«Присутствие 2019»: фотография в качестве психотерапии
В Петербурге уже третий год проходит международный фотофестиваль «Присутствие»: мероприятие обычно совмещает в себе выступления отечественных и зарубежных фотографов, выставку, арт-лаборатории и лекции с интерактивами для гостей и участников. В 2019 году «Присутствие» длится с 23 октября 4 ноября в порту Севкабель. Основная часть программы отведена экспозиции «Коллективность. Ось мира»: и этот случай, когда под осью мира можно считать универсальность и всеобщность идей. Здесь робототехника переплетается с природным началом, космос — со смартфоном, успешность — с первым сексуальным опытом. Искусство — это про видеть и думать, в нем нет универсального значения.
Зал с главной выставкой разбит на несколько зон: можно двигаться хаотично, рассматривая стенды вразнобой; или проходя из начала экспозиции в конец: правда, направления здесь не заданы, и вы переходите интуитивно, опираясь на то, что первым бросается в глаза. Кроме стендов с фотографиями, плакатами и газетными вырезками, есть интерактивные зоны с мини-играми.
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Ось мира на трех китах
Например, одна из них была связана с равновесием: трем гостям нужно было встать на три крутящихся железных диска так, чтобы они все оказались сбалансированы, и тогда на экране около этих дисков высветится изображение с камер видеонаблюдения в зале: коллективные движения выливаются в массовость и отражение мира. Завораживающий момент: на один диск встает сразу пара, мужчина и женщина, и обнимаются, приводя платформу в состояние равновесия. Любовь — как ключ к гармонии?
Экспонаты, несмотря на потенциал метафоричности, можно смело делить на три группы: первая — это «мета»: темы, посвященные времени, пространству, жизни как явлению, чему-то неощутимому и вечному, тому, что волновало людей издревле. Здесь и работы, связанные с космосом или человеческой памятью, и размышления о смысле жизни на примере рождения звезд.
Вторая — это человеческие истории, наши года от рождения и до пенсии. Это одиночество в проекте «Портрет с собой», где люди с помощью специальных приложений монтировали фотографии сами с собой, в знак того, что кроме нас с нами на протяжении всей жизни остаются… только мы. Получившиеся кадры разложены в рамках на письменном столе: маленькая армия раздвоенных одиночек, доказывая всем, что цельность личности не зависит от наличия у нее окружения. Кто-то увидит в серии портретов что-то свое, третье, и тоже окажется прав, потому что какой бы ни была идея художника — зритель находит то, что необходимо именно ему.
Третья ведущая тематика — это интернет, соцсети, виртуальные коммуникации. Например, инсталляция «Памятник отпечатку большого пальца» фотохудожницы Натальи Драчинской: это плитка, покрытая десятками чужих отпечатков на фоне одного крупного. Памятник отражает (по мнению автора) нашу привязанность к смартфонам; то, что ключом от всей нашей жизни становятся наши руки. Приложи палец к сканеру на устройстве, и отпечаток зачтется за пароль, а в самом устройстве — наши фотографии, документы, любимая музыка, переписки, доступы к аккаунтам в социальных сетях. Недавно, например, вышел фильм «Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского: и в нем главный герой живет чужой жизнью, только владея чужим айфоном.
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Интернет становится дорогой одновременно и к объединению людей, и к их отдалению друг от друга. Вроде бы теперь можно связаться с кем угодно, и в то же время мы вечно утыкаемся в экран. Даже мобильные фото отражают нашу зацикленность на том, чтобы быть онлайн: когда случается авария или важное событие, мы смотрим не своими глазами, а через камеру смартфона. На выставке есть инсталляция с закатом — с помощью нехитрой методики можно сфотографировать свой уникальный закат, и вроде бы это интересная выдумка. Но она отлично показывает, как мы заменяем реальное на цифровое: вместо того, чтобы радоваться живому закату, мы гордимся фотографией с модели.
Слепок с души
Конечно, цель любой фотовыставки — поделиться творчеством; а цель любого фотофестиваля — создать профессиональную среду для развития, обучения и обмена опытом. И «Присутствие» хорошо вписывается в образ богемной «тусовки», сообщества творческих интеллектуалов. Они придумывают что-то свежее или ищут в старом и простом необычное. Так, например, видео, где человек смазывает руки кремом для доения, превращается в послание о женском «хтоническом» начале, запретном и скрытном.
Многие работы связаны с сексуальным опытом: например, в одной из работ девушка-фотограф на себе примеряет позы и ситуации, о которых рассказали ей знакомые. Все в пределах допустимой приличным обществом нормы эротики, поэтому заставляет думать об условиях, в которых находилось тело, а не действиях, совершаемых с телом.
Гость пробирается от стенда к стенду, пока на сцене в углу зала проигрываются арт-видео, сборки из чужих бытовых разочарований, срывающих глянец с жизни. Во время фотофестиваля пройдет несколько спектаклей — в основном психологического характера; но так или иначе связанных с отражением или фотографией. Снимок — это слепок нашей жизни, и за статичной картинкой в деталях часто можно разглядеть нечто болезненное, глубокое, утаенное прежде.
Фотография во многом становится способом психотерапии; и выставки, подобные «Присутствию», — это как групповые собрания тех, кому очень важно поделиться своими переживаниями. И дело не в том, кто громче всех или красочнее расскажет о проблеме или травме, а в том, что другие увидят, что их истории не уникальны, а опыт — не единичный, что есть те, кто может разделить с ними страхи, тревоги и обиду. Фотография как способ рефлексии, а фотовыставка — как возможность ее озвучить.