Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 17 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ахмат (Грозный)

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ахмат (Грозный)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ахмат (Грозный)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ахмат (Грозный)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ахмат (Грозный)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ахмат (Грозный)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ахмат (Грозный)

Отметим, что после шести матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Ахмат», набравший семь баллов, находится на десятой позиции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ахмат (Грозный)

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