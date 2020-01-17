Химки, Московская область, , 10:08 — REGNUM Подмосковные «Химки» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче 20-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 102:94.

Самым результативным игроком мачта стал защитник «Химок» Алексей Швед, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 результативных передач. В составе «Реала» наибольшую результативность показал форвард Джордан Микки, на счету которого 20 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 27 очков после 20 матчей. «Реал» идёт на втором месте с 45 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января «Реал» проиграл московскому ЦСКА в матче Евролиги. Встреча завершилась со счётом 60:55 в пользу «армейцев».

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