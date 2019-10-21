21 октября 2019 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге состоится IV Международный фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019». Организатором выступит профессиональное сообщество ФотоДепартамент.

Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019» © Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019»

Серия мероприятий, посвященных фотомастерству, пройдет на территории креативного пространства «Порт Севкабель» и продлится с 23 октября по 4 ноября 2019 года.

В программе фотофестиваля — две арт-лаборатории для всех, кто связан с фотоискусством. Первая поможет понять, как устроены фотокниги и покажет особенности составления фотоисторий; в ходе работы второй участники научатся организовывать независимые фотопроекты.

Sunset Machine — Интерактивная инсталляция Беспаловой Анастасии, Прилуцкой Анны и Рылова Андрея © Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019»

Работа из проекта Марии Кокуновой «Пироманьяк» © Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019»

Вместе с лабораториями во время фестиваля будет работать выставка 42 мировых фотографов — «Коллективность. Ось мира». Площадь выставки составит 1500 кв. м. Темой для работ стали поведенческие шаблоны человечества в век информационных технологий.

Работа французского фотографа Тибо Брюне из коллективной выставки «Коллективность. Ось мира» © Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019»

Кроме выставки и лаборатории гости фестиваля примут участие в серии дискуссий, мастер-классов, лекций и встреч с ведущими представителями фотоискусства, а также несколько медиаспектаклей и интерактивных перформансов. Посещение авторских проектов можно будет совместить с экскурсией по общей выставке фестиваля.

Работа Вали Ли из проекта «Дагэ» (кит. — «старший брат") © Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019»

Цель ежегодного фестиваля «Присутствие» — расширить знания представителей медиа, бизнес-структур и мастеров фотоиндустрии о современной фотографии как об объединении различных жизненных процессов и способов восприятия мира.

С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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