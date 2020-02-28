21-й век беспощаден ко всему традиционному и архаическому. Попытки притормозить глобализацию можно наблюдать по всему миру. Это приводит к повышению интереса к темам родной культуры и истории, к поиску своих корней. Также всё чаще поднимаются вопросы о настоящем и будущем малых городов России. Центром притяжения для современной молодежи становятся крупные города. Массовое сокращение числа деревень и сёл, кажется, нащупало своё дно, и установилось некоторое равновесие. Совсем другая ситуация с малыми городами России. Занимавшие важное значение в дореволюционное время, они смогли сохранить свой потенциал и в советское время. Современная же Россия ставит их перед самой сложной задачей за всю их историю. Вопрос «Зачем нам цепляться за малые города?», пожалуй, самый простой. Подавляющее большинство таких городов являются историческими. Они — историко-культурный каркас России, наши корни.

Мария Агеева ИА REGNUM Доходный дом Е.А. Челюканова. Построен в 1870-х гг. Использовался как купеческий клуб с банком, магазином, гостиничными номерами. В настоящее время — частные магазины

Малые города — это важная станция между селом и большим городом. Жизнь там идет своим неспешным ритмом. Все друг друга знают. Историческая память крепче и глубже. В этих городах всё ещё чувствуется атмосфера прошлых веков.

Мария Агеева ИА REGNUM Вид на Дубовский Свято-Вознесенский женский монастырь. В конце XIX века строился на пожертвования купечества

Мария Агеева ИА REGNUM На этой площади стоял дом-крепость первого атамана Волжского казачьего войска М.Н. Персидского. Дом был уничтожен при создании Волгоградского водохранилища. Сейчас здесь проходят массовые мероприятия

Мария Агеева ИА REGNUM Базарная площадь на улице Московской

Дубовка — тихий, уютный городок. Так и хочется сказать: таких в России сотни, похожих друг на друга. Да только дубовчане против. «Наш город особенный», — возражают они. Взгляните хотя бы на историю.

Мария Агеева ИА REGNUM Дом купцов А.А. и Н.А. Вааг. Первая половина XIX в. Современный облик здания соответствует приемам фасадного решения образцовых проектов в Саратовской губернии. В настоящее время — Центр детского творчества

Мария Агеева ИА REGNUM Директор Центра детского творчества Анищенко И.Н. в зале, где представлена экспозиция Дубовки Купеческой. В этом зале, много лет назад, я проводила экскурсии в рамках кружка юных краеведов

Мария Агеева ИА REGNUM Жукова Н.В., член Союза краеведов России; бывший руководитель кружка юных краеведов г. Дубовка

Дубовка — городское поселение в Волгоградской области. В XIII—XIV веках в двух километрах отсюда располагался богатый золотоордынский город Бельджамен. В XIV веке он был уничтожен войсками Тамерлана. В настоящее время это археологический памятник федерального значения Водянское городище.

Мария Агеева ИА REGNUM Волгоградское водохранилище. Волга здесь омывает Водянское городище

Мария Агеева ИА REGNUM Водянское городище (бывш. Бельджамен)

Уникальное положение в месте сближения рек Волги и Дона с древних времён давало большую фору развитию торговли в этих местах. Но это преимущество не гарантировало благополучия жителям Дубовки. Активная поддержка восстания Пугачева привела к массовому переселению волжских казаков. После этого правительство расселило на землях бывшего войска экономических крестьян. За присвоением селению статуса посада следовало провозглашение права жителей переходить в купечество или мещанство. Посад начинает развиваться, происходит экономический подъем. Строятся купеческие дома, появляется мостовая. Городу пророчат большое будущее. Но неудачное решение купечества не строить через город железную дорогу привело к экономическому упадку. Да и многие купцы в скором времени были вынуждены перебраться в ближайший Царицын (современный Волгоград). Во время Великой Отечественной войны посад стал прифронтовым городом. Здесь располагались госпитали, работала переправа на левый берег.

Мария Агеева ИА REGNUM Дом купца П.Т. Артамонова. 1913 г. Весь комплекс зданий относится к позднему русскому классицизму. В настоящее время заброшен

Дубовка сегодня — это город-музей под открытым небом. Несколько купеческих особняков утрачены, некоторые стоят в запустении. Однако многие из них ещё продолжают служить дубовчанам в качестве библиотеки, музея, центра творчества и жилья.

Мария Агеева ИА REGNUM Дом купца П.И. Жемарина. 1887г. Этот особняк – первый в посаде дом, куда было проведено электричество. В настоящее время здесь располагается районная библиотека имени П.И. Селезнёва. Жемарин стал прототипом одного из героев романа П.И. Селезнева «Крах»

Мария Агеева ИА REGNUM Автор книги «Дубовка» из серии «Города нашей области» В.Н. Утешев. Сидит в кресле возле сохранившегося камина в доме купца Жемарина

Но для меня это не просто старые купеческие дома, это моё детство. Да, теперь они выглядят совсем по-другому, но они не стали менее ценны для меня. Именно с этими зданиями связаны самые яркие воспоминания моего детства. Так же, как и многие дубовчане, я горжусь, что родилась здесь и что мои предки были прогрессивными, благородными купцами, которые не жалели денег на обустройство и строительство родного посада. Именно купцы создавали общественные библиотеки, обеспечивали приюты, больницы, церкви.

Мария Агеева ИА REGNUM Жилой дом купца Н.С. Крючкова. 1887 год. Характерный элемент застройки города в «русском стиле» конца 80-х гг. XIX века. Одна часть дома была жилая, в другой располагался обувной магазин. На данный момент здесь находится краеведческий музей

Мария Агеева ИА REGNUM А потом пришла революция. (Сапожки производства купца Крючкова на столе в выставочном зале краеведческого музея)

В настоящее время предприятия, развивавшиеся в советское время, закрылись, люди остались без работы. А в качестве туристического направления город потерял свою привлекательность. Молодёжь переезжает или выбирает вахтовый метод работы. Старшее поколение занимает административные должности либо работает в торговле. Старики же вынуждены продавать продукцию со своего подворья: сезонные овощи и фрукты, зелень и цветы. Летом многие сдают своё жилье посуточно. Это является хорошим подспорьем, ведь через город проходит федеральная трасса Волгоград — Сызрань.

Мария Агеева ИА REGNUM Кустова М.Т. сажает картофель в своём огороде

Мария Агеева ИА REGNUM Дубовчанки за уборкой урожая

Мария Агеева ИА REGNUM На своей земле

И всё же считать, что малые города России — это бесконечный упадок, не совсем справедливо. Сейчас существует тенденция: многие люди стремятся переехать из мегаполисов в провинцию.

Мария Агеева ИА REGNUM Дом купца А.М. Грязева. 1888 года, ныне Педагогический колледж. На воротах, в память об умершей дочери купца, сохранилось каменное изображение мертвой голубки

Мария Агеева ИА REGNUM Студентки 1-го курса Педагогического колледжа в аудитории, где ранее располагались склады купца Грязева

Что же делает небольшие города привлекательными для жизни? Существует несколько причин. Главная — это успешность города, которая формируется за счёт сохранения своей аутентичности и её грамотной адаптации к современным условиям жизни. Это значит, что именно сохранение и восстановление исторических, культурных и архитектурных особенностей малых городов становится катализатором позитивных изменений: развития инфраструктуры, туризма и создания рабочих мест. Всё это приводит к улучшению качества жизни горожан.

Мария Агеева ИА REGNUM Центральная улица Московская на рассвете

Мария Агеева ИА REGNUM Жилой дом Ф.Я. Сорокина. 1870 год. Интересный пример небольшого мещанского дома третьей четверти XIX века

Мария Агеева ИА REGNUM Наталья, хозяйка бывшего дома мещанина Сорокина

Туризм способствует возрождению малых исторических городов. Их потенциал достаточно высок, а значит, многие из них смогли бы стать достойной заменой популярным зарубежным направлениям.

Мария Агеева ИА REGNUM Потомки дубовских купцов на мероприятии, посвящённом 285-летнему юбилею города

Мария Агеева ИА REGNUM Потомки дубовских купцов на мероприятии, посвящённом 285-летнему юбилею города

Примером комплексного развития туризма является город Углич Ярославской области. Увеличение потока туристов происходит здесь во многом за счёт развития событийного туризма, например, проведение различных фестивалей. Город Суздаль Владимирской области вошёл во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности, что ещё больше увеличивает посещаемость города. А развитие промышленности Тобольска Тюменской области дало городу не только новые рабочие места, но и инвестиции в социально-культурную сферу. Это, в свою очередь, повышает туристический поток в город, ведь там можно посетить Тобольский кремль — не только единственный каменный кремль в Сибири, но и уникальный комплекс исторических памятников.

Хотелось бы верить в то, что и другие малые города России, такие как Дубовка, найдут свой путь к возрождению. Ведь их есть за что любить, и так приятно туда возвращаться.