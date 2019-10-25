Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Семьи граждан, погибших в авиакатастрофе А321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, все еще нуждаются в помощи. Об этом заявили представители общественных организаций Петербурга в преддверии очередной годовщины трагедии.

Акция памяти жертв катастрофы в октябре 2018 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, при крушении лайнера погибло 224 человека, больше всего среди них было жителей Петербурга и Ленобласти. Их семьям до сих пор нужна юридическая, реабилитационная, социальная и психологическая помощь. Между тем, как подчеркнула председатель ассоциации «Надо жить» Ирина Антонова, в России до сих пор не принят закон, которырй полноценно защищал бы жертв террористических актов.

По словам главы комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, первостепенной задачей остается внесение изменений в действующее российскон законодательство, чтобы семьи пострадавших при терактах могли рассчитывать на государственную поддержку и на возмещение затрат.

Как сообщила председатель совета благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, родственники погибших все еще ожидают конкретных результатов расследования, но за 2019 год им не сообщили ни одного ранее неизвестного факта. Захарова потеряла в авиакатастрофе дочь и выступает против возобновления полетов в Египет до тех пор, пока в расследовании не будет поставлена точка.

Ирина Захарова также считает, что на данный момент необходимо работать с семьями пострадавших, поэтому работа благотворительного фонда «Рейс 9268» будет строиться на помощи живым.

Добавим, 31 октября в 7:14 мск, ровно в час крушения самолета, состоится панихида в Троице-Измайловском соборе Петербурга. К местам захоронения погибших на Серафимовском кладбище, в «Саду памяти» во Всеволожском районе Ленобласти и другим возложат цветы.

Настоятель будущего храма Дмитрия Солунского Сергей Кубышкин надеется, что к пятой годовщине трагедии над Синайским полуостровом социальный центр, оказывающий помощь пострадавшим от террористических актов, будет достроен и освящен.

Самолёт Airbus A321 компании «Когалымавиа», следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом вскоре после вылета из египетского курортного города 31 октября 2015 года. Находившиеся на борту 224 человека, включая семерых членов экипажа, погибли.

Большинство пассажиров трагического рейса были жителями Северо-Запада России, в основном из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Также на борту находились четверо граждан Украины и один гражданин Белоруссии.

Российские спецслужбы после расследования признали происшествие терактом: самолет был взорван в воздухе заложенной на борту бомбой. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С ноября 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом — до налаживания должного уровня безопасности полётов. В апреле 2018 года были возобновлены регулярные полёты из Москвы в Каир. Однако чартерные рейсы в Египет всё ещё не восстановлены.

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