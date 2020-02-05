5 Февраля
 
16:34

Напомним, председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным подписан национальный план противодействия распространению коронавирусной инфекции. Он состоит из 22 мероприятий.

16:34

Всего в мире зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заболевания. Основная масса, понятно, в Китайской Народной Республике, 229 случаев — в других странах. На текущий момент в России, как и было ранее, выявлено только два случая. Новых нет. Правительство принимает все меры для предупреждения распространения этой инфекции.
Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ

16:28

В Пекине массово закрывают рестораны

Порядка 87% ресторанов Пекина закрылись из-за вспышки уханьского коронавируса 2019-nCoV, пишет 5 февраля Global Times.

16:26

Китайские фермеры доставляют овощи в логистический парк в Шоугуане. gov. cn

16:21

Потребительский рынок Сахалинской области работает стабильно после закрытия границы с Китаем. sakhalin.gov.ru

16:20

«Кому коронавирус, кому мать родная»: кто и как зарабатывает на страхе

Несмотря на то, что самое беспрецедентное, что было в ситуации с коронавирусом, это меры китайского правительства по противодействию, «венценосный внеклеточный агент стал настоящей отдушиной для вестников климатического, биологического, экономического и прочих апокалипсисов», отмечает заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

«В информационном поле появляется много спекуляций о последствиях вируса на развитие мировой экономики, среди которых встречаются очень одиозные оценки вплоть до кризисов масштабов «Великой депрессии». Однако нужно понимать, что любая паника — это гигантская поведенческая экономика, которая, манипулируя страхами домохозяйств, формирует новый спрос, новые рынки и сверх потребление. Оцените масштабы: люди поддавшись истерии сметают с полок месячные запасы медицинских, продовольственных и хозяйственных товаров; страховой бизнес кратно увеличивает свои обороты, продавая новые продукты на рынке страхования здоровья, увеличивая ставки по страховкам и осуществляя выплаты по форс-мажорам; правительства и фармацевтические корпорации начинают вливать средства из фондов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; горожане отказываются от общественного транспорта в пользу услуг частных перевозчиков — перечислять можно и дальше, но факт остаётся фактом: кому коронавирус, кому мать родная!» — подчёркивает эксперт.

16:17

ФАС проверит резкий скачок цен на фрукты и овощи на Дальнем Востоке

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросит у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) информацию о ценах на овощи и фрукты в приграничных с Китаем регионах РФ, а также мерах по их мониторингу и соблюдению, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

16:16

«Аптечный склад» в Забайкалье сформировал достаточный запас противовирусных препаратов. 75.ru

16:16

В Южной Корее вылечили пациента, инфицированного коронавирусом

Первого пациента, полностью вылеченного от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, планируют выписать из Национального медицинского центра Сеула (National Medical Center). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний страны.

16:14

Институт Пастера получит результаты исследования коронавируса в 2021 году

В Институте Пастера, французском частном научном институте в Париже, около пятидесяти ученых изучают коронавирус 2019-nCoV, который стал причиной гибели около 500 человек в Китае, передает BFM TV.

«Результаты клинических испытаний будут получены в конце лета 2021 года, что позволит начать вакцинацию осенью 2021 года», — пояснил профессор Кристоф Д'энферт, научный директор института.

16:12

Отели Петербурга могут потерять более 6 млрд рублей из-за коронавируса

Годовые потери петербургских отелей из-за эпидемии коронавируса могут составить 6,2 млрд рублей. Эксперты подсчитали, что таков окажется негативный эффект запрета на въезд туристических групп из Китая.

16:11

Коронавирус у эвакуированных из КНР граждан РФ не выявлен — Голикова

Среди граждан России, которые эвакуированы из эпицентра распространения коронавирусной инфекцией в Китае, не выявлено никого инфицированного данным заболеванием. Об этом 5 февраля рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

16:02

Отзыв лицензий у аптек не отразится на снабжении лекарствами — Путин

Закрытие аптек в наказание за взвинченные цены на медицинские маски никак не отразится на доступности лекарств для населения. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

«У нас аптечная сеть довольно обширная, даже в известной степени, может быть, избыточная. Поэтому если два-три заведения таких закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения препаратами точно не будет. Но надо реагировать», — заявил Путин.

Президент призвал закрывать аптечные сети, которые, пользуясь ажиотажем из-за эпидемии коронавируса, решили повысить цены на медицинские маски в десятки раз.

«Лицензию отбирать у них надо, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться… Надо выявить таких, просто по каждой организации, и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», — указал президент.

Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, некоторые аптеки подняли цены до 70−100 рублей, в то время как до Нового года одна маска продавалась за рубль и пятьдесят копеек.

15:59

Новых случаев инфицирования коронавирусом в России не выявлено — Голикова

На данный момент на территории России зафиксировано только два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, новых нет. Об этом 5 февраля рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

15:58

Путин призвал отбирать лицензии у аптек с завышенными ценами

Президент РФ Владимир Путин считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться!» — сказал Путин.

15:57

В медицинской маске правительство Приморского края. Игорь Новиков

15:57

Голикова назвала эвакуацию граждан РФ из Китая гуманитарной акцией

Гуманитарной акцией назвала эвакуацию российских граждан из Китая вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом 5 февраля она заявила журналистам.

«Мы своих не бросаем», — сообщила она.

15:54

Отбирайте лицензии у аптек — Путин прокомментировал рост цен на маски

Аптечные сети, резко повысившие цены на медицинские маски на фоне новостей о коронавирусе, должны быть наказаны. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

«Лицензию отбирать у них надо, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться… Надо выявить таких, просто по каждой организации, и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», — заявил Путин.

Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, в отдельных аптечных сетях регистрируется рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.

«Некоторые аптеки подняли цены до 70−100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за рубль и пятьдесят копеек. Это беспрецедентный рост и поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу», — отметила она.

15:53

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. government.ru

15:53

Из Уханя вывезены все желавшие уехать граждане РФ — Роспотребнадзор

Из китайского города Ухань эвакуированы все граждане России, которые захотели быть вывезенными оттуда. Об этом 5 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Тюмени.

15:52

Голикова сообщила о прекращении чартерных рейсов в Китай

«С 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны мы намерены прекратить чартерные рейсы — все заранее предупреждены», — заявила Голикова.

15:49

Президент РФ Владимир Путин потребовал выявить тех, кто «пытается нажиться на ситуации вокруг коронавируса и поднял цены на препараты и средства защиты».

15:46

Татьяна Голикова. kremlin.ru

15:43

«Лицензии надо отнимать у них», — заявил президент РФ Владимир Путин.

15:42

Голикова заявила о беспрецедентном повышении цен на медицинские маски в ряде аптек.

15:42

«Мы своих не бросаем», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, эвакуация российских граждан из Китая — гуманитарная акция.

«Мы своих не бросаем. И важно, чтобы каждый так относился к этому».
Татьяна Голикова

15:40

В России на текущий момент остаются два выявленных случая коронавируса, новых зараженных нет, заявила Голикова.

15:39

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с 14 февраля будут прекращены все чартерные рейсы в Китай. Сегодня их осуществляется только два.

15:37

В Москве президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ, на котором обсуждается ситуация с распространением коронавируса.

15:37

В Ульяновской области, по данным агентства по туризму, около 180 человек планировали поездки в Китай до 30 июня.

15:37

Всем гражданам РФ в Ухане сообщили о возможности эвакуации

Каждый из находящихся в китайском городе Ухань граждан РФ получил сообщения о возможности эвакуации на российскую территорию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой цитирует оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

По её словам, в составе российских групп на родину полетели «те наши соотечественники, кто захотел».

15:36

В Ульяновской области работает оперативный штаб для защиты от коронавируса, одна из задач которого — мониторинг эпидемиологической обстановки. «Необходимые меры безопасности» приняты в аэропортах, отмечают власти. Так, по словам первого вице-губернатора Андрея Тюрина, усилен контроль при приёме пассажиров из-за рубежа:

«Пункты пропуска оборудованы стационарным и мобильным тепловизорами, которые позволяют выявить граждан с повышенной температурой тела. Имеются изолированные помещения для работы медицинского персонала».

15:36

Скорая помощь Москвы работает в режиме повышенной готовности

В Москве бригады скорой помощи работают в режиме повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Как рассказал руководитель Станции скорой помощи Москвы Николай Плавунов, были изданы и проработаны с сотрудниками нормативные документы, регламентирующие действия бригад скорой медицинской помощи при выявлении лиц, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций при наличии эпидемиологического анамнеза. В эту группу попадают граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной обстановкой, или те, кто имел контакты с заболевшими.

15:35

Автопром России может столкнуться с проблемами из-за коронавируса — СМИ

Российские автопроизводители могут столкнутся с проблемами в связи с распространением коронавируса. Об этом 5 февраля сообщает «Коммерсантъ». Проблемы в автомобильной отрасли связаны с тем, что часть комплектующих для производства приходит из Китая.