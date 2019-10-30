Москва, , 08:12 — REGNUM Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов в опубликованном 30 октября интервью изданию «Красная звезда».

Речь идёт о новейших кораблях противоминной обороны, которые в настоящее время серийно производятся на Средне-Невском судостроительном заводе.

«Суда выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, манёвренностью и живучестью», — отметил адмирал, уточнив, что корабли уже поэтапно поступают на флот и проходят испытания.

Также, по словам главкома, судостроители на заводе «Северная верфь» работают над новейшими многоцелевыми фрегатами дальней морской зоны проекта 22 350. В частности, ведётся строительство корабля «Адмирал флота Советского Союза Исаков», готовится к спуску на воду фрегат «Адмирал флота Головко», завершаются испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов».

Кроме этого, сообщил Евменов, в этом году состоялась закладка двух больших десантных кораблей «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». Работы над ними ведутся на судостроительном заводе «Янтарь».

В Санкт-Петербурге и Татарии продолжается активное строительство малых ракетных кораблей проекта 22 800. Одновременно с этим проходит и обновление вспомогательного флота, строятся большие гидрографические суда и катера, сообщил адмирал.