В начале сентября 2019 года в Санкт-Петербурге торжественной церемонией в присутствии высокопоставленных гостей открыли филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове

Городу и воспитанницам преподнесли новое здание, возведенное в соответствии с новейшими веяниями стиля хайтек. Построенный в кратчайшие сроки образовательный комплекс гармонично сочетается и с находящимся в непосредственной близости стадионом «Газпром Арена», и с задающим тон панораме Финского залива небоскребом «Лахта центра», и с урбанистическими виадуками Западного скоростного диаметра. Новый комплекс должен стать не только образцовым учебным заведением, но и примером того, как в Санкт-Петербурге, славном своей архитектурой, можно создавать и новые шедевры…

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове

Однако, помимо контраста архитектуры XXI века и архитектуры века XIX, которой полон исторический центр Северной столицы, здание пансиона подчеркивает и еще один, куда менее приятный контраст. Он создается между заботой оборонного ведомства о новом и дорогом и пренебрежением к тому, что в министерстве, по-видимому, считают старым и ненужным, а именно к находящимся в эксплуатации Минобороны памятникам архитектуры и объектам культурного наследия Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове

В объектив фотокорреспондента ИА REGNUM попали лишь несколько зданий, находящихся в культурном и туристическом центре города или близких к нему, однако и их состояние дает представление об отношении военных чиновников к культурному наследию Северной столицы.

…Небольшое путешествие по «военно-культурным» объектам Петербурга началось в самом центре города — на Дворцовой площади. Здесь, в месте, где считает своим долгом сфотографироваться каждый гость Северной столицы, расположены два здания, долгая история которых всегда была связана с военным ведомством. Это здание Главного Штаба, возведенное в 1819—1829 гг. именитым архитектором Карлом Росси, и здание Штаба Гвардейского корпуса, построенное в 1837—1843 гг. выдающимся архитектором Александром Брюлловым. Оба здания выполнены в стиле классицизма, оба признаны памятниками архитектуры, оба эксплуатируются штабом Западного военного округа… и оба находятся в плачевном состоянии.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Главного штаба (Штаб ЗВО)

Дарья Драй ИА REGNUM Барельеф на здании Штаба Гвардейского корпуса (штаб МТО ЗВО)

Здание Главного штаба в его современном состоянии являет собой пример единства противоположностей, ведь недавно отреставрированная и сияющая новёхонькой краской часть фасада без всякого предупреждения сменяется фасадом неухоженным, частично закрытым зеленой защитной сеткой и густо «украшенным» трещинами и грязными разводами.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Главного штаба (Штаб ЗВО)

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Главного штаба (Штаб ЗВО)

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Главного штаба (Штаб ЗВО)

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Главного штаба (Штаб ЗВО)

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Главного штаба (Штаб ЗВО)

Здание же Штаба Гвардейского корпуса куда более однозначно. Его как будто вовсе лет двадцать-тридцать не касалась рука реставратора: разбитая лепнина, выцветшая краска грязно-болотного цвета, облупившиеся водосточные трубы создают уникальное сочетание с находящимся всего в паре десятков метров Зимним дворцом, который содержится в почти идеальном состоянии.

Дарья Драй ИА REGNUM Штаб Гвардейского корпуса (штаб МТО ЗВО)

Дарья Драй ИА REGNUM Штаб Гвардейского корпуса (штаб МТО ЗВО)

Дарья Драй ИА REGNUM Штаб Гвардейского корпуса (штаб МТО ЗВО)

Дарья Драй ИА REGNUM Штаб Гвардейского корпуса (штаб МТО ЗВО)

Дарья Драй ИА REGNUM Штаб Гвардейского корпуса (штаб МТО ЗВО)

Дарья Драй ИА REGNUM Штаб Гвардейского корпуса (штаб МТО ЗВО)

Дарья Драй ИА REGNUM Штаб Гвардейского корпуса (штаб МТО ЗВО)

Путешествие продолжилось осмотром архитектурного ансамбля Михайловского дворца — еще одного центра притяжения туристов. Здесь в соответствии с проектом ансамбля авторства того же Росси в 1821—1826 гг. архитектором Андреем Михайловым был построен Ордонансгауз — здание, которое и поныне выполняет все те же функции военной комендатуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Ордонансгауз (комендантское управление) (военная комендатура)

Дарья Драй ИА REGNUM Ордонансгауз (комендантское управление) (военная комендатура)

Дарья Драй ИА REGNUM Ордонансгауз (комендантское управление) (военная комендатура)

При взгляде на этот объект культурного наследия открывается уже знакомая картина: состояние фасада резко контрастирует с находящимся прямо напротив музейным комплексом, с которым оно как раз и должно гармонировать по задумке архитекторов XIX века. И контраст этот вызван явным отсутствием внимания к внешнему виду здания комендатуры — облупившаяся краска и многолетний слой грязи явно свидетельствуют: то, что происходит внутри этого строения, куда менее важно, чем образование воспитанниц Министерства обороны.

Дарья Драй ИА REGNUM Дверь Ордонансгауза (комендантское управление) (военная комендатура)

Дарья Драй ИА REGNUM Дверь Ордонансгауза (комендантское управление) (военная комендатура)

Дарья Драй ИА REGNUM Дверь Ордонансгауза (комендантское управление) (военная комендатура)

После знакомства с принадлежащими военным зданиями в туристическом центре города стало любопытно узнать, в каком состоянии министерством содержатся культурно значимые объекты, не находящиеся в объективе фотоаппаратов гостей города. Особое внимание привлекло здание Обуховской больницы, построенное еще в конце XVIII века и впоследствии неоднократно перестраивавшееся.

Дарья Драй ИА REGNUM Обуховская больница (Военный госпиталь)

Дарья Драй ИА REGNUM Обуховская больница (Военный госпиталь)

Дарья Драй ИА REGNUM Обуховская больница (Военный госпиталь)

Дарья Драй ИА REGNUM Обуховская больница (Военный госпиталь)

Дарья Драй ИА REGNUM Обуховская больница (Военный госпиталь)

Главное здание одной из первых в России городских больниц и прилегающий к нему Лечебный корпус в память принца П. Г. Ольденбургского признаны памятниками культуры, находятся недалеко от культурного центра города и… «радуют» прохожих зрелищем выбитых окон, заколоченных жестяными листами дверей, оголенной кирпичной кладки и даже прорастающими из щелей кустиками.

Единственными признаками, говорящими о том, что принадлежащее Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова здание не заброшено, являются новехонькие стеклопакеты, установленные то тут, то там, без всякого порядка и единообразия. Как и на предыдущих объектах, мысль о сравнительной незначительности этого учреждения по сравнению с Пансионом воспитанниц возникает сама собой.

Дарья Драй ИА REGNUM Корпус в память принца Ольденбургского (Военный госпиталь)

Дарья Драй ИА REGNUM Корпус в память принца Ольденбургского (Военный госпиталь)

Дарья Драй ИА REGNUM Контрольно-пропускной пункт военного городка

Дарья Драй ИА REGNUM Контрольно-пропускной пункт военного городка

Дарья Драй ИА REGNUM Корпус в память принца Ольденбургского (Военный госпиталь)

Дарья Драй ИА REGNUM Корпус в память принца Ольденбургского (Военный госпиталь)

Неизбежно встаёт вопрос: неужели только нам виден этот разительный контраст между отношением к новому и старому? Неужели он не заботит ни чиновников Министерства обороны, так много уделяющих внимание историческому наследию на словах, ни других высокопоставленных лиц, связанных с Петербургом и его судьбой по долгу службы?