В рамках VIII Культурного форума в Санкт-Петербурге в среду, 13 ноября, открылась выставка двух художниц — Анны Филимоновой и Лоранс де Марльяв.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка в рамках проекта «Из Марьино во Францию»

Выставка проходит в музейно-выставочном центре «Петербургский художник» на Мойке.

В экспозиции представлены работы, созданные в рамках проекта «Из Марьино во Францию».

Дарья Драй ИА REGNUM Работы художницы Лоранс де Марльяв

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка в рамках проекта «Из Марьино во Францию»

Дарья Драй ИА REGNUM Работы художницы Лоранс де Марльяв

Дарья Драй ИА REGNUM Работы художницы Лоранс де Марльяв

Картины двух художниц демонстрируют взгляд на французское и русское садово-парковое искусство через натурные пейзажи. Увлечение пленэрной живописью, и в частности, изображением регулярных ландшафтных парков, стало предметом вдохновения двух давних знакомых и коллег по цеху.

«Эта выставка очень важна для меня, потому что я по сути петербургский художник, но давно живу во Франции. Здесь, в галерее «Петербургский художник», мы начинали сотрудничать с моими коллегами более, чем 10 лет назад», — рассказала журналистам Анна Филимонова.

Дарья Драй ИА REGNUM Работы художницы Анны Филимоновой

«Художник в саду — это тема удивительная. На выставке представлены французские сады Виландри, сады Шомона на Луаре с вековыми тисами, все то, что вдохновляет меня уже очень много лет. Французский сад — это совершенно потрясающий организм, который интересен именно рельефами и удивительным богатством растений», — отметила художница.

Дарья Драй ИА REGNUM Работы художницы Анны Филимоновой

По ее словам, выставка создавалась совместно с ее коллегой и давней знакомой Лоранс де Марльяв.

«Лоранс, так же как я, очень много пишет на пленэре. Уже много лет мы сотрудничаем с галерей «Петербургский художник», и устраиваем пленэры для петербургских художников во Франции. А Лоранс уже неоднократно приезжала в Россию, писала в имении Льва Толстого Ясная поляна, и теперь намерена создавать свои работы и в усадьбе Марьино, и в Санкт-Петербурге», — рассказала Анна Филимонова.

«Для меня, как для председателя Ассоциации «Культурный перекресток», очень важно сотрудничество между русскими и французскими художниками. Место, которое нас принимает, нам очень помогает, и это очень здорово», — подчеркнула Анна Филимонова.

Дарья Драй ИА REGNUM Картина художницы Анны Филимоновой «Пейзаж с маленькими тиссами в Вилландри»

Дарья Драй ИА REGNUM Работы художницы Анны Филимоновой

Дарья Драй ИА REGNUM Работы художницы Анны Филимоновой

В свою очередь Лоранс де Марльяв поделилась с журналистами своими впечатлениями о работе на пленэре в России.

«Мне очень нравится, что в России так много пространства. Совсем другой масштаб по сравнению с Францией. Это меня поразило больше всего. Я была в Туле, в Ясной поляне, и что особенно мне понравилось — совершенно необычная атмосфера, очень дружеская и очень теплая. Один из моих предков, Ксавье де Местр, много лет назад приехал в Россию, и организовал мастерскую для обучения живописи. С детства я видела невероятные пейзажи в домашней коллекции — например, «Пруд в Царском селе». И я очень хотела увидеть это все своими глазами. Теперь я надеюсь увидеть своими глазами и усадьбу Марьино».

По словам Анны Филимоновой, в ближайшее время художницы намерены приехать для работы и творчества в усадьбу Марьино вместе с учениками парижской школы живописи Лоранс де Марльяв.

«Я уверена, что на следующем Культурном форуме мы расскажем о результатах «Русских сезонов» во Франции, и возможно, «Французских сезонов» в Санкт — Петербурге. Россия и Франция не так уж далеки друг от друга ‑ и географически, и главное, с точки зрения сердечной. Мы близки», — заключила общение с журналистами Анна Филимонова.

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