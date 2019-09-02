Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Минобороны РФ в Санкт-Петербурге сможет продолжить славные традиции Смольного института благородных девиц. Об этом заявил 2 сентября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на торжественной церемонии открытия нового учебного заведения.

Комплекс филиала пансиона расположен на Бычьем острове и полуострое Безымянный в дельте Невы. Все воспитанницы пансиона будут находиться на полном государственном обеспечении.

Глава оборонного ведомства напомнил о традициях женского образования в России, которые были связаны со Смольным институтом.

«Именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц, 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования. В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения», — подчеркнул министр.

Он рассказал, что в пансионе, который создан 11 лет назад в Москве, созданы все условия для получения образования, применяются новые методики и технологии, реализуются инновационные познавательные и творческие проекты. Это позволяет воспитанницам получать высококачественное образование, побеждать на конкурсах и олимпиадах.

Немаловажным является и воспитательная функция пансиона воспитанниц Минобороны, которой здесь уделяется особое внимание.

«В пансионе прививают семейные ценности, благородство и трудолюбие. С учетом этого положительного опыта, а также в целях социальной поддержки военнослужащих и членов их семей президент России принял решение о создании филиала пансиона в Санкт-Петербурге», — пояснил Сергей Шойгу.

«Но знайте — для достижения поставленных целей потребуется напряжение сил и большая самоотдача. Не сомневаюсь, что вы с честью будете нести звание воспитанниц пансиона», — сказал глава Минобороны, обращаясь к принятым в петербургский филиал воспитанницам и вручил учебному заведению знамя.

Как сообщало ИА REGNUM, в петербургский филиал поступило 240 девочек, сформированы по возрасту три класса — 5-е, 6-е, 7-е классы, по три каждый. Конкурс при поступлении превысил 5 человек на место.

Приоритет при поступлении в Пансион воспитанниц Минобороны имеют дочери военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, дочери погибших военнослужащих, участников и ветеранов боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга, девочки из неполных и многодетных семей.

В петербургском филиале, который был построен военными строителями всего за 232 дня, оборудованы спальный корпус на 560 мест, учебно-административный корпус со столовой, блоком дополнительного образования, библиотекой и актовым залом на 800 мест. Здесь же имеются медпункт, бассейн и универсальный спортивный зал.

Общая площадь предоставленных пансиону помещений превысила 53 тыс. кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко будет опекать питерский филиал Пансиона воспитанниц Минобороны РФ