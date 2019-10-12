12 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Согласно данным, которые Росстат приводил в 2017 году, доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене по России (44,8%), в Москве равняется 56%. А доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности уличной канализационной сети (в целом по России – 45,1%) в Москве достигает 70,1%. Однако столичным властям не до таких пустяков, настолько их затянул увлекательный процесс сезонного перекладывания плитки, метко прозванный в народе «бордюрингом».

Игорь Свирин, Дарья Антонова, , 18:52 — REGNUM Всё же московский градоначальник поторопился заявить, что благоустройство Остоженки закончено. Нет-нет, но на улице встречаются рабочие что-то подмазывающие и меняющие плитку.

Сквер Тургенева на Остоженке Дарья Антонова © ИА REGNUM

Но несмотря на это, рабочие уже штучно заменяют плитку Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вот и наступила осень, завершается очередной сезон нескончаемого московского благоустройства. В связи с чем столичный градоначальник начал бомбардировать горожан сообщениями об очередных успехах мэрии в борьбе с исторической Москвой. Корреспонденты ИА REGNUM прошли по вновь благоустроенным улицам, о которых рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

То ли потому, что речь идет о так называемой «золотой миле», обитателям которой ремонтные работы наверняка доставили массу неудобств, а может, потому что здесь работы закончились раньше всех, но итоги сезона благоустройства мэр начал подводить с улицы Остоженка. Прошлись по ней и мы.

На самой Остоженке плитка уложена качественно Дарья Антонова © ИА REGNUM

Справедливости ради заметим, что улица стала гораздо симпатичнее. Свежеположенная плитка, убранные под землю провода в сочетании с отреставрированными фасадами зданий сделали ее несравнимо уютнее.

Также нам с фотокорреспондентом, пешеходам со стажем, безусловно понравилось и то, как расширили тротуары, наконец-то по Остоженке вновь можно ходить, а не как раньше передвигаться короткими перебежками. Пожалуй, это все благоприятные впечатления, вызванные реконструкцией улицы.

На благоустройство Остоженки и нескольких прилегающих переулков, столичные власти выделили чуть больше 500 млн рублей. Глядя на результаты, с трудом представляешь, что на ремонт могли быть потрачены такие деньги. Однако оспаривать правомерность этих затрат не будем, ведь, может, в том и заключается «скромное обаяние буржуазии», «когда ни в жисть не догадаешься» о том, сколько стоит наблюдаемое тобой благолепие. Поскольку чего-то особенного оно из себя не представляет.

Забыли про водосток Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гуляя по Остоженке и соседним переулкам, мы обратили внимание на прелюбопытный факт. Не прошло и нескольких лет «вселенских потопов», когда Москва натурально превращалась в Венецию, и вызванной этими подтоплениями бури негодования москвичей, как чиновники наконец услышали горожан и стали заниматься ливневками.

Да-да-да, на Остоженке появилась ливневая канализация. Тем более, что для ее восстановления, как нам показалось, не требовалось особых сверхусилий. Всего-то и нужно было вскрыть закатанные в прошлые годы в асфальт коммуникации. Добавим, что поскольку в прилегающих переулках продолжаются ремонтные работы, подтвердить или опровергнуть наличии водосборных сооружений вокруг Остоженки мы не можем.

И последнее, о чем мы просто обязаны упомянуть, — это так называемые безопасные сходы с тротуаров. Любому, кто прожил в столице хотя бы год, рассказывать, что это такое, не нужно. Для тех же, кто еще не сталкивался с сим урбанистическим ноу-хау благоустройства времен мэрства Сергея Собянина, кратко поясним.

Лужа на переходе через проезжую часть Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так называемые «безопасные сходы» — это не что иное, как банальные переходы через проезжую часть, и вправду очень симпатично выглядящие. Только эта якобы безопасность обманчива. Зимой эти спуски превращаются в ледовые горки, которые так и норовят затянуть зазевавшегося прохожего в расположенное под спуском море реагентов вперемешку со снегом, а то и того хуже — под автомобиль. В сезон дождей эти безопасные спуски превращаются в необъятные озера, преодолеть которые, не имея рыбацких забродников, а на крайний случай — просто резиновых сапог, не представляется возможным.

Мы понимаем, что человек, передвигающийся исключительно на служебном автомобиле, вовсе не обязан знать таких деталей. Поэтому хотим попенять и посоветовать подчиненным господина Собянина, которые размещают в его блоге и на порталах мэрии подобные утверждения, как-то соотносить задачу «рассказать, как клево все сделали» с реальностью. Право слово, неловко читать подобные перлы.

Наш обзор благоустройства Остоженки и продолжающейся реставрации прилегающих переулков закончим тем, что лишь время и московская зима дадут истинную оценку качества проведенных работ. Мы, в свою очередь, обещаем вернуться сюда весной и рассказать и показать вам, читатели, то, что останется от нынешней реконструкции.