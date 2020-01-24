Хагендра играет на молитвенном барабане — мадале. Так Хагендра проводит свой досуг
Хагендра Тапа Магар вырос в небольшом, но очень красивом непальском городе Покхара, находящемся на берегу живописного озера. Каждый сезон тысячи туристов приезжают полюбоваться на него. В смысле, на озеро, про Хагендру знают в основном местные. Хагендра появился на свет в провинции Баглунг 14 октября 1992 года, и при рождении его вес составлял всего 600 граммов. Родители восприняли появление такого ребенка как чудо.
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра-малыш. Тогда еще диагноз поставлен не был
Сергей Строителев ИА REGNUM
Несмотря на все проблемы, семья у Хагендры дружная
В доме Магаров на стене висит фотография: Хагендра с родителями (они справа) и руководителями местной организации, которая курировала семью, пока Хагендра носил звание самого маленького мужчины в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2011 году титул перешел к достигшему совершеннолетия филиппинцу Джунри Балавингу, рост которого 59,93 см. Позже родители узнали, что кураторы забирали себе 95% выручки от публичных выступлений Хагендры. Но парень не в обиде: говорит, что благодаря им удалось посетить Китай, где ему очень понравилось.
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра в своей любимой шляпе за обедом с семьей. Обед аскетичный, как и у большинства непальских семей, — рис с похлебкой из бобов
Сергей Строителев ИА REGNUM
На барабане Хагендру научил играть его старший брат Ашок
Сергей Строителев ИА REGNUM
Ашок не только играет с братом на музыкальных инструментах, но и оберегает и защищает его, если это требуется
Сергей Строителев ИА REGNUM
Когда семья собирается за столом, отец Хагендры пьет пиво, а Хагендра ловит свет через цветное стекло. Хагендра пробовал пиво, но даже полстаканчика оказалось много
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра с соседкой
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра с папой прикорнули после обеда
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра в лучах утреннего солнца
Любое появление Хагендры на публике — событие в жизни местных. В толпе отцу приходится нести Хагендру на руках, попутно отгоняя зевак с телефонами и фотокамерами. Однако люди настроены добродушно. Хагендре дарят подарки, пожимают руку, просят благословения или просто кричат: «Привет, Маленький Будда!». Так прозвали Хагендру в Покхаре. Парень не против такого внимания и всегда готов пожать пару сотен рук. Он очень быстро устает от этого, но даже в этом случае никому не отказывает.
Сергей Строителев ИА REGNUM
Отец несет Хагендру к магазинчику с одеждой на местном рынке
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра с братом в автобусе
Сергей Строителев ИА REGNUM
Если есть свободные места в общественном транспорте, Хагендра занимает одно, однако в час пик, родственники держат его на руках — непальские автобусы очень суетные, парня просто затопчут
Сергей Строителев ИА REGNUM
Отец держит Хагендру на руках в автобусе
У Хагендры редкий вид карликовости — примордиальный нанизм, то есть первичный, врожденный. Причины патологии неизвестны, но родителям они и не важны — в такой религиозной стране, как Непал, не принято отказываться от детей с отклонениями. Папа и мама верят, что ребенок послан им богами. Они проводят много времени с Хагендрой и любят его ничуть не меньше второго сына — 16-летнего Ашока (его рост в норме). Родительская любовь и защита позволяют Хагендре быть уверенным в себе и с юмором смотреть на жизнь.
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра в своей любимой футболке
Сергей Строителев ИА REGNUM
Мать помогает Хагендре переодеться
Сергей Строителев ИА REGNUM
Отец и Хагендра внутри дома
Сергей Строителев ИА REGNUM
Отец часто играет с сыном. Они проводят время как друзья
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра с отцом
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра занимается армрестлингом с отцом. Всегда выигрывает Хагендра
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра с отцом
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра обожает чай с молоком. После обеда он долго пьет этот напиток и ведет размеренную беседу с соседями и братом
Для человека с ростом пятимесячного ребенка даже домашний питомец может быть опасен. Однако кот по кличке Кэт живет в семье Магар уже восемь лет и уважает маленького хозяина. С другими животными сложнее: Хагендра рассказывает, что его не раз кусали уличные собаки, приходилось делать прививки от бешенства.
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагедра дурачится с ножницами. У парня очень легкий характер
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра внутри жилища. Вся семья живет в небольшой комнате размером 20 квадратов
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра
Сергей Строителев ИА REGNUM
Из дома Хагендры есть выход в небольшой сад
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра в саду. Растения кажутся огромными деревьями по сравнению с ним
Сергей Строителев ИА REGNUM
В саду семьи также расположена огромная бочка с водой, из которой умывается вся семья
Сергей Строителев ИА REGNUM
Водные процедуры
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра
Каждые выходные Хагендру с братом и отцом можно встретить в местном храме Тал Барахи, расположенном на острове посреди озера Пхева. Колокола, в которые звонят все посетители храма, будто специально установлены под рост Маленького Будды. Дома же каждое утро Хагендра сам проводит пуджу — ритуал поклонения богам — и благословляет родных, нанося им краской на лоб тилаки (священные точки).
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра с тилакой на лбу, ее ставят во время утренней пуджи (молитвы) и дают благословение на весь день
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра с матерью во время утренней пуджи
Сергей Строителев ИА REGNUM
В доме у Хагендры есть алтарь. И именно Хагендра ухаживает за этим важным уголком. Чистит статуэтки богов, меняет цветы
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра кормит голубей в самом главном храме Покхары Барахи. Он построен в честь Варахи — одной из инкарнаций Вишну. Вишну, наряду с Брахмой и Шивой, является одним из представителей Триады божеств
Сергей Строителев ИА REGNUM
Храм построен на острове посередине озера Фева. Семья любит посещать это место в выходные
Сергей Строителев ИА REGNUM
Для получения благословения нужно пройти вокруг алтаря и позвонить во все колокола. Ашок помогает брату
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендру благословляют в храме Барахи
Сергей Строителев ИА REGNUM
Толпа собирается везде и всюду, где появляется Хагендра. Это радует семью, но также и быстро утомляет
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра в храме Барахи
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра помогает матери с готовкой
У Хагендры есть кумир — Раджеш Хамал, или Великий Актер, — такое прозвище дали звезде непальцы за вклад в национальный кинематограф. Хагендра изучил практически всю фильмографию Хамала, восхищается его внешностью и человеческими качествами — актер много занимается благотворительностью. А еще Хагендре нравятся длинные волосы Раджеша, и он отращивает такие же.
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра с портретом любимого актера
Сергей Строителев ИА REGNUM
Утренняя растяжка
Сергей Строителев ИА REGNUM
Мужские игры
Сергей Строителев ИА REGNUM
Определенно Хагендра сильнее. Никто не ставит это под сомнение
При скромном финансовом положении семьи Магар Хагендра — обладатель солидного гардероба. Одежда и обувь обходятся дешево: все вещи детские, покупаются на рынке. К тому же Маленький Будда часто получает подарки от продавцов — взамен на благословение.
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра с матерью едет в такси на рынок. Случается это довольно редко — так как это дороже, чем автобус. Хагендра смотрит на суету снаружи из окна
Когда в Покхаре по вечерам отключают электричество, Хагендра любит сидеть на кровати со свечкой. Сидит подолгу, думая о чем-то своем. Жизнь людей с его заболеванием, как правило, коротка. Редко кто доживает до сорока.
Сергей Строителев ИА REGNUM
Иногда в доме Хагендры отключают свет. Парень сидит и долго смотрит на свечу
Сергей Строителев ИА REGNUM
Или устраивает театр теней
Впрочем, соотечественник Хагендры Чандра Бахадур Данги, которого в 2012 году заметили и признали самым низкорослым мужчиной в мире, умер в сентябре 2015 года в возрасте 75 лет. Его рост составлял 56,4 сантиметра.
Сергей Строителев ИА REGNUM
Хагендра с любимой шляпой
Сергей Строителев ИА REGNUM
Мама собирается разбудить Хагендру
История этого паренька из Покхары показывает духовность и наивность непальцев, их доброту. Однако, к сожалению, проявляется она не везде и не всегда. К примеру, больные лепрой и ВИЧ-положительные люди, особенно женщины, подвергаются жутким гонениям и испытаниям, так как считаются проклятыми.