16 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Анна Алябьева, , 16:30 — REGNUM

Пять стран, десятки мастеров и более сотни участников — таким запомнится XIII фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». В этом году он проходил с 7 по 11 августа и собрал участников не только из России, но и представителей Италии, Германии, Белоруссии и Казахстана.

Открытие фотопарада Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Открытие фотопарада Алексей Колчин © ИА REGNUM Открытие фотопарада Алексей Колчин © ИА REGNUM Открытие фотопарада Алексей Колчин © ИА REGNUM Открытие фотопарада Алексей Колчин © ИА REGNUM Открытие фотопарада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Артём Житенев на открытии фотопарада (слева). Открытие фотопарада (справа)

Открытие фотопарада (слева). Открытие фотопарада (справа)

Открытие фотопарада Дарья Антонова © ИА REGNUM Гости фотопарада на открытии Дарья Антонова © ИА REGNUM Открытие фотопарада Дарья Антонова © ИА REGNUM

Открытие фотопарада (слева). Открытие фотопарада (справа)

Гости фотопарада на открытии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Гости фотопарада на открытии Открытие фотопарадаАна Алексей Колчин © ИА REGNUM Гости фотопарада на открытии Дарья Антонова © ИА REGNUM Гости фотопарада на открытии Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фестивальным центром в этом году стала гостиница «Москва». Здесь проходили основные лекции и мастер-классы, «Вернисаж фотоклубов», «Фотосушки», «Фоточай» и «Ночь фотографа».

Анатоль Грин на балконе гостиницы «Москва» © Александр Ульяненко

Амбротипия в Угличе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Углич в линзе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Однако участников фотопарада можно было встретить по всему городу. Они появлялись в самых неожиданных местах в поисках нужного света или «того самого кадра», который можно будет показать мастерам и получить отзыв. Были среди них как новички, так и опытные фотографы. Мастера, в свою очередь, старались как можно больше рассказать участникам о том, как фотографируют сами и на что делают акцент. Причём можно было узнать как о секретах селебрити фотосъемки, так и о том, как не бояться фотографировать людей на улице.

Закат на Волге Дарья Драй © ИА REGNUM

Набережная в Угличе (слева). Волга (справа)

Углич (слева). Углич (справа)

Углич Алексей Колчин © ИА REGNUM Углич Дарья Антонова © ИА REGNUM Углич Дарья Антонова © ИА REGNUM Набережная в Угличе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Углич Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Набережная в Угличе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Набережная в Угличе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Закат на Волге (слева). Теплоход на Волге (справа)

Лекции стрит-фотографов Артема Житенева и Вивиан Дель Рио, творческие встречи с Георгием Пинхасовым, Владимиром Вяткиным, Николаем Рахмановым, Аленой Кочетковой, мастер-класс по амбротипии от Анатоля Грина и практические мастер-классы Валерия Дзялошинского, Евгения Фельдмана, Олега Зотова, Виктора Горячева и Аллы Мировской — все дни фотопарада были расписаны по часам. Многие участники на фотопарад приезжают не в первый раз, некоторые мастера им хорошо знакомы. Но залы на творческих встречах были полны, а мастер-класс Артёма Житенева на улицах Углича собрал по меньшей мере человек 30.

Мастер-класс Олега Зотова (слева). Мастер-класс Олега Зотова (справа)

Гости фестиваля (слева). Корреспонденты ИА REGNUM на фестивале: Наталья Стрельцова, Дарья Антонова, Анна Алябьева (справа)

Лекция Сергея Куликова (слева). Фотопарад в Угличе (справа)

Как отметил сам мастер, он не ожидал такого внимания. Да и для уличного фотографа самое главное, по его мнению, оставаться незамеченным.

Туристический центр Углича — Успенская площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Угличанки Алексей Колчин © ИА REGNUM

Котенок на заборе (слева). Сувенирная лавка с кружевом в Угличе (справа)

Сувениры (слева). Сувениры (справа)

Углич Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Сторожевой пес Дарья Драй © ИА REGNUM Расхитители яблок Дарья Драй © ИА REGNUM Будни в Угличе Дарья Драй © ИА REGNUM Почтовые ящики на деревянных заборах в Угличе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Дамба Алексей Колчин © ИА REGNUM Автостанция в Угличе Алексей Колчин © ИА REGNUM Углич Алексей Колчин © ИА REGNUM

А по мнению фотодиректора журнала «Русский репортер» Валерия Дзялошинского, который в Угличе читал лекцию и проводил мастер-класс «Как найти и рассказать свою историю», обучение — это взаимовыгодный процесс:

«Начинающие фотографы получают знания, а мастера имеют возможность поработать с молодежью в рамках актуальной повестки. Лично мне «Фотопарад в Угличе» дает возможность познакомиться с большим количеством талантливых авторов. И, конечно, увезти с собой две-три фотоистории, которые я опубликую в «Русском репортере» в ближайшие месяцы» , — поделился своими впечатлениями с корреспондентом ИА мастер.

Валерий Дзялошинский и Дарья Драй на «Ночи фотографа» (слева). Фотокорреспондент ИА REGNUM Дарья Драй на «Ночи фотографа» (справа)

Но остаться незамеченным в те дни мало кому удалось, в том числе и жителям города. Хотя, видимо, уже привыкшие к такому ежегодному наплыву фотографов, большинство, казалось, просто не замечают фотообъективов. Кто-то, наоборот, с интересом рассказывал гостям о жизни города и его жителях.

Туристический центр Углича — Успенская площадь (слева). Сувениры (справа)

Улицы Углича (слева). Улицы Углича (справа)

Улицы Углича (слева). Улицы Углича (справа)

Улицы Углича Дарья Антонова © ИА REGNUM Но многих срубах ещё сохранились наличники Улицы Углича Дарья Антонова © ИА REGNUM

Набережная в Угличе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Набережная в Угличе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Часовое производство в Угличе © Александр Ульяненко

В дни фотопарада жизнь Углича будто бы замирает на огромном количестве фотографий. И оживает в других города и странах. Какие-то снимки навсегда останутся скрытыми от сторонних глаз, а некоторые, особенно те, что были высоко оценены мастерами, появятся еще не раз.

Улицы Углича Дарья Антонова © ИА REGNUM Туристический центр Углича Дарья Антонова © ИА REGNUM Баянист Дарья Драй © ИА REGNUM Аккордеон Дарья Драй © ИА REGNUM

Вахтер (слева). Прогулка (справа)

Успенская площадь в Угличе Дарья Драй © ИА REGNUM Церковь Казанской Божьей Матери Дарья Драй © ИА REGNUM Углич Дарья Драй © ИА REGNUM Углич Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Торговая аллея в Угличе Дарья Антонова © ИА REGNUM Рыбак на Волге Дарья Драй © ИА REGNUM Яблоня Дарья Драй © ИА REGNUM

Дожди в Угличе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В портфолио-ревю, которое проходило в третий день фотопарада, участвовали 30 мастеров и около 100 фотографов. Диплом за лучшее портфолио получила москвичка Надежда Ермакова.

Портфолио-ревю © Александр Ульяненко Портфолио-ревю © Александр Ульяненко Портфолио-ревю © Александр Ульяненко

А в последний день мероприятия — на официальной церемонии закрытия — были объявлены результаты конкурса «Точка на карте. Ритмы повседневности». Гран-при конкурса получил проект Анастасии Руденко «Дни смотров полезных дел». Первое место в конкурсе «Углич — город на реке времени» заняла Марина Шукурова. В своём проекте она совместила старые и современные снимки города. Первые места в «Вернисаже фотоклубов» заняли фотошкола Артема Житенева (Премьер лига), фотокружок «Спутник» из Санкт Петербурга (Взрослая лига) и фотоклуб «Велес» из села Волосово Ленинградской области (Детская лига).

Церемония награждения © Александр Ульяненко

Церемония награждения © Александр Ульяненко Церемония награждения © Александр Ульяненко Церемония награждения © Александр Ульяненко Церемония награждения © Александр Ульяненко

Напомним, что Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» проходит ежегодно в начале августа.

«Ночь фотографа» — официальный финал фестиваля Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ночные огни Волги Алексей Колчин © ИА REGNUM Гостиница «Москва» в Угличе © Александр Ульяненко «Ночь фотографа» на фестивале © Александр Ульяненко

«Ночь фотографа» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Ночь фотографа» на фестивале (слева). Корреспонденты ИА REGNUM на «Ночи фотографа» (справа)

Салют в честь Фотопарада в Угличе Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечают организаторы фестиваля, его цель — создать площадки, на которых будут встречаться любители и профессионалы в области фотоискусства и фотожурналистики.

Читайте ранее в этом сюжете: Что будет в Угличе: появилось расписание ежегодного Фотопарада