Москва, , 16:48 — REGNUM Мужская сборная Швеции по хоккею обыграл команду Чехии в третьем матче Кубка Первого канала, проходящего в рамках Евротура.

Игра проходила на льду московской «ЦСКА-Арены» и закончилась победой сборной Швеции со счетом 3:1.

Первый период прошел без забитых голов. Во втором счет открыла сборная Швеции усилиями Денниса Расмуссена, отличившегося на 21-й минуте. Спустя 6 минут шведы удвоили счет после гола Мальте Стрёмвалля, забитого в большинстве.

На 49-й чехам удалось отыграть одну шайбы с помощью гола Гинека Зогорны (49-я в большинстве), однако на большее их не хватило и под занавес игры (60-я) Деннис Расмуссен отправил третью шайбу в ворота сборной Чехии и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам матча в активе сборной Швеции стало 6 очков и первое место турнирной таблице. У сборной Чехии 3 очка и третье место.