Индейцы народа Аймара, проживающего в окрестностях озера Титикака, совершенно иначе воспринимают направление времени, утверждая: «То, что ожидает человека, находится позади него, а прошлое всегда опережает». Объяснение такому необычному восприятию времени не лишено логического смысла. Представители Аймара считают, что именно впереди у нас находится прошлое, поскольку мы его уже видели и оно нам известно. Будущее же, напротив, неизвестно, поэтому оно следует у нас за спиной. Интересен и факт, что слово «зрение» часто употребляется в языке Аймара для освещения событий из прошлого. А вот слово «спина» используется индейцами в разговоре о будущем и сопровождается жестом, указывающим направление за спиной.

Елена Хованская ИА REGNUM Рисунок на стене. Изображение Острова Солнца, Острова Луны и материковой части. Озера Титикака. Копакабана, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Девочка народа Аймара с альпакой. Остров Солнца, Боливия

Боливия — самая высокогорная и многонациональная страна, с самой высокой административной столицей в мире (3650 м над уровнем моря), расположенной в кратере вулкана, и насчитывает рекордное количество государственных официальных языков. Первую тройку из 37 разделяют испанский, кечуа и аймара. Боливии принадлежит и самое большое высохшее солёное озеро в мире, Соляр-де-Уюни, а кулинарные традиции этой страны — самый что ни на есть шок для европейца. Согласитесь, не везде можно попробовать морскую свинку и суп из пениса быка. Вообще определительное местоимение «самый» очень характерно для боливийской части Латинской Америки и будет ещё не раз встречаться в тексте, в союзе с другими прилагательными, повествуя о важных особенностях необычной страны.

Елена Хованская ИА REGNUM Плато Альтиплано является одной из многочисленных экологических зон Боливии, уступающих по величине только Тибету

Елена Хованская ИА REGNUM Вид на озёра с горного хребта исчезнувшего ледника Чаколтая (5300 м. над у. м.). Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM На первый взгляд Фламинго Джемса можно легко перепутать с представителями других групп южноамериканских фламинго. При более внимательном осмотре, можно заметить некоторые различия в длине клюва, а также в окраске оперения и ног. Лагуна Колорадо, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Лагуна Хедионда. Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Лагуна Колорадо – одно из минеральных озёр Плато Альтиплано. Лагуна имеет необычный цвет воды из-за большого количества микроэлементов красного цвета, которыми питаются Андские фламинго – один из самых редких видов, обитающих в Латинской Америке. Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Девочки с альпакой на холме острова Солнца. Боливия

Остров Инкауаси — остров кактусов, или «коралловый» — самый большой и удивительный среди островов, расположенных на территории солончака Уюни, он когда-то был частью огромного озера. На острове растёт большое количество гигантских кактусов, искусственно высаженных инками, и некоторые из них достигают в высоту более 10 метров. Хрупкие коралловидные структуры и отложения острова, которые часто состоят из окаменелостей и водорослей, свидетельствуют о том, что примерно 40 000 лет назад, Инкауаси являлся вершиной древнего вулкана и находился под водой.

Елена Хованская ИА REGNUM Остров Инкауаси – остров кактусов, находится в центральной части Соляр-де-Уюни. Когда-то остров являлся вершиной древнего вулкана и находился под водой. Остров Инкауаси, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Койоты – лисы пустыни. Плато Альтиплано. Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Равнинная вискача – представитель семейства шиншилловых. Особи данного вида млекопитающих могут развивать скорость до 40 километров в час и прыгать до 3 метров в длину. Плато Альтиплано, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Солончак Уюни – «зеркало мира», так называют его индейцы Аймара. Соляр-де-Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Женщина у своего дома одной из деревень Плато Альтиплано. Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Старые локомотивы и вагоны на кладбище паровозов. Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Стадо лам. Плато Альтиплано, Боливия

Титикака — самое большое пресноводное озеро Латинской Америки и самое высокое судоходное озеро в мире. Легенда гласит, что Бог-создатель Кон Тиччи Виракоча поручил своим двум детям, Манко Капаку и Mаме Окло, построить династию Инков. Боливийцы верят, что именно остров Солнца является местом, где были созданы и Луна, и Солнце, и великая цивилизация Инков. Попасть на остров Солнца можно из Копакабаны, переплыв на примитивных деревянных паромах пролив Текина, самую узкую часть озера. Пролив выполняет ещё одну важную функцию — разделяет озеро на две части: западную и восточную, как шутят местные жители, перуанскую «Тити» и боливийскую «Кака».

Елена Хованская ИА REGNUM Жители острова Солнца ждут на причале катер до Копакабаны. Остров Солнца. Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Деревянные паромы, используемые для переправы транспорта через пролив Текина. Порт пролива Текина, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Стаи фламинго в Лагуне Колорадо. В тёплый сезон лагуна становится средой обитания несколько тысяч фламинго. Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Отправной точкой для посещения острова Солнца на озере Титикака является город Копакабана, который находится всего в десяти километрах от перуанской границы. Копакабана, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Пляж озера Титикака в Копакабане излюбленное место отдыха боливийцев. Копакабана, Боливия

Копакабана — город религиозный. В нём находится церковь с чёрной Мадонной, покровительницей Боливии, которая исполняет желания и защищает от любых неприятностей. В церковь Копакабаны съезжаются со всей страны, в том числе для освящения автомобилей, чтобы уберечься от аварий и несчастных случаев на дорогах. Освящать принято не только новые автомобили, но и уже опытных перевозчиков перед ответственными поездками или опасными маршрутами. Перед ритуалом освящения машину украшают цветочными гирляндами, посыпают зёрнами риса с корицей и лепестками роз. Машина обмывается не только святой водой из ведра священника, но и сидром из рук самого водителя, после чего автомобиль переходит под покровительство чёрной Девы Марии.

Елена Хованская ИА REGNUM Перед ритуалом освещения машину украшают букетами из живых цветов. Копакабана, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Родители начинают приучать детей к труду с дошкольного возраста. Девочки в частном магазине сладостей и сувениров. Ла Пас, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Мальчик за овощным прилавком на вечернем рынке в Ла Пасе. Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Листья коки в Боливии является национальным и легализированным продуктом. Этот кустарник выращивали ещё древние индейцы, которые считали, что кока помогает в общении с Богами. Сегодня кока составляет незаменимую часть жизни каждого боливийца

Елена Хованская ИА REGNUM Морских свинок в Боливии едят, а также используют в ритуалах для установления контакта с Богами и четырьмя стихиями

Елена Хованская ИА REGNUM Родиной чёрной или цветной кукурузы является Перу. Несмотря на это, в Боливии этот сорт также используется в пищу. Кукуруза является важным ингредиентом боливийской кухни

Проблемы с транспортом и пробками на дорогах в Ла Пасе были хоть и не решены окончательно, но во многом облегчены с помощью крупнейшей городской сети метрополитена в мире — Mi Teleferico. Примечательно и то, что самое высокое метро перевозит своих пассажиров не под землей, а над ней. По воздуху можно «объехать» всю фактическую столицу Боливии, от самых дорогих, нижних районов города, до её трущоб, расположенных в верхних частях Ла Паса. На сегодняшний день воздушное метро насчитывает 10 линий и завершается строительство 11-й. Линии разделяются по цветам и протяженности. Каждый вагон фуникулёра рассчитан на 8 человек. Цвет кабины соответствует цвету линии метро.

Елена Хованская ИА REGNUM Самое высокое городское метро в мире. Ла Пас, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Строительство Mi Teleferico производится австрийской компанией Doppelmayr. Скорость передвижения воздушного метро составляет около 15 км / ч. Ла Пас, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Вид сверху на двор одного из домов Ла Паса. Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Цветной район. Ла Пас, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Графическое изображение индейской женщины на крыше дома в Ла Пасе. Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Совершить самую быструю и дешёвую экскурсию в Ла Пасе возможно, перемещаясь на воздушном городском метро. Ла Пас, вид сверху из кабины фуникулёра Mi Teleferico. Ла Пас, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Боливийцы лепят снеговика. Дорога на гору Чакалтая, Боливия

В Боливии распространено колдовство и шаманизм. Боливийцы верят в магию и народную медицину, поэтому в 50% случаев вынужденный поход к врачу заменяется посещением местного шамана. К шаману приходят за советом, очистить душу и тело, попросить удачи и благословения. Вера в Бога и духов, языческие заклинания и христианская религия — своеобразный симбиоз, где тело и кровь Христа заменяется жеванием священных листьев коки: для бодрости духа, здоровых десен и просветленной головы — «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа».

Елена Хованская ИА REGNUM Женщина продаёт травы и эликсиры для лечения и шаманских ритуалов. Ла Пас, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Вернуть мужа в постель, а его зарплату в домашний очаг помогут обманутой жене свечи в форме животных. Две свечи, на одной из которых выцарапывается имя неверного мужа, на другой имя соперницы, должны быть зажжены в церкви, в ночное время суток. Рынок Ведьм, Ла Пас, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Ассортимент рынка Ведьм весьма необычен для европейского туриста: мумии зародышей и эмбрионов животных. Ла Пас, Боливия

Рынки ведьм — это не сказка, а реальность современной Боливии. Здесь можно найти всё: от порошка из сушеных жаб и мышей до мумий редких, занесенных в Красную книгу, животных. На колдовском рынке можно решить любой вопрос, от проблем с законом до выведения угревой сыпи на лице. Самый ходовой товар, зародыши и эмбрионы лам — «эффективные жертвы Богам». Несмотря на то, что более 90% боливийцев исповедуют католицизм, это не мешает им приносить в жертву богине земли и плодородия Пачамаме зародышей лам, закапывая их под фундамент строящегося дома. Магию в Боливии практикуют повсеместно, а эмбрионы и мумии животных используются в заклинаниях и ритуалах. Они способны спасти от уныния и депрессии, помочь от бесплодия, навести порчу или избавить от негативной энергии, вернуть любовь или просто принести удачу.

Елена Хованская ИА REGNUM Два поколения «ведьм» на рынке колдунов и шаманов. Ла Пас, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Торговаться на Колдовском рынке не возбраняется, а наоборот приветствуется. Рынок Ведьм, Ла Пас, Боливия

Не хотите сушёную мумию — не беда, для решения любой проблемы в колдовском арсенале найдутся снадобья попроще, в виде порошка, мыла, свеч или липкой глазури. Что и от чего, можно понять, взглянув на картинки на упаковках. А чтобы уж наверняка не перепутать нужный продукт, к каждой картинке прилагается надпись большими буквами: «удача в судебном деле», «больше клиентов», «быстрая свадьба», «разжечь страсть», «Дон Динеро», который «умножает деньги с необычайной силой». На некоторых упаковках есть штамп «Улучшенная формула». Высший сорт стоит дороже, и рынок ведьм не исключение.