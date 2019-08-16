Анна Алябьева, 16 августа 2019, 16:30 — REGNUM

Пять стран, десятки мастеров и более сотни участников — таким запомнится XIII фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». В этом году он проходил с 7 по 11 августа и собрал участников не только из России, но и представителей Италии, Германии, Белоруссии и Казахстана.

Открытие фотопарада
Открытие фотопарада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Артём Житенев на открытии фотопарада
Открытие фотопарада
Артём Житенев на открытии фотопарада (слева). Открытие фотопарада (справа)
Открытие фотопарада
Открытие фотопарада
Открытие фотопарада (слева). Открытие фотопарада (справа)
Открытие фотопарада
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Гости фотопарада на открытии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие фотопарада
Открытие фотопарада
Открытие фотопарада (слева). Открытие фотопарада (справа)
Гости фотопарада на открытии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости фотопарада на открытии
Открытие фотопарадаАна
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гости фотопарада на открытии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Гости фотопарада на открытии
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фестивальным центром в этом году стала гостиница «Москва». Здесь проходили основные лекции и мастер-классы, «Вернисаж фотоклубов», «Фотосушки», «Фоточай» и «Ночь фотографа».

Анатоль Грин на балконе гостиницы «Москва»
Анатоль Грин на балконе гостиницы «Москва»
© Александр Ульяненко
Амбротипия в Угличе
Амбротипия в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Углич в линзе
Углич в линзе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Однако участников фотопарада можно было встретить по всему городу. Они появлялись в самых неожиданных местах в поисках нужного света или «того самого кадра», который можно будет показать мастерам и получить отзыв. Были среди них как новички, так и опытные фотографы. Мастера, в свою очередь, старались как можно больше рассказать участникам о том, как фотографируют сами и на что делают акцент. Причём можно было узнать как о секретах селебрити фотосъемки, так и о том, как не бояться фотографировать людей на улице.

Закат на Волге
Закат на Волге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Набережная в Угличе
Волга
Набережная в Угличе (слева). Волга (справа)
Углич
Углич
Углич (слева). Углич (справа)
Углич
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Углич
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Углич
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Набережная в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Углич
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Закат на Волге
Теплоход на Волге
Закат на Волге (слева). Теплоход на Волге (справа)

Лекции стрит-фотографов Артема Житенева и Вивиан Дель Рио, творческие встречи с Георгием Пинхасовым, Владимиром Вяткиным, Николаем Рахмановым, Аленой Кочетковой, мастер-класс по амбротипии от Анатоля Грина и практические мастер-классы Валерия Дзялошинского, Евгения Фельдмана, Олега Зотова, Виктора Горячева и Аллы Мировской — все дни фотопарада были расписаны по часам. Многие участники на фотопарад приезжают не в первый раз, некоторые мастера им хорошо знакомы. Но залы на творческих встречах были полны, а мастер-класс Артёма Житенева на улицах Углича собрал по меньшей мере человек 30.

Мастер-класс Олега Зотова
Мастер-класс Олега Зотова
Мастер-класс Олега Зотова (слева). Мастер-класс Олега Зотова (справа)
Гости фестиваля
Корреспонденты ИА REGNUM на фестивале: Наталья Стрельцова, Дарья Антонова, Анна Алябьева
Гости фестиваля (слева). Корреспонденты ИА REGNUM на фестивале: Наталья Стрельцова, Дарья Антонова, Анна Алябьева (справа)
Лекция Сергея Куликова
Фотопарад в Угличе
Лекция Сергея Куликова (слева). Фотопарад в Угличе (справа)

Как отметил сам мастер, он не ожидал такого внимания. Да и для уличного фотографа самое главное, по его мнению, оставаться незамеченным.

Туристический центр Углича — Успенская площадь
Туристический центр Углича — Успенская площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Угличанки
Угличанки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Котенок на заборе
Сувенирная лавка с кружевом в Угличе
Котенок на заборе (слева). Сувенирная лавка с кружевом в Угличе (справа)
Сувениры
Сувениры
Сувениры (слева). Сувениры (справа)
Углич
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сторожевой пес
Дарья Драй © ИА REGNUM
Расхитители яблок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Будни в Угличе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почтовые ящики на деревянных заборах в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дамба
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Автостанция в Угличе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Углич
Алексей Колчин © ИА REGNUM

А по мнению фотодиректора журнала «Русский репортер» Валерия Дзялошинского, который в Угличе читал лекцию и проводил мастер-класс «Как найти и рассказать свою историю», обучение — это взаимовыгодный процесс:

«Начинающие фотографы получают знания, а мастера имеют возможность поработать с молодежью в рамках актуальной повестки. Лично мне «Фотопарад в Угличе» дает возможность познакомиться с большим количеством талантливых авторов. И, конечно, увезти с собой две-три фотоистории, которые я опубликую в «Русском репортере» в ближайшие месяцы», — поделился своими впечатлениями с корреспондентом ИА мастер.
Валерий Дзялошинский и Дарья Драй на «Ночи фотографа»
Фотокорреспондент ИА REGNUM Дарья Драй на «Ночи фотографа»
Валерий Дзялошинский и Дарья Драй на «Ночи фотографа» (слева). Фотокорреспондент ИА REGNUM Дарья Драй на «Ночи фотографа» (справа)

Но остаться незамеченным в те дни мало кому удалось, в том числе и жителям города. Хотя, видимо, уже привыкшие к такому ежегодному наплыву фотографов, большинство, казалось, просто не замечают фотообъективов. Кто-то, наоборот, с интересом рассказывал гостям о жизни города и его жителях.

Туристический центр Углича — Успенская площадь
Сувениры
Туристический центр Углича — Успенская площадь (слева). Сувениры (справа)
Улицы Углича
Улицы Углича
Улицы Углича (слева). Улицы Углича (справа)
Улицы Углича
Улицы Углича
Улицы Углича (слева). Улицы Углича (справа)
Улицы Углича
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Но многих срубах ещё сохранились наличники
Улицы Углича
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Набережная в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Часовое производство в Угличе
© Александр Ульяненко

В дни фотопарада жизнь Углича будто бы замирает на огромном количестве фотографий. И оживает в других города и странах. Какие-то снимки навсегда останутся скрытыми от сторонних глаз, а некоторые, особенно те, что были высоко оценены мастерами, появятся еще не раз.

Улицы Углича
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Туристический центр Углича
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Баянист
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аккордеон
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вахтер
Прогулка
Вахтер (слева). Прогулка (справа)
Успенская площадь в Угличе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Церковь Казанской Божьей Матери
Дарья Драй © ИА REGNUM
Углич
Дарья Драй © ИА REGNUM
Углич
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Торговая аллея в Угличе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рыбак на Волге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Яблоня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дожди в Угличе
Дожди в Угличе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В портфолио-ревю, которое проходило в третий день фотопарада, участвовали 30 мастеров и около 100 фотографов. Диплом за лучшее портфолио получила москвичка Надежда Ермакова.

Портфолио-ревю
© Александр Ульяненко
Портфолио-ревю
© Александр Ульяненко
Портфолио-ревю
© Александр Ульяненко

А в последний день мероприятия — на официальной церемонии закрытия — были объявлены результаты конкурса «Точка на карте. Ритмы повседневности». Гран-при конкурса получил проект Анастасии Руденко «Дни смотров полезных дел». Первое место в конкурсе «Углич — город на реке времени» заняла Марина Шукурова. В своём проекте она совместила старые и современные снимки города. Первые места в «Вернисаже фотоклубов» заняли фотошкола Артема Житенева (Премьер лига), фотокружок «Спутник» из Санкт Петербурга (Взрослая лига) и фотоклуб «Велес» из села Волосово Ленинградской области (Детская лига).

Церемония награждения
Церемония награждения
© Александр Ульяненко
Церемония награждения
© Александр Ульяненко
Церемония награждения
© Александр Ульяненко
Церемония награждения
© Александр Ульяненко
Церемония награждения
© Александр Ульяненко

Напомним, что Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» проходит ежегодно в начале августа.

«Ночь фотографа» — официальный финал фестиваля
«Ночь фотографа» — официальный финал фестиваля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ночные огни Волги
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гостиница «Москва» в Угличе
© Александр Ульяненко
«Ночь фотографа» на фестивале
© Александр Ульяненко
«Ночь фотографа»
«Ночь фотографа»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Ночь фотографа» на фестивале
Корреспонденты ИА REGNUM на «Ночи фотографа»
«Ночь фотографа» на фестивале (слева). Корреспонденты ИА REGNUM на «Ночи фотографа» (справа)
Салют в честь Фотопарада в Угличе
Салют в честь Фотопарада в Угличе
Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечают организаторы фестиваля, его цель — создать площадки, на которых будут встречаться любители и профессионалы в области фотоискусства и фотожурналистики.

Читайте ранее в этом сюжете: Что будет в Угличе: появилось расписание ежегодного Фотопарада