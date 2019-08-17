Саранск, , 18:48 — REGNUM

Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле уступил «Краснодару» в матче шестого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 17 августа на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершилась со счетом 0:2.

В составе победителей голевыми действиями отметились Вандерсон и Даниил Уткин.

Отметим, что после шести матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «Тамбов», набравший четыре балла, находится на четырнадцатой позиции.

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