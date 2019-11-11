Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума и старта проекта «Русские Сезоны» во Франции под покровительством Фонда парков и садов Музейно-выставочный центр «Петербургский художник», усадьба Марьино и ассоциация «Культурный Перекрёсток» представляют продолжение многолетнего российско-французского проекта «Из Марьино во Францию».

С 13 по 16 ноября 2019 г. в музейно-выставочном центре «Петербургский художник» (наб. р. Мойки, д.100) пройдет выставка, на которой будут представлены живописные работы французской художницы российского происхождения Анны Филимоновой и акварели французской художницы Лоранс де Марльяв.

Их произведения демонстрируют взгляд на французское и русское садово-парковое искусство через натурные пейзажи. Увлечение пленэрной живописью, и в частности изображением регулярных ландшафтных парков, предметов вдохновения обеих художниц.

Анна Филимонова и Лоранс де Марльяв — давние знакомые, они часто работают вместе на пленэре — во Франции (Нормандия) и в Китае.

Посетив и изучив самые красивые замки и сады Франции, Анна Филимонова создала серию из 60 картин. В свою очередь Лоранс де Марльяв побывала в России — она писала в Ясной Поляне в рамках пленэра, организованного ассоциацией Возрождения исторических садов и парков России.

Выставка станет не только поводом показать итоги работы двух художниц, но и даст торжественное начало новому этапу в российско-французском проекте. Дальнейшим шагом станет приезд художниц из Франции на пленэр в одну из самых красивых усадеб в ленинградской области — в усадьбу Марьино.

Здесь им будут предоставлены все условия для работы в осеннем усадебном романтическом парке. Вслед за этим в 2020 году планируется ответный визит художников из Петербурга во Францию.

Русские гости будут работать совместно с Анной и Лоранс. В рамках «Русских сезонов» несколько старинных французских замков примут в своих стенах русских и французских художников. В замках-резиденциях им будет предложено создать серию работ, посвященную этим родовым имениям. Итоги перекрестных приемов будут представлены на Культурном форуме в Санкт-Петербурге в следующем году.

В рамках этих арт-резиденций и пленэров будет организован образовательный проект — преподаватели Русской школы живописи из Академии художеств дадут серию мастер-классов французским стажерам школы Этуаль. Русские художники, которые будут привлекаться для работы во Франции, должны будут пройти конкурсный отбор — подача заявок до 31 декабря 2019 года на сайте проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14−16 ноября в Санкт-Петербурге пройдет VIII Международный культурный форум «Культурные коды в условиях глобализации».

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