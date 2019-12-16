Сборная России по хоккею заняла второе место на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счётом 2:0.
В составе российской сборной две шайбы забросил нападающий Антон Слепышев. На второй минуте матча он реализовал большинство после передачи Вадима Шипачёва. А за две минуте до конца третьего периода он оформил дубль.
Таким образом, сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала. Первое место заняла команда Швеции. Сборная Финляндии стала третьей. На четвёртой строчке оказалась команда Чехии.
Напомним, в первом матче на турнире сборная России проиграла Швеции со счётом 3:4, после чего обыграла Чехию в серии буллитов — 4:3.
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