В Петербурге в пятницу, 1 ноября, на заводе «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония закладки дизель-электрических подводных лодок «Магадан» и «Уфа» проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Подводная лодка «Уфа»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие АО «Адмиралтейские верфи»

В торжественной церемонии приняли участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

«Эти лодки по счёту — третья и четвёртая. Строительство серии идет успешно, по счёту контракта. Мы уверенно заявляем, что все лодки будут сданы в установленные сроки с соответствующим качеством», — заявил Бузаков.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Бузаков

Дарья Драй ИА REGNUM Подводная лодка «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония закладки подводных лодок «Магадан» и «Уфа»

Как отметил Николай Евменов, закладка сразу двух подводных лодок является для кораблестроителей и военных моряков уникальным мероприятием.

«Уже сданы шесть подлодок для Черноморского флота, которые доказали не только свою нужность и надежность, но и высокую эффективность. Сейчас заложена серия из шести лодок, которые станут надёжным вкладом в укрепление дальневосточных рубежей», — отметил он.

Дарья Драй ИА REGNUM Николай Евменов

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр

Главный конструктор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Молчанов добавил, что строительство всех серий планируется завершить вовремя, к 2022 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Подводная лодка «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий АО «Адмиралтейские верфи»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие АО «Адмиралтейские верфи»

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония закладки подводных лодок Магадан и Уфа

Конструкции будущих подлодок «Уфа» и «Магадан» освятил и окропил святой водой настоятель Николо-Богоявленского морского кафедрального собора протоиерей отец Богдан. После этого на каждую лодку была установлена закладная доска.

Дарья Драй ИА REGNUM Закладная доска ПЛ «Уфа»

Дарья Драй ИА REGNUM Установка закладной доски ПЛ «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Установка закладной доски ПЛ «Уфа»

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Напомним, контракт на строительство шести подводных лодок для Тихоокеанского флота России руководства Минобороны РФ и верфей подписали в сентябре 2016 года. Первый подводный корабль, «Петропавловск-Камчатский», завершил морской этап госиспытаний 10 октября 2019 года. Второй, «Волхов», готовится к спуску на воду в декабре текущего года.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие АО «Адмиралтейские верфи»

Проект 636.3 относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, которые считаются одними из самых малошумных из ныне существующих в мире. Подлодки являются улучшенным вариантом экспортной субмарины проекта 877ЭКМ. Они способны развивать надводную скорость 18 узлов, погружаться на глубину до 300 метров. Их подводное водоизмещение составляет около 4 тысяч тонн, а автономность плавания достигает 45 суток.

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение закладных секций

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение закладных секций

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение закладных секций

Кроме того, экипаж на таких субмаринах небольшой, он состоит всего из 52 человек. Подводные лодки проекта 636.3 оснащены шестью торпедными аппаратами, в боекомплект входят 18 торпед или 24 мины, а также крылатыми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ».

Отметим, АО «Адмиралтейские верфи» — базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. 5 ноября 2019 года на заводе будут праздновать 315-летие со дня основания верфей.