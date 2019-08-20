20 августа 2019 | Время чтения 22 мин

Сергей Строителев, , 15:31 — REGNUM

Сергей Строителев © ИА REGNUM

Какие ассоциации у Вас возникают, когда Вы слышите слово «прокаженный»? Я много раз задавал этот вопрос различным людям, моим друзьям и знакомым, специфика профессии которых никак не связана ни с медициной, ни с историей. Предположений было очень много, начиная от мистического «колдуна», заканчивая религиозным «проклятым». В реальности проказа — это древнейшее заболевание, о существовании которого знают далеко не все люди, живущие в современном обществе. А те, кто знает, думают, что заболевание полностью исчезло в начале 20-го века.

К слову будет сказано, что предположения моих друзей очень схожи с представлениями жителей Юго-Восточной Азии, в частности такой страны, как Непал, находящейся между Индией и Китаем. Однако есть одно «но», в Непале проказа — это актуальная проблема, в отличие от западных стран, где люди не сталкиваются с прокаженными каждый день. Речь, безусловно, не идет об эпидемии, но количество больных держится примерно на одном уровне с небольшим приростом из года в год.

Мысль о существовании подобного рода представлений в современном мире долгое время не давала мне покоя. Я решил направиться в Непал с целью досконального исследования вопроса прямо на месте.

Сергей Строителев © ИА REGNUM

Подготовка

Перед поездкой я долгое время собирал информацию изо всех возможных источников. Доктор Стив Лайонс (Steve Lyons), возглавляющий департамент тропических заболеваний Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization), предоставил много детальных и важных данных, благодаря которым я имел полное представление о том, что я собираюсь исследовать.

Стив рассказал про историю болезни, поведав мне, что проказа, или «лепра» упоминается еще в медицинских писаниях Древнего Египта и в писаниях Гиппократа. Сказал, что болезнь пришла в Европу в конце 18-го века, где к 1890 году число колоний для прокаженных — лепрозориев — приблизилось к 20 000, которые служили своеобразными зонами карантина.

Сергей Строителев © ИА REGNUM

В Русском медицинском журнале от начала 2000-х мною была найдена невероятная статья, в которой говорилось, что во Франции времен конца 18-го века прокаженных хоронили заживо, перед тем как отправить в лепрозорий, таким образом сообщая ему, что он больше не считается живым для общества.

Сергей Строителев © ИА REGNUM

Доктор Стив также рассказал, что с помощью карантина к 30-м годам 20-го века удалось полностью изолировать болезнь в Европе и разработать вакцину. В то же время в странах Азии ситуация складывалась и складывается более чем печально. Ужасные санитарные условия и проблемы с экологией — факторы, которые, по словам доктора, способствуют распространению заболевания, сделали такие государства, как Непал, Индия и Бирма, очагами проказы. Также нехватка финансов подкидывает дров в костер, жалуется доктор. По его словам, финансированием лечения и вакцинации в основном занимаются НКО (некоммерческие организации), у государства попросту нету денег на это, да и особого желания тоже.

Когда доктор узнал, что я собираюсь в Непал, он пожелал мне удачи, и я услышал нотки радости в его очень ровном и спокойном голосе.

«Это действительно здорово, что ты собираешься ехать, кто-то должен это сделать! Мы несколько раз пыталась выйти на связь с непальскими СМИ, с целью создания материала, освещающего проблему, однако получали отказ — непальские журналисты и фотографы не соглашаются работать с этой темой. Для них это табу», — написал мне Стив.

Доктор предупредил меня, чтобы я был готов к непониманию со стороны местных, так как прокаженные — изгои в Непале, полностью отверженные обществом люди, находящиеся в полной социальной изоляции. Каждодневная дискриминация и угрозы расправы со стороны односельчан делают жизнь прокаженных невозможной. Непальцы не могут принять тот факт, что проказа лечится вакциной и после вакцинации, прокаженный перестает быть разносчиком заболевания. По сути, табу носит чисто эстетический характер — наибольшей дискриминации подвергаются люди, у которых в результате поздней диагностики появились серьезные деформации. Большинство прокаженных вынуждены покидать родные дома в поисках безопасности и жить в специализированных колониях.

Доктор дал мне все необходимые адреса и контакты местных организаций, курирующих вопрос, попросив держать его в курсе дел.

Я незамедлительно отправился в путь.

500 метров от старого дуба

Около колонии Хокана Сергей Строителев © ИА REGNUM

Второй час я иду по пыльной дороге в пригороде столицы Непала, Катманду. Я ищу колонию для прокаженных Хокана, которая была основана еще в начале 20-го века и является основным местом их обитания в этой стране. Встречаю путника, это уже третий человек на моем пути, спрашиваю у него, где находится колония. Путник опускает голову и проходит мимо, растворяясь в пыли, которой пропитан воздух внутри и вокруг столицы. На обочине дороги встречаю мальчишку-пастуха со стадом коров, мальчик что-то напевает, через шаг подпрыгивая на одной ноге. За пакетик сушеного дала (местное лакомство) он соглашается показать мне место. Мы молча идем по дороге еще около часа, вдруг мальчишка останавливается и говорит, что колония дальше по дороге, в 500 метрах направо от старого дуба, но он туда не пойдет — нельзя. Я не задаю лишних вопросов, будучи осведомленным о причинах. Мальчишка долго стоит и смотрит мне вслед, почесывая затылок.

За два дня до этого я договорился по телефону о встрече в колонии с представителем организации, курирующей ее. Приближаясь к Хокане, вижу в пыли силуэт мужчины, который машет мне рукой. Это Мохан — менеджер. Он крепко жмет мне руку и тут же начинает задавать множество вопросов — ему интересно, каким ветром меня занесло сюда, тут не было европейцев уже довольно давно. Мы направляемся ко входу, где нас уже ждет негласный лидер поселения Чандра.

Чандра Сергей Строителев © ИА REGNUM

Мужчина протягивает мне беспалую руку, я отвечаю рукопожатием, видя в глазах Чандры неподдельную радость и удивление. Мужчина одет очень опрятно — в белые шорты, сланцы Reebok, классическую жилетку на белую маечку, и аккуратную серую шапочку, закрывающую одно ухо. Мохан держится поодаль, примерно в метрах 10−15, стараясь не приближаться, но продолжая улыбаться, посматривает на часы. Как только господин менеджер увидел, что я немного освоился, решил сообщить, что ему пора обратно в офис, белоснежно улыбнулся, пожелав мне успеха, прыгнул на байк и умчался в город, оставив лишь пыль перед воротами колонии, в которой я остался.

Один из обитателей колонии идет пасти скот Сергей Строителев © ИА REGNUM

Во владении колонии несколько десятков голов скота Сергей Строителев © ИА REGNUM

Место, где никого не бывает

Мое появление в колонии вызывает непомерный интерес у ее обитателей. Люди начинают собираться вокруг меня, бросая дела, все хотят поздороваться. Складывая ладони вместе, кланяются, говоря «намасте» (непальское приветствие, состоящее из слов «намах» — поклон и «те» — тебе), я отвечаю.

Чандра приглашает к себе в дом. По дороге я осматриваюсь. Колония — это длинная цепочка одноэтажных домиков, соединенных друг с другом. Каждый домик принадлежит одному человеку. Строения все одинаковые и напоминают временный лагерь беженцев, с одной поправкой — люди живут здесь постоянно. Захожу в дом Чандры. Отмечаю, что, несмотря на свой статус лидера, его жилище внешне ничем не отличается от остальных. Чандра живет скромно, как и другие — кровать, стол, плитка для готовки, четыре стены. Мужчина предлагает мне чай с молоком — знаменитый непальский «масала ти». Я с удовольствием соглашаюсь, и он начинает суетиться, подогревая молоко и щебеча какую-то непальскую песенку себе под нос. Чандра неплохо говорит на английском, который выучил в школе. Спрашивает меня — христианин ли я, отвечаю, что да. Мужчина радуется и достает плакат с изображением Иисуса со шкафа. Говорит, что очень много прокаженных, проживающих в колонии, также являются христианами. Они сменили веру после встречи с волонтерами христианских организаций, посещающими колонии. Это происходит очень редко, но любовь, с которой эти люди относятся к больным, запоминается надолго и не может не тронуть душу, рассказывает Чандра, поэтому христианство заменяет больным буддизм, ассоциирующийся с унижениями.

«Они пришли, принесли нам еды, помогли помыться, держали нас за руки, мы не хотели отпускать их, но давно их не было тут, и вообще никого тут не бывает, ни родственников наших, никого…» — его голос начинает дрожать, и на глазах появляются слезы.

Один из обитателей колонии набирает воду Сергей Строителев © ИА REGNUM

Мы пьем чай. Немного помолчав, Чандра сообщает мне, что в колонии проживает около 100 человек, и я понимаю, что необходимо задержаться тут на какое-то время. Спрашиваю, есть ли койка для меня. Чандра отвечает, что свободных домов нет, и, почесывая затылок, отправляет меня и мой рюкзак в складское помещение, где я прожил следующую неделю.

Жилые секторы колонии Сергей Строителев © ИА REGNUM

Семьи без семей

Во время моего пребывания в колонии я начал четко понимать, что это настоящая коммуна, где прокаженные по мере своих физических возможностей помогают друг другу в быту — помыться, причесаться, одеться, обработать раны. Это очень важно, так как многие больные лишены физической возможности делать подобные дела сами. Те больные, которые не имеют серьезных физических деформаций, работают как могут — просеивают рис, чинят электроприборы, стирают, ухаживают за скотом, рубят дрова и косят траву, даже делают побрякушки из бисера, которые продаются сотрудниками организации, курирующей колонию, на рынке в Катманду.

Обитательница колонии отпускает кур погулять Сергей Строителев © ИА REGNUM

Стирка в колонии (слева). Стирка в колонии (справа)

Прокаженные не могут носить обычную обувь, поэтому обученный мастер создает им специальную Сергей Строителев © ИА REGNUM

Несмотря на немощность, обитатели колонии стараются содержать свои жилища в чистоте (слева). Обитатели колонии. Некоторые дети переезжают в колонию вместе с родителями, которые подвергались гонениям в родных селах (справа)

Душа в колонии нет, все обитатели моются на улице, набирая воду в таз Сергей Строителев © ИА REGNUM

Прокаженная собирает траву для скота Сергей Строителев © ИА REGNUM Рубка дров. Обитатели колонии, которых болезнь не лишила конечностей, занимаются физическим трудом Сергей Строителев © ИА REGNUM Обитатель колонии Сергей Строителев © ИА REGNUM

Каких-то определенных распределений обязанностей в колонии не существует — каждый работает как может и делает то, что ему позволяет состояние здоровья. Родственников в Хокане тоже нет — они чужие друг другу люди, которых сроднила совместная жизнь и причины, по которым им пришлось покинуть родной дом. Жители колонии — одна большая семья.

После купания люди помогают друг другу одеться и никогда не отказывают Сергей Строителев © ИА REGNUM

Обитатели колонии помогают друг другу помыться. У некоторых жителей Хоканы нет кистей или пальцев, что делает такие простые процедуры проблематичными (слева). Банные процедуры (справа)

Адарш

Ардаш Сергей Строителев © ИА REGNUM

Адарш сидит на кровати внутри своего дома и нанизывает бусинку за бусинкой на нитку. Время течет в колонии очень медленно, вязко. Адарш никуда не торопится, выполняя работу кропотливо. Бусинки совсем маленькие, роняя их, Адарш кряхтит. Жара, время от времени мужчина вытирает пот со лба и возвращается к работе. Я попытался заговорить с мужчиной, он не ответил, скрестив пальцы около рта — он нем. Закончив очередной браслет, мужчина схватил мою руку и приложил изделие к кисти, его глаза заблестели, он широко улыбнулся. Адарш работает каждый день, но не потому, что его браслеты продаются хорошо и приносят много денег — это дело, которое помогает ему не сойти с ума.

Адарш с бусинками Сергей Строителев © ИА REGNUM

Рядом с домом Адарша каждый день Фати и Дамшани.

Фати и Дашмани причёсывают друг друга Сергей Строителев © ИА REGNUM

Они делают друг другу прически. «А кто еще нам поможет?» — восклицают женщины, которые живут по соседству друг с другом и общаются каждый день. Фати рассказывает, что Дамшани сначала ей жутко не нравилась — «дурная она, допоздна не спит, мусорит, курит много, но потом как-то притерлись и начали дружить». Дамшани улыбается и отвечает: «Сама ты дурная», — и обнимает подругу.

Фати и Дашмани причёсывают друг друга Сергей Строителев © ИА REGNUM

Отверженные

Обитательница колонии Сергей Строителев © ИА REGNUM

За несколько дней я познакомился со всеми жителями этого места с помощью главы поселения Чандры, который помогал мне с переводом, однако одна из женщин все время молча обходила меня стороной. Я наблюдал за ней и видел постоянную грусть в глазах. Я понимал, что мне скоро уезжать, и решился подойти. Шейла разговаривает, опустив глаза:

Шейла Сергей Строителев © ИА REGNUM

«Я живу в колонии уже 42 года. Решила уйти из родного села в 18 лет. Несколько лет я терпела унижения со стороны родственников и односельчан, я была очень скромной и набожной — никому ничего плохого не делала и почему-то воспринимала все происходящее как должное. Но я не вытерпела, так как постепенно моя жизнь превратилась в сущий ад. Мой родной отец сделал для меня отдельный вход в дом — дырку в задней стенке, напоминающую отверстие в собачьей конуре, запрещая мне входить через парадную дверь. Пищу мне приходилось принимать на полу — на этом настояла мать. Братья и сестры смеялись и кидали мне хлеб во время обеда. Мне приходилось есть, чтобы были силы. Все они действительно верили, что я проклята, только так я могу оправдать их поступки».

Шейла возвращается в свою комнату после стирки Сергей Строителев © ИА REGNUM

Я слушаю все это и мне просто нечего ответить. Глаза женщины наполняются слезами. Я понимаю, что никакие слова не смогут утешить ее и помочь выкинуть из сердца ту боль, которую она испытала в прошлом. Родные так и не навещали ее с тех пор. Наверное, ее история поразила меня больше всего, однако в колонии каждый прокаженный имеет свою собственную, приведшую его в это место.

Сонилал до сих пор продолжает носить футболку с надписью «Freedom of Speech», которую привез ему сын шесть лет назад. Мужчина говорит:

Сонилал Сергей Строителев © ИА REGNUM

«Это был единственный раз, когда сынок навещал меня, несмотря на то, что работает в часе езды от колонии. Он приехал и вручил мне майку , — глаза Сонилала заблестели. — Я очень надеюсь, что он успеет навестить меня еще раз, я думаю, у него хороший дом и есть дети, я уверен, что есть» , — добавляет Сонилал.

Мужчина развешивает белье Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ганга дети навещают время от времени, оставляя овощи и фрукты на крыльце дома, избегая общества отца и не давая ему возможности даже увидеть их.

Ганга Сергей Строителев © ИА REGNUM

«Я видел их из окна однажды, но не успел обуться, когда вышел на крыльцо, они уже ушли, я закричал вслед, они, наверное, не услышали, хотя были не так далеко. Я думаю, что дети просто не знают, что я дома, может думают, что я вышел куда-то, хотя куда я могу выйти» , — рассказывает Ганга.

Дом Ганги Сергей Строителев © ИА REGNUM

Сану, имеющая шестерых детей, не видела их уже 23 года, так как шаман в родной деревне предсказал им страшные мучения, если они навестят мать. Женщина нехотя вспоминает те страшные времена:

Сану Сергей Строителев © ИА REGNUM

«Вся деревня собралась у моего крыльца ранним утром, они за руки вытащили меня на улицу и, окружив, начали ругать, кричали, что я должна уйти. Я осталась, а в следующий раз они подкинули мне в дом змею, и я только чудом обнаружила ее под кроватью. Муж никак не поддерживал меня, просто молча пил целыми днями, хотя я умоляла его предпринять что-то, а дети были маленькие и ничего не соображали. Я собрала самое необходимое и ушла в Хокану. Детишки мои выросли в атмосфере неприятия таких, как я, они так воспитаны, и я их не виню, но мужа простить не могу. Он мужчина и мог сделать что-то».

Сану несет ведро с водой к своему жилищу Сергей Строителев © ИА REGNUM

Лалибахадур живет в колонии уже более полувека. Из-за поздней диагностики у мужчины появились деформации. Он был вакцинирован и даже пытался жениться, предлагая потенциальным женам 100 долларов (огромные по непальским меркам деньги), но никто так и не согласился.

Лалибахадур Сергей Строителев © ИА REGNUM

«Мы с мамой долго собирали деньги, продавая молоко на рынке, а потом ходили по домам в деревне. Мама меня сватала, но ничего не вышло, ее не хотели слушать, смеялись над ней, а некоторые даже бранили. Я был хороший жених — трудолюбивый, не пил, почитал старших, но, наверное, невесты боялись проклятия. После нашего ухода невесты чистили крыльцо и просили у богов, чтобы проклятие обошло их стороной. Когда мама ушла, я покинул родное село. Я тогда не знал про колонию и сначала жил на улице на свадебные деньги, однако они быстро закончились, и мне пришлось попрошайничать в Катманду» — вспоминает Лалибахадур.

Одно из старейших зданий колонии, в котором живет Лалибахадур Сергей Строителев © ИА REGNUM

Фатик, бывший учитель литературы, который с горя запил после заболевания и к которому ни разу не приезжали родственники за 35 лет проживания в колонии.

Фатик Сергей Строителев © ИА REGNUM

«Я помню этот день, день, когда моя счастливая жизнь закончилась — доктор сообщил односельчанам, что я заболел. Никто не пришел на мой урок, а подростки тыкали в меня пальцем и называли проклятым. Один из самых бойких даже поднял камень, но не кинул — не решился. Это было только началом. Каждый день издевки становились все изощреннее — мне перестали продавать продукты в магазине, кидали камни в окно, а в один день зарезали весь мой скот. Я тогда начал пить в другом селе, куда ходил за ракией (рисовая водка), однако, рано или поздно все тайное становится явным, и туда тоже дошла информация о моем проклятии. В соседнее село меня также перестали пускать. Я был в депрессии, мне было очень плохо и страшно, я ушел ночью, в пустоту, в никуда», — рассказывает Фатик.

Фатик во дворе колонии Сергей Строителев © ИА REGNUM

Рам заразился проказой от родителей в возрасте 15 лет. Всей семье пришлось переехать в колонию из-за нападок односельчан. После смерти родителей Рам остался в колонии — ему просто некуда было идти. Своей семьи у мужчины так и не появилось.

Рам Сергей Строителев © ИА REGNUM

«Я знаю, что мне повезло больше, чем остальным, — я прожил вместе с семьей долгое время в колонии. тТаких случаев я больше не знаю. Я любил мать и отца, несмотря на то, что получил проказу именно от них. Мы ушли из родного села после того, как отца сильно избили, а наш дом подожгли, поставив ультиматум: если не покинем деревню — нас убьют. Я помню это как сейчас, я стоял и смотрел в лицо своему другу, который был в толпе беснующихся односельчан. Мы вместе с ним бегали на озеро каждый день, а тогда я не видел ничего, кроме ненависти, в нем. Как такое возможно? Ведь мы были близки».

Рам спит около своего жилища — внутри слишком жарко Сергей Строителев © ИА REGNUM

Самое печальное для меня в разговорах с обитателями колонии было спокойствие, с которым большинство из них рассказывали свои душераздирающие истории. Я понимал, что они просто привыкли оставаться забытыми. Это скромные молчаливые люди с невыносимой грустью в глазах.

Внутри одного из домов колонии Сергей Строителев © ИА REGNUM

Мое время в колонии подходило к концу, я не хотел покидать этих дружелюбных людей, с которыми мы столько времени провели в разговорах. Меня долго провожали, и я обещал вернуться.

Дома прокаженных Сергей Строителев © ИА REGNUM

Госпиталь на границе здравомыслия и табу

Менеджер Мохан по дороге обратно в Катманду сказал мне, что на юге Непала есть госпиталь, занимающийся современным уходом за больными — Лалгад, находящийся неподалеку от города Джанакпур. Эта местность была хорошо мне знакома — я уже был гостем этого города в недалеком прошлом. Я принял решение направиться именно туда.

Через 15 часов тряски в автобусе я был в Джанакпуре. Найти место не составило труда — все местные знают про госпиталь — единственный в стране, находящийся в лесу, километрах в десяти от города. До госпиталя пришлось идти пешком, что заняло несколько часов.

Двор около операционной госпиталя Лалгад, принимающей больных круглые сутки Сергей Строителев © ИА REGNUM

В Лалгаде меня встречает охранник и провожает в офис координатора Кумара, одетого в хороший синий костюм и абсолютно свободного говорящего на английском языке. Несмотря на то, что Кумар непалец, его отношение к табу кардинально отличается от рядового.

«Существование табу в современном обществе вряд ли можно оправдать чем бы то ни было. Можно долго и муторно рассуждать о сложившихся древних традициях в той или иной стране, но все это теряет значимость, когда на кону стоит безопасность человека» — говорит Кумар.

Молодая прокаженная с ребенком в палате госпиталя Сергей Строителев © ИА REGNUM

Лалгад — это современный госпиталь, спонсируемый британской организацией Nepal Leprosy Trust. Госпиталь вмещает около 100 больных, на которых приходится не менее 10 врачей, знающих о проблеме все и делающих обход два раза в день. Офис госпиталя постоянно контактирует с Лондоном, куда посылаются отчеты о проделанной работе, кейсы новых больных и финансовые сметы.

Пациенты ждут приема в перевязочной Сергей Строителев © ИА REGNUM

Пациенты госпиталя Сергей Строителев © ИА REGNUM

Один из работников госпиталя несет больного на койку Сергей Строителев © ИА REGNUM Процедуры в перевязочной. Прокаженные уже привыкли к боли, поэтому почти не реагируют на болезненные процедуры Сергей Строителев © ИА REGNUM Перевязка во время утреннего обхода, осуществляемого ежедневно Сергей Строителев © ИА REGNUM Во время утреннего обхода в палатах госпиталя. Врачи смотрят состояние ран больных, советуются насчет необходимой терапии Сергей Строителев © ИА REGNUM Прокаженный в палате госпиталя Сергей Строителев © ИА REGNUM

В палате госпиталя Сергей Строителев © ИА REGNUM

Кумар сетует на то, что количество больных, обслуживаемых госпиталем, — это капля в море.

«Уход за прокаженными может осуществляться и на дому , — говорит Кумар. — Что мы тут делаем, так это на время ограждаем их от издевательств со стороны односельчан, пытаясь в то же время заниматься образовательной деятельностью этих самых односельчан, которая является практически безуспешной — задача очень сложная, убедить людей, не имеющих образования и живущих по советам шаманов, что вакцинированные нами прокаженные не опасны для окружающих. К сожалению, ситуация обстоит так, что все пути прокаженных ведут либо к нам, либо в колонию к Хокане, так как терпеть унижения в родных селах долгое время невыносимо» .

Прокаженные проводят время на свежем воздухе, около палаты Сергей Строителев © ИА REGNUM

В клинике организованы короткие встречи, на которых прокаженных учат, как реагировать на вербальную и физическую дискриминацию Сергей Строителев © ИА REGNUM

Прокаженные в палате госпиталя (слева). Прокаженный в палате (справа)

В госпиталь стараются помещать самых проблемных людей. Самый сложный кейс у девочки Маи 13 лет, заболевшей в возрасте трех лет и выброшенной на улицу собственными родителями в возрасте шести. Девочку нашли врачи на пороге больницы в Джанакпуре, с видимыми признаками проказы и отвезли в Лалгад, где она живет до сих пор. Проказа лишила Маю обеих ног. Мая не разговаривает, несмотря на все усилия психолога, который работает в госпитале.

Врачи обрабатывают страшные раны Маи Сергей Строителев © ИА REGNUM

Улицы отрешения

Прожив в госпитале неделю, я не упустил возможности съездить вместе с врачами к прокаженным, продолжающим жить в родных селах и находящимся под наблюдением Лалгада.

Прокаженная, живущая в деревне неподалеку от клиники Лалгад Сергей Строителев © ИА REGNUM

Все три героини моей истории попросили сниматься, пока никто не видит.

Прокаженная, живущая в деревне неподалеку от клиники Лалгад Сергей Строителев © ИА REGNUM

Видимое спокойствие через пять минут сменилось буйством.

«Зачем вы снимаете эту проклятую? — прокричал мне на ломаном английском пьяный парень из толпы, собравшейся вокруг меня в деревне Батишор. — Неужели нету кого получше — вон, сколько у нас красивых девушек в деревне, снимайте их!!!»

Дамкумари из Батишора идет пасти скот Сергей Строителев © ИА REGNUM

Люди с пеной у рта спорили с врачами, пытаясь объяснить, что проказа — это проклятие, кара за грехи и что надо срочно избавиться от больных женщин, увезти их подальше, а в противном случае они готовы сами позаботиться об этом.

Дамкумари Сергей Строителев © ИА REGNUM

В Батишоре я пробыл около трёх часов, и за это время я ощутил то, что приходится терпеть прокаженным каждый день. Я не понимал, как Дамкумари живет с этими людьми, при этом продолжая заниматься какими-то делами — пасти скот, готовить.

Дамкумари со скотом Сергей Строителев © ИА REGNUM

Кумар сказал, что женщину скоро заберут в госпиталь, так как находиться в родном селе ей стало очень опасно.

«Она не хочет верить в то, что односельчане могут нанести ей физический вред, но рано или поздно это всегда происходит, мы это знаем, и для нас это очевидно» — рассказывает Кумар.

Семья прокаженных. Если один из членов семьи болен лепрой, и эти люди не хотят избавляться от больного, они также считаются проклятыми Сергей Строителев © ИА REGNUM

Прокаженная Сергей Строителев © ИА REGNUM

Мне стало не по себе, когда я анализировал все то, что увидел в Непале, — я не мог поверить, что все это являлось реальностью, а не страшным сном. Мне хотелось думать, что все это временно и проблема, безусловно, будет решена. Однако, оценивая все аспекты и понимая, что это целая вереница вопросов — начиная с образования, заканчивая традициями и укоренившимися стереотипами, я понимал, что нужно время, много времени, десятилетия, возможно, века.

Прокаженная внутри своего жилища Сергей Строителев © ИА REGNUM

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