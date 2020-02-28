Посад Дубовка: песни малых городов на новый лад
21-й век беспощаден ко всему традиционному и архаическому. Попытки притормозить глобализацию можно наблюдать по всему миру. Это приводит к повышению интереса к темам родной культуры и истории, к поиску своих корней. Также всё чаще поднимаются вопросы о настоящем и будущем малых городов России. Центром притяжения для современной молодежи становятся крупные города. Массовое сокращение числа деревень и сёл, кажется, нащупало своё дно, и установилось некоторое равновесие. Совсем другая ситуация с малыми городами России. Занимавшие важное значение в дореволюционное время, они смогли сохранить свой потенциал и в советское время. Современная же Россия ставит их перед самой сложной задачей за всю их историю. Вопрос «Зачем нам цепляться за малые города?», пожалуй, самый простой. Подавляющее большинство таких городов являются историческими. Они — историко-культурный каркас России, наши корни.
Малые города — это важная станция между селом и большим городом. Жизнь там идет своим неспешным ритмом. Все друг друга знают. Историческая память крепче и глубже. В этих городах всё ещё чувствуется атмосфера прошлых веков.
Дубовка — тихий, уютный городок. Так и хочется сказать: таких в России сотни, похожих друг на друга. Да только дубовчане против. «Наш город особенный», — возражают они. Взгляните хотя бы на историю.
Дубовка — городское поселение в Волгоградской области.
Уникальное положение в месте сближения рек Волги и Дона с древних времён давало большую фору развитию торговли в этих местах. Но это преимущество не гарантировало благополучия жителям Дубовки. Активная поддержка восстания Пугачева привела к массовому переселению волжских казаков. После этого правительство расселило на землях бывшего войска экономических крестьян. За присвоением селению статуса посада следовало провозглашение права жителей переходить в купечество или мещанство. Посад начинает развиваться, происходит экономический подъем. Строятся купеческие дома, появляется мостовая. Городу пророчат большое будущее. Но неудачное решение купечества не строить через город железную дорогу привело к экономическому упадку. Да и многие купцы в скором времени были вынуждены перебраться в ближайший Царицын (современный Волгоград). Во время Великой Отечественной войны посад стал прифронтовым городом. Здесь располагались госпитали, работала переправа на левый берег.
Дубовка сегодня — это город-музей под открытым небом. Несколько купеческих особняков утрачены, некоторые стоят в запустении. Однако многие из них ещё продолжают служить дубовчанам в качестве библиотеки, музея, центра творчества и жилья.
Но для меня это не просто старые купеческие дома, это моё детство. Да, теперь они выглядят совсем по-другому, но они не стали менее ценны для меня. Именно с этими зданиями связаны самые яркие воспоминания моего детства. Так же, как и многие дубовчане, я горжусь, что родилась здесь и что мои предки были прогрессивными, благородными купцами, которые не жалели денег на обустройство и строительство родного посада. Именно купцы создавали общественные библиотеки, обеспечивали приюты, больницы, церкви.
В настоящее время предприятия, развивавшиеся в советское время, закрылись, люди остались без работы. А в качестве туристического направления город потерял свою привлекательность. Молодёжь переезжает или выбирает вахтовый метод работы. Старшее поколение занимает административные должности либо работает в торговле. Старики же вынуждены продавать продукцию со своего подворья: сезонные овощи и фрукты, зелень и цветы. Летом многие сдают своё жилье посуточно. Это является хорошим подспорьем, ведь через город проходит федеральная трасса Волгоград — Сызрань.
И всё же считать, что малые города России — это бесконечный упадок, не совсем справедливо. Сейчас существует тенденция: многие люди стремятся переехать из мегаполисов в провинцию.
Что же делает небольшие города привлекательными для жизни? Существует несколько причин. Главная — это успешность города, которая формируется за счёт сохранения своей аутентичности и её грамотной адаптации к современным условиям жизни. Это значит, что именно сохранение и восстановление исторических, культурных и архитектурных особенностей малых городов становится катализатором позитивных изменений: развития инфраструктуры, туризма и создания рабочих мест. Всё это приводит к улучшению качества жизни горожан.
Туризм способствует возрождению малых исторических городов. Их потенциал достаточно высок, а значит, многие из них смогли бы стать достойной заменой популярным зарубежным направлениям.
Примером комплексного развития туризма является город Углич Ярославской области. Увеличение потока туристов происходит здесь во многом за счёт развития событийного туризма, например, проведение различных фестивалей. Город Суздаль Владимирской области вошёл во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности, что ещё больше увеличивает посещаемость города. А развитие промышленности Тобольска Тюменской области дало городу не только новые рабочие места, но и инвестиции в социально-культурную сферу. Это, в свою очередь, повышает туристический поток в город, ведь там можно посетить Тобольский кремль — не только единственный каменный кремль в Сибири, но и уникальный комплекс исторических памятников.
Хотелось бы верить в то, что и другие малые города России, такие как Дубовка, найдут свой путь к возрождению. Ведь их есть за что любить, и так приятно туда возвращаться.