Елена Хованская, 6 сентября 2019, 14:08 — REGNUM «Без соли не проживешь» — гласит старая русская пословица. Соль является незаменимым элементом каждого живого организма, не исключая человека. Соль способствует развитию многих отраслей современной промышленности. Соль имеет свойство сохранять продукты от порчи, также необходима она для производства предметов ежедневного использования, таких как мыло, стекло, бумага. На протяжении многих веков соль использовалась в обрядах и обычаях, а в различных культурах и религиях соль могла символизировать самый широкий спектр понятий — от проклятия до постоянства и верности. Солью скрепляли договор о дружбе, отгоняли «нечистую силу», приветствовали новорождённых. Соль порождала войны и междоусобицы, за соль убивали и продавали в рабство. Соль могла вершить судьбы людей. Вокруг природных соляных месторождений всегда селились люди, будь то высокогорные районы или низменности, а процесс добычи соли в течение многих лет варьировался от простого выпаривания соли из соляного раствора до сложных современных технологий.
Салинас-де-Марас
В высокогорьях перуанских Анд, на высоте более 3000 метров над уровнем моря, недалеко от посёлка Марас находится солевой лабиринт, построенный руками человека. Салинас-де-Марас (исп. Salineras de Maras — «соляные копи»), расположенный на крутом горном склоне, состоит из 3000 солевых резервуаров, которые с высоты птичьего полёта напоминают лоскутное одеяло с многообразием монохромных оттенков от белоснежного до тёмно-бурого. Более 1 квадратного километр соляных копий, предназначенных для добычи природной соли. Считается, что именно инками, правившими в Южной Америке между XII и XVI веками, и были созданы эти самые высокие соляные террасы в мире. Существуют также предположения ученых, что соляные копи были основаны намного раньше, а инки лишь переняли технологию производства соли от своих предшественников.
Даже сегодня потомки инков добывают «белое золото» Анд традиционным способом. Добыча соли всегда происходила естественным путем выпаривания воды. Поток подземного соляного источника Корипухио (Qoripujio), бьющего из недр горы, спускается вниз и направляется в разветвленные каналы, по которым попадает в каскады каменных резервуаров соляных террас. После заполнения соляных бассейнов каналы блокируются, а вода постепенно испаряется под воздействием ветра и палящих лучей солнца. Полный цикл выпаривания длится почти месяц — за это время на дне каждой террасы образуется 10-сантиметровый слой кристалликов соли: «белое золото» Анд. В течение 2−3 дней с 4 утра до заката солнца местные жители собирают соль вручную, сушат, расфасовывают по мешкам, а также подготавливают соляные бассейны для следующего цикла. Расфасованную соль отправляют на склад близлежащего кооператива. Белую соль высшего качества, собранную с верхних слоев, отправляют на экспорт, тёмную соль с нижних слоёв оставляют для собственного использования.
Традиции инков сохранились не только в способе добычи соли, но и в распределении соляных бассейнов. Копи поделены между местными семьями в соответствии с их социальным статусом и передаются по наследству из поколения в поколение. Каждая из семей обрабатывает от 5−10 резервуаров. Равномерное распределение соляных террас гарантирует семьям района Салинерос, что все получат одинаковую прибыль. Добыча соли была и остается важным источником дохода местных жителей.
Салар-де-Уюни
В юго-западной части Боливии, на высоте примерно 3650 метров находится другой природный источник добычи соли, самое большое соленое озеро в мире — Салар-де-Уюни. В сухой сезон на солончаке вода испаряется, образуя слой соли, лишь изредка покрывая белоснежную поверхность небольшими лужами глубиной в несколько сантиметров. В это время белая пустыня напоминает корку льда, хрустящую под ногам. А в сезон дождей — с ноября по март — вода заполняет сухую поверхность, превращая белое плато в естественное зеркало. В отдельных местах уровень воды может достигать одного метра. Передвижение по солончаку в сезон дождей становится опасным, так как увеличивается возможность потеряться или провалиться под соляную корку, толщина которой может колебаться от 5 см до 20 метров.
Салар-де-Тунупа, так называют солёное озеро местные индейцы в честь священной горы Тунупа. Площадь крупнейшего в мире солончака можно сопоставить с территорией Лос-Анджелеса. Она составляет более 10,5 тысяч квадратных километров соленого покрова. Запасы солончака насчитывают десятки миллиардов тонн, тогда как добыча «белого золота» составляет менее 25 тысяч тонн в год. До недавнего времени соленое озеро Уюни служило главным образом местом работы и поставщиком соли для жителей окрестных деревень и города Уюни, а также объектом фотографирования на туристических маршрутах. Хотя уже много лет известно, что под белой соленой корой скрывается сокровище — более девяти миллионов тонн хлорида лития, — которое может принести стране огромный доход, Боливия отклоняла любое предложение международных компаний взять на себя ответственность за эксплуатацию соленой пустыни.
После многих лет исследований и размышлений, Боливия наконец приняла решение тесно сотрудничать с немецкими партнерами. Впервые немецкая компания получит доступ к самым большим запасам лития на земле. Сегодня самый легкий металл в мире испытывает особый спрос и продается по цене до 12 000 долларов за тонну. Причина этому электромобили, электромобили, с помощью которых можно сохранить хрупкий экологический баланс и обеспечить чистый воздух. По прогнозам, дополнительная потребность в литии для электронных автомобилей к 2025 году должна увеличиться более чем втрое.
Коренное население Боливии будущее партнёрство с Германией, как правило, воспринимает положительно. Надежда на лучшую жизнь имеет значительный перевес в вопросе о потенциальном воздействии проекта на окружающую среду. С другой стороны, учёные пока не говорят открыто о возможном причинении экологического ущерба. Литий восстанавливается в процессе испарения, а воды на солончаке достаточно, так как почти 6 месяцев в году идет дождь и соляная пустыня покрывается водой. В Боливии доверяют немецкому партнёру, считая, что в задачи Германии, получившей доступ к желанному сырью, входит не только увеличение количества качественных электромобилей, но и обеспечение экологически чистого процесса добычи лития, который не окажет негативного воздействия на окружающую среду.
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