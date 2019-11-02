Минувшая неделя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошла под знаком четвертой годовщины страшной трагедии, потрясшей всю Россию, но больнее всего ударившей по этим двум регионам.

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал «Сад памяти»

31 октября 2015 года международные террористы взорвали над Синайским полуостровом в Египте самолет A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 7К9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Этим бортом с отдыха возвращались 217 пассажиров, в том числе 25 детей. Полет обеспечивали семь членов экипажа.

…От взрыва злодейски заложенной бомбы через 23 минуты после взлета самолет полностью разрушился в воздухе, обломки и тела людей рухнули в Синайской пустыне. Все 224 человека погибли. Среди них были 136 петербуржцев и 48 жителей Ленинградской области, а также представители еще девяти регионов России и двух соседних государств (Украины и Белоруссии).

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал «Сад памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Траурная церемония, посвященная памяти погибших в авиакатастрофе над Синайским морем

Материал о жертвах трагедии: Годовщина катастрофы над Синаем: «Когда-то этот страшный сон закончится…»

…Имена всех без исключения жертв устроенной террористами авиакатастрофы увековечены на мемориале «Сад памяти» на Румболовской горе в городе Всеволожск Ленинградской области. Место было выбрано неслучайно — здесь находятся памятники героям блокадной Дороги жизни, жертвам нацистских концлагерей, воинам-интернационалистам. Рядом — любимый в народе храм Спаса Нерукотворного Образа. Кроме того, большинство погибших жителей Ленобласти проживали именно во Всеволожском районе.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы у мемориала «Сад памяти»

Мемориал «Сад памяти», созданный по инициативе и при финансовой поддержке властей Ленинградской области, открыли ко второй годовщине трагедии, в октябре 2017 года. Облик памятника был выбран в ходе открытого конкурса, победителем стал проект, разработанный коллективом студентов Государственного архитектурно-строительного университета.

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал «Сад памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал «Сад памяти»

В центре памятника — цилиндрические конструкции, похожие на орган. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолёта. На стальных плитах бурого цвета высечены имена и фамилии всех погибших.

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В четвертую годовщину трагедии, 31 октября 2019 года, родственники жертв теракта посетили панихиду в Троице-Измайловском соборе Петербурга, могилы своих близких, а также братское захоронение неопознанных останков погибших на Серафимовском кладбище Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Сад памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Аллея у мемориала «Сад памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Близкие погибших

2 ноября, в день родительской Димитриевской субботы, у мемориала «Сад памяти» во Всеволожске состоялся траурный митинг, посвященный памяти погибших. В нем приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководители Ленобласти и Всеволожского района, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, представляющая регион в нижней палате парламента. Вместе с родными и близкими погибших они возложили цветы к мемориалу.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко на траурной церемонии

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко на траурной церемонии

«Это не только дань памяти, это абсолютно правильный, мирный человеческий протест против террора. Против тех нелюдей, которые, пытаясь запугать нас, убивают ни в чем не повинных людей. Но бог — в правде. Эти люди наказываются и будут наказаны. Наша с вами задача — помнить. Самое главное, что есть у людей, — это память», — сказал Александр Дрозденко, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко на траурной церемонии

По окончании церемонии, после церковного поминовения и минуты молчания, в небо были запущены белые голуби.

Дарья Драй ИА REGNUM Голубь

Дарья Драй ИА REGNUM Траурная церемония, посвященная памяти погибших в авиакатастрофе над Синайским морем

Дарья Драй ИА REGNUM Близкие погибших у мемориала «Сад памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Близкие погибших у мемориала «Сад памяти»

…К пятой годовщине авиакатастрофы — самой ужасной по числу жертв в истории отечественной авиации — на юго-западе Санкт-Петербурга должен быть освящен храм св. Димитрия Солунского, при котором будет работать социальный центр, оказывающий помощь всем пострадавшим от террористических актов и катастроф.