Москва, , 20:54 — REGNUM Победу футболистов московского «Спартака», переигравших столичную команду «Динамо» (2:0) в матче двадцатого тура российской Премьер-лиги (РПЛ), кратко прокомментировал владелец клуба Леонид Федун.

«Отлично», — цитирует владельца «Спартака» Матч ТВ.

Как передавало ИА REGNUM, 29 февраля московское «Динамо» на своем поле уступило «Спартаку» в матче РПЛ. Встреча, прошедшая на «ВТБ-Арене» в столице РФ, завершилась со счётом 0:2.

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