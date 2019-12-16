Сборная России по хоккею одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счётом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Владимир Ткачёв

Андрей Пронин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Андрей Пронин ИА REGNUM Евгений Кетов, Антон Слепышев, Никлас Фриман

Андрей Пронин ИА REGNUM Ере Карьялайнен, Никита Нестеров

Андрей Пронин ИА REGNUM Владимир Ткачёв, Ере Карьялайнен

В составе российской сборной две шайбы забросил нападающий Антон Слепышев. На второй минуте матча он реализовал большинство после передачи Вадима Шипачёва. А за две минуте до конца третьего периода он оформил дубль.

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок Первого канала по хоккею Россия – Финляндия

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаил Григоренко

Андрей Пронин ИА REGNUM Миика Койвисто, Отто Пааянен, Владимир Ткачёв

Таким образом, сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала. Первое место заняла команда Швеции. Сборная Финляндии стала третьей. На четвёртой строчке оказалась команда Чехии.

Андрей Пронин ИА REGNUM Никита Сошников

Напомним, в первом матче на турнире сборная России проиграла Швеции со счётом 3:4, после чего обыграла Чехию в серии буллитов — 4:3.

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