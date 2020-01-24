Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра играет на молитвенном барабане — мадале. Так Хагендра проводит свой досуг

Хагендра Тапа Магар вырос в небольшом, но очень красивом непальском городе Покхара, находящемся на берегу живописного озера. Каждый сезон тысячи туристов приезжают полюбоваться на него. В смысле, на озеро, про Хагендру знают в основном местные. Хагендра появился на свет в провинции Баглунг 14 октября 1992 года, и при рождении его вес составлял всего 600 граммов. Родители восприняли появление такого ребенка как чудо.

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра-малыш. Тогда еще диагноз поставлен не был

Сергей Строителев ИА REGNUM Несмотря на все проблемы, семья у Хагендры дружная

В доме Магаров на стене висит фотография: Хагендра с родителями (они справа) и руководителями местной организации, которая курировала семью, пока Хагендра носил звание самого маленького мужчины в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2011 году титул перешел к достигшему совершеннолетия филиппинцу Джунри Балавингу, рост которого 59,93 см. Позже родители узнали, что кураторы забирали себе 95% выручки от публичных выступлений Хагендры. Но парень не в обиде: говорит, что благодаря им удалось посетить Китай, где ему очень понравилось.

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра в своей любимой шляпе за обедом с семьей. Обед аскетичный, как и у большинства непальских семей, — рис с похлебкой из бобов

Сергей Строителев ИА REGNUM На барабане Хагендру научил играть его старший брат Ашок

Сергей Строителев ИА REGNUM Ашок не только играет с братом на музыкальных инструментах, но и оберегает и защищает его, если это требуется

Сергей Строителев ИА REGNUM Когда семья собирается за столом, отец Хагендры пьет пиво, а Хагендра ловит свет через цветное стекло. Хагендра пробовал пиво, но даже полстаканчика оказалось много

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с соседкой

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с папой прикорнули после обеда

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра в лучах утреннего солнца

Любое появление Хагендры на публике — событие в жизни местных. В толпе отцу приходится нести Хагендру на руках, попутно отгоняя зевак с телефонами и фотокамерами. Однако люди настроены добродушно. Хагендре дарят подарки, пожимают руку, просят благословения или просто кричат: «Привет, Маленький Будда!». Так прозвали Хагендру в Покхаре. Парень не против такого внимания и всегда готов пожать пару сотен рук. Он очень быстро устает от этого, но даже в этом случае никому не отказывает.

Сергей Строителев ИА REGNUM Отец несет Хагендру к магазинчику с одеждой на местном рынке

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с братом в автобусе

Сергей Строителев ИА REGNUM Если есть свободные места в общественном транспорте, Хагендра занимает одно, однако в час пик, родственники держат его на руках — непальские автобусы очень суетные, парня просто затопчут

Сергей Строителев ИА REGNUM Отец держит Хагендру на руках в автобусе

У Хагендры редкий вид карликовости — примордиальный нанизм, то есть первичный, врожденный. Причины патологии неизвестны, но родителям они и не важны — в такой религиозной стране, как Непал, не принято отказываться от детей с отклонениями. Папа и мама верят, что ребенок послан им богами. Они проводят много времени с Хагендрой и любят его ничуть не меньше второго сына — 16-летнего Ашока (его рост в норме). Родительская любовь и защита позволяют Хагендре быть уверенным в себе и с юмором смотреть на жизнь.

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра в своей любимой футболке

Сергей Строителев ИА REGNUM Мать помогает Хагендре переодеться

Сергей Строителев ИА REGNUM Отец и Хагендра внутри дома

Сергей Строителев ИА REGNUM Отец часто играет с сыном. Они проводят время как друзья

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с отцом

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра занимается армрестлингом с отцом. Всегда выигрывает Хагендра

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с отцом

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра обожает чай с молоком. После обеда он долго пьет этот напиток и ведет размеренную беседу с соседями и братом

Для человека с ростом пятимесячного ребенка даже домашний питомец может быть опасен. Однако кот по кличке Кэт живет в семье Магар уже восемь лет и уважает маленького хозяина. С другими животными сложнее: Хагендра рассказывает, что его не раз кусали уличные собаки, приходилось делать прививки от бешенства.

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагедра дурачится с ножницами. У парня очень легкий характер

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра внутри жилища. Вся семья живет в небольшой комнате размером 20 квадратов

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра

Сергей Строителев ИА REGNUM Из дома Хагендры есть выход в небольшой сад

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра в саду. Растения кажутся огромными деревьями по сравнению с ним

Сергей Строителев ИА REGNUM В саду семьи также расположена огромная бочка с водой, из которой умывается вся семья

Сергей Строителев ИА REGNUM Водные процедуры

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра

Каждые выходные Хагендру с братом и отцом можно встретить в местном храме Тал Барахи, расположенном на острове посреди озера Пхева. Колокола, в которые звонят все посетители храма, будто специально установлены под рост Маленького Будды. Дома же каждое утро Хагендра сам проводит пуджу — ритуал поклонения богам — и благословляет родных, нанося им краской на лоб тилаки (священные точки).

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с тилакой на лбу, ее ставят во время утренней пуджи (молитвы) и дают благословение на весь день

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с матерью во время утренней пуджи

Сергей Строителев ИА REGNUM В доме у Хагендры есть алтарь. И именно Хагендра ухаживает за этим важным уголком. Чистит статуэтки богов, меняет цветы

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра кормит голубей в самом главном храме Покхары Барахи. Он построен в честь Варахи — одной из инкарнаций Вишну. Вишну, наряду с Брахмой и Шивой, является одним из представителей Триады божеств

Сергей Строителев ИА REGNUM Храм построен на острове посередине озера Фева. Семья любит посещать это место в выходные

Сергей Строителев ИА REGNUM Для получения благословения нужно пройти вокруг алтаря и позвонить во все колокола. Ашок помогает брату

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендру благословляют в храме Барахи

Сергей Строителев ИА REGNUM Толпа собирается везде и всюду, где появляется Хагендра. Это радует семью, но также и быстро утомляет

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра в храме Барахи

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра помогает матери с готовкой

У Хагендры есть кумир — Раджеш Хамал, или Великий Актер, — такое прозвище дали звезде непальцы за вклад в национальный кинематограф. Хагендра изучил практически всю фильмографию Хамала, восхищается его внешностью и человеческими качествами — актер много занимается благотворительностью. А еще Хагендре нравятся длинные волосы Раджеша, и он отращивает такие же.

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с портретом любимого актера

Сергей Строителев ИА REGNUM Утренняя растяжка

Сергей Строителев ИА REGNUM Мужские игры

Сергей Строителев ИА REGNUM Определенно Хагендра сильнее. Никто не ставит это под сомнение

При скромном финансовом положении семьи Магар Хагендра — обладатель солидного гардероба. Одежда и обувь обходятся дешево: все вещи детские, покупаются на рынке. К тому же Маленький Будда часто получает подарки от продавцов — взамен на благословение.

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с матерью едет в такси на рынок. Случается это довольно редко — так как это дороже, чем автобус. Хагендра смотрит на суету снаружи из окна

Когда в Покхаре по вечерам отключают электричество, Хагендра любит сидеть на кровати со свечкой. Сидит подолгу, думая о чем-то своем. Жизнь людей с его заболеванием, как правило, коротка. Редко кто доживает до сорока.

Сергей Строителев ИА REGNUM Иногда в доме Хагендры отключают свет. Парень сидит и долго смотрит на свечу

Сергей Строителев ИА REGNUM Или устраивает театр теней

Впрочем, соотечественник Хагендры Чандра Бахадур Данги, которого в 2012 году заметили и признали самым низкорослым мужчиной в мире, умер в сентябре 2015 года в возрасте 75 лет. Его рост составлял 56,4 сантиметра.

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с любимой шляпой

Сергей Строителев ИА REGNUM Мама собирается разбудить Хагендру

История этого паренька из Покхары показывает духовность и наивность непальцев, их доброту. Однако, к сожалению, проявляется она не везде и не всегда. К примеру, больные лепрой и ВИЧ-положительные люди, особенно женщины, подвергаются жутким гонениям и испытаниям, так как считаются проклятыми.

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с семьей по время прогулки по озеру Фева

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с отцом на побережье озера

Сергей Строителев ИА REGNUM Хагендра с отцом на побережье озера