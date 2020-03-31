Врачи городской инфекционной клинической больницы №1 Новосибирска рассказали о принципах работы с пациентами в условиях предотвращения распространения коронавируса. В больнице есть специальная палата — Мельцеровский бокс. Войти внутрь можно только с улицы. Она оборудована автономной вентиляцией и собственным санузлом. Сюда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус.

Перед тем, как войти в бокс, врач надевает спецкостюм, респиратор, очки и перчатки.

«Запас средств защиты у нас достаточный, — уточнила заместитель главного врача больницы Яна Ульянова. — Костюмы нескольких видов — многоразовые, которые можно обработать, и одноразовые. Их утилизируют после рабочего дня. Респираторы с фильтрами высокой степени защиты, перчатки, бахилы: все есть. Медицинских масок хватит на 180 дней, если менять их каждые два часа».