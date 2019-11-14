В рамках VIII Культурного форума в Санкт-Петербурге в среду, 13 ноября, открылась выставка двух художниц — Анны Филимоновой и Лоранс де Марльяв.
Выставка в рамках проекта «Из Марьино во Францию»
Выставка проходит в музейно-выставочном центре «Петербургский художник» на Мойке.
В экспозиции представлены работы, созданные в рамках проекта «Из Марьино во Францию».
Работы художницы Лоранс де Марльяв
Выставка в рамках проекта «Из Марьино во Францию»
Работы художницы Лоранс де Марльяв
Работы художницы Лоранс де Марльяв
Картины двух художниц демонстрируют взгляд на французское и русское садово-парковое искусство через натурные пейзажи. Увлечение пленэрной живописью, и в частности, изображением регулярных ландшафтных парков, стало предметом вдохновения двух давних знакомых и коллег по цеху.
«Эта выставка очень важна для меня, потому что я по сути петербургский художник, но давно живу во Франции. Здесь, в галерее «Петербургский художник», мы начинали сотрудничать с моими коллегами более, чем 10 лет назад», — рассказала журналистам Анна Филимонова.
Работы художницы Анны Филимоновой
«Художник в саду — это тема удивительная. На выставке представлены французские сады Виландри, сады Шомона на Луаре с вековыми тисами, все то, что вдохновляет меня уже очень много лет. Французский сад — это совершенно потрясающий организм, который интересен именно рельефами и удивительным богатством растений», — отметила художница.
Работы художницы Анны Филимоновой
По ее словам, выставка создавалась совместно с ее коллегой и давней знакомой Лоранс де Марльяв.
«Лоранс, так же как я, очень много пишет на пленэре. Уже много лет мы сотрудничаем с галерей «Петербургский художник», и устраиваем пленэры для петербургских художников во Франции. А Лоранс уже неоднократно приезжала в Россию, писала в имении Льва Толстого Ясная поляна, и теперь намерена создавать свои работы и в усадьбе Марьино, и в Санкт-Петербурге», — рассказала Анна Филимонова.
«Для меня, как для председателя Ассоциации «Культурный перекресток», очень важно сотрудничество между русскими и французскими художниками. Место, которое нас принимает, нам очень помогает, и это очень здорово», — подчеркнула Анна Филимонова.
Картина художницы Анны Филимоновой «Пейзаж с маленькими тиссами в Вилландри»
Работы художницы Анны Филимоновой
Работы художницы Анны Филимоновой
В свою очередь Лоранс де Марльяв поделилась с журналистами своими впечатлениями о работе на пленэре в России.
«Мне очень нравится, что в России так много пространства. Совсем другой масштаб по сравнению с Францией. Это меня поразило больше всего. Я была в Туле, в Ясной поляне, и что особенно мне понравилось — совершенно необычная атмосфера, очень дружеская и очень теплая. Один из моих предков, Ксавье де Местр, много лет назад приехал в Россию, и организовал мастерскую для обучения живописи. С детства я видела невероятные пейзажи в домашней коллекции — например, «Пруд в Царском селе». И я очень хотела увидеть это все своими глазами. Теперь я надеюсь увидеть своими глазами и усадьбу Марьино».
По словам Анны Филимоновой, в ближайшее время художницы намерены приехать для работы и творчества в усадьбу Марьино вместе с учениками парижской школы живописи Лоранс де Марльяв.
«Я уверена, что на следующем Культурном форуме мы расскажем о результатах «Русских сезонов» во Франции, и возможно, «Французских сезонов» в Санкт — Петербурге. Россия и Франция не так уж далеки друг от друга ‑ и географически, и главное, с точки зрения сердечной. Мы близки», — заключила общение с журналистами Анна Филимонова.
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