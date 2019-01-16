Решается судьба красивейшей пристани Москвы

Николай Чеканов, , 17:01 — REGNUM

Одна из красивейших московских пристаней — «Серебряный Бор» на Хорошёвском спрямлении Канала им. Москвы — руинирована уже 30 лет. Запустение и маргинализация характерны для многих пристаней и прочих объектов, стоящих на 128-километровой трассе Канала. И здесь неважно, в каких именно районах Москвы или Московской области они расположены, Канал является федеральным объектом.

После развала СССР произошло некоторое перераспределение балансодержателей и теперь не все объекты первоначального Москваволгостроя принадлежат ФГБУ «Канал имени Москвы». Главная пристань Хорошёвского Серебряного Бора приписана к хозяйству московского ГБУ «Гормост», и именно эта организация недавно начала на ней работы, которые взволновали общественность.

Несмотря на ныне очевидную уникальность пристани, в довоенную пору она воспринималась как нечто само собой разумеющееся и не была отмечена в большинстве отдельных книг и публикаций об архитектуре Канала, за исключением двух:

«Кроме того в Серебряном Бору на Хорошёвском спрямлении Москва-реки, между железобетонным мостом и заградительными воротами, сооружена пассажирская пристань «Серебряный Бор», прекрасно оформленная и облицованная гранитом». — Канал Москва — Волга 1932−1937 Технический отчёт 1940 — одна из больших красных книг Канала.

«На самом канале устроена пристань, оформленная лёгкой колоннадой; здесь будут причаливать небольшие пассажирские катера, следующие по Москва-реке от Перервы до Химкинского водохранилища и далее по водным просторам водохранилищ: Клязьминского, Учинского, Икшинского. Через канал в этом месте сооружен железобетонный мост». — Архитектура канала Москва — Волга Сушкевич И. Г. (ред.), Перлин В. М., Кринский В. Ф., Рухлядев А. М., Меркуров С. Д., Михайлов А. И., 1939

На строительстве Канала существовала практика ансамблевого оформления отдельных гидроузлов и примыкающих участков разными архитекторами. И если Тушинский и Карамышевский гидроузлы были отданы на откуп тонким неоклассикам Кринскому и Рухлядеву, то ответственным за архитектурный облик Хорошёвского спрямления — набережных, заградительных ворот № 116 и пристани, был назначен талантливый студент ленинградской академии Репина, Василий Александрович Петров.

Оформленное Петровым машинное здание ферм Томаса (заградворот № 116), оголовок спрямительного канала и пристань были решены в лёгком курортном стиле и замечательно вошли в общий замысел. Как и более старшие коллеги по стройке, архитектор прибег к синтезу с природой, так что прилегающие парковые зоны до сих пор несут в себе следы благородства довоенного озеленения. В целом из первоначального ансамбля была утеряна лишь типовая гипсовая скульптурная композиция «Волейболисты».

Со времени первичной чистоты замыслов прошли годы, и сначала, на рубеже 1960-х, сквозная концепция Канала была стиснута активно расширяющейся советской Москвой, которая сменила поселковые домики и бараки на капитальные многоэтажки, грунтовки на полноценную уличную сеть и поглотила все сёла за пределами окружной железной дороги. По каким-то причинам в то время пристань перестала эксплуатироваться по прямому назначению, однако осталась достопримечательным местом.

В свою очередь, в наши дни, когда капиталистический город требует всё больше и больше уплотнений и нахраписто развивает идею квазихайвеев, затронута сама структура отдельных сооружений Канала. Самый одиозный пример — ансамбль тоннелей Волоколамского шоссе под межшлюзовым бьефом в Тушино. Уширение, пропажа скульптур и деталей оформления и, наконец, предпосылки к недавней аварии. Кроме Тушинского района гидросооружений, прямо сейчас глубокому и необратимому вмешательству подвергается и Карамышевский гидроузел, через который строится громоздкий балочный мост.

В этой ситуации чудом оставшиеся аутентичные участки рукотворной водной трассы становятся архиценными. Последние годы столичная городская администрация время от времени декларирует сквозную и окончательную работу по реконструкции набережных Московского бассейна. Однако пока мы наблюдаем не более чем мелкие хозяйственные работы различных балансодержателей объектов или отдельные работы по благоустройству сегментов набережных за счёт застройщиков.

Наблюдая за «ремонтом инженерных сооружений», а именно — ценнейшей гранитной пристани «Серебряный Бор» постройки 1936 года авторства В. А. Петрова, хочется надеяться, что это не начало конца общедоступной рекреационной зоны, лишь слегка погрязшей в бесхозяйственности, а предвестие её нового расцвета, использующего задел исходной концепции начала 1930-х.

При правильном подходе восстановление пристани и развитие примыкающей набережной остановит разрушительный вандализм, особенно обострившийся в последние годы, и сможет вернуть ей утраченное благополучие, соответствующее столичному статусу. Кроме того, в будущем возможно и полноценное возвращение объекта в качестве транспортного, ведь и столичная администрация и ФГБУ «Канал имени Москвы» делают определённые шаги в этом направлении вплоть до закупки новейших прогулочных судов.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Социалистический индивидуализм