— Видишь суслика?

— Нет.

— Вот и я не вижу. А он есть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Надземный переход

17 октября официальный сайт мэра Москвы торжественно сообщил о том, что «Завершилось благоустройство территорий возле пяти станций МЦД». Мы давно подмечали за городскими порталами склонность несколько приукрасить действительность. Что уж говорить о ведомственных сайтах, когда излишним «оптимизмом» иногда грешит даже личный блог градоначальника. Признаться, с таким искажением реальности мы сталкиваемся чуть ли не впервые.

Дарья Антонова ИА REGNUM На самой платформе появились новые места для ожидания

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Корреспонденты ИА REGNUM прошлись по территориям, которые, ссылаясь на информацию департамента капитального ремонта столицы, так успешно «благоустроил» портал мэра, и спешат поделиться увиденным.

Будучи активными пользователями современных благ цивилизации, мы первым делом проверили Wi-Fi, который, увы, не работал. Не лучше обстояли дела и с зарядкой телефонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Но зарядить телефон так и не удалось

Дарья Антонова ИА REGNUM Пригородная касса

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Щербинка»

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Щербинка»

Чего действительно было много, так это бордюрного камня. Не сомневаемся, его действительно уложат 14,8 тысячи метров, как о том сообщает портал мэра. Подтверждаем также и имеющееся местами в наличии асфальтобетонное покрытие. Видели мы и велодорожки, и озеленение. Однако не возьмем «грех на душу» и не будем утверждать вслед за официальными сайтами, будто благоустройство успешно завершено. Да и тебе, читатель, предлагаем посмотреть галерею к статье и сделать выводы самостоятельно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Щербинка»

Дарья Антонова ИА REGNUM Переход через железнодорожные пути

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Щербинка»