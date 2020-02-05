Распространение коронавируса 2019-nCoV в мире вызывает панику в совершенно разных сферах: возникает ажиотажный спрос на медицинские маски, появляются сообщения о дефиците овощей и фруктов из Китая, пессимистичные прогнозы для экономики.

Что происходит с распространением коронавируса на самом деле? Нужно ли паниковать? Что говорят специалисты?

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Коронавирус. cdc.gov

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