции через громкоговорители на машинах.
Депутат: в Оренбурге цены на лимоны и имбирь выросли в десять раз
В Оренбурге выявлены десятикратные завышения цен на имбирь и лимоны. Об этом на своей страннице в соцсети заявила депутат горсовета Елена Афанасова.
По ее словам, народные контролеры получили сообщения от горожан. С участием волонтеров проведен мониторинг цен на продовольствие в условиях пандемии.
Значительное подорожание отдельных продуктов выявлено на рынках «Петровский» и «Любимый». Стоимость 1 кг лимонов составляет от 470 до 550 рублей, а корня имбиря —от 3500 до 4500 рублей.
В Иванове дезинфицируют остановки общественного транспорта
Городские остановки общественного транспорта начали дезинфицировать в Иванове с 30 марта
От Смольного потребовали немедленного жесткого карантина в Петербурге
На заседании правительства Петербурга прозвучало требование срочно ввести жесткий карантин в городе в связи с коронавирусом. С таким требованием выступила депутат ЗакСа от «Партии роста» Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM.
На Ставрополье казаки следят за соблюдением «домашнего режима»
Более 250 казаков на Ставрополье ежедневно выходят в рейды для проверки соблюдения жителями «домашнего режима», введенного для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Работа проводится во взаимодействии с полицейскими и представителями администраций поселений, сообщили в пресс-службе комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
Курганец понёс наказание за фейк о коронавирусе
Курганец оштрафован за распространение в социальных сетях фейковой новости о коронавирусе.
COVID-19: в Красноярске выздоровел ещё один человек
В Красноярске из БСМП выписали ещё одного человека из числа заражённых коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 31 марта в минздраве Красноярского края.
Общее количество выздоровевших в регионе — четыре человека.
В Уфе сократят время работы общественного транспорта
Сократить количество машин общественного транспорта на линии в Уфе на половину поручил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в муниципалитете. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, Ульфат Мустафин поручил также установить время работы общественного транспорта в городе с 06:00 часов до 20:00 часов до особого указания главы Башкирии Радия Хабирова.
В Ростовской области под медицинским наблюдением остаются 4,5 тыс. жителей
В Ростовской области в связи с угрозой распространения COVID-19 под медицинским наблюдением находятся 4,5 тыс. человек, большинство их которых в режиме самоизоляции.
Жителей Подмосковья освободили от уплаты взносов на капремонт
Жители Московской области временно освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Соответствующая мера прописана в Постановлении губернатора Московской области от 31 марта 2020 года.
Освобождение от уплаты будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Правило касается многоквартирных домов.
В России штрафы за фейки о коронавирусе составят до 10 млн рублей
Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за распространение фейков о коронавирусе, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Госдума ужесточила штрафы за «легкомыслие» во время коронавируса
Госдума во втором чтении приняла поправки об административной ответственности за «лекомыслие» во время карантина по коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Госдума определила штрафы за завышение цен на лекарства
Госдума во втором чтении приняла поправки о штрафах за продажу лекарств по ценам, выше установленных, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
С начала вспышки COVID-19 обследовано 6,2 тыс. жителей Ростовской области
В Ростовской области с начала вспышки заболевания COVID-19 в мире обследовано 6,2 тыс. жителей.
Собянин временно освободил москвичей от взносов на капремонт
Жителей Москвы на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — освобождают от обязанности оплачивать взносы на капитальный ремонт. Соответствующие меры предусмотрены в указе мэра Москвы от 31 марта.
Работы, которые уже начаты, будут завершены, однако новые ремонты пока отложены. Подобные меры связаны с тем, что ремонт создаёт дискомфорт для граждан, которые из-за карантина вынуждены постоянно пребывать дома. К тому же минимизация пребывания посторонних людей в домах повысит эффективность режима самоизоляции.
В Ростовской области пояснили, кто имеет право нарушить режим самоизоляции
Режим полной самоизоляции, введённый в Ростовской области с 31 марта, не распространяется на сотрудников предприятий, продолжающих работу.
Госдума вводит тюремные сроки за побег из карантина
Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в России, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
В Москве закрывают букмекерские конторы и пункты приема ставок
Власти Москвы приостанавливают работу букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.
Мэр внёс изменения в свой указ от 5 марта. Он пояснил, что такие меры связаны с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.
«Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу — до особого распоряжения», — сообщает Сергей Собянин.
В Удмуртии под наблюдением медиков находятся более 1,3 тыс. человек
Число граждан, которые находятся под наблюдением медиков в связи с угрозой распространения коронавируса, в Удмуртии увеличилось за сутки до 1368 человек.
Коронавирус: челябинские врачи побывали в ОАЭ и сразу вышли на работу
В Челябинской области эндоскопист и невролог вернулись из Объединённых Арабских Эмиратов и сразу вышли на работу. Они не сообщили главврачу о поездке за границу, сообщает областной минздрав.
Речь идёт о семейной паре. Когда стало известно об их поездке, то главврач отправил медиков на карантин, провёл дезинфекцию и стал инициатором служебного расследования.
Китай передал Приморью 50 тысяч медицинских масок
Китайская сторона передала Приморью 50 тысяч защитных масок, которые будут распределены наиболее нуждающимся группам населения.
Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса предполагает фактически запрет на продажу зарубежных туров в ряде экстренных случаев, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
В России меняется порядок госзакупок на фоне коронавируса
Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ предполагает и введение мер поддержки бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Правительство РФ получает экстренные полномочия
Госдума в первом чтении приняла законопроект о экстренных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса и спада экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Правительство получает право вводить ЧС при коронавирусе.
С дистанционном обучением алтайских школьников возникли проблемы
Канал «Неляпунов» со ссылкой на данные министерства цифрового развития Алтайского края отмечает, что дистанционное обучение в школах, техникумах и вузах оказалось под большим вопросом: только 65% домов в регионе имеют доступ к интернету, а сама территория покрыта сотовой связью лишь на 60%.
Госдума повышает размер больничных
Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий повышение суммы выплаты по больничному до минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Мера вводится на фоне пандемии коронавируса.