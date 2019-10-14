Отрадно, что в мэрии наконец услышали москвичей и стали восстанавливать ливневую канализацию. Грустно, что пока благоустроители с этой работой не справляются.

Дарья Антонова ИА REGNUM Во время дождей ливнёвая система на Ильинке не справляется

Корреспонденты ИА REGNUM оценили работы по благоустройство улицы Ильинка. Вновь плитка, неоконченные работы и «безопасные сходы». Однако главной фишкой обновленной Ильинки стала восстановленная канализационная сеть, будто нарочно устроенная так, чтобы непременно заливало пешеходные переходы.

Спешим заверить читателей в неизменности политики столичной мэрии — от сезонной смены уличного покрытия чиновники отказываться не намерены. Плитка, бордюры и якобы исторические фонари — все на положенных им местах. Также наличествуют «безопасные сходы» и тренд последнего сезона — ливневая канализация.

Будучи совершенно «урбанистически безграмотными», каких-либо значительных изменений в сравнении с тем, что было хотя бы годом ранее, мы не обнаружили. Разве что фасады стали поновее и на тротуарах стало чуть просторнее.

Однако не будем забывать про подстерегающие пешехода каждые несколько десятков метров «безопасные спуски». Уже небольшой октябрьский дождь привел к тому, что переходы приходится форсировать прыжками, а то и вовсе обходить по проезжей части далеко за разметкой, а впереди зима.

Буквально на днях из интервью, которое градоначальник дал телеканалу «Россия 1», мы узнали, что «вся Москва должна быть территорией здоровья, здорового образа жизни, чтобы можно было гулять, заниматься спортом, кататься на велосипеде, на коньках, на лыжах». Так, может, эти так удачно приспособленные для катания на коньках и роликах спуски как раз и делают в целях реализации политики здорового образа жизни?

Дарья Антонова ИА REGNUM Промахнулись с водостоком

Дарья Антонова ИА REGNUM Несмотря на то, что благоустройство Ильинки уже завершено, всё ещё можно увидеть строительные ограждения

Дарья Антонова ИА REGNUM Ильинка после реконструкции

Вновь обратим внимание на ливневую канализацию. Поскольку для столичных благоустроителей это дело новое, получается у них из рук вон плохо и невпопад. В одних местах ливневые стоки расположены на возвышенностях, и вода, вместо того, чтобы уходить в трубы, скапливается на поверхности, а потом горными ручьями куда-то бежит по своим делам. В других местах стоки разместили за пешеходными переходами, и вся вода скапливается как раз на этих самых «безопасных спусках».

Дарья Антонова ИА REGNUM После реконструкции на Ильинке облагородили сквер

Дарья Антонова ИА REGNUM Во время дождя образовываются лужи

Дарья Антонова ИА REGNUM Отсутствует ливнёвый сток

А в целом увиденное нам понравилось. С одной стороны, приятно посмотреть на обновленную Москву, а с другой — на твоем пути столько препятствий, которые не дают расслабиться и держат в таком тонусе, что прогулка, скорее, напоминает бег с препятствиями. А это, как все недавно узнали, укладывается в концепцию «Москва — территория здоровья».

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