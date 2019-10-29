В Петербурге уже третий год проходит международный фотофестиваль «Присутствие»: мероприятие обычно совмещает в себе выступления отечественных и зарубежных фотографов, выставку, арт-лаборатории и лекции с интерактивами для гостей и участников. В 2019 году «Присутствие» длится с 23 октября 4 ноября в порту Севкабель. Основная часть программы отведена экспозиции «Коллективность. Ось мира»: и этот случай, когда под осью мира можно считать универсальность и всеобщность идей. Здесь робототехника переплетается с природным началом, космос — со смартфоном, успешность — с первым сексуальным опытом. Искусство — это про видеть и думать, в нем нет универсального значения.

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Зал с главной выставкой разбит на несколько зон: можно двигаться хаотично, рассматривая стенды вразнобой; или проходя из начала экспозиции в конец: правда, направления здесь не заданы, и вы переходите интуитивно, опираясь на то, что первым бросается в глаза. Кроме стендов с фотографиями, плакатами и газетными вырезками, есть интерактивные зоны с мини-играми.

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Проект Натальи Резник «Старый мир»

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Ось мира на трех китах

Например, одна из них была связана с равновесием: трем гостям нужно было встать на три крутящихся железных диска так, чтобы они все оказались сбалансированы, и тогда на экране около этих дисков высветится изображение с камер видеонаблюдения в зале: коллективные движения выливаются в массовость и отражение мира. Завораживающий момент: на один диск встает сразу пара, мужчина и женщина, и обнимаются, приводя платформу в состояние равновесия. Любовь — как ключ к гармонии?

Алёна Антонова ИА REGNUM Интерактивные игры для гостей

Алёна Антонова ИА REGNUM Интерактивные игры для гостей

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Экспонаты, несмотря на потенциал метафоричности, можно смело делить на три группы: первая — это «мета»: темы, посвященные времени, пространству, жизни как явлению, чему-то неощутимому и вечному, тому, что волновало людей издревле. Здесь и работы, связанные с космосом или человеческой памятью, и размышления о смысле жизни на примере рождения звезд.

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Вторая — это человеческие истории, наши года от рождения и до пенсии. Это одиночество в проекте «Портрет с собой», где люди с помощью специальных приложений монтировали фотографии сами с собой, в знак того, что кроме нас с нами на протяжении всей жизни остаются… только мы. Получившиеся кадры разложены в рамках на письменном столе: маленькая армия раздвоенных одиночек, доказывая всем, что цельность личности не зависит от наличия у нее окружения. Кто-то увидит в серии портретов что-то свое, третье, и тоже окажется прав, потому что какой бы ни была идея художника — зритель находит то, что необходимо именно ему.

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM На экспозиции фестиваля гости могут увидеть проекты на актуальные темы

Алёна Антонова ИА REGNUM Экспозиция фестиваля

Третья ведущая тематика — это интернет, соцсети, виртуальные коммуникации. Например, инсталляция «Памятник отпечатку большого пальца» фотохудожницы Натальи Драчинской: это плитка, покрытая десятками чужих отпечатков на фоне одного крупного. Памятник отражает (по мнению автора) нашу привязанность к смартфонам; то, что ключом от всей нашей жизни становятся наши руки. Приложи палец к сканеру на устройстве, и отпечаток зачтется за пароль, а в самом устройстве — наши фотографии, документы, любимая музыка, переписки, доступы к аккаунтам в социальных сетях. Недавно, например, вышел фильм «Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского: и в нем главный герой живет чужой жизнью, только владея чужим айфоном.

Алёна Антонова ИА REGNUM Инсталляция «Памятник отпечатку большого пальца» Натальи Драчинской

Алёна Антонова ИА REGNUM Инсталляция «Памятник отпечатку большого пальца» Натальи Драчинской

Алёна Антонова ИА REGNUM Инсталляция «Памятник отпечатку большого пальца» Натальи Драчинской

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

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Интернет становится дорогой одновременно и к объединению людей, и к их отдалению друг от друга. Вроде бы теперь можно связаться с кем угодно, и в то же время мы вечно утыкаемся в экран. Даже мобильные фото отражают нашу зацикленность на том, чтобы быть онлайн: когда случается авария или важное событие, мы смотрим не своими глазами, а через камеру смартфона. На выставке есть инсталляция с закатом — с помощью нехитрой методики можно сфотографировать свой уникальный закат, и вроде бы это интересная выдумка. Но она отлично показывает, как мы заменяем реальное на цифровое: вместо того, чтобы радоваться живому закату, мы гордимся фотографией с модели.

Алёна Антонова ИА REGNUM Проект The Sunset Machine Анастасии Беспаловой и Анны Прилуцкой

Алёна Антонова ИА REGNUM Проект The Sunset Machine Анастасии Беспаловой и Анны Прилуцкой

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Слепок с души

Конечно, цель любой фотовыставки — поделиться творчеством; а цель любого фотофестиваля — создать профессиональную среду для развития, обучения и обмена опытом. И «Присутствие» хорошо вписывается в образ богемной «тусовки», сообщества творческих интеллектуалов. Они придумывают что-то свежее или ищут в старом и простом необычное. Так, например, видео, где человек смазывает руки кремом для доения, превращается в послание о женском «хтоническом» начале, запретном и скрытном.

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Проект «В поте лица своего» творческого объединения Виктора и Ирины Юльевых Mojoimages

Алёна Антонова ИА REGNUM На открытии фестиваля гости могли сделать фото на документы

Многие работы связаны с сексуальным опытом: например, в одной из работ девушка-фотограф на себе примеряет позы и ситуации, о которых рассказали ей знакомые. Все в пределах допустимой приличным обществом нормы эротики, поэтому заставляет думать об условиях, в которых находилось тело, а не действиях, совершаемых с телом.

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Гость пробирается от стенда к стенду, пока на сцене в углу зала проигрываются арт-видео, сборки из чужих бытовых разочарований, срывающих глянец с жизни. Во время фотофестиваля пройдет несколько спектаклей — в основном психологического характера; но так или иначе связанных с отражением или фотографией. Снимок — это слепок нашей жизни, и за статичной картинкой в деталях часто можно разглядеть нечто болезненное, глубокое, утаенное прежде.

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель

Фотография во многом становится способом психотерапии; и выставки, подобные «Присутствию», — это как групповые собрания тех, кому очень важно поделиться своими переживаниями. И дело не в том, кто громче всех или красочнее расскажет о проблеме или травме, а в том, что другие увидят, что их истории не уникальны, а опыт — не единичный, что есть те, кто может разделить с ними страхи, тревоги и обиду. Фотография как способ рефлексии, а фотовыставка — как возможность ее озвучить.

Алёна Антонова ИА REGNUM Проект HHH (Hungry Hungry Humanity) коллектива BIOROBOTY 019 (Марта Михайлова, Светлана Сидорова, Виктория Романова, Алена Королева)

Алёна Антонова ИА REGNUM Проект HHH (Hungry Hungry Humanity) коллектива BIOROBOTY 019 (Марта Михайлова, Светлана Сидорова, Виктория Романова, Алена Королева)

Алёна Антонова ИА REGNUM Фестиваль современной фотографии «Присутствие-2019» в порту Севкабель