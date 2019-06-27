27 июня 2019 | Время чтения 7 мин

Когда ещё мечтать о свободе, как не летом? Самое время для невероятных затей, морских путешествий, новых встреч с книжными героями. И больше не спрашивайте, «как заставить их читать?».

Елена Соковенина, , 11:49 — REGNUM

Мы уже попривыкли к летним каникулам — и теперь хотим веселья, радости, романтики! И свободы. Когда ещё мечтать о свободе, как не летом? Самое время для невероятных затей, морских путешествий, новых встреч с книжными героями. Старые знакомые и новые, о которых мы ещё недавно не знали — удивительные характеры, невероятные придумщики и… и хулиганы тоже. И больше не спрашивайте, «как заставить их читать?»

Иван Шилов © ИА REGNUM

Бьёрн Рёрвик. Акулиска — враг Редиски; Кафе «Птичий хвост»

Бьёрн Рёрвик. Акулиска – враг Редиски Бьёрн Рёрвик. Кафе «Птичий хвост»

Нельзя не отдать должное переводчику Ольге Дробот, познакомившей нас со знаменитым на родине (и пока неизвестным в России) норвежским писателем Бьёрном Рёрвиком. Особенно, когда речь о переводе шуток! «Не надо хрюков — план дурацкий». «Это нечестный обман!» «Картон Лютый был злющий, сварливый дундук» — количество смешных фраз на страницу здесь зашкаливает так, что сюжет вообще отходит на второй план. А между тем история дружбы парочки из Скагеррака — Лиса и Поросёнка-хвост-морковкой — приводит в восторг своей… своим… своими… в общем, очень трогательно и смешно. Особенно Лис в роли Королевской Плюгавой. И мудрая Корова, любящая поразмышлять, сидя на дереве. Обычно-то этим занимается кто-то вроде совы, но тут Корова — и всем известно, что когда Корова сидит на дереве, лучше не приставать к ней с вопросами. А кто же, как не она, может дать дельный совет? Например, по поимке зловредной Акулиски, уничтожающей на огороде урожай редиса.

Но не стоит недооценивать и самих героев! Вот Лис — он виртуозно умеет изобретать. Например, кафе «Птичий хвост» — его проект. И игра в кладовщика. И скачки на Королевской Плюгавой! И ещё, что нужно сказать, если друг заперся в обижальне.

А вот его верный друг Поросёнок поражает внезапностью мысли. Был себе, был теоретиком и исполнителем роскошных проектов Лиса, да вдруг сообразил: для скачек на Королевской Плюгавой нужно седадло. А? Каково?

Эти двое неразлучны, как Холмс и Ватсон. Как Малыш и Карлсон. Как принц и нищий. Как Ромео и Джульетта!

Этот текст практически весь разбирается на цитаты. Ими вообще можно разговаривать: «Он был весь такой непростой, что интересовался только десертами».

Сложное, но стоящее дело — за упражнениями в остроумии суметь оценить историю прекрасной дружбы, взаимной поддержки и недюжинную изобретательность героев.

Кстати, сами смешные выражения имеют практическую ценность. Никакие «непонятные слова» больше не смутят человека, знакомого с лисумрудами, поросяхонтами, бамсбусвинами и умеющего понять, когда нужно седло, а когда может помочь только седадло.

6+

Самокат

Роаль Даль. Бандитские стихи

Роаль Даль. Бандитские стихи

После десяти лет многие дети внезапно перестают читать, чем очень огорчают родителей. А всё почему? Человек, вплотную подошедший к переходному возрасту, — очень сложная личность. Всё-то ему теперь чуждо, всё не то, никто не может его понять, да и лень ему читать новые книжки. И вот тут как раз может помочь старая сказка на новый лад.

Кому, как не Роальду Далю могла прийти в голову идея вывернуть наизнанку истории о Золушке и Белоснежке, Красной Шапочке и Трёх поросятах — и показать события с другой стороны? Раскрыть характеры героев, которых мы привыкли воспринимать как добрых, милых, трудолюбивых — с несколько… несколько иной точки зрения.

Хотя, почему иной? Нет света без тени. Всякое качество имеет обратную сторону. Наконец, нужно уметь мыслить критически! В наши-то времена, когда на каждом углу так и норовят всучить истину в последней инстанции.

Что-что, сказка должна учить добру? Обязательно. Она и учит. Просто в свете открывшейся правды мы замечаем другие вопросы и проблемы. Вот Джек Бобовое зерно, например — ни больше ни меньше как разговор о необходимости гигиены. В сказке о трёх Медведях вам никогда не казалось, что не очень хорошо вламываться в чужое жилище и там хозяйничать? Брак Золушки будет счастливым, несмотря на то, что новая сказка похожа на хоррор. Потому что девушка не только трудолюбивая, но и здравомыслящая. Такой не запудришь мозги регалиями!

Кто сказал «цинизм»? И вовсе не цинизм, а чёрный юмор! Очень полезный и детям, и взрослым, это вам любой психолог подтвердит. Дети любят страшилки и безобразия, нравится нам это или нет. И взрослые тоже. (Хотя и не каждый раз в этом признаются).

Полезное замечание. Не читайте эти стихи вместе с ребёнком. Не будете знать, какое сделать выражение лица. Нет, в самом деле. Лучше прочесть самому. А ребёнку сказать — «не дам». И не дать. Как ответственный родитель. Даже и не заметивший, что книгу стащили.

10+

Самокат

Боровков, Кружков, Усачёв. Стихи, которые…

Боровков, Кружков, Усачёв. Стихи, которые

Мой приятель Василий Петров никогда не кусал комаров. Великан, с друзьями споря, захотел измерить море. А вот, к примеру, история о муравье. У него, у бедного, нет ресниц и бровей тоже. Это девочка Катя — думаете, просто так она стучит по кастрюле? А вот один король очень любил движух… чтобы всё вокруг крутилось. А также волновалось и вертелось. Совсем, как в этом сборнике.

Невероятная карусель самых разнообразных героев, сюжетов, рифм, и весь цвет авторов: Григорий Кружков и Артур Гиваргизов, Михаил Яснов и Тим Собакин, Андрей Усачёв и Дарья Герасимова — всех и не перечислить. Посреди смешного, чудесного, открывающего множество удивительных миров, о которых мы даже не подозревали, наблюдаются вкрапления серьёзного, вдумчивого, философского.

Такими и должны быть хорошие стихи для детей.

6+

Лабиринт

Юрий Бурносов, Татьяна Глущенко. Кот и Мурлик

Юрий Бурносов, Татьяна Глущенко. Кот и Мурлик

Внезапно, на фоне старых знакомых Муми-Троллей и Простодурсена с его Приречной страной, появился ещё один уютный сказочный мир. Привыкли, что кот — безмятежный домашний диктатор или милый хулиган, да? А вот и нет, Кот на самом-то деле — вечно неуверен в себе, вечно тревожится, сомневается, совсем как мы. И вот поэтому каждому коту положен Мурлик. Чтобы кот мог мурчать. Если хотите знать, без Мурлика — какой кот? Не кот вовсе, а так, бедолага. А ведь кот — тот, кто обеспечивает уют, покой, атмосферу весёлого хаоса в доме! Это его работа. Представляете, какие непростые обязанности?

В этой книге не будет острых проблем, которые нужно рассматривать с философской точки зрения, понимать и принимать то, что совсем не хочется. То, что выглядит, как романтическая детская книжка с умилительными в своей непосредственности иллюстрациями, на самом деле — книга для всех. Для тех, кто устал. Для тех, кому трудно. Для тех, кто хотел бы научиться не принимать сложность жизни так близко к сердцу. Кто пытается вспомнить забытые уже мечты — и, кажется, не может.

Текст и иллюстрации здесь равноценны — практически это виммельбух, где всё нужно рассматривать, всё замечать и воспринимать как единое целое. Ведь мечты о море, путешествиях, свободе можно описать словами. А вот дух приключений — нет. Его можно только нарисовать.

6+

Нигма

Жюль Верн. Удивительные приключения дядюшки Антифера

Жюль Верн. Удивительные приключения дядюшки Антифера

Уж сколько любимого с детства фантаста пытаются не мытьём, так катаньем всучить детям. До недавнего времени это было сложно. Во-первых, пока издатели экономили на иллюстрациях, они всё проиграли: временной разрыв усилился, и сегодня это не просто медленные тексты, в которые нужно долго вникать. Это ещё и длинно! И сколько бы мы ни возмущались, взрослые, факт остаётся фактом. А ещё обычно знакомство с любимым писателем папы и мамы пытаются начать с «Двадцати тысяч лье под водой» или, того пуще, «Таинственного острова» (кстати, хронологически должно быть наоборот). С больших и сложных книг. Какая уж там любовь. Но ведь можно взять небольшую повесть с прекрасными иллюстрациями! Тем более что дядюшка Антифер со своим упрямством и взрывным характером удивительно напоминает и некоторых детей, и их родителей. Коротко о герое: самодур, диктатор, шантажист. С первых страниц покоряет прямотой. С середины вызывает желание броситься на помощь. Дядюшку окружают негодяи! Вся надежда на верных друзей, каких в реальной жизни редко встретишь.

История с поиском сокровищ, закопанных где-то на острове, до которого пытается добраться дядюшка с компанией не совсем добровольно последовавших за ним друзей (и врагов), — вообще читается на одном дыхании. Ладно, на двух. С поправкой на паузы. Их придётся делать, чтобы как следует рассмотреть иллюстрации.

Повесть небольшая, книга большая. И красивая.

10+

Нигма