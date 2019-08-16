Анна Алябьева,
16 августа 2019, 16:30 — REGNUM
Пять стран, десятки мастеров и более сотни участников — таким запомнится XIII фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». В этом году он проходил с 7 по 11 августа и собрал участников не только из России, но и представителей Италии, Германии, Белоруссии и Казахстана.
Открытие фотопарада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Артём Житенев на открытии фотопарада (слева). Открытие фотопарада (справа)
Открытие фотопарада (слева). Открытие фотопарада (справа)
Открытие фотопарада
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Гости фотопарада на открытии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие фотопарада (слева). Открытие фотопарада (справа)
Гости фотопарада на открытии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости фотопарада на открытии
Открытие фотопарадаАна
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гости фотопарада на открытии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Гости фотопарада на открытии
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фестивальным центром в этом году стала гостиница «Москва». Здесь проходили основные лекции и мастер-классы, «Вернисаж фотоклубов», «Фотосушки», «Фоточай» и «Ночь фотографа».
Анатоль Грин на балконе гостиницы «Москва»
© Александр Ульяненко
Амбротипия в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Углич в линзе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Однако участников фотопарада можно было встретить по всему городу. Они появлялись в самых неожиданных местах в поисках нужного света или «того самого кадра», который можно будет показать мастерам и получить отзыв. Были среди них как новички, так и опытные фотографы. Мастера, в свою очередь, старались как можно больше рассказать участникам о том, как фотографируют сами и на что делают акцент. Причём можно было узнать как о секретах селебрити фотосъемки, так и о том, как не бояться фотографировать людей на улице.
Закат на Волге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Набережная в Угличе (слева). Волга (справа)
Углич (слева). Углич (справа)
Углич
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Углич
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Углич
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Набережная в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Углич
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Закат на Волге (слева). Теплоход на Волге (справа)
Лекции стрит-фотографов Артема Житенева и Вивиан Дель Рио, творческие встречи с Георгием Пинхасовым, Владимиром Вяткиным, Николаем Рахмановым, Аленой Кочетковой, мастер-класс по амбротипии от Анатоля Грина и практические мастер-классы Валерия Дзялошинского, Евгения Фельдмана, Олега Зотова, Виктора Горячева и Аллы Мировской — все дни фотопарада были расписаны по часам. Многие участники на фотопарад приезжают не в первый раз, некоторые мастера им хорошо знакомы. Но залы на творческих встречах были полны, а мастер-класс Артёма Житенева на улицах Углича собрал по меньшей мере человек 30.
Мастер-класс Олега Зотова (слева). Мастер-класс Олега Зотова (справа)
Гости фестиваля (слева). Корреспонденты ИА REGNUM на фестивале: Наталья Стрельцова, Дарья Антонова, Анна Алябьева (справа)
Лекция Сергея Куликова (слева). Фотопарад в Угличе (справа)
Как отметил сам мастер, он не ожидал такого внимания. Да и для уличного фотографа самое главное, по его мнению, оставаться незамеченным.
Туристический центр Углича — Успенская площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Угличанки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Котенок на заборе (слева). Сувенирная лавка с кружевом в Угличе (справа)
Сувениры (слева). Сувениры (справа)
Углич
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сторожевой пес
Дарья Драй © ИА REGNUM
Расхитители яблок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Будни в Угличе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почтовые ящики на деревянных заборах в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дамба
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Автостанция в Угличе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Углич
Алексей Колчин © ИА REGNUM
А по мнению фотодиректора журнала «Русский репортер» Валерия Дзялошинского, который в Угличе читал лекцию и проводил мастер-класс «Как найти и рассказать свою историю», обучение — это взаимовыгодный процесс:
«Начинающие фотографы получают знания, а мастера имеют возможность поработать с молодежью в рамках актуальной повестки. Лично мне «Фотопарад в Угличе» дает возможность познакомиться с большим количеством талантливых авторов. И, конечно, увезти с собой две-три фотоистории, которые я опубликую в «Русском репортере» в ближайшие месяцы», — поделился своими впечатлениями с корреспондентом ИА мастер.
Валерий Дзялошинский и Дарья Драй на «Ночи фотографа» (слева). Фотокорреспондент ИА REGNUM Дарья Драй на «Ночи фотографа» (справа)
Но остаться незамеченным в те дни мало кому удалось, в том числе и жителям города. Хотя, видимо, уже привыкшие к такому ежегодному наплыву фотографов, большинство, казалось, просто не замечают фотообъективов. Кто-то, наоборот, с интересом рассказывал гостям о жизни города и его жителях.
Туристический центр Углича — Успенская площадь (слева). Сувениры (справа)
Улицы Углича (слева). Улицы Углича (справа)
Улицы Углича (слева). Улицы Углича (справа)
Улицы Углича
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Но многих срубах ещё сохранились наличники
Улицы Углича
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Набережная в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Часовое производство в Угличе
© Александр Ульяненко
В дни фотопарада жизнь Углича будто бы замирает на огромном количестве фотографий. И оживает в других города и странах. Какие-то снимки навсегда останутся скрытыми от сторонних глаз, а некоторые, особенно те, что были высоко оценены мастерами, появятся еще не раз.
Улицы Углича
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Туристический центр Углича
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Баянист
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аккордеон
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вахтер (слева). Прогулка (справа)
Успенская площадь в Угличе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Церковь Казанской Божьей Матери
Дарья Драй © ИА REGNUM
Углич
Дарья Драй © ИА REGNUM
Углич
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Торговая аллея в Угличе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рыбак на Волге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Яблоня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дожди в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В портфолио-ревю, которое проходило в третий день фотопарада, участвовали 30 мастеров и около 100 фотографов. Диплом за лучшее портфолио получила москвичка Надежда Ермакова.
Портфолио-ревю
© Александр Ульяненко
Портфолио-ревю
© Александр Ульяненко
Портфолио-ревю
© Александр Ульяненко
А в последний день мероприятия — на официальной церемонии закрытия — были объявлены результаты конкурса «Точка на карте. Ритмы повседневности». Гран-при конкурса получил проект Анастасии Руденко «Дни смотров полезных дел». Первое место в конкурсе «Углич — город на реке времени» заняла Марина Шукурова. В своём проекте она совместила старые и современные снимки города. Первые места в «Вернисаже фотоклубов» заняли фотошкола Артема Житенева (Премьер лига), фотокружок «Спутник» из Санкт Петербурга (Взрослая лига) и фотоклуб «Велес» из села Волосово Ленинградской области (Детская лига).
Церемония награждения
© Александр Ульяненко
Церемония награждения
© Александр Ульяненко
Церемония награждения
© Александр Ульяненко
Церемония награждения
© Александр Ульяненко
Церемония награждения
© Александр Ульяненко
Напомним, что Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» проходит ежегодно в начале августа.
«Ночь фотографа» — официальный финал фестиваля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ночные огни Волги
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гостиница «Москва» в Угличе
© Александр Ульяненко
«Ночь фотографа» на фестивале
© Александр Ульяненко
«Ночь фотографа»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Ночь фотографа» на фестивале (слева). Корреспонденты ИА REGNUM на «Ночи фотографа» (справа)
Салют в честь Фотопарада в Угличе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Как отмечают организаторы фестиваля, его цель — создать площадки, на которых будут встречаться любители и профессионалы в области фотоискусства и фотожурналистики.
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Что будет в Угличе: появилось расписание ежегодного Фотопарада