Санкт-Петербург, 21 октября 2019, 18:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге состоится IV Международный фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019». Организатором выступит профессиональное сообщество ФотоДепартамент.
Серия мероприятий, посвященных фотомастерству, пройдет на территории креативного пространства «Порт Севкабель» и продлится с 23 октября по 4 ноября 2019 года.
В программе фотофестиваля — две арт-лаборатории для всех, кто связан с фотоискусством. Первая поможет понять, как устроены фотокниги и покажет особенности составления фотоисторий; в ходе работы второй участники научатся организовывать независимые фотопроекты.
Вместе с лабораториями во время фестиваля будет работать выставка 42 мировых фотографов — «Коллективность. Ось мира». Площадь выставки составит 1500 кв. м. Темой для работ стали поведенческие шаблоны человечества в век информационных технологий.
Кроме выставки и лаборатории гости фестиваля примут участие в серии дискуссий, мастер-классов, лекций и встреч с ведущими представителями фотоискусства, а также несколько медиаспектаклей и интерактивных перформансов. Посещение авторских проектов можно будет совместить с экскурсией по общей выставке фестиваля.
Цель ежегодного фестиваля «Присутствие» — расширить знания представителей медиа, бизнес-структур и мастеров фотоиндустрии о современной фотографии как об объединении различных жизненных процессов и способов восприятия мира.
С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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